OnePlus показала свой первый планшет OnePlus Pad с диагональю 11,6 дюйма Статьи редакции
Это попытка компании «построить экосистему устройств, как у Apple и Samsung».
- Китайский производитель электроники OnePlus представил первый планшет бренда — с LCD-дисплеем диагональю 11,6 дюйма, а также разрешением 2800 на 2000 и поддержкой технологии цветокоррекции Dolby Vision. Частота обновления экрана — 144 Гц.
- Соотношение сторон экрана «нестандартное», пишет The Verge, — 7:5. Это значит, что в альбомной ориентации он будет чуть выше дисплеев с соотношением 3:2 и при этом будет ниже большинства iPad с 4:3.
- Система работает на восьмиядерном чипе MediaTek Dimensity 9000. Оперативная память — 12 ГБ, ёмкость аккумулятора — 9510 мАч. Полностью заряжается за 80 минут и может работать на одном заряде до 14,5 часа при непрерывном просмотре видео.
- Толщина устройства — 6,54 мм, вес — 555 г. Динамики поддерживают технологию объёмного звучания Dolby Atmos. Можно также докупить стилус и клавиатуру на магнитах.
- Предзаказ откроется в апреле 2023 года — в странах Северной Америки, Европы и Индии. Цену на OnePlus Pad компания пока не озвучила.
- По словам The Verge, выпуск первого фирменного планшета — это шаг OnePlus к тому, чтобы построить полноценную экосистему устройств, как у Apple и Samsung.
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Есть только один планшет - это iPad. Все остальное не считается
Один лидер, один народ, один планшет
а почему?
Это тот на котором почти все приложения не оптимизированы и открываются на 1/3 экрана?
Хоть лоялен apple, но OnePlus молодцы, самый интересный продукт на андроид сейчас делают
samsung tab сдулись?
Google: ну да, пошел я нахуй
Серьёзно? Вы посмотрите на их логотип - это же какая-то гиковская херня: 1+. Плюс что? Это никогда не станет популярным. Люди не хотят заниматься математикой. Даже эмодзи-какашка была бы лучшим брендом.
это какой продукт?
По-моему хорошие плюсы закончились на 7 т про
Потом пошли реструктуризации компании и главного идейника уволили, потом объединение с оппо и все дальше хуже и хуже
Oneplus скатился в забагованное говно. Я очень пожалел, что перешёл с 5T на 9. Больше никогда.
Ну не только они. Все дочки ббк: оппо, виво, рилми
Выглядит круто, но со своего айпада 10.2 все равно не перейду, уж больно он мне нравится
ты еще прошку на 11 или лучше 12.9 попробуй отец, вот там сразу ясно что такое настоящий планшет
Смешная задняя панель у него
Выглядит как залупа
Как глазок в двери
Ничего не могу с собой поделать, но когда вижу слово "экосистема" в контексте всяких там информационных технологий - непроизвольно поднимаю клавиатуру и хуячу ей по монитору.
Экосистема
Экосистема
Экосистема
Сейчас цены на one plus упали. Но когда после one plus one я выбирал телефон, купил iPhone именно потому что эти наркоманы из Китая хотели почти стоимость iPhone. Кстати, тот one plus вышел из строя, gps накрылся. Это стало последней каплей, с тех пор стараюсь не вляпаться в дерьмо и все андроид обхожу стороной.(если что, перед этим сломался асус жены, два планшета Нексус тормозили так, что не хотелось ими пользоваться, предыдущая Моторола обновлений не получила ни разу).
С первой буквы угадал, что ты - яблочный неофит, лол.
Прекрасная будет вещь, если они её не на колоре, а на оксиджене выдадут
Ну колор только в Китае. В Индии, Европе, США окси
Циклоп едишен <3
А в Китае? Или там само собой?
Лет через 10 построят, но не факт
Цена????
Да!!!!!!
Прикольная вещица, но пойдут ли продажи .. посмотрим. Дизайн неоднозначный, юзабилити - нужно тестить, а так расцветка хотя бы приятная)
128GB без расширения? Ну так, могли бы и побольше положить. Этож не телефон, на планшетах и фильмы смотрят.
OnePlus says the tablet is designed to seamlessly connect to OnePlus smartphones by, for example, piggybacking on their data connection to remove the need for a second SIM card.
Спасибо журналистам The Verge, пролили свет на Экосистему