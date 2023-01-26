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Техника
Единый чувак

Сначала параллельный импорт не работал, позже компании обратились к посредникам: Forbes о новых схемах поставки техники Статьи редакции

Главное из материала издания о том, как изменились схемы ввоза товаров в страну в 2022 году.

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  • После начала «спецоперации» часть крупных производителей электроники (Apple, Dell, Samsung, Asus, Lenovo, LG, GoPro и другие) остановили поставки в страну. До этого они работали со схеме прямого импорта — то есть ввозили технику самостоятельно или через дистрибьюторов и отвечали за её соответствие российским законам. В конце марта правительство России легализовало параллельный импорт — ввоз товаров без согласия их правообладателей.
  • Поначалу такой импорт фактически не работал. В первой половине 2022 года все торговали товарами, которые ввезли по старым схемам, а расти параллельный импорт начал с третьего квартала — при этом основной объём начал заходить в сентябре.
  • Например, по данным источника Forbes, доля ввезённых смартфонов за первые три квартала выросла с с 0,1% до 19,1%, а ноутбуков — с нуля до 41%. При этом доля параллельного импорта зависит от покинувших Россию брендов, запасов техники и реального дефицита продуктов. Всего же за 2022 год импорт импорт смартфонов, ноутбуков и планшетов составил $1,5 млрд, из которых $1,1 млрд — это смартфоны.

Как развивался параллельный импорт

  • Поначалу параллельным импортом занимались все, кто мог, в том числе крупные заказчики и ритейлеры. Но позже им пришлось обратиться к посредникам — из-за множества сложностей. Ввозом пытались заниматься и федеральные игроки, однако поняли, что у дистрибьюторов больше опыта в работе с поставками.
  • Основной объём потребительской электроники поставляется из Китая, Тайваня и Гонконга — как и в 2021-м. Но товары ушедших из России брендов ввозят по большей части через Дубай, Турция же специализируется на европейских марках.
  • Посредники отвечают за оплату товаров, логистику и доставку, могут делать сертификаты и помогают на таможне. Их услуги могут оставлять до 20% от стоимости товара — но это гораздо дешевле, чем тратиться на создание отдела внутри компании, который будет заниматься международными закупками. У многих таких отделов никогда не существовало — в них не было необходимости.
  • На выработку процедуру по растаможиванию параллельного импорта и выстраивание документооборота потребовалось несколько месяцев. До этого поставщики могли привозить контрафакт или товары, которые не предназначены для продажи в России. Сейчас наценка посредников — 5%, а основная функция — помощь в уходе от вторичных санкций.
  • Ритейлеры, когда речь заходит о параллельном импорте, становятся немногословными. В том же «М.Видео-Эльдорадо» говорят, что компания «с нуля оперативно развернула процессы импортных операций», а для развития ассортимента взаимодействует с «широким кругом производителей в рамках прямых поставок и дистрибьюторами».
  • Быстрее всех отреагировали и смогли восстановить ассортимент маркетплейсы, говорят в Ozon. При этом продавцы Ozon использовали поставки с согласия иностранного правообладателя или дистрибьютора, если он отказался работать в стране напрямую, говорит компания.

Наценки на товары

  • Поначалу, когда процессы поставок только прорабатывали, наценка могла составлять 20-30%, к концу 2022 года она достигала не больше 5%. Параллельный импорт дороже из-за сложных логистических цепочек, колебаний курса валют и пошлин в «транзитных» странах. Некоторые покупатели готовы переплачивать за бренд, но многие просто переходят на технику, которая ввозится официально.
  • При этом цены в первом полугодии выросли больше потому, что у компаний не было понимания, где брать новый товар, а продавать запасы по старым ценам «не имело экономического смысла» — из-за роста ключевой ставки и рисков для импортёров. Когда технику начали ввозить, то уменьшились и цены.
  • Рынок электроники «просел»: в 2022 году в России продали 24,7 млн смартфонов, что на 21,5% меньше, чем в 2021-м. В денежном выражении падение составило 27,8%. С ноутбуками ситуация чуть лучше: продали 3,22 млн штук — на 13,5% меньше в штучном выражении, чем в 2021-м, и на 6,85% — в денежном.
  • При этом на снижение повлиял не только уход брендов — россияне стали меньше покупатель электронику из-за экономического кризиса. Больше всего пострадал сегмент дорогих премиальных устройств, что сказалось на снижении рынка в денежном выражении — несмотря на рост цен.

Какие есть проблемы у параллельного импорта

  • Главный риск для импортёров — работа по предоплате. К тому же, государство хоть и обеспечило покупателей привычными брендами, разрешив ввоз товаров в страну без разрешения правообладателя, тем самым оно открыло канал и для «серого» импорта. На него не распространяется гарантия и сервисное обслуживание — а это большая проблема как для клиентов, так и для ритейлеров.

#новость #параллельныйимпорт

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46 комментариев
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 Вадим Д.

Как в анекдоте: сначала не работал, а потом совсем хреново стало.
Задумайтесь: развитие параллельного импорта! Ну что ж за жопа-то...

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Куртуазный маньерист

Я его заблочил. Теперь збс

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Приятный бокал

А я вас двоих - красота

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Куртуазный маньерист

Надо уже свои отрастить

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ASM-OOP enjoyer

и РАДИ ЭТОГО убрали минусы?

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Андрей Комягин

При всем нытье, параллельный импорт заработал на уровне больших дистрибьютеров огромными объемами, а не челноками из 90-х как предсказывали диванные аналитики и эксперты. Вопрос ценообразования постепенно нормализуется. Булшит про гарантии всегда был булшитом и не более. Для конечного пользователя этот аспект не изменился от слова совсем. Остановить поставки электроники путем олдскульных санкций физически невозможно в современном мире. Бизнес всегда будет на шаг впереди санкционных демократов с их архаичными механизмами ограничений и контроля. Все то что работало в годы холодной войны теперь неожиданно для сша дает сбои по всем фронтам. Поезд ушел ребята. Союзнички измельчали, да и Китай с Индией уже не те)

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Garmonbon

что значит булшит был всегда булшитом про гарантии?

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Стерлядка Вяленая

ехал булшит через булшит
видит булшит в реке булшит
булшит булшит булшит булшит
булшит булшит булшит булшит

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Хэппи милф

Вы просто ещё не нюхали пороха от санкций, которые докатятся до нас к середине года. Например, устройство вообще не будет работать в россее, потому что блокировка будет на уровне процессора. Толку от Айфона который ввезён через Казахстан, если он увидит российского оператора и превратится в кирпич

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jonewayne

На VC говорили 1 в 1 то же самое про середину года, но 2022. В 2023 точно докатятся в полной мере?

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Хэппи милф

Производитель процессоров разослал предупреждение всем вендорам, которых мы ведём, т.е. около 10 компаний независимо нас предупредили что девайс не будет работать с российскими и белорусскими MCC

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Андрей Комягин

Вот и узнаем. На любой замочек есть отмычка. Будут подменять идентификацию на уровне инфраструктуры оператора, как многие программы мимикрируют под другую. Жизнь-борьба)

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Хэппи милф

Я больше к тому, что не всегда удастся обойти ограничения через 4пда, так как блокировка грядёт более глубокой, на уровне процессоров и модемов.

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Андрей Комягин

Ну посмотрим. Если конечно дойдут до такого бреда, то думаю все равно что то можно будет сделать… думаю тут рисков больше для самого вендора

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Хэппи милф

Оно уже пошло, мы с июня прошлого года такие устройства начали получать, с февраля пойдут массово

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Илья

Так пользователю и не надо ничего будет делать, ну или там приложение установить и запустить. Обо всем позаботятся сами производители. Да и блокировки будут скорее всего формальными. Эта как история с блокировкой А-GPS в России.

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Стерлядка Вяленая
Вы просто ещё не нюхали пороха от санкций, которые докатятся до нас к середине года.

Какого? А то в апреле прошлого года речи 1 в 1 были. Че только не обещали нам в том году, теперь на этот перенесли.

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Garmonbon

тут еще вопрос кто покупать будет? население как бы не богатеет и перспетивы так себе

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Андрей Комягин

В целом спрос на прежнем уровне, а дальше рынок найдет баланс спроса и предложения. Глядишь и наценку уменьшат

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Giraffe

А санкции и не вводили вроде на бытовую технику и одежду. Просто все разбежались

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Андрей Комягин

Ну косвенно они и разбежались из за угрозы вторичных санкций и просто на всякий случай как бы чего не вышло)))

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Слегка Придурковатый

"...к концу 2022 года она достигала не больше 5%"

Наценка не больше 5% к какой цене? Потому что попахивает пиздежом, скажем прямо.

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Аркадий Маркарьян

Все гораздо круче и перспективнее, чем позволили рассказать в статье интервьверам, одним из которых я являюсь. Товар будет всегда!

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Васисуалий Лоханкин

А что по гарантии на такой товар? Чинят своими силами или просто клиента нахер посылают? Например ноут Dell за 200к полетит?

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ежи

Да

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Аркадий Маркарьян

Расскажу какие есть варианты:
Обычно привозят сверху партии некоторое кол-во в рамках озвученного производителем процента брака.
И два варианта 1. Замена на новое, если прибыл и не включается и не был юзан. 2. Если юзан и умер - разбирают на донорские запчасти и после диагностики меняют дефектный элемент. Это касается игровых приставок, ноутов, прочей дорогостоящей техники.

Смартфоны можно чинить, закупив запчасти, которых много.

Мелочи либо возврат денег, либо замена на новую.

Ну а так же, есть возможность собрать весь брак и экспортировать из страны и отдать поставщику за рубежом, он по своей гарантии все поменяет.

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Garmonbon

ура!!

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Виталий Иванов

Всем привет! Я занимаюсь тендерами на поставку комп техники. Много раз сталкивался с ситуацией, когда в Мерлионе ноутбук стоит 50 тыщ (условно), а в Яндекс маркете у интернет-магазинов 40-43.

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Серый Валера

Я бы не так сравнивал.
Недавно на Яндекс маркет купил кофемашину Jura. Так вот обошлась она мне ровно на 60% дороже, чем условному немцу на Amazon. А если покупать в М-Видео, то ещё +10-20%

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nanochat.ru

На авито надо брать с диагностикой просто.

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Серый Валера

На авито были те же цены, что и на Яндексе с курьерской доставкой.

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Виталий Иванов

Что за машина, если не секрет? Тоже думаю себе купить, надоело растворимый пить

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Юрий Б.

Металлочерепицу обсудили, придет время и кофе-машин

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Corbyan

Ну в мерле всегда были цены выше рынка. За хорошими ценами надо идти в нетлаб, элку. В мерлион за ассортиментом)

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Seves

кола за 160 руб) к успеху пришли )

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oc5 abah

Ну тут хоть польза - меньше будет молодое поколение заливать в себя химикаты с тоннами сахара.

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Хэппи милф

То ли дело мультифруктовый сок из хуй пойми чего, зато без акциза

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oc5 abah

Давайте еще гравитацию луны сюда приобщим.

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Sever

Лишь бы в потоки серого импорта не вклинился ручеёк откровенной залепухи:)))))

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Таир Бакиев

ручеек уже давно ест, главное чтобы потопа не случилось

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nanochat.ru

Чё такое зелепуха? Чё-тт опять про Украину?

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Мимо проходивший

про нар котиков речь, отец

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Бублик static void

Бабло таки победило зло получается?

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Мимо проходивший

Не работал, но заработал. Чудо чудное прям.

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Иосиф
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Юрий Б.

Некоторые материалы в интернете могут содержать недостоверную информацию. Пожалуйста, будьте внимательны.

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