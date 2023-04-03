Владелец re:Store запустил магазин по продаже токарных и фрезерных станков Статьи редакции
В компании увидели «бизнес-возможность» на фоне санкций и ухода иностранных поставщиков.
- Inventive Retail Group (IRG), которая управляет розничными сетями re:Store, Samsung и «Мир кубиков», открыла магазин настольных станков MachIndex, выяснил «Ъ». Домен на одно из юрлиц группы был зарегистрирован в декабре 2022 года, а в начале 2023-го появился сайт с предложением оборудования для любителей, малых предприятий и промышленности.
- В IRG заявили, что увидели «бизнес-возможность» на фоне санкций и ухода иностранных поставщиков, но назвали новый проект «стартапом, который не войдет в структуру управления группы». В компании также подчеркнули, что MachIndex будет работать в соотвествии с российским и международным законодательством и поставлять оборудование из «дружественных» стран.
- «Инвентив Технологии», которая принадлежит кипрской ReStore Retail Group с конца 2022 года декларирует ввоз в страны ЕАЭС токарного и фрезерного оборудования, а также станков для лазерной резки металла. Вся продукция выпущена китайскими компаниями.
- По данным «Ъ», Китай занимает первое место по импорту токарных станков в Россию. При этом в 2022 году, несмотря на санкции, выросли поставки из Тайваня, Кореи и Японии. Часть оборудования также попадает в страну через Казахстан и Турцию.
- Российский рынок настольных станков перенасыщен приборами низкого качества, произведенными в Китае, и будет сокращаться, считает бренд-менеджер направления «Металлообработка» ITA Technology Дмитрий Громов. Однако, он признаёт, что рынок «достаточно ёмок для появления крупных посредников и специалистов по проектным продажам».
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Хоть бы фотку приложили, чтобы понять о чем речь.
Подогнали оборудование, чтобы из эпле сделать нормальные устройства
"После сборки доработать напильником" ©
— Мы придумали станки, которые изменят мир к лучшему. Наш дизайн — это новый взгляд на видение токарей во всем мире
— Саша, вставай, заебал, на работу пора
"...а в конце 2023-го появился сайт"
Воу-воу, палехчи, Марти Макфлай.
Первое апреля было в субботу
Будем точить «пальцы» для тракторов - 2023 держись
Передовые дружественные технологии 👆🏻
Вадим, покажи станок из России как будто ты был бы про российским журналистом. Опиши функции, похвали перспективы.
он только на таком умеет
Мне кроссовки надо. Найк. Оригинал.
Не боись, скоро выточат!
Какая модель интересует, могу привезти))
Это получаеться что если ранок перенасыщен импортом с Китая ? То стоит производить станки тут ? Или что ?
Ну примерно как они раньше продукцию Эппл производили тут, так и со станками будет. гг
Т - Трансформация :-)
Для любителей перемещаться во времени
🧑🦲⏲️
Кстати, сайт до конца даже не допилили нормально. Хотя казалось бы, там же Тильда.
В конце 2023 года - ещё нужно ждать если у вас нет времяскока
Станки от Apple?