CDEK.Shopping начал продавать MacBook Pro и Mac mini на базе процессоров M2 Pro и M2 Max Статьи редакции
Стоимость Mac mini — от 55 тысяч рублей, MacBook Pro — от 174 тысяч рублей.
- Продажи новых MacBook Pro и Mac mini стартовали 24 января, их уже можно заказать на платформе для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping, рассказали ТАСС в пресс-службе сервиса.
- MacBook Pro на базе M2 Pro стоит от 174 тысяч рублей, на базе M2 Max — от 281 тысячи рублей. Стоимость Mac mini начинается от 55 тысяч рублей. Средний срок доставки — 30 дней.
В re:Store сообщили, что на сайте магазина можно оставить контакты — чтобы получить уведомление о доступности товаров. Их ожидаемый срок поступления в продажу — ближайшие две недели.
- В «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что также открыли форму для сбора заявок на предзаказы, но точные сроки начала продаж не называют. В Ozon поступление товаров ждут к концу февраля 2023 года. В Wildberries — что новые MacBook Pro появятся на платформе в конце февраля — начале марта.
- Apple 17 января представила MacBook Pro на базе процессоров M2 Pro и M2 Max и Mac mini с процессорами M2 и M2 Pro. Стоимость 14-дюймового MacBook Pro с M2 Pro начинается с $1999 (137,8 тысячи рублей), 16-дюймового MacBook Pro с M2 Pro — с $2499 (172,3 тысячи рублей). Стоимость Mac mini — от $599 (41,3 тысячи рублей).
2381 просмотров
Не покупайте Маки, глупцы! Скоро мы сделаем свои ноутбуки на Эльбрусе, потом будете жаловаться, что пришлось выкинуть эпловские
Чем больше макбуков мы купим, тем меньше достанется врагу. Стратегия!
И как там, на горе Эльбрус, пригорает каша по утрам или терпимо? )
На 28НМ пригорает всё😂
Это конечно… в целом крутая ситуация, когда вся движуха с параллельным официальным импортом существенно сбросила цены на электронику. Неожиданный поворот
Только вот сбросила ли?
К примеру, взять Macbook на M2 Pro (я так понимаю, что 14"). Базовая версия начинается от 174 тысяч. И вспоминаю стоимость базовой 16" прошки 19-го года в актуальный год. Она стартовала сначала с 190 тысяч. Затем рублёвая стоимость увеличилась до 230 тысяч. Как раз тот пресловутый "1 доллар ~ 100 рублей". Стоимость на сайте Apple начиналась тогда от $2399. Официальная гарантия, официальные поставки.
Сейчас же базовая 16" прошка на сайте того же СДЕКа начинается с 240 тысяч. На сайте - от $2499. И это параллельный импорт.
Что-то нет никакого снижения.
Только Вы забыли про налоги, на сайте apple при оформлении надо указать ZIP, например цена для NYC уже 2720$.
В Германии базовая цена 2999 Евро.
Я не про конвертацию цен одной юрисдикции в другую. А о том, что в народе ходила эта присказка «1-к-100». Якобы: «Хотите узнать стоимость свежеанонсированного продукта в РФ - берёте стоимость с apple.com и умножаете на 100».
В российском народе такой присказки не ходило
iPhone 13 mini оценили в США в 700 долларов, базовая версия iPhone 13 стоит на 100 долларов больше. Эти версии доступны со 128, 256 и 512 ГБ памяти. В России за iPhone 13 mini просят от 70 до 100 тыс. рублей, а iPhone 13 стоит от 80 до 110 тыс. рублей.
Они возят через Делавер, там 0%.
https://cdek.shopping/p/215404/noutbuk-apple-macbook-pro-16-m2-pro-2023-16-gb512-gb-angliiskaya-klaviatura-silver
Если я правильно посчитал:
222 030 рублей в РФ против 231223 в Германии
2999 Евро(по 77.10 рублей за евро https://www.banki.ru/products/currency/cash/eur/moskva/)
Если заказывать из локального магазина в одном штате в другой штат, то НСП не начисляется ;)
По крайней мере это должно так работать свободная конкуренция между несколькими сотнями продавцов в РФ и возможность также свободно покупать у западного неограниченного количества поставщиков позволяет получать товары по более выгодным ценам, чем прежде, когда у нас бы один единственный монополист поставщик
Горбушка всегда была, отец, по низким ценам и без ганартии. А теперь ты по диким ценам без гарантии остался без официалов. Поздравляю.
Ну, на практике проверено, что они почти никогда не дохнут, а покупать какой-то дорогой эпл-комп наверняка можно на горбушке с инвойсом и саппортом в стране, где куплено.
Дурацкая тема, что цены в РФ - привязаны с евро - исчезла.
А если поработают инспекции, антимонопольщики и ловцы коррупционеров и откатов в Apple, то выяснится что эти ноуты можно продавать по 40 тыр и корпорация даже не обанкротится, а вполне себе будет выпускать и далее технику в том же темпе.
Санитары, ау, санитары!)))
Зачем делать дешевле, если покупают и так?
"ЕСЛИ НА УЛИЦЕ СПОТКНЕШЬСЯ И УПАДЕШЬ - ЛЮДИ ПОДБЕГАЛИ, АЙФОНЫ В КАРМАН ЗАСОВЫВАЛИ, В ГУБЫ ЦЕЛОВАЛИ, ПРЕДЛАГАЛИ ВЫПИТЬ, ПОРОДНИТЬСЯ."
"МАКБУК ПОКУПАЕШЬ - ТЕБЕ ЕЩЕ ДОПЛАЧИВАЮТ."
вангую
Зачем им работать и так купите, а они зарплату получат.
Тогда акции упадут больше рынка и на очередном собрании акционеров совет директоров уволят полным составом.
Да, Apple сейчас самая прибыльная американская компания и на втором месте по прибыльности в мире, но это только по абсолютным значениям:
https://www.statista.com/statistics/269857/most-profitable-companies-worldwide/
Маржинальность у них всего 26%, что меньше Microsoft (37%), Meta (28%) и совпадает с Google:
https://acquirersmultiple.com/2022/09/the-10-most-profitable-companies-in-the-u-s-sp500-ycharts/
Пока что единственные адекватные макбуки (на мой взгляд) были на avito - ребята заказали сразу русскую клавиатуру и перепродавали. На мой взгляд самостоятельная гравировка плохо смотрится
Жаль только раскладки клавиатур us (ansi) и ru (iso) отличаются.
СДЭК Шоппинг - это просто та же ситуация, что и с Вайлдбризом.
С ним очень много проблем: нет точных сроков прибытия заказа, гарантий также не предоставляется, в договоре оферты указано - организация за сроки поставки ответственности не несет.
Будьте аккуратны при заказе, можете потом возвращать деньги через суды, потеряв время и соответственно деньги.
С автаркой авито рот бы ещё открывать про гарантии на товар и проблемы)
На Авито хотя бы гарантии при Авито Доставке есть, а для СДЭК «не представляется возможным производить контроль пути склад - клиент».