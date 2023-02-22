Техника
Обычный украинец

Сеть Sokolov внедрила во всех магазинах «умные» бейджи для анализа общения продавцов с клиентами Статьи редакции

За 2022 год ювелирный ритейлер собрал более 700 тысяч часов аудиозаписей и проанализировал 20 тысяч консультаций.

  • Sokolov тестировала бейджи в течение всего 2022 года: за это время подключили более 1000 штук в 342 магазинах, рассказали в компании.
  • Устройства разработал стартап Voca-Tech в партнёрстве с Yandex Cloud. Бейджи в течение рабочей смены записывают речь консультантов, из которой ИИ по ключевым словам выделяет фрагменты общения с клиентом. Это позволяет анализировать и контролировать соблюдение стандартов обслуживания в сети.
  • Все сотрудники перед использованием бейджа подписали согласие на его ношение. При этом речь клиентов не попадает на запись — её не слышно, утверждают в компании.
  • Всего за 2022 год Sokolov получила 700 тысяч часов аудиозаписей, из них выборочно проанализировали около 20 тысяч консультаций. Это позволило выяснить, какие разговоры приводят к покупке, установке приложения и другим целевым показателям. Также в сети подсчитали, что на бейджи приходится тратиться меньше, чем «тайных» покупателей: 20 тысяч записанных консультаций оказались на 30% дешевле, чем 8000 анкет.
  • В 2020 году «умные» бейджи для анализа разговоров с клиентами использовал «Почта Банк». За два месяца их использования на 20% увеличились кросс-продажи, на 34% — качество сервиса, сообщали в банке.
Бейджи, которые внедрил Sokolov

#новость #sokolov

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45 комментариев
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У нас на работе мужик назвал сына Евсеем. Норм имя?

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Куртуазный маньерист

Если это повысило продажи, то норм.

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Муниципальный цвет

Да, у нас здесь есть Евсей, отличный пацан. Ну, нормальный умный человек.
вот у меня подруга сына Гордеем назвала, вот это номер.

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Александр Котов

Даа даже Гордей не так ужасно звучит как имя сына у моей подруги. Она его Радомиром назвала.

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ежи

А как вам Велизар?
Родители его зовут ласково Велик.
Мы, когда пытаемся вспоминить имя, думаем о Балтазаре

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Cere8ellum

У ребёнка в садике, в группе, Рагнар есть...

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Cyril Ruzanov

У жены крестник - Дамиан

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Mercator

Что не так с Гордеем?

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Philipp Novikov

Внезапный оффтоп, но почему-то не бесит :)

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Виталий Москвин

Вы чатиком ошиблись😁

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ежи

нет, Вы

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Антон Монин

но больше тянет на Фамилию))

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Игрок

А потом начнут штрафовать за неправильный диалог.

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Искренний лолипоп

Зачем штрафовать? Будет сразу автоматическая инъекция дофамина, адреналина или тестостерона в зависимости от "правильности" диалога.

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Игрок

Зря ты это написал, сейчас банк тинькофф подхватит твою идею, и начнёт колоть представителей банков

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Муниципальный цвет

*ну, хоть не ссытся*

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Борис Латкин

могут пойти ещё дальше, просто штрафовать)

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Виталий Золоторёв

Это что же теперь, консультанты грубить перестанут

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Игорь Кузьменко

старое выражение "всё труднее встретить вежливого человека, который не пытается вам что-то продать" заиграло дополнительными гранями. Как бриллиант, практически

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Semyon Krylov

Не верится мне что-то что голос клиента не было слышно

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Денис Обрезков

Вероятно, что нарушение, если нет предупреждения о записи. Они пишут: "При этом речь клиентов не попадает на запись — её не слышно, утверждают в компании.". Интересно посмотреть, что там за микрофоны такие хитрые, что речь клиентов вообще не попадает на запись.

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Цкуро Бесцветный

тут на ум приходит только микрофон на гортани, но бэйджи? )))
либо настроены на разные частоты: например консультант-женщина обрабатывает только клиентов-мужчин и наоборот)))

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Игорь Протасов

Не помню там консультантов мужчин, кроме охраны

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Вадим Д.

Очень хороший сбор и обработка данных для дальнейшего анализа. Выводы и последствия могут быть разными, но реализация — на отлично.

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Денис Обрезков

Это не приведет к существенному улучшению сервиса. Проблема в том, что проанализировать глубоко 20000 консультаций эксперт не сможет, а не эксперт не сможет сделать правильные выводы. Это технология скорее для утешения себя (аналогично театру безопасности), для борьбы с неугодными, а в лучшем случае - для анализа конфликтных ситуаций.

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Илья М

наверное при анализе используется инструменты, которые помогают анализировать и боле значительные объемы информации. их явно не на магнитофоне случают..

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Невкусно и грустно
Все сотрудники перед использованием бейджа подписали согласие на его ношение. При этом речь клиентов не попадает на запись — её не слышно, утверждают в компании.

Ого! Если это так (идеальный денойзинг), то балбесам из стартапа Voca-Tech стоит продать свою технологию ведущим телекомам, а не какой-то занюханной псевдоювелирке.

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CasiGR-12C

Занюханная псевдоювелирка продает изделий на 2 млрд руб в месяц

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Перечитатель

Вспомнил анекдот: Мальчик жестами показал, что его зовут Хулио

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Alexander Timoshenko

Следующий этап это бейджики с лайками

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Денис Бабин

а я бы тыкнул на бейджик Юлии 😏

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Искренний лолипоп

"какие разговоры приводят к покупке, установке приложения и другим целевым показателям"
если не купишь - вырежу всю семью

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Вадим Д.

Я буду являться тебе во снах и предлагать скидку 78%!

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Артур Федосеев

ну это очень крутая технология,но не каждый продавец мне кажется на такое согласится

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Kaly Stainless

Большой брат следит за вами, теперь в буквальном смысле

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Куртуазный маньерист

В разговоре с клиентом есть один болезненный момент. Ты приводишь факты, доводы, аргументы. Ты взываешь к логике и здравому смыслу. И неожиданно обнаруживаешь, что клиенту противен сам звук твоего голоса (с)

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Денис Обрезков
В 2020 году «умные» бейджи для анализа разговоров с клиентами использовал «Почта Банк». За два месяца их использования на 20% увеличились кросс-продажи, на 34% — качество сервиса, сообщали в банке.

Качество сервиса выросло на 34% процента, а что за метрика? Сколько раз сотрудники сказали "спасибо", зная, что их прослушивают? Или температура в помещении увеличилась на 34%? Или количество проданных пакетов гречки? Что там за метрика "качества" такая, что аж на 34% выросла?

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Цкуро Бесцветный

Скорей всего выполнение пунктов по чек-листу продаж: приветствие, выяснение потребностей, презентация и т.п.

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Перечитатель

На батарейках разорятся

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Кирилл Кириллов

Работал в КЦ, где была проверка звонков такая же, все разговоры слушал робот и проверял по ключевым словам, в итоге за каждый звонок набирался процент на соответствие модели диалога. На самом деле эту систему очень легко обмануть, знаешь уже какие слова нужно сказать и проговариваешь эти несколько слов, а не по телефону если то вообще отвернулся и проговорил и все, соточку набрал. Тайный покупатель в этом плане пройти гораздо сложнее

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Константин Попов

«Выделяет фрагменты общения с клиентом» и «речь клиентов не попадает на запись». Хм😏я один сомневаюсь?

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Cere8ellum

Боюсь там даже ИИ сомневается.

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Илья М

ничего нет удивительного... обычная история...

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Вася Пражкин

Бессмысленная и дорога идея. Если продают хорошо - то какой смысл в этих свистоперделках? А если плохо - то надо не продавцов менять, а тех, кто их учил и контролирует.

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Муниципальный цвет

да? а говорят в старом анекдоте, что именно продавцов

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