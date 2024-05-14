Apple и Google добавили в Bluetooth функцию для обнаружения «нежелательных» поисковых маячков Статьи редакции
Apple добавила эту функцию в iOS 17.5, Google — на Android-устройствах версии 6.0 и новее.
- Компании разработали отраслевую спецификацию «Обнаружение нежелательных трекеров местоположения» для Bluetooth-трекеров, рассказали Apple и Google.
- Теперь пользователь будет получать на своё устройство оповещение о нахождении неизвестного трекера, который двигается вместе с ним в течение определённого времени, — независимо от платформы, с которой сопряжено устройство.
- Если пользователь получит предупреждение, значит, чужой AirTag, Find My или другой Bluetooth-трекер, совместимый с отраслевой спецификацией, движется вместе с ним. Пользователь сможет включить звук на трекере, чтобы найти его, и получит инструкции для отключения устройства.
- По словам компаний, производители Bluetooth-маячков, включая Chipolo, Eufy, Jio, Motorola и Pebblebee, пообещали, что их будущие трекеры будут поддерживать эту функцию.
- Apple вместе с Google запланировали внедрить в Bluetooth функцию для обнаружения «нежелательных» поисковых маячков в 2023 году.
- У самой Apple такая функция есть с 2022 года. Если рядом находится «чужой» AirTag, пользователи получают уведомление об этом, а также могут посмотреть, где именно находится трекер. Так Apple отреагировала на жалобы о слежке при помощи устройств.
- Google добавила на Android функцию для обнаружения подозрительных поисковых маячков в июле 2023 года. На старте с её помощью можно было распознать только трекеры AirTag от Apple.
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Хотели вроде лучше сделать, а в итоге теперь вор будет знать, есть ли в украденном маячок или нет.. 😢
Вообще он сообщает только через пару дней следования за тобой, так что можно успеть что-то предпринять.
Но давно уже есть приложения, которые позволяют просканировать всё вокруг и даже нажать кнопку "подать сигнал", называется побеси своих соседей, ну и воры-параноики думаю и так пользуются
Круто че
Ага. Заныкал ты такой трекер в велосипеде/машине/где угодно, а ворам любезно сообщат, что он рядом и помогут отключить.
Apple бы уже давно пора включить обратно Apple Pay в РФ
🤣
Со дня на день включат
Разве стикеры не самая лучшая технология в отличие от допотопного мерзкого яблокопей?
С таких комментов и начинается политический срач под неполитическим постом.
если у вас нет паранойи, это еще не значит, что за вами не следят