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Техника
Полина Лааксо

Realme вместе с Coca-Cola выпустит ограниченную линейку смартфонов — с «пузырящейся» зарядкой и «скрепкой» в виде крышки Статьи редакции

Партия в 1000 экземпляров выйдет в Индии.

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  • Китайский производитель электроники Realme представил новую версию своего смартфона Realme 10 Pro, которую разработал вместе с Coca-Cola, — это Realme 10 Pro Coca-Cola Edition, который «радует, как баночка Coca-Cola».
  • Основные характеристики те же, что и у обычного 10 Pro. Система работает на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 695 с частотой до 2,2 ГГц. Оперативная память — 8 ГБ, встроенная — 128 ГБ. Объём хранилища можно увеличить до 1 ТБ, подключив MicroSD.
  • Он оснащён дисплеем диагональю 6,72 дюйма с разрешением 1080 на 2400 и поддержкой «полной высокой чёткости» FHD+. Частота обновления экрана — 120 Гц, толщина рамки по бокам — всего 1 мм.
  • Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч заряжается на 50% за 29 минут, в комплекте также идёт зарядное устройство на 33 Вт с технологией Super VOOC.
  • Основная камера состоит из модулей на 108 Мп и 2 Мп. Фронтальная же снимает в 16 Мп. В приложении для съёмки есть также специальный «плёночный» фильтр 80s Cola Filter, разработанный на основе тысяч фотографий из 1980-х.
  • У смартфона есть два слота для SIM, разъём USB Type-C, два динамика и два микрофона, а также вход для наушников 3,5 мм.
  • Длина устройства — 163,7 мм, ширина — 74,2 мм, толщина — 8,3 мм. Вес — 192 гр.
  • Корпус выполнен в чёрно-красных цветах — фирменных для Coca-Cola. В них же представлен и интерфейс со стилизованными иконками сервисов.
  • Во время зарядки на экране отображается анимированный пузырящийся шар.
Процесс зарядки
Иконки
  • Установленный по умолчанию сигнал для затвора камеры — это звук, с которым открывается банка Coca-Cola, а уведомления «шипят» как пузыри в напитке. Есть также и «фирменный» рингтон.
  • В продажу телефон поступит 14 февраля 2023 года в Индии — за 20,9 тысячи рупий (18,6 тысячи рублей на момент публикации). В комплекте покупатели получат «скрепку» для SIM-слота в виде крышки от бутылки Coca-Cola, а также наклейки и другие сувениры.
  • Партия ограничена 1000 экземпляров и будет выставлена только на официальном сайте Realme, Flipkart.in, а также в некоторых офлайн-магазинах, пишет Times of India со ссылкой на производителя. Сама компания также называет набор «мечтой коллекционера».
  • О том, что Realme, скорее всего, представит подобный смартфон, сообщали ещё в январе 2023 года — вместе с публикацией рендеров.

#realme #смартфоны #cocacola #новость

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17 комментариев
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 selecadm

Пузырящаяся зарядка?

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Вадим Д.

Бестолково, но выглядит прикольно.
Кстати, что такое Coca-Cola? Что-то вроде доброколы и остальных 250 сортов? (-:

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А НУ ИДИ СЮДА, ПИ

Ну не то чтобы бестолково. Просто странно. Ну, типа, ты купил телефон, и потом, пока пользуешься им, являешься динамической рекламой одной "небольшой" компании.
Вот если бы давали ящичек напитка в подарок, вот тогда бы, да.

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Дмитрий

На фото видны наклейки и ещё какие-то карточки. Может, там и есть код на бутылки.
Но про рекламу согласен. Подойдёт или настоящим фанатам или официальным представителям.

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Кот

Доброкола - круче

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Варфоломей

Чем?

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Арчибальд

Добром

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Иван Петров

А потом счастливые обладатели этих телефонов встретятся в сервисном центре, поймут, что все одни дети одной бедной матери, которых у нее обменял злой раджа на бутылочку колы, зазвучит музыка и все будут петь и танцевать.

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Последний Шанс

Ну для чисто фанов, норм. Сам телефон хороший так то за свою цену

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Эчис Тюлюш

Выглядит прикольно, а почему бы и нет

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Alexander

Ждём российские аналоги от К&Б и АМ

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Февраль Камшотов

Прикольно

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Александр

А Realme Добрый 10 Pro будет?

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Lexx Sky

Inoi Добрый

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hammerpreisen de

На рингтон надо бы звук бьющихся бутылок поставить

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Герман Манвелов

Это какой-то позор

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grigoriy malyshev

промо-продукция должна быть бесплатной

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