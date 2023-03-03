Техника
Святой крюк

Минпромторг запланировал запустить балльную систему для признания оборудования отечественным — «Ъ» Статьи редакции

Сейчас решение, считается ли оборудование российским или нет, принимает экспертный совет при ведомстве.

  • Минпромторг закончил разработку поправок к постановлению правительства, которое введёт балльную систему для признания отечественным телекоммуникационного оборудования, пишет «Ъ» со ссылкой на источники.
  • На сайте с проектами нормативных актов документа пока нет, только информация о его разработке, там же говорится, что нормы вступят в силу в сентябре 2023 года. В Минпромторге заявили, что опубликуют его после обсуждения с отраслью.
  • Согласно проекту, с которым ознакомился «Ъ», для включения в реестр отечественного оборудования нужно соответствовать определённым критериям. Например, владеть правами на конструкторскую документацию изделий и исходный код системного ПО, располагать сервисными центрами для обслуживания, собственной производственной площадкой и другое.
  • За каждую технологическую операцию в производстве (сборку, монтаж, применение российских компонентов) будут начислять баллы. Когда наберётся достаточное количество — оборудование признаётся российским. Под него подпадают коммутаторы, маршрутизаторы, радиолокационное оборудование, телеприставки и другое. Аналогичная методика используется для вычислительной техники.
  • Сейчас решение о том, считается телекоммуникационное оборудование отечественным или нет, принимает экспертный совет при Минпромторге. Как утверждает источник «Ъ», правила планировали изменить ещё с 2021 года.

#новость #отечественноеоборудование

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 Слегка Придурковатый

Наличие комплектующих - 0 баллов.
Наличие производства - 0 баллов.
Наличие сборки - 0 баллов.
Наличие специалистов - 0 баллов.
Наличие самоклеящегося шильдика - 100 баллов.

Заключение: российское.

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Частый чайник

1000рублей=1бал?

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Anykeyman

100 е-баллов!

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Эдуард Самойлов

перфекто

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Локальный кавалер
считается оборудование отечественным или нет, принимает экспертный совет при Минпромторге.

То есть целый штат на гос.зарплате сидит и решает эту задачу, смысл которой сводится к пустому, ничего не значащему и никому не нужному определению.

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Банковский цветок

Вообще то во всяких экспертных группах и советах входят уже действующие сотрудники которые занимаются работой в том отделе в котором они устроены, а это просто как дополнительная комиссия где они будут участвовать. Это не так что будут людей набирать чисто в этой комиссии сидеть. Один сотрудник может кроме основной работы участвовать в нескольких группах/комиссиях/советах.

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Слегка Придурковатый

Один сотрудник может кроме основной бесполезной работы участвовать в нескольких бесполезных группах/комиссиях/советах.

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Банковский цветок
Один сотрудник может кроме основной бесполезной работы участвовать в нескольких бесполезных группах/комиссиях/советах.

Ну конечно, вам то виднее чем простые сотрудники в гос органах занимаются)

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Слегка Придурковатый

Да уж приходится с ними пересекаться, к сожалению.

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Сергей Пурюшин

Ну почему же. «Российское» будет субсидироваться, плюшки всякие. Отличная кормушка для правильных решений.

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ЧятЖПТ

Советы при министерствах не входят в штат и соответветсвенно их работа не оплачивается
Страдать,ныть.

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Npc

Можно баллы плюса начислять, ими же штраф потом за утечку данных оплатить.

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Artur Kuramshin

Наклейки "СделаноУнас" на каждый компонент хватит надеюсь?

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Вадим Д.

Ваше оборудование отечественное на 1 шильдик, то есть балл, из 40 000! В реестр, срочно!
Какие умнички, прелесть прям.

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Руслан Сурков

интересно сколько баллов будет у китайских автомобилей

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Частый чайник

200 из 100возможных! Китай нам поможет! Слава великий Xi! Удар!

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Nikolay Golovnov

Очередной бред, от нашего правительства

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Кирилл Садовой

Почему же ?

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Nikolay Golovnov

Кирилл, потому что не тем занимаются, чтобы развивать экономику страны нужно чтобы деньги укрутились внутри, т.е. увеличивать ВВП, в первую очередь необходимо анализ провести и локализировать тот продукт который будет востребован внутри страны, далее по нарастающей. А бальная система это очередная уловка и не инструмент решения проблемы

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ЧятЖПТ

Ядерное оружие невостребовано внутри страны -списать?
Всем занимаются в том числе и этим.

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Neutron

ага, шильдик с упоминанием России дает 100 баллов из 10.

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Частый чайник

Шильдик с количеством единичек и нулей даёт количество балов...

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Jiu and vali

Е-балльные? https://www.youtube.com/watch?v=_L28C6q120o

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Руслан Кцоев

Такая система баллов уже ВАЗом использовалась, получилось что в Рено ларгусе больше баллов чем в Гранте но выпускать всё равно нельзя....

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Частый чайник

Ваше оборудование отечественное?
Да!
А хорошее?
Да!
А сколько балов?
А по е...лу?
Ой...ну ладно беру...

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Частый чайник

Балы за заносы или откаты?

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Локальный кавалер

И еще третий пункт

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Император Нолимоций

А если после сборки батюшка святой водой окропит, количество отечественных компонентов и баллов увеличится?

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Частый чайник

Конечно! На 3,1415926535 8979323846 бала!

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Айрат Галиуллин

😀🤣😂 и точка

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Сидор

За<e>БАЛЛьная будет система, походу!

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Qwerty54321

1 балл за наклейку
2 балла за шильдик
3 балла за переведенные на русский язык китайские надписи

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Ivan

Допустим в офисе установлен китайский установщик компонентов, возможно китайских. За ним работает студент возможно, по обмену. Разработка схемы выполнена другим студентом, как курсовая. На сколько баллов тянет ?

Корпус клепают в соседнем помещении. Блок питания с проводом приобретается отдельно.

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Sergey Tischenko

НАциональнаяЕдинаяБАльная система

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JewelRunner

Новости сверхдержавы.

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Дмитрий Абрамов

Минпромторг когда придумал балльную систему

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Февраль Камшотов

А чем отличается от автомобильной? Там же вроде давно так

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Ale K

Подтвердите свою отечественность

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