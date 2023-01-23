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ТВ-вещатели предложили передать сотовым операторам частоты под 5G в обмен на 150 млрд рублей за десять лет — РБК Статьи редакции

Но операторы подобную сумму платить не готовы и не понимают обоснованность требований, говорят источники.

  • Вещатели оценили размер компенсации за передачу мобильным операторам полосы частот 694–790 МГц (относятся к диапазону 700 МГц) в 15 млрд рублей в год в течение десяти лет, пишет РБК со ссылкой на два источника на телекоммуникационном рынке.
  • О том, что ТВ-вещатели готовы отдать часть своих частот под 5G, говорилось в проекте концепции развития телерадиовещания на 2020-2025 годы, которую разрабатывала рабочая группа при правительственной комиссии по развитию телерадиовещания с участием крупнейших медиахолдингов. РБК писал о ней в сентябре 2020 года.
  • Как пишет издание сейчас, в конце 2022 года на совещании с операторами вещатели сообщили, что могут перераспределять частоты только после согласия ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС, оказывает услуги эфирного телерадиовещания).
  • Среди условий, которые они поставили: операторы должны будут либо выплачивать 15 млрд рублей в год вещательной отрасли в течение десяти лет, либо финансировать разработку «частотно-территориального плана цифрового эфирного телевещания» — то есть покрыть затраты вещателей на перенос ТВ-передатчиков из диапазона 700 МГц на другие частоты.
  • В РТРС опровергли РБК информацию о согласии передать операторам эти частоты за 150 млрд рублей за десять лет. В компании также отрицают, что проводили расчёт этой суммы. В Минцифры рассказали, что не знают о согласии вещателей на передачу частот. Кроме того, пока не подтверждена техническая возможность такой передачи.
  • Три источника РБК говорят, что сумму подсчитала компания Б1 (бывшая EY в России). Её представитель отказался от комментариев.
  • Источник в одном из операторов «большой четвёрки» (МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2) назвал сумму в 150 млрд рублей «оторванной от реальности». По его оценке, затраты на перепланирование сетей телевещания для работы 5G без учёта оборудования составят 1,5-3 млрд рублей. Источник в другом операторе согласился, что компенсация должна быть кратно меньше 150 млрд рублей. Кроме того, владелец частот — государство, поэтому операторы не понимают, «почему вещатели в принципе требуют компенсацию», добавил он.

#новость #5g

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58 комментариев
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 Поджигатель Vоенкоматов

какие еще частоты какого 5G??? Тут вопрос как бы сохранить работоспособность 4G

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Владимир Воропаев

А с 4G что не так ?

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15 комментариев
Сергей Д.

Так вам пора смартфон поменять, прекрасно всё работает.

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Ted

А операторы связи и не согласятся!!!

1. Сейчас по всей стране и у всех операторов идет демонтаж 2G и 3G оборудования и запуск на этих частотах 4G. 900 МГц и 1800 мгц

Для покрытия большей части страны, где проживает большое количество населения этого более чем достаточно

В последствии, на этих же частотах развернут и 5G сети

Частоты же 694–790 МГц сотовым операторам интересны, только для покрытия малозаселенной местности, а это совсем не приоритет в развитии сетей

Да и большая часть ТВ вещателей, все равно скоро загнется из-за отсутствия интереса к ним рекламодателей

Поэтому, 100% частоты 694–790 МГц будут интересны, только Ростелекому, которого обяжут разворачивать сети в малозаселенной местности. И скорей всего, он получит эти частоты даром

Поэтому, никому эта тема и не интересна.

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oc5 abah

Где почитать про массовый демонтаж gsm-900? У меня запасной телефон только такой стандарт понимает, так работает повсеместно и отлично.

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2 комментария
Александр А.

Мне кажется, эфирное ТВ будет вымирать довольно долго, по мере естественной смены поколений платежеспособных потребителей.

Таксисты все еще слушают FM, люди за 50 все еще смотрят телевизор.

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1 комментарий
Вадим Д.

Ишь ты, частоты 5G (которой, по всей видимости, не будет) в обмен на 150 млрд ₽, которые точно надо отдать.

Чего это опсосы не согласились?

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Ted

Им своих частот хватает. И чем выше частота, тем больше скорость 600-700 МГц, только деревни покрывать. В городе от этого диапазона никакого толку, а там все денежные абоненты. Не те частоты, которым надо отдать приоритет

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1 комментарий
Кигхриль Vselensky

Как же ты надоел

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Николай Большаков

так вроде же сразу 7 g хотели делать,не?

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Pavel Cree

Сразу после GG

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1 комментарий
Dimitri

А эти ТВ вещатели кому-то вообще еще нужны? У них сколько пользователей осталось? Хоть миллион наберется?

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Вадим Д.

Ну там электората ого-го припасено. Но вот частоты "лишние" нашлись (-:

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Сергей Я

In the US, there are an estimated 119.9 million TV households in the TV season 2018/19.

In 2017, an average U.S. consumer spent 238 minutes (3h 58min) daily watching TV. While overall media consumption continues to rise, live TV consumption was on the decline in 2016.

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2 комментария
Медиа Котик

Интернет конечно обошел по аудитории, но телевизор смотрят до сих пор десятки миллионов людей.

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Поджигатель Vоенкоматов

неважно, когда 140 млн платят н0логи, часть из которых можно пустить на эти самые никому ненужные ТВ.

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Владимир Бейманов

примерно большинство людей пенсионного возраста

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Cidirw Cidirw

Точка и G

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Cidirw Cidirw

Или G и точка 😄👌

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Неопознанный Енот

В последнее время все чаще новости и разряда «шокирующий заголовок!» «шок-контент и ужасающие подробности в теле новости» и тут же рядом брошено что-то в духе «В РТРС опровергли, в компании отрицают, в Минцифры не знают, а также не подтверждена техническая возможность».
Блеать, так есть новость или нет?

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Touchpoint

цепляющий заголовок-это своего рода продажа статьи,нормальная практика не только в телевизоре)

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Sultan Eshmi

Полностью с вами соглашусь и не один раз я уже такое видел что то мне подсказывает что людей подсаживают или готовят под горячие новости или готовят какую-то большую сенсацию

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1 комментарий
Сергей Я

Дак переключи Россию-1

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Вася Пражкин
операторы не понимают, «почему вещатели в принципе требуют компенсацию»

Да что тут непонятного - деньги очень нужны, вдруг прокатит.

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Дарья Смолякова
О том, что ТВ-вещатели готовы отдать часть своих частот под 5G

Они же были у военных? Как так получилось то? =D

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Ted

Частот-то по 5G очень много... FR1 (600-6000 МГц) и FR2 (24-100 ГГц)

У военных там какие-то системы в районе 3 ГГц работают. Это про те частоты была речь.

А тут совсем про другой участок диапазона речь.

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Поджигатель Vоенкоматов

первый год в России, штоле? )) все что не приколочено к полу...

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vvtwittep

Объективно 5g дорогая игрушка, которой игрались пока денег было много. Сейчас отложат эту игрушку на неопределенный срок.

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Александр Рюмин

Решили торгануть с государством.

Наш девиз (ТВ) - Отвага и слабоумие.

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Alexander Zherdev

Как будто они эти частоты сами своими руками в граните процарапывали… барыги, однако )

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Ted

Они пытаются, продать то, что им не надо и у них это все равно заберут.

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Неясный Петя

Дураки вещатели.
Им самим от этих частот ни тепло ни холодно, а вот если бы они отдали частоты операторам, то на стриминге всяких кино и прочих медиа за счет юзеров и абонентов и отбили бы передачу частот.

Не думают на перед, не слушают мои умные мысли 😢

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Artur Kuramshin

Можно подождать несколько лет, и вещатели просто вымрут от отсутствия зрителей

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mrazziyanin)

150 млрд рублей это где-то по реальному курсу 1 млн.$, не так уж и дорого, если в складчину

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Поджигатель Vоенкоматов

где бы еще продать заначку по такому курсу ))

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