Техника
Духовный щит

Структура «Росатома» купила производителя процессоров «Эльбрус» — «Ъ» Статьи редакции

Разработчик испытывает финансовые трудности и находится под санкциями Великобритании и США.

  • Входящее в госкорпорацию НПО «Критические информационные системы» (НПО КИС) купило 100% акций АО МЦСТ, которое разрабатывает процессоры «Эльбрус», пишет «Ъ» со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников газеты, «сделка была безденежной».
  • Переговоры о покупке МЦСТ начались ещё летом 2021, утверждает источник на рынке микроэлектроники, но тогда владельцы производителя выставили слишком высокую цену и процесс остановился. Он также предполагает, что госкорпорация действует по поручению правительства, которое хочет сохранить оказавшегося в сложной финансовой ситуации важного разработчика.
  • В 2022 году обсуждение сделки возобновилось, рассказали изданию в одном из российских производителей электроники. После аудита представители «Росатома» заявили, что готовы развивать МЦСТ, но платить за актив не хотят — у разработчика были проблемы с долговой нагрузкой и ряд неисполненных обязательств по предоставленным субсидиям.
  • Если корпорация действительно приобрела разработчика «Эльбруса», МЦСТ получил «серьёзный стимул к развитию», считает гендиректор «Норси-Транса» (партнёр МЦСТ) Сергей Овчинников. У «Росатома» достаточно средств и кадров, чтобы обеспечить «производство уникальных российских процессоров».
  • «Росатом» также может позволить себе пойти на санкционные риски, поскольку возможности российской атомной промышленности остаются важными для стран, вводящих ограничения против страны, полагает управляющий партнер юридической фирмы INGVARR Игорь Мазилин.
  • В феврале 2022 года, сразу после начала «спецоперации», поставки в Россию прекратила тайваньская TSMC. Тогда же она приостановила производство процессоров «Эльбрус». В мае МЦСТ начала вести переговоры о переносе производства на российскую фабрику «Микрон».
  • В мае 2022-го производители процессоров «Эльбрус» и «Байкал» попали в санкционный список Великобритании. В июле блокирующие санкции против них ввели США.

#новость #эльбрус #росатом

1315 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
19 комментариев
Написать комментарий...
 Максим Киселев

рад за них. росатом единственная нормальная контора которая хоть что-то демонстрирует последние годы. надеюсь вложатся и у нас среди первых появятся и квантовые компьютерыи обычные с современным техпроцессом.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

Эта контора демонстрирует как можно раздавать гос. кредиты, которые потом спишут по политическим причинам, а если и не спишут, то деньги эти сверхдолгие и сверхдешевые, которые нашим компаниям и не снились.
Грубо говоря, с такими длинными и дешевыми кредитами можно покупать что угодно, лишь бы минимальную пользу давало на покрытие процентов.
Эта как купить ладу в рассрочку на сто лет под почти нулевой процент, да она хуже хундая, но зато почти бесплатная.

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

РосАтом вполне неплохо АЭС строят и научная база у них сильная. Но на вряд ли они квантовые компьютеры создадут. Тем более что они сейчас под санкциями.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей С.

Да, "неплохо"
АЭС в Островце с момента запуска регулярно на ремонте.
https://be.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1

Беларуская АЭС
Беларуская атамная электрастанцыя — атамная электрастанцыя, размешчаная ў трыкутніку паміж…
be.m.wikipedia.org
Ответить
Развернуть ветку
ЧятЖПТ

Они и лекарства делают и аппараты для лечения ,
Ну и не под санкциями они.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Прочитал как «сделка была безнадежной».

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Всё правильно прочитал. В оригинале должно быть: «сделка была безденежной и безнадёжной».

Ответить
Развернуть ветку
Злобный Йожык
Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый
Ответить
Развернуть ветку
Kv4Nt

Необходимо мнение Горшенина по этому поводу - хорошо это или плохо!?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

«Купила», но даром. Хм, новые интересные схемы покупок даром.

Ответить
Развернуть ветку
ЧятЖПТ

У Росатома может получится,рискуют.Ибо государю станет виден уровень уже другого Рос который тех.
Так что думаю будут подставы,инфовбросы а может и корзинки с колбасой.Маркером будет если в каком нибудь ФБК Навального в течении пары месяцев будет ролик о коррупции в Росатоме или что то подобное.

Ответить
Развернуть ветку
Алый динозавр
Ответить
Развернуть ветку
Artur Kuramshin

Intel Atom vs Эльбрус Атом

Ответить
Развернуть ветку
Leo Uvarov

"У «Росатома» достаточно средств и кадров, чтобы обеспечить «производство уникальных российских процессоров»."

У Росатома в есть фаундри в загашнике? Экие универсалы.

Ответить
Развернуть ветку
Ами Варджа

Росатом красавчики!

Ответить
Развернуть ветку
Абырвалг Абырвалг

"У «Росатома» достаточно средств и кадров, чтобы обеспечить «производство уникальных российских процессоров»."
Росатом параллельно производил какие-то другие процессоры ? Откуда у них подходящие кадры ?

Ответить
Развернуть ветку
Eli
Структура «Росатома» купила производителя процессоров «Эльбрус»

TSMC??? 😳

Ответить
Развернуть ветку
Guitar Effects

работал на эльбрусе 30 лет назад - это было да, шкафы, но 10 процессоров со 128 бит и с плавающей точкой, мат. векторные матричные сопроцессоры, полностью отечественно разработки, две разные операционные системы с исходниками и комментами на руском :) 1 - реального времени для ПВО-радаров и космоса, 2 - общего назначения. Крутая была штука хотя и большая

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 19 комментариев
null