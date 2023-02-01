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Техника
Счастливый цвет

Samsung представила обновлённую линейку смартфонов Galaxy S23 и ноутбуки Galaxy Book 3 Статьи редакции

Компания провела презентацию Unpacked 2023.

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Samsung представила новые смартфона Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra. Также компания показала обновленную линейку ноутбуков Galaxy Book, в которую вошли три модели.

Все устройства поступят в продажу 17 февраля.

Galaxy S23 и S23 Plus

Обе модели оснащены процессорами Snapdragon 8 Gen 2 (на рынке США), OLED-дисплеями с разрешением 1080p и частотой обновления кадров 120 Гц и стеклом Gorilla Glass Victus 2. Samsung также утверждает, что улучшила отображение тонов в зависимости от освещения.

Оба смартфона получили 50-мегапиксельную основную камеру, 12-мегапиксельную широкоугольную и 10-мегапиксельный телеобъектив с трёхкратным зумом. Фронтальная камера теперь имеет разрешение 12 мегапикселей, автофокус и может снимать HDR-видео с частотой 60 кадров в секунду.

Размер экрана Galaxy S23 составляет 6,1 дюйма, у Galaxy S23 Plus — 6,6 дюйма. Первый имеет батарею мощностью 3900 мАч, второй — 4700 мАч. Мощность аккумуляторов обоих устройств увеличилась на 200 мАч по сравнению с предыдущим поколением Galaxy S22.

Устройства доступны в четырёх цветах: лавандовом, зелёном, кремовом и чёрном. Стоимость Galaxy S23 начинается от $799, Galaxy S23 Plus — от $999.

Galaxy S23 Ultra

Устройство получило небольшие изменения в дизайне. Длинные грани телефона, а также края задней панели и экрана стали менее изогнутыми.

Galaxy S23 Ultra оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2 (для моделей в США), 8 или 16 Гб оперативной памяти и обновленной основной камерой в 200 мегапикселей. Смартфон поддерживает 5G и Wi-Fi 6E.

Широкоугольная камера и телеобъектив остались без изменений — 12 мегапикселей и 10 мегапикселей соотвественно. Фронтальная камера получила разрешение в 12 мегапикселей по сравнению с 40 мегапикселями в Galaxy S22 Ultra.

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Экран тоже не изменился — это OLED-дисплей с диагональю 6,8 дюйма, максимальной частотой обновления 120 Гц и разрешением 1440p.

Galaxy S23 Ultra также доступен четырёх цветах: лавандовом, зелёном, кремовом и чёрном. В комплекте идёт стилус S Pen. Стоимость новинки — от $1200.

Galaxy S Ultra

Galaxy Book 3

Galaxy Book Pro получил процессор Intel Core i7 13-го поколения, 32 Гб оперативной памяти, видеокарту Intel Iris Xe и SSD объёмом 1 Тб. Ноутбук доступен в двух размерах — 14 и 16 дюймов. Динамический AMOLED-эркан поддерживает разрешение до 2880 x 1800.

Ноутбук выпускается в двух цветовых вариантах — чёрном и светло-серебристом. Цена устройства начинается от $1499.

Galaxy Book Pro

Galaxy Book Pro 360 имеет те же характеристики, что и базовая модель Pro. При этом его экран можно складывать в обратную сторону и использовать как планшет. Он также поддерживает стилус S Pen.

Цена ноутбука — от $1399. Для заказа доступны те же два цвета — чёрный и светло-серебристый.

Galaxy Book 360

Galaxy Book Ultra оснащен процессором Intel Core i7 13-го поколения, 32 Гб оперативной памяти, видеокартой Nvidia RTX 4050 или RTX 4070, SSD объёмом 1 Тб. Устройство доступно в двух размерах — 14 и 16 дюймов — и имеет динамический AMOLED-экран с разрешением до 2880 x 1800.

Цена на Galaxy Book Ultra начинается от $2199.

Galaxy Book Ultra

#новость #samsung

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31 комментарий
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 Слегка Придурковатый

Если там нет gpt, то даже смотреть не буду.

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Вася Пражкин

Ну начну, пожалуй:
iPhone 14 Pro Max все равно покруче будет.

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Мурад Муртазалиев

Тем более, что можно стикеры от банка на чехол лепить

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Неприемлемый разговор

Да, вот это пожалуй главное преимущество.

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Вася Пражкин

Вот-вот. И чем ответят андроидщики?

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Аккуратный лолипоп

На андроид смартфоны тоже можно клеить)

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Yulay Mambetov

На андроид можно лепить стикеры от нескольких платёжных систем!

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Мурад Муртазалиев

Двумя симками?
Батарейка, которая не отключается при минус 7?

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Artur Kuramshin

Galaxy S3 лет 10 назад был прорывным, а S23 уже совсем не впечатляет

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Nixonlaw

Смартфоны вышли на плато, ждём новый disruption )

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Ste_swag

Так уже в принципе никакой смартфон не удивляет, вот с8 или x удивляли

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loromoin

А как же стилус?

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Dennis Prochko
получил процессор Intel Core i7 3-го поколения,

ну как всегда. а что на снэпдрэгоне не сделают, а? хочу ноут на арме под Линукс, Байкал не предлагать.

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Бинарный Ёж

У них был Samsung Galaxy Book S на снэпдрэгоне, не взлетел. Видимо винда всё испортила.

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Dennis Prochko

из приличного нашел только такое, но он слишком маленький и у нас не продается

https://www.lenovo.com/us/en/p/laptops/thinkpad/thinkpadx/thinkpad-x13s-(13-inch-snapdragon)/len101t0019

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Бинарный Ёж

Есть большой шанс, что завести нормальный линукс на таком может быть очень непросто.

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Dennis Prochko

вот вот. поэтому и не заказываю, если нельзя пощупать.

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Бинарный Ёж

Я бы на месте Canonical взялся бы сделать ответочку Apple, запилив свой ноут в партнёрстве с кем-нибудь. Глядишь в кои то веки десктопный линукс сколько нибудь денег бы принёс. Но, похоже, такое не планируется.

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Aleks B

нельзя просто так взять и сделать ответочку эппл

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Неприемлемый разговор

Винде не впервой.

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Михаил Желтухин

Huawei Qingyun L420

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Alexander Lipatov
>получил процессор Intel Core i7 3-го поколения

Видимо, опечатка, а проц - 13 поколения :-)))

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Деда Миша
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Artur Kuramshin

Это кажется из дизайна S128, пока рано

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Eli

Это их единственное УТП? Если серьезно, кто-нибудь юзал ноуты от самсы? Говно, как и остальные ноуты на винде? Или норм?

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pupsik

Эти выглядят интересно на самом деле, но и цена соответствует.
Правда если вглядываться, то вылазят косяки. 16 гб оперативки в базе с i7, 32 с i9. 1tb ssd макс. Экран 3к амолед ещё тоже не очень понятен

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TNT Race

Назовите причину апаться с S22 Ultra на S23 Ultra,как это любят ябложуи делать?Камера передняя с 40Мп даунгрейдилась до 12Мп..Ват??

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Вадим Д.

Ощущение, что в чуть разные корпуса пакуют +- пара мегапикселей камерам.

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Васек Рогов

божественная хуета

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Торт Скряба

Самсун наступает на грабли Sony - так взвинтили цены, что народ сейча тупо переключится на Китайцев и все, хана, потом хер кого вернешь

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Aleks B

как всегда говно

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