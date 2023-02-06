Техника
Физический паркур

«Яндекс» предупредил, что нехватка видеокарт Nvidia может затормозить развитие ИИ и беспилотников — «Ведомости» Статьи редакции

В том количестве, которое требуется компании, ввозить чипы по параллельному импорту проблематично, говорит источник.

  • Вопрос дефицита чипов Nvidia обсуждался на совещании с представителями Минцифры и других заинтересованных структур, рассказали источники «Ведомостей». Об итогах встречи и предложенных мерах не сообщается. В «Яндексе» не прокомментировали ситуацию.
  • Компания должна была получить крупную партию видеокарт Nvidia в марте 2022 года, но после начала «спецоперации» поставка сорвалась, — производитель объявил о приостановке продаж в России. После этого ввоз чипов в страну стал возможен только по параллельному импорту.
  • В том количестве, которое требуется «Яндексу», ввозить видеокарты через параллельный импорт проблематично, утверждает один из источников. Сейчас компания использует в своих суперкомпьютерах более 1,5 тысяч графических процессоров Nvidia A100. Они нужны для повышения скорости и точности поиска, работы Yandex Cloud, голосового помощника, потокового перевода видео и других задач.
  • Проблема носит серьёзный характер для компании, отметил другой собеседник. «Яндекс» вложил много ресурсов в разработку ИИ, но не может развернуть для него инфраструктуру без видеокарт.
  • Текущий темп развития нейросетей предполагает постоянное усложнение моделей и рост требований к оборудованию, говорит гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров. Поэтому компаниям вроде «Яндекса», «Сбера» или VK будет сложно сохранить темпы развития ИИ. Он считает, что выходом для них может стать перенос центров разработки на «нейтральную территорию».
  • Государство со своей стороны может разработать меры, которые обяжут иностранные компании, покинувшие российский рынок, выполнять гарантийные обязательства и оказывать техподдержку, предполагает руководитель проектов цифровой трансформации R-Style Softlab Илья Булаев.

#новость #яндекс

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14 комментариев
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 Горячий спрей

Обяжут иностранные компании, покинувшие российский рынок

* Как обязать тех, кого уже в стране нет?

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Слегка Придурковатый

Легко. Я вот прямо сейчас обязываю тебя выплатить мне 14,88 миллиардов долларов.

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Горячий спрей

Не могу, у меня лапки..

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Андрей Вечерний

Ты не знал, но у него как у Тинькова - посмотрел, значит принял условия

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Монументальный Утконос

Ну и запросы у Вас! 2,28 вполне хватит.
Но красиво, всё-таки: снова просим — 14,88.

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Вадим Д.

Вопрос как минимум года, а то и десятилетия 👆🏻

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Пётр Агеев

Московский суд обяжет и штрафы выпишет

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Андрей Вечерний
Государство со своей стороны может разработать меры, которые обяжут иностранные компании, покинувшие российский рынок, выполнять гарантийные обязательства и оказывать техподдержку

Прощу прощения, разве речь не о том, что Яндексу нужны видеокарты, а не техподдержка?

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Некто съел 2 яблока

Майнить надо меньше )

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Dozent
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Dmitriy

Пусть переходят на RTX 4090, они сами же их и продают

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Alexander Egorin

На s3 virge gx2. Все равно пользователям яндекса больше интеллекта не надо, чем 2+2= война.

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Eozvarit

Яндекс в своем репертуаре - все вертит жопой комплаенса и канючит у государства, держа фигу в кармане, пока остальные возят, что им надо и крякают софт.
И, главное, хоть бы что сделали. Не, просто перебрендируют очередной открытый алгоритм, чтобы больше за рекламу в поиске брать
Разработчики очка.

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Вадим Д.
перенос центров разработки на «нейтральную территорию»

Ну точно, "отличный" выход.

Где замещение импорта? Кто проморгал?!

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