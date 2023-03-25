Умер сооснователь Intel Гордон Мур Статьи редакции
Ему было 94 года.
- Бывший глава Intel умер в своём доме на Гавайях в окружении семьи 24 марта, сообщили в компании.
- Мур и его коллега Роберт Нойс основали Intel в 1968 году. В 1975-м Мур стал президентом компании, а в 1979-м председателем совета директоров и главным исполнительным директором. Он занимал должности до 1987 года, а ушёл в отставку в 2006 году. В 2000-м он вместе с женой основал благотворительный фонд и пожертвовал с того времени более $5,1 млрд.
- В Intel Мура вспоминают как блестящего учёного и одного из ведущих американских предпринимателей.
- До основания Intel Мур и Нойс создали компанию Fairchild Semiconductor. Они «сыграли ключевую роль» в запуске первого коммерческого производства диффузионных кремниевых транзисторов, а после и первых в мире коммерчески успешных интегральных схем.
- В 1965 году Гордон Мур написал статью к тридцатипятилетию журнала Electronics. Он подметил, что количество транзисторов на кремниевой микросхеме ежегодно увеличивалось ровно вдвое, и предсказал, что тенденция продолжится. Десять лет спустя Мур пересмотрел свои наблюдения и изменил интервал с одного года на два. Это наблюдение получило название «закон Мура», по которому развиваются разные технологии.
- Мур также был председателем попечительского совета Калифорнийского технологического института с 1995-го до 2001 года и оставался пожизненным попечителем.
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Следующий Мур должен прожить в 2 раза больше
Опа, очень жаль. Легендарный человек.
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А не пора ли поднимать пенсионный возраст?
"Вот как бэ взять и перестать плотить пенсию?" дума думают, все деграданты при власти
И во всём обвинить запад проклятущий
ну прикинь, во франции тоже поднимают пенс возраст сейчас. Типа если не хотите, тогда снизим финансирование на образование и медицину вместо этого. И виновата в этом якобы рф. Как и в США сейчас из-за рф рекордная инфляция, которая вот вот приведет к тому же самому. Или это другое?
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Наверное это другое, но я не уверена…
Главное что санкции работают и пенсию во Франции можно платить за счет этого тоже.
Ты шизик или бот?
Ты че такой серьезный? На работу сегодня вызвали?
Пенсию вообще надо отменить как чужеродный элемент для развития человеческого вида. Люди с рождения буду стараться формировать инвестиционный капитал, дающий гораздо больше, чем копейки от гос-ва. А кто не будет, тот не вписался в эволюцию, и по Дарвину, не нужен.
Да хз, тонкая наука на самом деле. Большинство людей банально не справится с накоплениями к пенсии. И как быть?
Не нужны. Останутся только приспособленные.
В лес пусть уходят умирать?
Как говориться каждому столько прожить, и каждому бы оставить такой след в технологической истории.
так не говориться
что делает? Правильно! Говориться!))
Да, не говориться, но говорится
Такой легендарный дядька, RIP
PS комменты дичь
F
Жертвуют, жертвуют... А из результатов пока только переподдержанные лгбт.
Ну вот представь, если бы ты был в сша, то получил бы что-то из этой суммы, а так ты сам понимаешь.
Он здоровенный был мужик..
Приняв этодругина в гараже,без госконтрактов и минобороны.
F
Всем бы так пожить
Кто в курсе, он расстроился когда его закон нарушили?
Он расстроился, когда не смог продать на вторичке свой пятилетний 7700
Я думал он в прошлом веке жил
Аналогично 😆
Подаю жалобу в "МУС" за нарушение авторских прав.
А по теме - ну умер и умер. Счастливее многих из живущих.
Перезагрузился. бегает сейчас в теле 18 летнего нигерийца с большой метлой.
Амд как всегда топ и победил
AMD тоже выходцы из Fairchild, это одна банда была.
Но они ещё живы то, потому что победили, а кто-то вот не выдерживает позора...
"инновационной культуры компании" похоже, что Intel просрал все что только можно, в частности собственный же рынок. А за Intel HD вообще бы яйки кое кому отрезать
Чтобы потерять всё, нужно находится на определённой территории планеты же.