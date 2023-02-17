Российским покупателям смартфона OnePlus 11 помогут с разблокировкой бесплатно — нужно обратиться в сервисный центр Статьи редакции
Сделать это посоветовал владелец бренда.
- Для разблокировки звонков в китайской версии смартфона OnePlus 11 нужно обратиться в сервисную компанию Telemix, сообщил главный редактор издания Mobiletelefon Евгений Макаров.
- В Oppo пояснили, что компания не несёт ответственности за устройства, так как они официально не представлены на рынке. Но головной офис OnePlus уполномочил сервисный центр Telemix помочь покупателям с разблокировкой. Компания также указала контакты, по которым нужно обращаться: почту и номер телефона.
- В Telemix подтвердили, что пользователи могут обратиться к ним для разблокировки — устройство бесплатно перепрошьют. Обратиться можно лично — в Москве и Санкт-Петербурге — или отправить смартфон курьерской доставкой.
- Пользователь на форуме 4PDA также сообщил, что получил от Oppo и Telemix письма с предложением для разблокировки звонков обратиться в сервисный центр. Другой пользователь решил воспользоваться предложением — записался в сервисный центр, но пока смартфон не починили.
- Пользователи китайской версии смартфона OnePlus 11 пожаловались на блокировку звонков за пределами Китая 11 февраля. Она срабатывала в России, Италии, Индии и Бразилии. Некоторые пользователи предположили, что блокировку снимут, как только смартфоны официально поступят в продажу в других странах.
- OnePlus — это суббренд компании Oppo. У последней есть российское представительство, но электронику OnePlus в России официально не продают и не чинят по гарантии.
1871 просмотров
Твое счастливое лицо, когда тебе помогли разблокировать новый смартфон БЕСПЛАТНО
С другой стороны, ты купил телефон для другой страны, из другой страны, в черную. В страну где этой компании нет. И недоволен, что нет местной поддержки)
Должно быть с мамонтом и подпись: "Доволен как слон".
😂😂😂
Заблокировали удаленно, а разблокировка - в сервис-центре. Удобно, сервис.
Никто ничего не блокировал удаленно, просто "нажав кнопку". Это уже зашито в китайскую прошивку. Удаленно перепрошить на глобалку не предоставляется возможным. Если знать и уметь, можно и самому дома прошиться. Надо сказать спасибо, что они взялись за это ещё и бесплатно, не смотря на то, что аппарат для другого рынка и поддержки, в принципе, ванпласа в России нет
А могли бы подсуетиться и продать международную гарантию)
Еще год не прошел, а уже китайские аналоговнеты активировать можно только отправив по почте в мск или спб. То ли еще будет! Гойда!
Как-то однобразно и глупо.
Красотища-то какая! Ух! Пришедших за прошивкой в новый реестр?
А вообще на кой хрен он нужен?
Вспомнить как выглядит сервисный центр, как-то прошивку и сама дома делаю,но этот смартфон - бренд)) No:-)))
А зачем российское представительство, если электронику официально не продают и не чинят по гарантии?
Oppo вполне легально у нас продается и чинится по гарантии. Как и другие бренды BBK
Российское представительство есть у OPPO, а не продают OnePlus. Вроде всё понятно написано.
Покупают на алике роутеры с китайской вилкой — «Ой, да что такого, перепрошью и переходник куплю, зато я не лох, чтобы официалам переплатить»
Покупают китайскую версию смарта без Band 20 и видят предупреждение о несовпадении региона: «ААА, нож в псину, проклятые капиталисты, ненависть!!!11» =)
Покупал себе OnePlus 5T только вышедший на AliExpress за 24000, когда здесь он стоил 42000. Нормально пару лет отходил с ним и продал за туже цену что купил, чем плохо?
китайцы капиталисты?
Ну дк у роутеров для региона китая рил разблоканы многие частоты, тот же 6ггц официально там есть. У нас его нет.
А бенд 20 вообще у нас мало представлен, его как я помню, только мтс и теле2 юзают
Люди купившие телефон работавший только в КНР, или нн прочитали перед заказом об этом или сам магазин, продающий телефон не удосужился об этом поставить в известность
Раньше такого у ббк не было, продаваны тут ни при чем. Сама компания свинью подложила
Производители могут выключить телефоны удалённо, или заблокировать там основные функции. Из-за новых правил компании. Прикольно)
Буквально вчера читал на mobile-review, что это сообщение было всегда, никакой программной и аппаратной блокировки нет.
Видимо, кому-то просто это сообщение режет глаза.
Оно появляется один раз на экране при включении и перезагрузке тела, и больше не появляется.
Только и всего.
Ну всегда такого не было, Муртазин лукавит, как и говорит, что проблемы, в принципе нет. Мимовладелец различных рилми, ванпласов на китайском рилми юай и гидрогене
Буквально сейчас ты можешь убедиться, что раз Oppo пришлось дать ответ и даже уполномочить один сервисник с этим разбираться - значит проблема есть.
Если бы было просто предупреждение без блока звонков, предлагать перешить бы не стали, очевидно же
Муртазина бы вообще пора отменить, он и так всему народу про "самсунг хороший" уши прожужжал
Муртазин очень неоднозначный персанаж. Он после 24 февраля, малость того. Больше всего впечатляет его борьба с яндексом потому, что там работают националпредатели и высказывание, что за использование айфона у нас на улицах скоро будут делать то, что делали с владельцами немецких лавок в первую мировую.
А снести режим не пробовали? Ну там с фонариками выйти?)
В Италии? Или Бразилии?
Эта ситуация скорее послание, что нажатием одной кнопки Китай, эпл и Гугл могут отключить периметр от всего