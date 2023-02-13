В Нижнем Новгороде заработали «умные» пункты приёма вторсырья Статьи редакции
Они определяют количество и качество сдаваемых отходов с помощью ИИ.
- Компания «ЭкоПоинт» (резидент «Сколково») развернула в городе сеть «умных» автоматов для приёма вторсырья — с помощью ИИ-алгоритмов система определяет количество загружаемых отходов и степень их пригодности для переработки, рассказали в «ЭкоПоинт».
- За сдачу отходов можно получить вознаграждение на карту через СБП. Сейчас пользователь может получить 25 копеек за сжатую алюминиевую банку, 20 копеек за сжатую пластиковую бутылку, 3 рубля за килограмм газет или журналов. При сдаче несжатых банок и бутылок сумма выплаты снижается.
- Вместительность одного пункта составляет 4,2 м³ — он способен принять до 500 кг отходов. Для его работы необходимо 60 кВт*ч электричества в месяц и 1,5 Гб интернет-трафика.
- Автоматы работают на основе запатентованной компанией технологии, которая, по её собственным данным, определяет качество сдаваемого сырья с точностью до 95%. Сейчас в пункты «ЭкоПоинт» можно сдать алюминиевые банки, пластиковые бутылки, а также макулатуру всех видов. В будущем планируют запустить приём стекла и электронных отходов.
- На сайте «ЭкоПоинт» указано, что компания предлагает свои автоматы для бизнеса по переработке и скупке вторсырья. Владелец аппарата может удалённо контролировать уровень его наполненности, настраивать цену и выбирать виды принимаемых отходов.
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ИИ что там, в Инстаграм постит фотки вторсырья? Или весь ИИ - это удаленщик, у которого две кнопки "Сойдет" и "На хуй"?
вообще удаленщик - это самый "каноничный" способ проверки гипотезы, что автомат с определением мусора может иметь спрос
Индусы на аутсорсе
а что я бы подписался, одним мусорным каналом больше одним меньше
А не сваливают ли потом эти "с умом собранные" отходы на глупые старые свалки, как с "раздельным" сбором часто происходит?
Платить людям за то, чтобы они сдавали тебе вторсырьё, чтобы потом сбрасывать его на обычные свалки - это прям некст левел бизнес-идея, очень сильно.
Бюджеты порой пилятся и более экстравагантно.
Бюджеты стартапа с бизнес-моделью, основанной на франшизе?компания предлагает свои автоматы для бизнеса по переработке и скупке вторсырья.
Купили мы, значит, такие автоматы для сбора вторсырья для нашей компании по переработке мусора, начали платить людям за его сдачу, но возить его будем не на наши точки переработки, чтобы получить с него прибыль, а на обычные свалки. Зачем? Дык это ж Россия, бизнес - значит распил, во!
Надо научить Вадима читать и логике ИИ.
На сайте «ЭкоПоинт» указано, что компания предлагает свои автоматы для бизнеса по переработке и скупке вторсырья.
хоть кто-то умный заработал в сфере благоустройства. пускай и автомат.
https://www.youtube.com/watch?v=acKIRgiMBi8
он там видео снимает, чтоль?
Исходя из трафика, он передает видеопоток на сервер и там уже происходит распознование объектов.
ахахах,да блог ведет
С Нижним все понятно, а как насчет других городов?
Другие города пусть везут свой мусор в Нижний, все просто
Не думаю, что идея выстрелит. Просто тут ИИ совсем не нужен, 20-25 копеек возврата выглядит тем более нелепо. 10 бутылок — 2.5 рубля, хаха.
У нас уже несколько лет стоят простые "клетки" для пластика, без всякого ИИ. Люди исправно сортируют мусор, потому что это не сложно.
Тут пытаются воткнуть ИТ и ИИ туда, где он совсем не нужен. Иногда лучше не усложнять то, что и так работает.
Даже они умные, а мы нет
рады за Нижний Новгород
судя по карте на сайте "сеть «умных» автоматов" включает в себя два автомата)) зачем столько пафоса, так бы и написали поставили первые два автомата...а то сеть))(
пока 2 а дальше как пойдёт
Интресно а как подсчитали окупаемость такой штуки ? В теории или на практике ?
Они серьезно?
Можно сделать, как в Германии, что все напитки в бутылках стоят дороже на 15~ рублей, которые ты потом можешь вернуть, если вставишь бутылку в фандомат.
Так стоимость тары и так входит в стоимость напитка который я покупаю.
В Германии конечно "интересно" придумали. Бесплатно эксплуатировать своих жителей.
Дарю лайфхак из совка. Мукулатурe для большего веса перед сдачей надо намочить.
Обоссать?
20 копеек, 25 копеек, 3 рубля... Мы что, в СССР вернулись?
А сколько вам нужно за сдачу бутылки? Я много лет бесплатно сдаю, в соседний город хреначу, потому что считаю это правильным. Сколько вам будет достаточно?
Когда уже в унитаз начнут OpenGPT встраивать что бы не скучно было время проводить)
Если автомат может различить пластик, алюминий и бумагу, то он "умный". Ох уж это Сколково.
Только разместили их сейчас у черта на куличиках - от центра далековато.
Номер 1 - хоть и практически центр, но от жилых домов далеко, только специально ехать туда, а вот номер 2 вполне норм разместили, прям в центре большого спального района
Разберут, растащат эл-во и интернеты, а приемники набьют говном.
хуйня никому не нужная!