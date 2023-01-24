SberDevices выпустит бюджетную версию «умной» колонки с голосовым помощником «Салют» — «Ъ» Статьи редакции
У компании уже есть «умная» колонка — но не в «классическом» её исполнении.
- SberDevices (входит в экосистему «Сбера») представит новую линейку «умных» колонок с голосовым помощником «Салют» уже 30 января, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с деталями будущей презентации.
- По его словам, одна из колонок будет относиться к низшему ценовому сегменту — и SberDevices «рассчитывает, что она привлечет наибольшее внимание потребителей».
- В декабре 2022 года «Сбер» анонсировал тизер «чего-то полезного и классного», а на сайте SberDevices появился анонс нового «умного» устройства.
- У компании уже есть несколько «умных» устройств — в том числе дисплей SberPortal и колонка SberBox Time со встроенными стрелочными часами. При этом, как отмечает «Ъ», SberDevices не выпускал «умную» колонку в «классическом» её исполнении — как, например, у «Яндекса» и VK. Обе компании выпускали полноразмерные устройства, а затем их компактные и более дешёвые версии.
- В апреле 2022 года «Сбер» попал под блокирующие санкции США — это максимально возможные ограничения и фактическая изоляция от долларовой системы. В мае банк вышел из состава акционеров Okko, «СберЗвука» (теперь «Звук»), «Эвотора», SberCloud и ЦРТ. В июне новый владелец активов тоже попал под санкции.
- В августе «Сбер» убрал название банка из юрлица разработчика SberDevices и переименовал его в «СберДевайсы». В январе 2023 года CNews сообщило, что SberDevices получил 100% ООО «Элпитех», которое производит компьютеры и материнские платы на Baikal, а также больше не входит в группу банка, но продолжит использовать бренд Sber.
- В январе 2023 года SberDevices оформил документы на поставку компьютеров и планшетов собственной разработки в страны ЕАЭС. В компании отмечали, что они нужны для «собственных нужд», чтобы «своевременно обеспечивать сотрудников оборудованием».
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Лол. А старые починили?))))
это рывок рывков я считаю) Тесла и Майкрософт курят в стороне просто) Наконец то! Это лучшее изобретение человечества
о чём новость то? сбер чего то хз чего может выпустит 🧐
Кому всрались эти, так сказать, умные колонки? И я сейчас безотносительно данной сберовской колонки, а в принципе. Про это говнище слышу разговоры уже не первый год, будто это что-то такое охуительное, что словами не передать. На уровне того, как ты первый раз нарисовал кружки в Бэйсике или загрузил "Элиту" на Спектруме.
Но нет же - это ведь абсолютная бесполезная поебень. Она может быть интересна совсем маленьким пиздюкам, которые ещё в садик ходят. И то, максимум пару дней.
Я кончил.