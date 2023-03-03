Минпромторг запланировал запустить балльную систему для признания оборудования отечественным — «Ъ» Статьи редакции
Сейчас решение, считается ли оборудование российским или нет, принимает экспертный совет при ведомстве.
- Минпромторг закончил разработку поправок к постановлению правительства, которое введёт балльную систему для признания отечественным телекоммуникационного оборудования, пишет «Ъ» со ссылкой на источники.
- На сайте с проектами нормативных актов документа пока нет, только информация о его разработке, там же говорится, что нормы вступят в силу в сентябре 2023 года. В Минпромторге заявили, что опубликуют его после обсуждения с отраслью.
- Согласно проекту, с которым ознакомился «Ъ», для включения в реестр отечественного оборудования нужно соответствовать определённым критериям. Например, владеть правами на конструкторскую документацию изделий и исходный код системного ПО, располагать сервисными центрами для обслуживания, собственной производственной площадкой и другое.
- За каждую технологическую операцию в производстве (сборку, монтаж, применение российских компонентов) будут начислять баллы. Когда наберётся достаточное количество — оборудование признаётся российским. Под него подпадают коммутаторы, маршрутизаторы, радиолокационное оборудование, телеприставки и другое. Аналогичная методика используется для вычислительной техники.
- Сейчас решение о том, считается телекоммуникационное оборудование отечественным или нет, принимает экспертный совет при Минпромторге. Как утверждает источник «Ъ», правила планировали изменить ещё с 2021 года.
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Наличие комплектующих - 0 баллов.
Наличие производства - 0 баллов.
Наличие сборки - 0 баллов.
Наличие специалистов - 0 баллов.
Наличие самоклеящегося шильдика - 100 баллов.
Заключение: российское.
1000рублей=1бал?
100 е-баллов!
перфекто
То есть целый штат на гос.зарплате сидит и решает эту задачу, смысл которой сводится к пустому, ничего не значащему и никому не нужному определению.
Вообще то во всяких экспертных группах и советах входят уже действующие сотрудники которые занимаются работой в том отделе в котором они устроены, а это просто как дополнительная комиссия где они будут участвовать. Это не так что будут людей набирать чисто в этой комиссии сидеть. Один сотрудник может кроме основной работы участвовать в нескольких группах/комиссиях/советах.
Один сотрудник может кроме основной бесполезной работы участвовать в нескольких бесполезных группах/комиссиях/советах.
Ну конечно, вам то виднее чем простые сотрудники в гос органах занимаются)
Да уж приходится с ними пересекаться, к сожалению.
Ну почему же. «Российское» будет субсидироваться, плюшки всякие. Отличная кормушка для правильных решений.
Советы при министерствах не входят в штат и соответветсвенно их работа не оплачивается
Страдать,ныть.
Можно баллы плюса начислять, ими же штраф потом за утечку данных оплатить.
Наклейки "СделаноУнас" на каждый компонент хватит надеюсь?
Ваше оборудование отечественное на 1 шильдик, то есть балл, из 40 000! В реестр, срочно!
Какие умнички, прелесть прям.
интересно сколько баллов будет у китайских автомобилей
200 из 100возможных! Китай нам поможет! Слава великий Xi! Удар!
Очередной бред, от нашего правительства
Почему же ?
Кирилл, потому что не тем занимаются, чтобы развивать экономику страны нужно чтобы деньги укрутились внутри, т.е. увеличивать ВВП, в первую очередь необходимо анализ провести и локализировать тот продукт который будет востребован внутри страны, далее по нарастающей. А бальная система это очередная уловка и не инструмент решения проблемы
Ядерное оружие невостребовано внутри страны -списать?
Всем занимаются в том числе и этим.
ага, шильдик с упоминанием России дает 100 баллов из 10.
Шильдик с количеством единичек и нулей даёт количество балов...
Е-балльные? https://www.youtube.com/watch?v=_L28C6q120o
Такая система баллов уже ВАЗом использовалась, получилось что в Рено ларгусе больше баллов чем в Гранте но выпускать всё равно нельзя....
Ваше оборудование отечественное?
Да!
А хорошее?
Да!
А сколько балов?
А по е...лу?
Ой...ну ладно беру...
Балы за заносы или откаты?
И еще третий пункт
А если после сборки батюшка святой водой окропит, количество отечественных компонентов и баллов увеличится?
Конечно! На 3,1415926535 8979323846 бала!
😀🤣😂 и точка
За<e>БАЛЛьная будет система, походу!
1 балл за наклейку
2 балла за шильдик
3 балла за переведенные на русский язык китайские надписи
Допустим в офисе установлен китайский установщик компонентов, возможно китайских. За ним работает студент возможно, по обмену. Разработка схемы выполнена другим студентом, как курсовая. На сколько баллов тянет ?
Корпус клепают в соседнем помещении. Блок питания с проводом приобретается отдельно.
НАциональнаяЕдинаяБАльная система
Новости сверхдержавы.
Минпромторг когда придумал балльную систему
А чем отличается от автомобильной? Там же вроде давно так
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