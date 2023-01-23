ТВ-вещатели предложили передать сотовым операторам частоты под 5G в обмен на 150 млрд рублей за десять лет — РБК Статьи редакции
Но операторы подобную сумму платить не готовы и не понимают обоснованность требований, говорят источники.
- Вещатели оценили размер компенсации за передачу мобильным операторам полосы частот 694–790 МГц (относятся к диапазону 700 МГц) в 15 млрд рублей в год в течение десяти лет, пишет РБК со ссылкой на два источника на телекоммуникационном рынке.
- О том, что ТВ-вещатели готовы отдать часть своих частот под 5G, говорилось в проекте концепции развития телерадиовещания на 2020-2025 годы, которую разрабатывала рабочая группа при правительственной комиссии по развитию телерадиовещания с участием крупнейших медиахолдингов. РБК писал о ней в сентябре 2020 года.
- Как пишет издание сейчас, в конце 2022 года на совещании с операторами вещатели сообщили, что могут перераспределять частоты только после согласия ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС, оказывает услуги эфирного телерадиовещания).
- Среди условий, которые они поставили: операторы должны будут либо выплачивать 15 млрд рублей в год вещательной отрасли в течение десяти лет, либо финансировать разработку «частотно-территориального плана цифрового эфирного телевещания» — то есть покрыть затраты вещателей на перенос ТВ-передатчиков из диапазона 700 МГц на другие частоты.
- В РТРС опровергли РБК информацию о согласии передать операторам эти частоты за 150 млрд рублей за десять лет. В компании также отрицают, что проводили расчёт этой суммы. В Минцифры рассказали, что не знают о согласии вещателей на передачу частот. Кроме того, пока не подтверждена техническая возможность такой передачи.
- Три источника РБК говорят, что сумму подсчитала компания Б1 (бывшая EY в России). Её представитель отказался от комментариев.
- Источник в одном из операторов «большой четвёрки» (МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2) назвал сумму в 150 млрд рублей «оторванной от реальности». По его оценке, затраты на перепланирование сетей телевещания для работы 5G без учёта оборудования составят 1,5-3 млрд рублей. Источник в другом операторе согласился, что компенсация должна быть кратно меньше 150 млрд рублей. Кроме того, владелец частот — государство, поэтому операторы не понимают, «почему вещатели в принципе требуют компенсацию», добавил он.
2111 просмотров
какие еще частоты какого 5G??? Тут вопрос как бы сохранить работоспособность 4G
А с 4G что не так ?
Так вам пора смартфон поменять, прекрасно всё работает.
А операторы связи и не согласятся!!!
1. Сейчас по всей стране и у всех операторов идет демонтаж 2G и 3G оборудования и запуск на этих частотах 4G. 900 МГц и 1800 мгц
Для покрытия большей части страны, где проживает большое количество населения этого более чем достаточно
В последствии, на этих же частотах развернут и 5G сети
Частоты же 694–790 МГц сотовым операторам интересны, только для покрытия малозаселенной местности, а это совсем не приоритет в развитии сетей
Да и большая часть ТВ вещателей, все равно скоро загнется из-за отсутствия интереса к ним рекламодателей
Поэтому, 100% частоты 694–790 МГц будут интересны, только Ростелекому, которого обяжут разворачивать сети в малозаселенной местности. И скорей всего, он получит эти частоты даром
Поэтому, никому эта тема и не интересна.
Где почитать про массовый демонтаж gsm-900? У меня запасной телефон только такой стандарт понимает, так работает повсеместно и отлично.
Мне кажется, эфирное ТВ будет вымирать довольно долго, по мере естественной смены поколений платежеспособных потребителей.
Таксисты все еще слушают FM, люди за 50 все еще смотрят телевизор.
Ишь ты, частоты 5G (которой, по всей видимости, не будет) в обмен на 150 млрд ₽, которые точно надо отдать.
Чего это опсосы не согласились?
Им своих частот хватает. И чем выше частота, тем больше скорость 600-700 МГц, только деревни покрывать. В городе от этого диапазона никакого толку, а там все денежные абоненты. Не те частоты, которым надо отдать приоритет
Как же ты надоел
так вроде же сразу 7 g хотели делать,не?
Сразу после GG
А эти ТВ вещатели кому-то вообще еще нужны? У них сколько пользователей осталось? Хоть миллион наберется?
Ну там электората ого-го припасено. Но вот частоты "лишние" нашлись (-:
In the US, there are an estimated 119.9 million TV households in the TV season 2018/19.
In 2017, an average U.S. consumer spent 238 minutes (3h 58min) daily watching TV. While overall media consumption continues to rise, live TV consumption was on the decline in 2016.
Интернет конечно обошел по аудитории, но телевизор смотрят до сих пор десятки миллионов людей.
неважно, когда 140 млн платят н0логи, часть из которых можно пустить на эти самые никому ненужные ТВ.
примерно большинство людей пенсионного возраста
Точка и G
Или G и точка 😄👌
В последнее время все чаще новости и разряда «шокирующий заголовок!» «шок-контент и ужасающие подробности в теле новости» и тут же рядом брошено что-то в духе «В РТРС опровергли, в компании отрицают, в Минцифры не знают, а также не подтверждена техническая возможность».
Блеать, так есть новость или нет?
цепляющий заголовок-это своего рода продажа статьи,нормальная практика не только в телевизоре)
Полностью с вами соглашусь и не один раз я уже такое видел что то мне подсказывает что людей подсаживают или готовят под горячие новости или готовят какую-то большую сенсацию
Дак переключи Россию-1
Да что тут непонятного - деньги очень нужны, вдруг прокатит.
Они же были у военных? Как так получилось то? =D
Частот-то по 5G очень много... FR1 (600-6000 МГц) и FR2 (24-100 ГГц)
У военных там какие-то системы в районе 3 ГГц работают. Это про те частоты была речь.
А тут совсем про другой участок диапазона речь.
первый год в России, штоле? )) все что не приколочено к полу...
Объективно 5g дорогая игрушка, которой игрались пока денег было много. Сейчас отложат эту игрушку на неопределенный срок.
Решили торгануть с государством.
Наш девиз (ТВ) - Отвага и слабоумие.
Как будто они эти частоты сами своими руками в граните процарапывали… барыги, однако )
Они пытаются, продать то, что им не надо и у них это все равно заберут.
Дураки вещатели.
Им самим от этих частот ни тепло ни холодно, а вот если бы они отдали частоты операторам, то на стриминге всяких кино и прочих медиа за счет юзеров и абонентов и отбили бы передачу частот.
Не думают на перед, не слушают мои умные мысли 😢
Можно подождать несколько лет, и вещатели просто вымрут от отсутствия зрителей
150 млрд рублей это где-то по реальному курсу 1 млн.$, не так уж и дорого, если в складчину
где бы еще продать заначку по такому курсу ))