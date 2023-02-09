Российские операторы начали тестировать оборудование из Индии, Израиля и Турции Статьи редакции
Техника в целом соответствует необходимым требованиям, но могут быть проблемы с совместимостью.
- Данные о том, что российские компании ввозят в Россию новые зарубежные базовые станции, “Ъ” обнаружил и в едином реестре сертификатов соответствия. В «Сколтехе» пояснили, что такое оборудование — скорее запасной вариант и «мотивирует российских производителей разрабатывать и выпускать достойные решения».
- Часть линеек соответствует технологическим требованиям российской сети, но необходимо решить вопрос совместимости с действующим оборудованием, рассказали в Tele 2. Оператор протестировал образцы от поставщиков из Индии, Китая и Турции и отметил, что производители заявили о готовности дорабатывать нужные продукты.
- Необходимость доработок — главный недостаток оборудования из Индии, Израиля и других стран «второго эшелона». Его нужно адаптировать к российским условиям использования, возникают проблемы со стабильностью работы, поддержкой и обучением специалистов, считает заместитель руководителя Центра компетенций НТИ Александр Сиволобов.
- Некоторые производители оборудования могут быть заинтересованы в том, чтобы занять освободившуюся нишу на российском рынке, считает аналитик MForum Analytics Алексей Бойко, но в текущих условиях они «вряд ли захотят афишировать сотрудничество с заказчиками из России».
- У производителей из Индии и Израиля также нет опыта в разработке комплексных решений для мобильных сетей, отмечает Бойко, поэтому их продукция не сможет полноценно заменить оборудование компаний, ушедших из России.
- Nokia остановила поставки продукции в Россию в марте 2022 года. В мае «Ъ» сообщал о неопределенности с поставками оборудования Huawei. В августе о закрытии своего подразделения в стране объявила Ericsson.
- В январе 2023 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил ТАСС, что мобильные операторы обеспечены запасом базовых станций на несколько лет вперёд.
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А как же импортозамещения ?
Импортозамещение в РФ это заместит один импорт другим.
А вы думаете это занимает один год?) Процесс создания занимает не меньше нескольких лет, а учитывая как у нас всё идёт обычно то и все 10) а вообще логично что за год ничего своего не может появиться, я не думаю что разработчики импортного оборудования создали его за год тоже.
Не скажу за местные сети, но на магистральном уровне вполне была конкуренция и до известных событий: т8, ipg ака ирэ-полюс. Здесь о многом можно порассуждать, и что импортозамещение-не-импортозамещение (конечное оборудование на заграничных комплектующих), софт иностранный, в какой-то мере, интереснее.
Уход конкурентов не сильно радует, хотя бы потому что проекты на alien lambda тот еще гемор.
Теоретическая база в связи (по крайней мере в оптике) сильна, есть производство не уровня переклейки шильдиков, но вот на уровне простых комплектующих..
Neophotonics вроде приходил в Россию (производство в текстильщиках), но сложнее сплиттеров-разветвителей, насколько мне известно, ничего тут не производил. Что уж пенять на отечественного.. для кабанов это было экономически нецелесообразно.
Ну ты же ничего не делаешь, вот операторы и берут, что есть, чтобы ты мог коменты на вц писать
А где же отечественное оборудование которое нам обещали?
уже печатаются деньги на новые заводы,которые мы никогда не увидим
И пусть несовместимая, зато есть!
А вот с совместимой другие проблемы.
И мотивирует отечественных производителей (С)
В целом, опять вместо покупки технологий, по привычке покупают детали. Ничему наши капиталисты не учатся. Как сидели на мешках с турецкими джинсами так и сейчас делают.
Как они могут учится, если они в массе очень необразованные?
Три кита отечественной экономики
То-то же связь стало говном
И в половине случаев на индуса попадаешь
А что же Huawei? - они вроде бы тоже делают оборудование для мобильных сетей, раньше его даже закупали российские операторы
В РФ они прекратили деятельность. Плюс у них проблемы космического масштаба.
Это пиздетс, учитывая что большая часть железок была от всяких хуавей и зте... Нельзя в серую у них купить? Меняем Китай на Индию...
Можно, но тогда они попадут под западные санкции
Можно просто научится читать новости - для подстраховки, как план В, даже не Б, начали тестировать и готовить к сертификации полную экзотику. Ее никто не покупает - сделали тесты, написали замечания вендорам. Это прям все в новости написано.
Это называется забота об обеспечении непрерывности бизнеса и это довольно разумно.
Но вц и свора профи в коментах )
У России несовместимость с Индией, Израилем и Турцией?
А разве кто то кроме США умеет такое производить? Как такое возможно?
"Ничего, щас эти ушли - мы свое сами ух разовьем да поставим!"
или
"Ну щас, ага, развили".
из Индии, Израиля и других стран «второго эшелона»
а РФ в каком эшелоне?
После доработок улетучится и оборудование и деньги.
Китай нам поможет, говорили они
Поможет за дешево продать ресурсы