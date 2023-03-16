Google прекратила продажи «умных» очков Glass Enterprise Статьи редакции
Компания перестанет поддерживать устройства в сентябре 2023 года.
Техника продолжит работать, но обновлений ПО не будет c 15 сентября 2023 года. Отправить купленные устройства на гарантийный ремонт или обмен можно также до середины сентября.
- Компания представила очки в 2013 году по цене от $1500. В них встроена камера, можно было записать видео, сделать фото или отправить сообщение. Но устройство не стало массовым продуктом, заметило CNBC.
- К 2017 году Google изменила позиционирование и сделала Glass Enterprise техникой для предприятий, которая помогает, например, обучать рабочих на заводе. В 2019 году компания выпустила новую версию для бизнеса за $999.
- Несмотря на снятие с продажи Glass Enterprise, производитель не отказался от развития технологии. Летом 2022 года Google анонсировала другие «умные» очки, которые могут переводить и расшифровывать речь в режиме реального времени, и заявила, что продолжит тестировать очки дополненной реальности.
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Гугл за последние лет 10 наверно ни одного успешного продакты не создали. Просто жесть.
Ну Пиксель был допустим, Google Pay между прочим раньше Apple Pay. Google Диск, полноценный офисный пакет. Google Photo, хотя он по-сути надстройка над Диском, да. Карты уже были, но по-сути их создали заново переведя на тот момент на революционную технологию асинхронных запросов, из-за чего карты стали "живые" и по ним стало можно ходить. Сервисы Google Play ещё.
Ну в общем так по карманам похлопать найдется.
Да Брин и Пейдж потеряли мотивацию. Им деньги не где складировать. Расходы за хранение денег больше чем сами деньги. Приказано ничего больше не создавать.
Ну как бы кроме удачного Andoid TV вспомнить нечего. Имею колонки c Google Home, и это просто жесть – у них в стереопаре по Chromecast задержка звука с видео, и они годами не фиксят это, несмотря на вал жалоб пользователей.
Сам по себе Google Home – тот ещё "продукт", не понимаю, как с ним вообще всерьёз можно делать систему умного дома.
Отсутствие Chromecast вне Google Chrome – то ещё извращение. Какая-то религия им запрещает выпустить нормальный софт для этой цели. Приходится использовать стороннее решение.
ни то что эпл,да?
Бюрократизация бизнеса, видимо. Проще купить эффективный стартап у людей с горящими глазами, чем создавать самим, утопая в согласованиях каждой мелочи
Новое пополнение на https://killedbygoogle.com/
Какой прикол все-таки у Google создавать продукты, выводить их в релиз, какое-то время продавать и только после пары месяцев продаж, а-то и года, когда выручка не радует, но уже есть фанаты, которым понравилось, решать что пора всё сливать нахуй.
У них настолько дохера бабла, что они просто могут так делать, как и Майкрософт.
Если они не видят перспектив извлечения прибыли, то закрывают. Это логичный шаг, чем десятилетие плодить убытки, как ЯТакси или Убер
Я помню в 2011 или 2012 гугл выпустили ролик, где мужик ходит по дому, потом по улице, потом приходит на крышу и играет на гитаре, и все это с убер мега очками от гугл. Мы тогда с друзьями охали и ахали, говорили "вот это эйпл действительно соснули"
И к этому все пришло? Очки чтобы работяги на заводе болты правильно закручивали, и даже на это не было спроса?))
Точно-точно) Видео с Google Glass уже вспоминается как из прошлой далёкой жизни.
А что такое эйпл?
Давненько о них не было слышно. Следующая новость 15 сентября.
ты календарь переверни
не настолько умные очки получается, что прекратили продажу
А у меня были такие!
Расскажи. Круто, нет?
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Современный гугл конечно суровая бюрократическая корпорация, но как меня умиляют эти токсичные комментарии про говноедо и как всегда плохо. Стартапненько и мотивационненько.
Безусловно интересная идея, и во многом перспективная (в военном деле, например), но за эту цену конечно не для массового пользователя...
Для военных Майки уже давно делают,
но у них пока не очень выходит
https://dtf.ru/hard/1392790-eti-gadzhety-ubili-by-nas-voennye-obrazcy-ochkov-hololens-ot-microsoft-ne-proshli-testy-ot-amerikanskih-soldat
Ещё один убитый Гуглом.
как по мне отличный проект, жаль что не собираются его продолжать
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