«Сбер» выпустил «умные» колонки SberBoom и SberBoom Mini с голосовыми ассистентами «Салют» Статьи редакции
Дополнительная функция «Детектор шума» позволяет определять подозрительные звуки, когда владельца нет дома.
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- «Сбер» представил две «умные» колонки с поддержкой виртуальных ассистентов «Салют»: компактную версию SberBoom Mini и стандартную SberBoom. Устройства уже появились в продаже по цене 3990 рублей и 11,9 тысячи рублей соответсвенно, рассказали в компании.
- SberBoom мощностью в 40 Вт обеспечивает объёмный звук на 360°. Устройство способно воспроизводить музыку без цифрового сжатия, используя кодек FLAC.
- Мощность SberBoom Mini составляет 5 Вт. На её корпусе также есть кнопка с сердцем, чтобы отмечать понравившиеся песни.
- Ассистенты «Салют» умеют распознавать название треков из библиотеки «Звука» на русском и английском языках, находить конкретного исполнителя или музыкальный жанр, включать плейлисты или подкасты. Они помогут, даже если колонка воспроизводит музыку с телефона по Bluetooth.
- Колонки обладают дополнительными функциями «Мультирум» и «Стереопара». Первая позволяет синхронно проигрывать музыку на нескольких колонках «Сбера». Вторая — добиться стереозвучания при использовании двух устройств, когда одна из колонок играет звук правого канала, а другая — левого.
- Кроме того, у SberBoom и SberBoom Mini есть «Детектор шума». Он определяет звуки вокруг устройства, когда пользователя нет дома — например, лай собаки, журчание воды или звон разбитого стекла, — и передает их владельцу через облако. Звуки, на которые устройство будет реагировать, можно настроить самостоятельно.
- В декабре 2022 года «Сбер» анонсировал тизер «чего-то полезного и классного», а на сайте SberDevices появился анонс нового «умного» устройства. В январе 2023-го источники «Ъ» рассказали, что компания планирует представить линейку «умных» колонок.
- У «Сбера» уже есть несколько «умных» устройств — в том числе дисплей SberPortal и колонка SberBox Time со встроенными стрелочными часами.
"Дополнительная функция «Детектор шума» позволяет определять подозрительные звуки, когда владельца нет дома."
Раньше хотя бы маскировались что не записывают ничего до активации "привет Алиса". Сейчас даже не стесняются, заявляют что пишут всё всегда и за ваш счёт :) Такой девайс должен ставиться бесплатно, с доплатой государства за интернет.
Сейчас модно оправдывать эти подделки от государства ботами.
Гарантирую, что скоро появятся гневные комментарии в стиле: А нефиг террористов дома селить, или говорить про Путина гадости")
вон внизу уже клоун отметился.
А тебе есть что скрывать?
Ну визуальный дизайн большой колонки хорош
Хоть что-то новое на рынке. Жаль Яндекс не выпустил в таком дизайне колонку
На 3 литровую банку вверх ногами похож.
Товарищ майор одобряет
Чо за деталь для ядерного реактора
Теперь мошенники могут разговаривать с вами прямо через колонку.
Очередная Х… как и СалютСбер, SberBox, через пол года не кто и не вспомнит. Колонки с Алисой куда интереснее выглядят на общем фоне, попытка на волне успеха других брендов толкнуть свою какашку…
И как пыль потом из этих складок вычищать?
А у меня колонка аура харман, которая в стеклянном колпаке, как я оттуда удаляю пыль в течении 6 лет? «Никак»🗿 тут такой же принцип, видимо
За 7 лет вообще ни одной пылинки.
Купить новую, очевидно
Вибрация колонки должна ее убирать по идее
Зачем Сбер всем этим занимается?
Чтобы коллекторы знали, когда должник дома)
А умный дом от Сбера научился работать без интернета?
Здравствуйте! Девайсы умного дома работают только через интернет
Не очень умный у вас дом, выходит.позволяет определять подозрительные звуки, когда владельца нет дома
А, ну да, иначе нельзя отыскать запись речи себе на сервер
А ещё отсылать даннв, когда владельца нет дома
И без электричества.
бабка огурцов ..
Дедка
Дизайн с кактуса списали похоже
на первой картинке 😱 белая штука снизу.. на ней чтоои фильтры менять надо?))
Сосед с перфоратором — подозрительная подозрительность.
сберколонка может этот трек играть?
https://youtu.be/OY-ChFToiYE
Большое сомнение вызывает, будет ли слышен тот самый Hi-Fi на динамике в 5Вт.
Розетки до сих пор на яблоке не подключить?
Дизайн неплох, маленькая конечно странновата, но лучше чем дефолтный дизайн у яндекс станции.
Сберовские смотрятся современней
Посмотрим на будущие устройства чтобы понять есть ли единый стиль или дизайн покупается готовый из каталога оем поставщиков.
Ценник у колонок хороший. А вот сберу нужно поработать к лояльностью к бренду. Мне даже в туалет не охото их колонку ставить. Хотя Алиса там отлично вписалась.