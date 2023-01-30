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Техника
Мелкий ключ

«Сбер» выпустил «умные» колонки SberBoom и SberBoom Mini с голосовыми ассистентами «Салют» Статьи редакции

Дополнительная функция «Детектор шума» позволяет определять подозрительные звуки, когда владельца нет дома.

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  • «Сбер» представил две «умные» колонки с поддержкой виртуальных ассистентов «Салют»: компактную версию SberBoom Mini и стандартную SberBoom. Устройства уже появились в продаже по цене 3990 рублей и 11,9 тысячи рублей соответсвенно, рассказали в компании.
  • SberBoom мощностью в 40 Вт обеспечивает объёмный звук на 360°. Устройство способно воспроизводить музыку без цифрового сжатия, используя кодек FLAC.
  • Мощность SberBoom Mini составляет 5 Вт. На её корпусе также есть кнопка с сердцем, чтобы отмечать понравившиеся песни.
  • Ассистенты «Салют» умеют распознавать название треков из библиотеки «Звука» на русском и английском языках, находить конкретного исполнителя или музыкальный жанр, включать плейлисты или подкасты. Они помогут, даже если колонка воспроизводит музыку с телефона по Bluetooth.
  • Колонки обладают дополнительными функциями «Мультирум» и «Стереопара». Первая позволяет синхронно проигрывать музыку на нескольких колонках «Сбера». Вторая — добиться стереозвучания при использовании двух устройств, когда одна из колонок играет звук правого канала, а другая — левого.
  • Кроме того, у SberBoom и SberBoom Mini есть «Детектор шума». Он определяет звуки вокруг устройства, когда пользователя нет дома — например, лай собаки, журчание воды или звон разбитого стекла, — и передает их владельцу через облако. Звуки, на которые устройство будет реагировать, можно настроить самостоятельно.
SberBoom
  • В декабре 2022 года «Сбер» анонсировал тизер «чего-то полезного и классного», а на сайте SberDevices появился анонс нового «умного» устройства. В январе 2023-го источники «Ъ» рассказали, что компания планирует представить линейку «умных» колонок.
  • У «Сбера» уже есть несколько «умных» устройств — в том числе дисплей SberPortal и колонка SberBox Time со встроенными стрелочными часами.

#новость #сбер

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33 комментария
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 David Komae
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Andrei M

"Дополнительная функция «Детектор шума» позволяет определять подозрительные звуки, когда владельца нет дома."

Раньше хотя бы маскировались что не записывают ничего до активации "привет Алиса". Сейчас даже не стесняются, заявляют что пишут всё всегда и за ваш счёт :) Такой девайс должен ставиться бесплатно, с доплатой государства за интернет.

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Евгений Широков

Сейчас модно оправдывать эти подделки от государства ботами.
Гарантирую, что скоро появятся гневные комментарии в стиле: А нефиг террористов дома селить, или говорить про Путина гадости")

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Andrei M

вон внизу уже клоун отметился.

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Pavel Cree

А тебе есть что скрывать?

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Георгий Москалёв

Ну визуальный дизайн большой колонки хорош
Хоть что-то новое на рынке. Жаль Яндекс не выпустил в таком дизайне колонку

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Isla Bonita

На 3 литровую банку вверх ногами похож.

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пешка

Товарищ майор одобряет

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Николай Чиянов

Чо за деталь для ядерного реактора

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Денис Пронин

Теперь мошенники могут разговаривать с вами прямо через колонку.

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Antoshka Zhuravlyov

Очередная Х… как и СалютСбер, SberBox, через пол года не кто и не вспомнит. Колонки с Алисой куда интереснее выглядят на общем фоне, попытка на волне успеха других брендов толкнуть свою какашку…

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Шалтай Болтай

И как пыль потом из этих складок вычищать?

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Формальный турник

А у меня колонка аура харман, которая в стеклянном колпаке, как я оттуда удаляю пыль в течении 6 лет? «Никак»🗿 тут такой же принцип, видимо

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unknown

За 7 лет вообще ни одной пылинки.

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Деда Миша

Купить новую, очевидно

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Георгий Москалёв

Вибрация колонки должна ее убирать по идее

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Торт Скряба

Зачем Сбер всем этим занимается?

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Деда Миша

Чтобы коллекторы знали, когда должник дома)

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Торт Скряба
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Sergey Tischenko

А умный дом от Сбера научился работать без интернета?

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Сбер

Здравствуйте! Девайсы умного дома работают только через интернет

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Новорег-Разоблачитель

Не очень умный у вас дом, выходит.
А, ну да, иначе нельзя отыскать запись речи себе на сервер

позволяет определять подозрительные звуки, когда владельца нет дома

А ещё отсылать даннв, когда владельца нет дома

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Soviet Pooh

И без электричества.

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Alex

бабка огурцов ..

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Isla Bonita

Дедка

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Александр Пустовалов

Дизайн с кактуса списали похоже

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Alex

на первой картинке 😱 белая штука снизу.. на ней чтоои фильтры менять надо?))

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Вадим Д.

Сосед с перфоратором — подозрительная подозрительность.

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Кирилл Макеев

сберколонка может этот трек играть?

https://youtu.be/OY-ChFToiYE

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Vlad511

Большое сомнение вызывает, будет ли слышен тот самый Hi-Fi на динамике в 5Вт.

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Виктор Алексеенко

Розетки до сих пор на яблоке не подключить?

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Aleksei M

Дизайн неплох, маленькая конечно странновата, но лучше чем дефолтный дизайн у яндекс станции.
Сберовские смотрятся современней

Посмотрим на будущие устройства чтобы понять есть ли единый стиль или дизайн покупается готовый из каталога оем поставщиков.

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unknown

Ценник у колонок хороший. А вот сберу нужно поработать к лояльностью к бренду. Мне даже в туалет не охото их колонку ставить. Хотя Алиса там отлично вписалась.

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