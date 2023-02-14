«СберЗдоровье» начала выпускать «умные» медицинские устройства под собственным брендом Статьи редакции
Первое — тонометр с автоматическим анализом данных через приложение и консультациями врача.
- «СберЗдоровье» запустила продажи «умного» тонометра под собственным брендом, сообщил Forbes. В комплект входит трёхмесячная подписка на удаленное наблюдение врача. Это первый продукт компании на рынке устройств для здоровья.
- Тонометр синхронизируется со смартфоном и при замерах давления передаёт показатели в приложение «СберЗдоровья». Доступ к нему имеют пациент и врач-кардиолог, который может проконсультировать, скорректировать лечение или вызвать скорую помощь.
- Устройство стоит от 2490 рублей, продажи начались на маркетплейсах, позже тонометры можно будет купить в отделениях банка и в других точках.
- Производство приборов организовано в Китае, «СберЗдоровье» планирует локализовать его в будущем и выпускать другую технику. Гарантийные обязательства «Сбер» выполняет сам, а позже откроет центры для ремонта и проверки устройств, объяснили в компании.
- Медицинские устройства с возможностью передачи данных и удалёнными консультациями врача на российском рынке трудно лицензировать, рассказал изданию директор по цифровой трансформации «Медси» Александр Пилипчук. «Сбер» за счёт масштаба и влияния может обеспечить получение регистрационных удостоверений для целых классов устройств и популяризировать эту тему, считает он.
- «Сбер» купил сервис телемедицины DocDoc в 2017 году и переименовал его в «СберЗдоровье». В 2020 году компания запустила бесплатный сервис для определения возможной болезни по симптомам с помощью ИИ.
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Ждем комментарии:
- Это не отечественное производство, в Китае же делают
- И Эппл в Китае делает, и что?
- Эппл из Китая производство уводит, к тому же у них своя разработка
- У Сбера тоже своя разработка
- Ватник!
- Либерал!
Жиза Т_Т
А вообще, зачем вы так? Теперь спорить не о чем
Китайское производство бывает разным. И контроль качества компаний тоже разный. Очень странное сравнение, которое никак не пересекается с реальностью
Но ведь спорящие не видят производства, но часто спорят что "хороший китай", а что - "плохой".
Еще одна тема срача подходит: «теперь товарищ майор будет следить за вашим давлением»
Чтобы продлить подписку на тонометр, нужно обратиться в то отделение банка, где оформляли подписку!
Ахахахахахахахахаха
АХАХАХАХАХАХАХ
ХА ХА ХА
Блять, какая актуальная шутка, пиздец xDDDD
Тонометр синхронизируется со смартфоном и при замерах давления передаёт показатели в приложение «СберЗдоровья». Доступ к нему имеют пациент и врач-кардиолог, который может проконсультировать, скорректировать лечение или вызвать скорую помощь
Вот если бы приложение само при серьезных кризах скорую могло вызвать - было бы вообще отлично. Или это следующий этап? Тогда дарю ещё идею - делать датчики ЭКГ, которые бы на серьезные нарушения ритма срабатывали и на ЭКГ картину инфаркта.
Ты щас суточный мониторинг им вшить хочешь?)
Суточный - это же обычный Холтер. Нет, я про постоянный мониторинг именно, для многих это было бы вполне востребованно.
Какой ужас. Это все для слежения и допросов. Собираю чемоданы и уезжаю в Тбилиси
Кто же тебя туда с буквой Z на чемодане пустит
Ну вот, очень скоро для получения ипотеки будем показывать не только свою кредитную историю, но и медицинскую карточку, что бы Греф знал - не сдохнет ли заёмщик раньше времени )))
Да вы пачку макарон и тампоны доставить не можете, какое здоровье?
Интересная у вас жизнь