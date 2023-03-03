Apple предупредила сервисные центры в России, что прекращает гарантийное обслуживание Mac и iPad в стране Статьи редакции
Смартфоны и часы чинить пока не отказываются.
- Об этом рассказал центр ремонта техники Fixed.one со ссылкой на письмо от Apple. Последняя разослала его всем авторизованным пунктам техобслуживания.
- Владельцы планшетов и компьютеров бренда, которые столкнулись с проблемами в течение гарантийного срока, могут обратиться в магазины и потребовать возврата средств, уточнила компания в сообщении. Но как это должно происходить, непонятно, замечает Fixed.one.
- На iPhone и Apple Watch решение Apple не распространяется, но в Fixed.one допустили, что это вопрос времени. Центр также сказал, что теперь ремонт устройств будет занимать больше времени и, вероятно, «потребует оплаты разных логистических расходов».
- В марте 2022 года Apple приостановила продажи техники в России, ограничила использование Apple Pay и других сервисов, а также отложила запуск рекламных кампаний в App Store в России. В мае официальные ритейлеры техники бренда в России начали закрывать убыточные магазины.
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а где же эти, ну аналогов нет которые)))
интересно почему ноуты отказываются,а смартфоны нет
Гойдаа
Сутин - пука
Зато в России в патриотическом угаре кричат "Гойда"