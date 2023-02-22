Сеть Sokolov внедрила во всех магазинах «умные» бейджи для анализа общения продавцов с клиентами Статьи редакции
За 2022 год ювелирный ритейлер собрал более 700 тысяч часов аудиозаписей и проанализировал 20 тысяч консультаций.
- Sokolov тестировала бейджи в течение всего 2022 года: за это время подключили более 1000 штук в 342 магазинах, рассказали в компании.
- Устройства разработал стартап Voca-Tech в партнёрстве с Yandex Cloud. Бейджи в течение рабочей смены записывают речь консультантов, из которой ИИ по ключевым словам выделяет фрагменты общения с клиентом. Это позволяет анализировать и контролировать соблюдение стандартов обслуживания в сети.
- Все сотрудники перед использованием бейджа подписали согласие на его ношение. При этом речь клиентов не попадает на запись — её не слышно, утверждают в компании.
- Всего за 2022 год Sokolov получила 700 тысяч часов аудиозаписей, из них выборочно проанализировали около 20 тысяч консультаций. Это позволило выяснить, какие разговоры приводят к покупке, установке приложения и другим целевым показателям. Также в сети подсчитали, что на бейджи приходится тратиться меньше, чем «тайных» покупателей: 20 тысяч записанных консультаций оказались на 30% дешевле, чем 8000 анкет.
- В 2020 году «умные» бейджи для анализа разговоров с клиентами использовал «Почта Банк». За два месяца их использования на 20% увеличились кросс-продажи, на 34% — качество сервиса, сообщали в банке.
2126 просмотров
У нас на работе мужик назвал сына Евсеем. Норм имя?
Если это повысило продажи, то норм.
Да, у нас здесь есть Евсей, отличный пацан. Ну, нормальный умный человек.
вот у меня подруга сына Гордеем назвала, вот это номер.
Даа даже Гордей не так ужасно звучит как имя сына у моей подруги. Она его Радомиром назвала.
А как вам Велизар?
Родители его зовут ласково Велик.
Мы, когда пытаемся вспоминить имя, думаем о Балтазаре
У ребёнка в садике, в группе, Рагнар есть...
У жены крестник - Дамиан
Что не так с Гордеем?
Внезапный оффтоп, но почему-то не бесит :)
Вы чатиком ошиблись😁
нет, Вы
но больше тянет на Фамилию))
А потом начнут штрафовать за неправильный диалог.
Зачем штрафовать? Будет сразу автоматическая инъекция дофамина, адреналина или тестостерона в зависимости от "правильности" диалога.
Зря ты это написал, сейчас банк тинькофф подхватит твою идею, и начнёт колоть представителей банков
*ну, хоть не ссытся*
могут пойти ещё дальше, просто штрафовать)
Это что же теперь, консультанты грубить перестанут
старое выражение "всё труднее встретить вежливого человека, который не пытается вам что-то продать" заиграло дополнительными гранями. Как бриллиант, практически
Не верится мне что-то что голос клиента не было слышно
Вероятно, что нарушение, если нет предупреждения о записи. Они пишут: "При этом речь клиентов не попадает на запись — её не слышно, утверждают в компании.". Интересно посмотреть, что там за микрофоны такие хитрые, что речь клиентов вообще не попадает на запись.
тут на ум приходит только микрофон на гортани, но бэйджи? )))
либо настроены на разные частоты: например консультант-женщина обрабатывает только клиентов-мужчин и наоборот)))
Не помню там консультантов мужчин, кроме охраны
Очень хороший сбор и обработка данных для дальнейшего анализа. Выводы и последствия могут быть разными, но реализация — на отлично.
Это не приведет к существенному улучшению сервиса. Проблема в том, что проанализировать глубоко 20000 консультаций эксперт не сможет, а не эксперт не сможет сделать правильные выводы. Это технология скорее для утешения себя (аналогично театру безопасности), для борьбы с неугодными, а в лучшем случае - для анализа конфликтных ситуаций.
наверное при анализе используется инструменты, которые помогают анализировать и боле значительные объемы информации. их явно не на магнитофоне случают..
Ого! Если это так (идеальный денойзинг), то балбесам из стартапа Voca-Tech стоит продать свою технологию ведущим телекомам, а не какой-то занюханной псевдоювелирке.
Занюханная псевдоювелирка продает изделий на 2 млрд руб в месяц
Вспомнил анекдот: Мальчик жестами показал, что его зовут Хулио
Следующий этап это бейджики с лайками
а я бы тыкнул на бейджик Юлии 😏
"какие разговоры приводят к покупке, установке приложения и другим целевым показателям"
если не купишь - вырежу всю семью
Я буду являться тебе во снах и предлагать скидку 78%!
ну это очень крутая технология,но не каждый продавец мне кажется на такое согласится
Большой брат следит за вами, теперь в буквальном смысле
В разговоре с клиентом есть один болезненный момент. Ты приводишь факты, доводы, аргументы. Ты взываешь к логике и здравому смыслу. И неожиданно обнаруживаешь, что клиенту противен сам звук твоего голоса (с)
Качество сервиса выросло на 34% процента, а что за метрика? Сколько раз сотрудники сказали "спасибо", зная, что их прослушивают? Или температура в помещении увеличилась на 34%? Или количество проданных пакетов гречки? Что там за метрика "качества" такая, что аж на 34% выросла?
Скорей всего выполнение пунктов по чек-листу продаж: приветствие, выяснение потребностей, презентация и т.п.
На батарейках разорятся
Работал в КЦ, где была проверка звонков такая же, все разговоры слушал робот и проверял по ключевым словам, в итоге за каждый звонок набирался процент на соответствие модели диалога. На самом деле эту систему очень легко обмануть, знаешь уже какие слова нужно сказать и проговариваешь эти несколько слов, а не по телефону если то вообще отвернулся и проговорил и все, соточку набрал. Тайный покупатель в этом плане пройти гораздо сложнее
«Выделяет фрагменты общения с клиентом» и «речь клиентов не попадает на запись». Хм😏я один сомневаюсь?
Боюсь там даже ИИ сомневается.
ничего нет удивительного... обычная история...
Бессмысленная и дорога идея. Если продают хорошо - то какой смысл в этих свистоперделках? А если плохо - то надо не продавцов менять, а тех, кто их учил и контролирует.
да? а говорят в старом анекдоте, что именно продавцов