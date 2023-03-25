Техника
Маша Цепелева

Умер сооснователь Intel Гордон Мур Статьи редакции

Ему было 94 года.

Гордон Мур, фото Getty Images
  • Бывший глава Intel умер в своём доме на Гавайях в окружении семьи 24 марта, сообщили в компании.
  • Мур и его коллега Роберт Нойс основали Intel в 1968 году. В 1975-м Мур стал президентом компании, а в 1979-м председателем совета директоров и главным исполнительным директором. Он занимал должности до 1987 года, а ушёл в отставку в 2006 году. В 2000-м он вместе с женой основал благотворительный фонд и пожертвовал с того времени более $5,1 млрд.
  • В Intel Мура вспоминают как блестящего учёного и одного из ведущих американских предпринимателей.

Невозможно представить сегодняшний мир без вклада Гордона Мура. Он всегда будет источником вдохновения для Intel, а его идеи лежат в основе инновационной культуры компании.

Фрэнк Д. Йери, председатель совета директоров Intel
  • До основания Intel Мур и Нойс создали компанию Fairchild Semiconductor. Они «сыграли ключевую роль» в запуске первого коммерческого производства диффузионных кремниевых транзисторов, а после и первых в мире коммерчески успешных интегральных схем.
  • В 1965 году Гордон Мур написал статью к тридцатипятилетию журнала Electronics. Он подметил, что количество транзисторов на кремниевой микросхеме ежегодно увеличивалось ровно вдвое, и предсказал, что тенденция продолжится. Десять лет спустя Мур пересмотрел свои наблюдения и изменил интервал с одного года на два. Это наблюдение получило название «закон Мура», по которому развиваются разные технологии.
  • Мур также был председателем попечительского совета Калифорнийского технологического института с 1995-го до 2001 года и оставался пожизненным попечителем.
Истории
Прослыли предателями, но заложили дух Кремниевой долины и запустили крупнейшие техфирмы: история «вероломной восьмерки» Статьи редакции

Заимствование методов и навыков, а также жёсткая конкуренция помогли молодым инженерам уйти из команды плохого менеджера и запустить Intel и AMD.

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#новость

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39 комментариев
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 Роман

Следующий Мур должен прожить в 2 раза больше

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Вадим Демидов

Опа, очень жаль. Легендарный человек.

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Мурад Муртазалиев

А не пора ли поднимать пенсионный возраст?

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GG

"Вот как бэ взять и перестать плотить пенсию?" дума думают, все деграданты при власти

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GG

И во всём обвинить запад проклятущий

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Стерлядка Вяленая

ну прикинь, во франции тоже поднимают пенс возраст сейчас. Типа если не хотите, тогда снизим финансирование на образование и медицину вместо этого. И виновата в этом якобы рф. Как и в США сейчас из-за рф рекордная инфляция, которая вот вот приведет к тому же самому. Или это другое?

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Светлана Завацкая

Наверное это другое, но я не уверена…

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GG

Главное что санкции работают и пенсию во Франции можно платить за счет этого тоже.

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Андрей Панов

Ты шизик или бот?

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Стерлядка Вяленая

Ты че такой серьезный? На работу сегодня вызвали?

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Вектореан Элон

Пенсию вообще надо отменить как чужеродный элемент для развития человеческого вида. Люди с рождения буду стараться формировать инвестиционный капитал, дающий гораздо больше, чем копейки от гос-ва. А кто не будет, тот не вписался в эволюцию, и по Дарвину, не нужен.

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Мурад Муртазалиев

Да хз, тонкая наука на самом деле. Большинство людей банально не справится с накоплениями к пенсии. И как быть?

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Вектореан Элон

Не нужны. Останутся только приспособленные.

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Мурад Муртазалиев

В лес пусть уходят умирать?

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Станислав

Как говориться каждому столько прожить, и каждому бы оставить такой след в технологической истории.

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nochnoy.ru

так не говориться

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Стерлядка Вяленая

что делает? Правильно! Говориться!))

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Score of Doom

Да, не говориться, но говорится

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Антон Кузьмин

Такой легендарный дядька, RIP

PS комменты дичь

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Demi An

F

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Make Luv
пожертвовал с того времени более $5,1 млрд.

Жертвуют, жертвуют... А из результатов пока только переподдержанные лгбт.

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GG

Ну вот представь, если бы ты был в сша, то получил бы что-то из этой суммы, а так ты сам понимаешь.

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Цифровые комплексы

Он здоровенный был мужик..

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ЧятЖПТ

Приняв этодругина в гараже,без госконтрактов и минобороны.

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Андрей Верижников

F

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Март Свитшотов

Всем бы так пожить

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nochnoy.ru

Кто в курсе, он расстроился когда его закон нарушили?

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GG

Он расстроился, когда не смог продать на вторичке свой пятилетний 7700

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Перечитатель

Я думал он в прошлом веке жил

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Феюшка из

Аналогично 😆

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Сергей Я

Подаю жалобу в "МУС" за нарушение авторских прав.

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Сергей Я

А по теме - ну умер и умер. Счастливее многих из живущих.

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Не очень хороший человек

Перезагрузился. бегает сейчас в теле 18 летнего нигерийца с большой метлой.

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GG

Амд как всегда топ и победил

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Tee Shark

AMD тоже выходцы из Fairchild, это одна банда была.

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GG

Но они ещё живы то, потому что победили, а кто-то вот не выдерживает позора...

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Монументальный Утконос
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Перечитатель

"инновационной культуры компании" похоже, что Intel просрал все что только можно, в частности собственный же рынок. А за Intel HD вообще бы яйки кое кому отрезать

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GG

Чтобы потерять всё, нужно находится на определённой территории планеты же.

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