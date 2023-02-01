Компания провела презентацию Unpacked 2023.

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Samsung представила новые смартфона Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra. Также компания показала обновленную линейку ноутбуков Galaxy Book, в которую вошли три модели.

Все устройства поступят в продажу 17 февраля.

Galaxy S23 и S23 Plus

Обе модели оснащены процессорами Snapdragon 8 Gen 2 (на рынке США), OLED-дисплеями с разрешением 1080p и частотой обновления кадров 120 Гц и стеклом Gorilla Glass Victus 2. Samsung также утверждает, что улучшила отображение тонов в зависимости от освещения.

Оба смартфона получили 50-мегапиксельную основную камеру, 12-мегапиксельную широкоугольную и 10-мегапиксельный телеобъектив с трёхкратным зумом. Фронтальная камера теперь имеет разрешение 12 мегапикселей, автофокус и может снимать HDR-видео с частотой 60 кадров в секунду.

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Размер экрана Galaxy S23 составляет 6,1 дюйма, у Galaxy S23 Plus — 6,6 дюйма. Первый имеет батарею мощностью 3900 мАч, второй — 4700 мАч. Мощность аккумуляторов обоих устройств увеличилась на 200 мАч по сравнению с предыдущим поколением Galaxy S22.

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Устройства доступны в четырёх цветах: лавандовом, зелёном, кремовом и чёрном. Стоимость Galaxy S23 начинается от $799, Galaxy S23 Plus — от $999.

Galaxy S23 Ultra

Устройство получило небольшие изменения в дизайне. Длинные грани телефона, а также края задней панели и экрана стали менее изогнутыми.

Galaxy S23 Ultra оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2 (для моделей в США), 8 или 16 Гб оперативной памяти и обновленной основной камерой в 200 мегапикселей. Смартфон поддерживает 5G и Wi-Fi 6E.

Широкоугольная камера и телеобъектив остались без изменений — 12 мегапикселей и 10 мегапикселей соотвественно. Фронтальная камера получила разрешение в 12 мегапикселей по сравнению с 40 мегапикселями в Galaxy S22 Ultra.

Экран тоже не изменился — это OLED-дисплей с диагональю 6,8 дюйма, максимальной частотой обновления 120 Гц и разрешением 1440p.

Galaxy S23 Ultra также доступен четырёх цветах: лавандовом, зелёном, кремовом и чёрном. В комплекте идёт стилус S Pen. Стоимость новинки — от $1200.

Galaxy S Ultra

Galaxy Book 3

Galaxy Book Pro получил процессор Intel Core i7 13-го поколения, 32 Гб оперативной памяти, видеокарту Intel Iris Xe и SSD объёмом 1 Тб. Ноутбук доступен в двух размерах — 14 и 16 дюймов. Динамический AMOLED-эркан поддерживает разрешение до 2880 x 1800.

Ноутбук выпускается в двух цветовых вариантах — чёрном и светло-серебристом. Цена устройства начинается от $1499.

Galaxy Book Pro

Galaxy Book Pro 360 имеет те же характеристики, что и базовая модель Pro. При этом его экран можно складывать в обратную сторону и использовать как планшет. Он также поддерживает стилус S Pen.

Цена ноутбука — от $1399. Для заказа доступны те же два цвета — чёрный и светло-серебристый.

Galaxy Book 360

Galaxy Book Ultra оснащен процессором Intel Core i7 13-го поколения, 32 Гб оперативной памяти, видеокартой Nvidia RTX 4050 или RTX 4070, SSD объёмом 1 Тб. Устройство доступно в двух размерах — 14 и 16 дюймов — и имеет динамический AMOLED-экран с разрешением до 2880 x 1800.

Цена на Galaxy Book Ultra начинается от $2199.