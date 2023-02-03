Техника
Киевский танк88

Apple отчиталась о первом падении квартальной выручки с 2019 года Статьи редакции

Тим Кук заявил, что компания сокращает расходы и замедляет набор сотрудников.

  • Выручка компании за первый квартал 2023 финансового года, который завершился 31 декабря, упала на 5,5% год к году и составила $117,2 млрд. Чистая прибыль составила $29,9 млрд по сравнению с $34,6 млрд годом ранее.
  • Это первое падение квартальной выручки с 2019 года, отмечает CNBC.
  • Глава Apple Тим Кук заявил, что на результаты повлияли три фактора: сильный доллар, проблемы с производством в Китае, которые затронули iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, и общая макроэкономическая ситуация.
  • Продажи iPhone принесли $65,7 млрд выручки (на 8,17% меньше год к году), Mac — $7,7 млрд (на 28,66% меньше), iPad — $9,4 млрд (на 29,6% больше год к году), AirPods, Apple Watch и HomePod и другие устройства и аксессуары — $13,5 млрд (на 8,3% меньше). Сервисы (Apple Music, Apple TV+ и другие) — $20,7 млрд против $19,5 млрд годом ранее.
  • Компания также отчиталась о 2 млрд активных устройств по всему миру. Топ-менеджер отметил сильный международный рост, в том числе в Бразилии, Индии, Индонезии, Таиланде и Вьетнаме.
  • Кук добавил, что Apple сокращает расходы и замедляет набор сотрудников, но не объявил о массовых увольнениях, в отличие от многих других ИТ-компаний. WSJ связывает это в том числе с тем, что компания медленнее нанимала сотрудников во время пандемии: за три года штат Apple вырос примерно на 20%, а другие почти удвоили количество сотрудников.
Динамика выручки Apple / CNBC

#новость #apple #отчётности

1729 просмотров
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60 комментариев
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 Вадим Д.

А не надо было СБОЛ и остальных удалять из стора! Но теперь-то уж всё, "допрыгались".

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Марсель

Ахаххахахах

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Комментарий удален модератором

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6 комментариев
Олимпийский Абдужаббор

На фоне массовых увольнений в прочих гигантах

Apple замедляет набор сотрудников

Звучит на самом деле неплохо.

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Слегка Придурковатый

Секта всегда требует расширения, да. Хехе.

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1 комментарий
Rafa Ramazanov

2019 - Apple замедляет свои устройства
2023 - Apple замедляет набор сотрудников

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Ale K

Вот не надо было уходить из России, вот и показатели упали

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melkiyPadonok

Да , теперь обанкротятся , такой богатый рынок , ога ...

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11 комментариев
Вадим Д.

Все глаза себе выплакали небось, локти искусаны, но всё, поезд ушёл (-:

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Egor Khindikaynen

Айфоны покупаем, подписки платим, уход как бы есть, но как бы нет )

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1 комментарий
Айдар Каримов

вот мне интересно а вы этот коммент с какого телефона пишите

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2 комментария
Андрей Кучугурин

Да на самом деле логичная картина.. новых продуктов нет.. «улучшайзинг» продается все хуже и хуже. После Джобса никаких «революций».. поэтому все логично. Уже начинают спотыкаться..

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Олимпийский Абдужаббор

А - Аналитика

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Grandzlo

Блин, в Питере около 30% бизнеса вообще закрылось. Среди них в основном смузихлебальни и хипстеркофейни.

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у нас отмена
Глава Apple Тим Кук заявил, что на результаты повлияли три фактора: сильный доллар, проблемы с производством в Китае, которые затронули iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, и общая макроэкономическая ситуация.

По-моему самого главного фактора не досчитались

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Nikita Selyanin

главный фактор входит в макроэкономическую ситуацию,просто завуалировали

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Константин Смородский

Мне кажется шумихи поднимать не хотят
Там бы 100% кто-нибудь да предъявил бы им за эти слова

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Дарья Голубева

вот, что происходит без сильного русского рубля, загибаются!!!!
(шутка)

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Юрий Б.

А многие тут и не шутят

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Олеся Павлова

Все потому что с рос рынка ушли! (нет)

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Alex

Они уж который год одно и то же выпускают. Покупатели, наверное, призадумались, зачем им по 1к за такие новинки выкладывать.

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Константин Смородский

Истинные фанаты будут продолжать покупать и дальше новые модели, даже если в них толком обновлений никаких не будет)

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1 комментарий
Юрий Б.

А у других что? 200 мегапикс камеры?

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4 комментария
Сучий сын

И правда: кризис, а не застой без всяких новшеств какой год уже.

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Ежегодный Слава

Здоровьица и успехов. Пусть все будет хорошо у эпл. Учитывая небольшой выбор, альтернатив айфону нет, лично для меня. Как пользователь, в том числе самсунга, это разные вселенные.

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Разият Жангоразова

Пусть ещё наши айфоны РФ выведут из строя 🤣и закрывают вообще свою компанию… ибо кому они будут потом нужны?!

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Leha Shum

Переживут, как и другие компании пережили уход из РФ…
Да это неприятно, но не смертельно

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Константин Смородский

Конечно, так и загнутся без русских пользователей

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Handsome

А что случилось?

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Николай Корякин

А первый квартал 2023 года когда закончился??

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Oleg

С октября по декабрь) не спрашивайте почему

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5 комментариев
Error-min
Выручка компании за первый квартал 2023 финансового года, который завершился 31 декабря
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Leha Shum

Снижайте цены, сволочи!

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Kiss MySnikers

Если их дальше за комиссию в сторе гнуть будут, они вообще попутают. Придется из коробки с айфоном убирать шнур и батарею для уменьшения углеродного следа

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vvtwittep

Ну ушли с самого крупного рынка Европы - получите результат.

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