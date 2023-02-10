Структура «Росатома» купила производителя процессоров «Эльбрус» — «Ъ» Статьи редакции
Разработчик испытывает финансовые трудности и находится под санкциями Великобритании и США.
- Входящее в госкорпорацию НПО «Критические информационные системы» (НПО КИС) купило 100% акций АО МЦСТ, которое разрабатывает процессоры «Эльбрус», пишет «Ъ» со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников газеты, «сделка была безденежной».
- Переговоры о покупке МЦСТ начались ещё летом 2021, утверждает источник на рынке микроэлектроники, но тогда владельцы производителя выставили слишком высокую цену и процесс остановился. Он также предполагает, что госкорпорация действует по поручению правительства, которое хочет сохранить оказавшегося в сложной финансовой ситуации важного разработчика.
- В 2022 году обсуждение сделки возобновилось, рассказали изданию в одном из российских производителей электроники. После аудита представители «Росатома» заявили, что готовы развивать МЦСТ, но платить за актив не хотят — у разработчика были проблемы с долговой нагрузкой и ряд неисполненных обязательств по предоставленным субсидиям.
- Если корпорация действительно приобрела разработчика «Эльбруса», МЦСТ получил «серьёзный стимул к развитию», считает гендиректор «Норси-Транса» (партнёр МЦСТ) Сергей Овчинников. У «Росатома» достаточно средств и кадров, чтобы обеспечить «производство уникальных российских процессоров».
- «Росатом» также может позволить себе пойти на санкционные риски, поскольку возможности российской атомной промышленности остаются важными для стран, вводящих ограничения против страны, полагает управляющий партнер юридической фирмы INGVARR Игорь Мазилин.
- В феврале 2022 года, сразу после начала «спецоперации», поставки в Россию прекратила тайваньская TSMC. Тогда же она приостановила производство процессоров «Эльбрус». В мае МЦСТ начала вести переговоры о переносе производства на российскую фабрику «Микрон».
- В мае 2022-го производители процессоров «Эльбрус» и «Байкал» попали в санкционный список Великобритании. В июле блокирующие санкции против них ввели США.
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рад за них. росатом единственная нормальная контора которая хоть что-то демонстрирует последние годы. надеюсь вложатся и у нас среди первых появятся и квантовые компьютерыи обычные с современным техпроцессом.
Эта контора демонстрирует как можно раздавать гос. кредиты, которые потом спишут по политическим причинам, а если и не спишут, то деньги эти сверхдолгие и сверхдешевые, которые нашим компаниям и не снились.
Грубо говоря, с такими длинными и дешевыми кредитами можно покупать что угодно, лишь бы минимальную пользу давало на покрытие процентов.
Эта как купить ладу в рассрочку на сто лет под почти нулевой процент, да она хуже хундая, но зато почти бесплатная.
РосАтом вполне неплохо АЭС строят и научная база у них сильная. Но на вряд ли они квантовые компьютеры создадут. Тем более что они сейчас под санкциями.
Да, "неплохо"
АЭС в Островце с момента запуска регулярно на ремонте.
https://be.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
Они и лекарства делают и аппараты для лечения ,
Ну и не под санкциями они.
Прочитал как «сделка была безнадежной».
Всё правильно прочитал. В оригинале должно быть: «сделка была безденежной и безнадёжной».
Необходимо мнение Горшенина по этому поводу - хорошо это или плохо!?
«Купила», но даром. Хм, новые интересные схемы покупок даром.
У Росатома может получится,рискуют.Ибо государю станет виден уровень уже другого Рос который тех.
Так что думаю будут подставы,инфовбросы а может и корзинки с колбасой.Маркером будет если в каком нибудь ФБК Навального в течении пары месяцев будет ролик о коррупции в Росатоме или что то подобное.
Intel Atom vs Эльбрус Атом
"У «Росатома» достаточно средств и кадров, чтобы обеспечить «производство уникальных российских процессоров»."
У Росатома в есть фаундри в загашнике? Экие универсалы.
Росатом красавчики!
"У «Росатома» достаточно средств и кадров, чтобы обеспечить «производство уникальных российских процессоров»."
Росатом параллельно производил какие-то другие процессоры ? Откуда у них подходящие кадры ?
TSMC??? 😳
работал на эльбрусе 30 лет назад - это было да, шкафы, но 10 процессоров со 128 бит и с плавающей точкой, мат. векторные матричные сопроцессоры, полностью отечественно разработки, две разные операционные системы с исходниками и комментами на руском :) 1 - реального времени для ПВО-радаров и космоса, 2 - общего назначения. Крутая была штука хотя и большая