Техника
Артур Томилко

Владелец re:Store запустил магазин по продаже токарных и фрезерных станков Статьи редакции

В компании увидели «бизнес-возможность» на фоне санкций и ухода иностранных поставщиков.

  • Inventive Retail Group (IRG), которая управляет розничными сетями re:Store, Samsung и «Мир кубиков», открыла магазин настольных станков MachIndex, выяснил «Ъ». Домен на одно из юрлиц группы был зарегистрирован в декабре 2022 года, а в начале 2023-го появился сайт с предложением оборудования для любителей, малых предприятий и промышленности.
  • В IRG заявили, что увидели «бизнес-возможность» на фоне санкций и ухода иностранных поставщиков, но назвали новый проект «стартапом, который не войдет в структуру управления группы». В компании также подчеркнули, что MachIndex будет работать в соотвествии с российским и международным законодательством и поставлять оборудование из «дружественных» стран.
  • «Инвентив Технологии», которая принадлежит кипрской ReStore Retail Group с конца 2022 года декларирует ввоз в страны ЕАЭС токарного и фрезерного оборудования, а также станков для лазерной резки металла. Вся продукция выпущена китайскими компаниями.
  • По данным «Ъ», Китай занимает первое место по импорту токарных станков в Россию. При этом в 2022 году, несмотря на санкции, выросли поставки из Тайваня, Кореи и Японии. Часть оборудования также попадает в страну через Казахстан и Турцию.
  • Российский рынок настольных станков перенасыщен приборами низкого качества, произведенными в Китае, и будет сокращаться, считает бренд-менеджер направления «Металлообработка» ITA Technology Дмитрий Громов. Однако, он признаёт, что рынок «достаточно ёмок для появления крупных посредников и специалистов по проектным продажам».

#новость #restore

1817 просмотров
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20 комментариев
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 Крендель с перцем

Хоть бы фотку приложили, чтобы понять о чем речь.

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Tayler

Подогнали оборудование, чтобы из эпле сделать нормальные устройства

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Цифровые комплексы

"После сборки доработать напильником" ©

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Иван Вознюк

— Мы придумали станки, которые изменят мир к лучшему. Наш дизайн — это новый взгляд на видение токарей во всем мире
— Саша, вставай, заебал, на работу пора

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Слегка Придурковатый

"...а в конце 2023-го появился сайт"

Воу-воу, палехчи, Марти Макфлай.

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Sergey Tischenko

Первое апреля было в субботу

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Никита96

Будем точить «пальцы» для тракторов - 2023 держись

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Вадим Д.

Передовые дружественные технологии 👆🏻

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just a.

Вадим, покажи станок из России как будто ты был бы про российским журналистом. Опиши функции, похвали перспективы.

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VBZASH

он только на таком умеет

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Энтони Лавджой

Мне кроссовки надо. Найк. Оригинал.

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Кузьмич

Не боись, скоро выточат!

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Кирилл Кирилл

Какая модель интересует, могу привезти))

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Тимур Федотов

Это получаеться что если ранок перенасыщен импортом с Китая ? То стоит производить станки тут ? Или что ?

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Слегка Придурковатый

Ну примерно как они раньше продукцию Эппл производили тут, так и со станками будет. гг

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Крендель с перцем

Т - Трансформация :-)

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just a.
а в конце 2023-го появился сайт с предложением оборудования для любителей

Для любителей перемещаться во времени
🧑‍🦲⏲️

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Слегка Придурковатый

Кстати, сайт до конца даже не допилили нормально. Хотя казалось бы, там же Тильда.

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just a.

В конце 2023 года - ещё нужно ждать если у вас нет времяскока

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Сексорцист Милфхантерович

Станки от Apple?

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