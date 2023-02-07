Техника
Полина Лааксо

OnePlus показала свой первый планшет OnePlus Pad с диагональю 11,6 дюйма Статьи редакции

Это попытка компании «построить экосистему устройств, как у Apple и Samsung».

  • Китайский производитель электроники OnePlus представил первый планшет бренда — с LCD-дисплеем диагональю 11,6 дюйма, а также разрешением 2800 на 2000 и поддержкой технологии цветокоррекции Dolby Vision. Частота обновления экрана — 144 Гц.
  • Соотношение сторон экрана «нестандартное», пишет The Verge, — 7:5. Это значит, что в альбомной ориентации он будет чуть выше дисплеев с соотношением 3:2 и при этом будет ниже большинства iPad с 4:3.
  • Система работает на восьмиядерном чипе MediaTek Dimensity 9000. Оперативная память — 12 ГБ, ёмкость аккумулятора — 9510 мАч. Полностью заряжается за 80 минут и может работать на одном заряде до 14,5 часа при непрерывном просмотре видео.
  • Толщина устройства — 6,54 мм, вес — 555 г. Динамики поддерживают технологию объёмного звучания Dolby Atmos. Можно также докупить стилус и клавиатуру на магнитах.
  • Предзаказ откроется в апреле 2023 года — в странах Северной Америки, Европы и Индии. Цену на OnePlus Pad компания пока не озвучила.
  • По словам The Verge, выпуск первого фирменного планшета — это шаг OnePlus к тому, чтобы построить полноценную экосистему устройств, как у Apple и Samsung.

#новость #планшеты #oneplus

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59 комментариев
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 Энтони Лавджой

Есть только один планшет - это iPad. Все остальное не считается

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Zachemonitashatpushku

Один лидер, один народ, один планшет

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Михаил Желтухин

а почему?

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15 комментариев
RobinzonCruzo

Это тот на котором почти все приложения не оптимизированы и открываются на 1/3 экрана?

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Techno George

Хоть лоялен apple, но OnePlus молодцы, самый интересный продукт на андроид сейчас делают

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Михаил Желтухин

samsung tab сдулись?

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1 комментарий
Hambala Fully
самый интересный продукт на андроид сейчас делают

Google: ну да, пошел я нахуй

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1 комментарий
Handsome

Серьёзно? Вы посмотрите на их логотип - это же какая-то гиковская херня: 1+. Плюс что? Это никогда не станет популярным. Люди не хотят заниматься математикой. Даже эмодзи-какашка была бы лучшим брендом.

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1 комментарий
Aleks B

это какой продукт?

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Sergei ZH

По-моему хорошие плюсы закончились на 7 т про
Потом пошли реструктуризации компании и главного идейника уволили, потом объединение с оппо и все дальше хуже и хуже

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2 комментария
Михаил

Oneplus скатился в забагованное говно. Я очень пожалел, что перешёл с 5T на 9. Больше никогда.

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ponywise

Ну не только они. Все дочки ббк: оппо, виво, рилми

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Сто к одному

Выглядит круто, но со своего айпада 10.2 все равно не перейду, уж больно он мне нравится

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Мимо проходивший

ты еще прошку на 11 или лучше 12.9 попробуй отец, вот там сразу ясно что такое настоящий планшет

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2 комментария
hd2gg

Смешная задняя панель у него

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Odin Sidh

Выглядит как залупа

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2 комментария
Нинка

Как глазок в двери

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Слегка Придурковатый

Ничего не могу с собой поделать, но когда вижу слово "экосистема" в контексте всяких там информационных технологий - непроизвольно поднимаю клавиатуру и хуячу ей по монитору.

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Мистер Твистер

Экосистема
Экосистема
Экосистема

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2 комментария
Константин Павлюченко
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Anton
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Dark Soul

Сейчас цены на one plus упали. Но когда после one plus one я выбирал телефон, купил iPhone именно потому что эти наркоманы из Китая хотели почти стоимость iPhone. Кстати, тот one plus вышел из строя, gps накрылся. Это стало последней каплей, с тех пор стараюсь не вляпаться в дерьмо и все андроид обхожу стороной.(если что, перед этим сломался асус жены, два планшета Нексус тормозили так, что не хотелось ими пользоваться, предыдущая Моторола обновлений не получила ни разу).

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Слегка Придурковатый

С первой буквы угадал, что ты - яблочный неофит, лол.

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Tim Shtok

Прекрасная будет вещь, если они её не на колоре, а на оксиджене выдадут

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ponywise

Ну колор только в Китае. В Индии, Европе, США окси

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Иван Кучер

Циклоп едишен <3

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Дмитрий Кузнецов
Предзаказ откроется в апреле 2023 года — в странах Северной Америки, Европы и Индии.

А в Китае? Или там само собой?

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Dark Soul

Лет через 10 построят, но не факт

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Виталий Лановой

Цена????

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Юрий Б.

Да!!!!!!

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Mr. xXx

Прикольная вещица, но пойдут ли продажи .. посмотрим. Дизайн неоднозначный, юзабилити - нужно тестить, а так расцветка хотя бы приятная)

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Mi Iv

128GB без расширения? Ну так, могли бы и побольше положить. Этож не телефон, на планшетах и фильмы смотрят.

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Юрий Б.

OnePlus says the tablet is designed to seamlessly connect to OnePlus smartphones by, for example, piggybacking on their data connection to remove the need for a second SIM card.

Спасибо журналистам The Verge, пролили свет на Экосистему

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