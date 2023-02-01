«Сделай сам»: блогер из Англии собрал компьютер из трёх дисплеев, который можно сложить как портфель Статьи редакции
Кейс в виде чемоданчика напечатал на 3D-принтере.
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- Спроектировать удобный ноутбук с тремя экранами довольно трудно: сами ЖК-дисплеи компактные, но вот придумать механизм крепления, который бы позволил безопасно их складывать, — целая задача, говорит автор YouTube-канала DIY Perks о «техноподелках» Мэтью Пёркс.
- Чтобы всё-таки найти подходящее решение, он предложил переосмыслить само понятие ноутбука и поэкспериментировал с конфигурацией экранов. Для этого взял 15-дюймовый 4К-дисплей от ноутбука и ещё два от iPad с разрешением 1536х2048 каждый.
- Первый разместил горизонтально, другие — вертикально по обе стороны от него. При сложении конструкция получается компактной, так как боковые экраны не ложатся «стопкой» друг на друга. А ещё последние лучше защищены от повреждений, поскольку складываются лицевой стороной внутрь.
- Такое расположение частично решает проблему с эргономичностью. Чаще всего экран ноутбука находится ниже уровня глаз — из-за этого приходится наклонять голову вперёд и напрягать шею. Наличие ещё двух мониторов с горизонтальной ориентацией заставило бы владельца — вдобавок к этому — крутить головой из стороны в сторону.
- Чтобы не подключать к дисплеям ноутбук, Пёркс взял материнскую плату от Framework, которая может работать и как часть компьютера, и как автономная система. Она оснащена четырьмя разъёмами USB-C, а также входом для дисплеев (DisplayPort).
- Экраны автор подключил через DisplayPort, получив специальные кабели от Framework (компания говорит, что может выставить их на продажу, если будет спрос). Но вообще это можно сделать и через USB-порты, отмечает Пёркс.
- Так как у iPad-дисплеев всего по одному плоскому кабелю, для передачи им сигнала потребовалась ещё одна плата — тоже с DisplayPort и входами USB-C. Через последние он соединил материнскую и вторую платы.
- «Яблочные» дисплеи также нуждались во внешнем источнике питания. Найти решение в уже имеющейся конструкции Пёркс не смог, поэтому придумал другой выход. USB-кабель, соединяющий две платы, активный, а значит у него внутри есть «энергосхема» на 5 В.
- Чтобы добраться до встроенной схемы, автор спилил алюминиевый кейс, нашёл источник подачи напряжения и соединил их с дисплейной платой.
- В таком состоянии экраны уже функционировали, но работать так было бы невозможно, поэтому Пёркс задумал спроектировать для них кейс. Все детали напечатал на 3D-принтере, а соединил их с помощью карандаша-паяльника, клея и винтов.
- Сперва он вмонтировал в напечатанные детали все три дисплея. Затем — с обратной стороны — он разместил обе платы и аккумулятор. Кабели закрепил в промежутках между остальными элементами и там же установил чип и антенны для подключения к Wi-Fi.
- Так как у устройства оставался всего один незанятый USB-разъём, Пёркс решил подключить дополнительный USB-хаб, вновь предварительно спилив алюминиевую «оболочку».
- Все «внутренности» автор закрыл крышкой, в которую вмонтировал вентиляционную сетку и кнопку для включения самого компьютера.
- Чтобы скрыть следы клея и винтики на крышке, он также напечатал на принтере декоративные элементы.
- Уже на последнем этапе работы Пёркс вернулся к вопросу эргономики. Чтобы экраны располагались на уровне глаз, он решил поставить их на латунные ножки. Последние к самой конструкции он прикрепил с помощью специальных колпачков.
- После этого владельцу такого компьютера осталось бы только подобрать подходящие клавиатуру и мышь.
выглядит как минимум интересно
Эксперимент оригинальный, повторять я его конечно же не буду. Ну а если действительно работает, и ничего потом не сломалось, то можно смело сказать, что человек с золотыми руками родился.
Проще ноут купить да и всё)
Ок. Сейчас Мэтью Пёрксу напишу, чтобы он сворачивал свою шарманк. Алене легче ноут купить да и все
Задумка интересная, реализация ну кустарная, от того и крутая. Сразу вспомнился проект от Razer, где был ноутбук тоже с тремя экранами, но какой же он был здоровый по габаритам, хотя тут тоже толщина оставляет желать лучшего, но зато у razer сразу и клавиатура и тачпад...и по стоимости космос
так как он все это сделал сам получилось очень круто