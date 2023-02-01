Samsung представила обновлённую линейку смартфонов Galaxy S23 и ноутбуки Galaxy Book 3 Статьи редакции
Компания провела презентацию Unpacked 2023.
Samsung представила новые смартфона Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra. Также компания показала обновленную линейку ноутбуков Galaxy Book, в которую вошли три модели.
Все устройства поступят в продажу 17 февраля.
Galaxy S23 и S23 Plus
Обе модели оснащены процессорами Snapdragon 8 Gen 2 (на рынке США), OLED-дисплеями с разрешением 1080p и частотой обновления кадров 120 Гц и стеклом Gorilla Glass Victus 2. Samsung также утверждает, что улучшила отображение тонов в зависимости от освещения.
Оба смартфона получили 50-мегапиксельную основную камеру, 12-мегапиксельную широкоугольную и 10-мегапиксельный телеобъектив с трёхкратным зумом. Фронтальная камера теперь имеет разрешение 12 мегапикселей, автофокус и может снимать HDR-видео с частотой 60 кадров в секунду.
Размер экрана Galaxy S23 составляет 6,1 дюйма, у Galaxy S23 Plus — 6,6 дюйма. Первый имеет батарею мощностью 3900 мАч, второй — 4700 мАч. Мощность аккумуляторов обоих устройств увеличилась на 200 мАч по сравнению с предыдущим поколением Galaxy S22.
Устройства доступны в четырёх цветах: лавандовом, зелёном, кремовом и чёрном. Стоимость Galaxy S23 начинается от $799, Galaxy S23 Plus — от $999.
Galaxy S23 Ultra
Устройство получило небольшие изменения в дизайне. Длинные грани телефона, а также края задней панели и экрана стали менее изогнутыми.
Galaxy S23 Ultra оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2 (для моделей в США), 8 или 16 Гб оперативной памяти и обновленной основной камерой в 200 мегапикселей. Смартфон поддерживает 5G и Wi-Fi 6E.
Широкоугольная камера и телеобъектив остались без изменений — 12 мегапикселей и 10 мегапикселей соотвественно. Фронтальная камера получила разрешение в 12 мегапикселей по сравнению с 40 мегапикселями в Galaxy S22 Ultra.
Экран тоже не изменился — это OLED-дисплей с диагональю 6,8 дюйма, максимальной частотой обновления 120 Гц и разрешением 1440p.
Galaxy S23 Ultra также доступен четырёх цветах: лавандовом, зелёном, кремовом и чёрном. В комплекте идёт стилус S Pen. Стоимость новинки — от $1200.
Galaxy Book 3
Galaxy Book Pro получил процессор Intel Core i7 13-го поколения, 32 Гб оперативной памяти, видеокарту Intel Iris Xe и SSD объёмом 1 Тб. Ноутбук доступен в двух размерах — 14 и 16 дюймов. Динамический AMOLED-эркан поддерживает разрешение до 2880 x 1800.
Ноутбук выпускается в двух цветовых вариантах — чёрном и светло-серебристом. Цена устройства начинается от $1499.
Galaxy Book Pro 360 имеет те же характеристики, что и базовая модель Pro. При этом его экран можно складывать в обратную сторону и использовать как планшет. Он также поддерживает стилус S Pen.
Цена ноутбука — от $1399. Для заказа доступны те же два цвета — чёрный и светло-серебристый.
Galaxy Book Ultra оснащен процессором Intel Core i7 13-го поколения, 32 Гб оперативной памяти, видеокартой Nvidia RTX 4050 или RTX 4070, SSD объёмом 1 Тб. Устройство доступно в двух размерах — 14 и 16 дюймов — и имеет динамический AMOLED-экран с разрешением до 2880 x 1800.
Цена на Galaxy Book Ultra начинается от $2199.
Если там нет gpt, то даже смотреть не буду.
Ну начну, пожалуй:
iPhone 14 Pro Max все равно покруче будет.
Тем более, что можно стикеры от банка на чехол лепить
Да, вот это пожалуй главное преимущество.
Вот-вот. И чем ответят андроидщики?
На андроид смартфоны тоже можно клеить)
На андроид можно лепить стикеры от нескольких платёжных систем!
Двумя симками?
Батарейка, которая не отключается при минус 7?
Galaxy S3 лет 10 назад был прорывным, а S23 уже совсем не впечатляет
Смартфоны вышли на плато, ждём новый disruption )
Так уже в принципе никакой смартфон не удивляет, вот с8 или x удивляли
А как же стилус?
ну как всегда. а что на снэпдрэгоне не сделают, а? хочу ноут на арме под Линукс, Байкал не предлагать.
У них был Samsung Galaxy Book S на снэпдрэгоне, не взлетел. Видимо винда всё испортила.
из приличного нашел только такое, но он слишком маленький и у нас не продается
https://www.lenovo.com/us/en/p/laptops/thinkpad/thinkpadx/thinkpad-x13s-(13-inch-snapdragon)/len101t0019
Есть большой шанс, что завести нормальный линукс на таком может быть очень непросто.
вот вот. поэтому и не заказываю, если нельзя пощупать.
Я бы на месте Canonical взялся бы сделать ответочку Apple, запилив свой ноут в партнёрстве с кем-нибудь. Глядишь в кои то веки десктопный линукс сколько нибудь денег бы принёс. Но, похоже, такое не планируется.
нельзя просто так взять и сделать ответочку эппл
Винде не впервой.
Huawei Qingyun L420
Видимо, опечатка, а проц - 13 поколения :-)))
Это кажется из дизайна S128, пока рано
Это их единственное УТП? Если серьезно, кто-нибудь юзал ноуты от самсы? Говно, как и остальные ноуты на винде? Или норм?
Эти выглядят интересно на самом деле, но и цена соответствует.
Правда если вглядываться, то вылазят косяки. 16 гб оперативки в базе с i7, 32 с i9. 1tb ssd макс. Экран 3к амолед ещё тоже не очень понятен
Назовите причину апаться с S22 Ultra на S23 Ultra,как это любят ябложуи делать?Камера передняя с 40Мп даунгрейдилась до 12Мп..Ват??
Ощущение, что в чуть разные корпуса пакуют +- пара мегапикселей камерам.
божественная хуета
Самсун наступает на грабли Sony - так взвинтили цены, что народ сейча тупо переключится на Китайцев и все, хана, потом хер кого вернешь
как всегда говно