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Техника
Полина Лааксо

«Сделай сам»: блогер из Англии собрал компьютер из трёх дисплеев, который можно сложить как портфель Статьи редакции

Кейс в виде чемоданчика напечатал на 3D-принтере.

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  • Спроектировать удобный ноутбук с тремя экранами довольно трудно: сами ЖК-дисплеи компактные, но вот придумать механизм крепления, который бы позволил безопасно их складывать, — целая задача, говорит автор YouTube-канала DIY Perks о «техноподелках» Мэтью Пёркс.
  • Чтобы всё-таки найти подходящее решение, он предложил переосмыслить само понятие ноутбука и поэкспериментировал с конфигурацией экранов. Для этого взял 15-дюймовый 4К-дисплей от ноутбука и ещё два от iPad с разрешением 1536х2048 каждый.
  • Первый разместил горизонтально, другие — вертикально по обе стороны от него. При сложении конструкция получается компактной, так как боковые экраны не ложатся «стопкой» друг на друга. А ещё последние лучше защищены от повреждений, поскольку складываются лицевой стороной внутрь.
  • Такое расположение частично решает проблему с эргономичностью. Чаще всего экран ноутбука находится ниже уровня глаз — из-за этого приходится наклонять голову вперёд и напрягать шею. Наличие ещё двух мониторов с горизонтальной ориентацией заставило бы владельца — вдобавок к этому — крутить головой из стороны в сторону.
  • Чтобы не подключать к дисплеям ноутбук, Пёркс взял материнскую плату от Framework, которая может работать и как часть компьютера, и как автономная система. Она оснащена четырьмя разъёмами USB-C, а также входом для дисплеев (DisplayPort).
  • Экраны автор подключил через DisplayPort, получив специальные кабели от Framework (компания говорит, что может выставить их на продажу, если будет спрос). Но вообще это можно сделать и через USB-порты, отмечает Пёркс.
  • Так как у iPad-дисплеев всего по одному плоскому кабелю, для передачи им сигнала потребовалась ещё одна плата — тоже с DisplayPort и входами USB-C. Через последние он соединил материнскую и вторую платы.
  • «Яблочные» дисплеи также нуждались во внешнем источнике питания. Найти решение в уже имеющейся конструкции Пёркс не смог, поэтому придумал другой выход. USB-кабель, соединяющий две платы, активный, а значит у него внутри есть «энергосхема» на 5 В.
  • Чтобы добраться до встроенной схемы, автор спилил алюминиевый кейс, нашёл источник подачи напряжения и соединил их с дисплейной платой.
Вот так выглядела конструкция на промежуточном этапе
  • В таком состоянии экраны уже функционировали, но работать так было бы невозможно, поэтому Пёркс задумал спроектировать для них кейс. Все детали напечатал на 3D-принтере, а соединил их с помощью карандаша-паяльника, клея и винтов.
  • Сперва он вмонтировал в напечатанные детали все три дисплея. Затем — с обратной стороны — он разместил обе платы и аккумулятор. Кабели закрепил в промежутках между остальными элементами и там же установил чип и антенны для подключения к Wi-Fi.
  • Так как у устройства оставался всего один незанятый USB-разъём, Пёркс решил подключить дополнительный USB-хаб, вновь предварительно спилив алюминиевую «оболочку».
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  • Все «внутренности» автор закрыл крышкой, в которую вмонтировал вентиляционную сетку и кнопку для включения самого компьютера.
  • Чтобы скрыть следы клея и винтики на крышке, он также напечатал на принтере декоративные элементы.
  • Уже на последнем этапе работы Пёркс вернулся к вопросу эргономики. Чтобы экраны располагались на уровне глаз, он решил поставить их на латунные ножки. Последние к самой конструкции он прикрепил с помощью специальных колпачков.
  • После этого владельцу такого компьютера осталось бы только подобрать подходящие клавиатуру и мышь.
  • Автор назвал задумку «общедоступной», призвал к обсуждению улучшений на своём форуме, а также разместил ссылку на чертежи для 3D-печати — для тех, кто захочет соорудить нечто похожее.

#ноутбуки #разработки

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6 комментариев
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 Taras Kostyk

выглядит как минимум интересно

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Антон Щукин

Эксперимент оригинальный, повторять я его конечно же не буду. Ну а если действительно работает, и ничего потом не сломалось, то можно смело сказать, что человек с золотыми руками родился.

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Алина Престаева

Проще ноут купить да и всё)

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Дрочук

Ок. Сейчас Мэтью Пёрксу напишу, чтобы он сворачивал свою шарманк. Алене легче ноут купить да и все

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Алексей Булгаков

Задумка интересная, реализация ну кустарная, от того и крутая. Сразу вспомнился проект от Razer, где был ноутбук тоже с тремя экранами, но какой же он был здоровый по габаритам, хотя тут тоже толщина оставляет желать лучшего, но зато у razer сразу и клавиатура и тачпад...и по стоимости космос

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Solodkin Denis

так как он все это сделал сам получилось очень круто

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