Минцифры предложило обязать производителей смартфонов интегрировать Rustore с операционной системой Статьи редакции
Эксперты считают, что это ухудшит ситуацию на и так обедневшем российском рынке техники.
- Ведомство представило проект постановления, который описывает правила предустановки российского магазина приложений на смартфоны, планшеты и телевизоры. Оно может вступить в силу с 1 сентября 2023 года. С инициативой ознакомился «Ъ».
- Согласно документу, производитель должен обеспечить интеграцию Rustore с операционной системой. Его нужно не только предустановить на устройство, но и предоставить ему те же системные разрешения, что и другим магазинам. При этом пользователи получат возможность отключать российский магазин.
- Rustore должен открываться при первом запуске устройства, а его иконка на экране приложений должна быть доступна за то же количество шагов, что и иконки других магазинов. Вендору также нужно обеспечить возможность автоматического обновления программ, загруженных через RuStore и отправки push-уведомлений.
- Кроме того, производитель должен обеспечить работу бесконтактных платежей через российский магазин. При этом функция ещё не реализована в самом Rustore. Сооснователь Arcsinus Павел Голуб полагает, что положение об оплате могло быть добавлено из расчёта на потенциальную интеграцию с Mir Pay, а авторы документа «просто озвучили максимально возможный список требований на будущее»
- Участники рынка, опрошенные «Ъ», называют странным создание новых требований для компаний, которые продолжают официально работать на российском рынке. «Так как по параллельному импорту ввозятся телефоны всех вендоров, эти компании будут в неравных условиях, что может спровоцировать их уход из России», считают в Telecom Daily.
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Они уже просто о&#!ли
Да ничё, живите в нищете значит
с.Гнилой и бездуховный запад
вконец просто на.й!
Хде? Почему? :-)
Админы, добавьте в реакции ржущий смайлик, такие статьи только так комментировать можно
Клоуна лучше
Какое свинство блять, как это достало всё уже, ну неужели не наелись временами, когда нормальные книги можно было выписать с обязаловкой трудов КПСС, подписаться на Работницу - так с коллективной подпиской на соверешнно замшелые газеты, когда фрукты продавались с обязаловкой "в нагрузку" с госпланом местного завода, расписные, а не тупо обливные, железные миски с зайцем для детей набором - так обязательно в нагрузку таз.
В Москвичи будут в сиденья сразу встраивать оборудование для анального зондирования? А то так мы ещё блять не пробовали.
всем нравится
Какой на ох rustor
Давай сразу ФСБ'ный сертификат пропишем в системе, чего мелочиться?
Так опять же, кто ставить будет то?
Китайцы?
nokia и blackberry
И смайлик клоунов еще
Пусть обязывают, там видно будет что из этого выйдет.
Пока кажется что производителю проще завозить свои смартфоны на российский рынок через параллельный импорт и не заморачиваться
Для начала пускай создадут свою ОС под мобильные устройства.
Официальные поставки того же iPhone есть?
Нет!
А тем, кто остался на локальном рынке, пусть лучше скажут спасибо, а не СРуСтор свой...
только производители это добавляют в региональную ревизию, а в мвидео телефоны казахские продают
значит обязать казахстан😂
т.е. ВКонтакте осилил звёздочки и комментарии, но не осилил эмулятор гугл апи и хочет обязать вендоров сделать это за них. штош 😊
https://youtu.be/EzMOvs8uatw
Нужно освободить от НДс российские бренды телефонов.
Хоть свои бренды нужно создать что бы не завесить от прихоти других
Ушедшим производителям абсолютно похер на то, что там предлагает Минцифры.
кого обязать лол, все ушли с рынка
А что они сделают если все откажутся?запретят ввоз айфонов?
Ага, если Мерседес не станет устанавливать в компьютер ОС Аврора илитка героически пересядет на жигули. Может быть так и от костюмов Бриони откажутся в пользу лаптей и косоворотки. Я бы помотрел