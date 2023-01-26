Исследование: продажи «умных» колонок в России выросли вдвое в 2022 году — до 3 млн штук Статьи редакции
Спрос поддержали разнообразие ассортимента, развитие голосовых помощников и экосистемы «умного» дома.
- По итогам года в России продали около 3 млн «умных» колонок с голосовыми помощниками — это в 2,3 раза больше год к году и в 6 раз больше по сравнению с 2020-м, посчитали в «М.Видео-Эльдорадо». С оценкой рынка в 3 млн устройств согласились и в «F+ tech-Марвел», пишут «Ведомости».
- Средний чек составил 8000 рублей, в декабре — около 7500 рублей. Исходя из этого, объём продаж в этом сегменте в деньгах мог составить 24 млрд рублей. По оценке «F+ tech-Марвел», российский рынок можно оценить в 20-25 млрд рублей.
- По данным «М.Видео-Эльдорадо», самыми популярными моделями стали устройства от «Яндекса». По подсчётам «F+ tech-Марвел», доля компании на рынке — 89%, еще 9% пришлось на VK, за ними следуют «Сбер» и остальные бренды (по 1%).
- В самом «Яндексе» рассказали газете, что продали более 2 млн «Яндекс Станций» за год. По оценке компании, продажи продолжат расти, но меньшими темпами по мере насыщения рынка. В VK сказали, что аудитория «умных» устройств компании за 2022-й выросла приблизительно в 2,5 раза.
- Среди причин популярности устройств опрошенные изданием эксперты называют относительную дешевизну для массового рынка, популярность в качестве подарка, рост количества функций в колонках и доступных через них сервисов. Кроме того, производители активно работают с ритейлом — в итоге устройства есть почти в любом крупном магазине электроники.
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Когда к умным колонкам подключат chatGPT? И безумные беседы, и обучение ИИ.
Когда что-то делаешь или готовишь очень удобно спросить что-то, удобно узнать погоду, пока одеваешься, удобно просыпаться и управлять светом в доме. Дошло до того, что, когда идут по улицу, хочется спросить Яндекс о чем-то, но ее рядом нет...
Но все же основное, что использую - смотрю сериалы и фильмы через нее перед сном. Тупо ложишься и включаешь то, что тебе нужно. Смотрю видосы с Ютуба. Слушаю музыку и т.д.
Также часто использую напоминалки себе на будущее и таймеры, когда готовлю или что-то нужно сделать через какое-то время. Пельмени делаешь и таймер на 10 минут поставил, пока идешь по комнате - кайф. Ещё использую как переводчика, поиск моего телефона (может звонить мне на телефон), как шазам (поиск музыку).
Я лично уже жизни без нее мало представляю, крайне удобно.
Я так понимаю что телефон у вас все это делать не умеет? У меня часы на руке всегда, мне не нужно кричать колонке чтобы что-то сделать. И да, у меня в доме три колонки Apple,
Штука прикольная полезная, неудивительно.
Бесполезная
я так и знал!
Хочу бабушке подарить такую колонку. Как думаете, нужны ей такие технологии?
Ради интереса можно попробовать. Для бабушки найдётся собеседник:)
Вот с этой целью первоочердной и планирую)
Мне больше нравятся колонки с хорошим звуком) А у умных, как правило, в этом плане не очень