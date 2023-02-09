Техника
Естественный кран

Российские операторы начали тестировать оборудование из Индии, Израиля и Турции Статьи редакции

Техника в целом соответствует необходимым требованиям, но могут быть проблемы с совместимостью.

  • Данные о том, что российские компании ввозят в Россию новые зарубежные базовые станции, “Ъ” обнаружил и в едином реестре сертификатов соответствия. В «Сколтехе» пояснили, что такое оборудование — скорее запасной вариант и «мотивирует российских производителей разрабатывать и выпускать достойные решения».
  • Часть линеек соответствует технологическим требованиям российской сети, но необходимо решить вопрос совместимости с действующим оборудованием, рассказали в Tele 2. Оператор протестировал образцы от поставщиков из Индии, Китая и Турции и отметил, что производители заявили о готовности дорабатывать нужные продукты.
  • Необходимость доработок — главный недостаток оборудования из Индии, Израиля и других стран «второго эшелона». Его нужно адаптировать к российским условиям использования, возникают проблемы со стабильностью работы, поддержкой и обучением специалистов, считает заместитель руководителя Центра компетенций НТИ Александр Сиволобов.
  • Некоторые производители оборудования могут быть заинтересованы в том, чтобы занять освободившуюся нишу на российском рынке, считает аналитик MForum Analytics Алексей Бойко, но в текущих условиях они «вряд ли захотят афишировать сотрудничество с заказчиками из России».
  • У производителей из Индии и Израиля также нет опыта в разработке комплексных решений для мобильных сетей, отмечает Бойко, поэтому их продукция не сможет полноценно заменить оборудование компаний, ушедших из России.
  • Nokia остановила поставки продукции в Россию в марте 2022 года. В мае «Ъ» сообщал о неопределенности с поставками оборудования Huawei. В августе о закрытии своего подразделения в стране объявила Ericsson.
  • В январе 2023 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил ТАСС, что мобильные операторы обеспечены запасом базовых станций на несколько лет вперёд.

#новость #операторысвязи

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57 комментариев
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 Михаил

А как же импортозамещения ?

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Dimitri

Импортозамещение в РФ это заместит один импорт другим.

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2 комментария
Сладкий месяц
А как же импортозамещения ?

А вы думаете это занимает один год?) Процесс создания занимает не меньше нескольких лет, а учитывая как у нас всё идёт обычно то и все 10) а вообще логично что за год ничего своего не может появиться, я не думаю что разработчики импортного оборудования создали его за год тоже.

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21 комментарий
Dmitry A

Не скажу за местные сети, но на магистральном уровне вполне была конкуренция и до известных событий: т8, ipg ака ирэ-полюс. Здесь о многом можно порассуждать, и что импортозамещение-не-импортозамещение (конечное оборудование на заграничных комплектующих), софт иностранный, в какой-то мере, интереснее.
Уход конкурентов не сильно радует, хотя бы потому что проекты на alien lambda тот еще гемор.

Теоретическая база в связи (по крайней мере в оптике) сильна, есть производство не уровня переклейки шильдиков, но вот на уровне простых комплектующих..

Neophotonics вроде приходил в Россию (производство в текстильщиках), но сложнее сплиттеров-разветвителей, насколько мне известно, ничего тут не производил. Что уж пенять на отечественного.. для кабанов это было экономически нецелесообразно.

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Eozvarit

Ну ты же ничего не делаешь, вот операторы и берут, что есть, чтобы ты мог коменты на вц писать

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Dimitri

А где же отечественное оборудование которое нам обещали?

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Веский Довод

уже печатаются деньги на новые заводы,которые мы никогда не увидим

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Вадим Д.

И пусть несовместимая, зато есть!
А вот с совместимой другие проблемы.

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Денис Демидов

И мотивирует отечественных производителей (С)

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ЕНОТ

В целом, опять вместо покупки технологий, по привычке покупают детали. Ничему наши капиталисты не учатся. Как сидели на мешках с турецкими джинсами так и сейчас делают.

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Eozvarit

Как они могут учится, если они в массе очень необразованные?

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MMT

Три кита отечественной экономики

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DENIS DRUZHININ

То-то же связь стало говном

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Александр Привалов

И в половине случаев на индуса попадаешь

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Евгений Бакулин

А что же Huawei? - они вроде бы тоже делают оборудование для мобильных сетей, раньше его даже закупали российские операторы

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Дарья Смолякова

В РФ они прекратили деятельность. Плюс у них проблемы космического масштаба.

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1 комментарий
Gutal1n

Это пиздетс, учитывая что большая часть железок была от всяких хуавей и зте... Нельзя в серую у них купить? Меняем Китай на Индию...

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Paul Brezcuu

Можно, но тогда они попадут под западные санкции

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2 комментария
Eozvarit

Можно просто научится читать новости - для подстраховки, как план В, даже не Б, начали тестировать и готовить к сертификации полную экзотику. Ее никто не покупает - сделали тесты, написали замечания вендорам. Это прям все в новости написано.
Это называется забота об обеспечении непрерывности бизнеса и это довольно разумно.
Но вц и свора профи в коментах )

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4 комментария
Yan Pimenov

У России несовместимость с Индией, Израилем и Турцией?

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Илья

А разве кто то кроме США умеет такое производить? Как такое возможно?

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ilia

"Ничего, щас эти ушли - мы свое сами ух разовьем да поставим!"

или

"Ну щас, ага, развили".

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Дмитрий Зима

из Индии, Израиля и других стран «второго эшелона»
а РФ в каком эшелоне?

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Александр Голубев

После доработок улетучится и оборудование и деньги.

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Удивленный звук

Китай нам поможет, говорили они

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Dimitri

Поможет за дешево продать ресурсы

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1 комментарий
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