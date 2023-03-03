Техника
Полина Лааксо

Apple предупредила сервисные центры в России, что прекращает гарантийное обслуживание Mac и iPad в стране Статьи редакции

Смартфоны и часы чинить пока не отказываются.

  • Об этом рассказал центр ремонта техники Fixed.one со ссылкой на письмо от Apple. Последняя разослала его всем авторизованным пунктам техобслуживания.
  • Владельцы планшетов и компьютеров бренда, которые столкнулись с проблемами в течение гарантийного срока, могут обратиться в магазины и потребовать возврата средств, уточнила компания в сообщении. Но как это должно происходить, непонятно, замечает Fixed.one.

Очевидно, что [возврат] надо будет делать после технического заключения авторизованного сервиса, однако в ситуации, когда этим сервисам нечего обслуживать — на одних заключениях они долго не проживут.

Fixed.one
  • На iPhone и Apple Watch решение Apple не распространяется, но в Fixed.one допустили, что это вопрос времени. Центр также сказал, что теперь ремонт устройств будет занимать больше времени и, вероятно, «потребует оплаты разных логистических расходов».
Источник: Apple Insider
  • В марте 2022 года Apple приостановила продажи техники в России, ограничила использование Apple Pay и других сервисов, а также отложила запуск рекламных кампаний в App Store в России. В мае официальные ритейлеры техники бренда в России начали закрывать убыточные магазины.

#новость #apple

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5 комментариев
Enee

а где же эти, ну аналогов нет которые)))

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Артур Федосеев

интересно почему ноуты отказываются,а смартфоны нет

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Константин Лазаренко

Гойдаа

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Энтони Лавджой

Сутин - пука

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Alex R

Зато в России в патриотическом угаре кричат "Гойда"

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