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Техника
Таня Боброва

«Яндекс» представил обновлённую «Станцию Макс», «Хаб» для управления «умным» домом и набор датчиков Статьи редакции

Устройства появятся в продаже весной 2023 года, цены назовут позже.

3546 просмотров
  • Все устройства поддерживают протокол Zigbee, который позволяет им, например, взаимодействовать с другими продуктами без интернета, рассказала компания. В будущем они будут поддерживать единый протокол для «умного» дома Matter — когда мировые производители перейдут на него, на устройствах «Яндекса» обновится ПО.
  • У обновлённой «Станции Макс» есть LED-экран, пять динамиков общей мощностью 65 Вт, семь встроенных микрофонов, выход HDMI и разъём 3.5 мм для внешней акустики. Есть поддержка Dolby Audio, Wi-Fi, Bluetooth.
  • Внешне обновлённая «Станция Макс» похожа на предыдущую модель (первое устройство «Яндекса» со встроенным центром управления «умным» домом по протоколу Zigbee). Колонка выйдет в сером, синем, чёрном и бордовом цветах.
Обновлённая «Яндекс Станция Макс»
  • «Яндекс» также разработал «Хаб» — устройство для управления «умным» домом для тех, у кого нет колонки с Zigbee. К нему можно подключить датчики, розетки и другое, а также колонки с «Алисой». Если пользователь подключит, например, «Мини» или «Лайт», он сможет отдавать команды голосом.
  • «Хаб» работает от сети, поддерживает Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth и оснащён инфракрасным портом для управления домашней техникой с ИК-пультом.
«Яндекс Хаб»
  • Также компания представила датчики с поддержкой Zigbee: датчик открытия окон и дверей, движения и освещения, температуры и влажности, датчик протечки и беспроводную кнопку. Эти устройства — совместный проект с партнёром Aqara, уточнили vc.ru в «Яндексе».
  • Пользователи смогут следить за показаниями датчиков в приложении «Дом с Алисой» и настроить push-уведомления — например, на случай протечки. Подписчики «Плюса» смогут также включить оповещения по телефону и SMS.
Датчики для «умного» дома

#новость #яндекс #яндексстанция #умныйдом

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76 комментариев
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 Крендель с перцем

Вася, замени сегодня 515 батареек

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Vladislav Ivaschenko

У меня есть датчики движения и открытия, в которых я почти 5 лет батарейку не менял 🤔

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17 комментариев
Dark Soul

У меня куча датчиков уже несколько лет, самом старом заряд 30%

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Крендель с перцем

"поддерживает Ethernet" с "ИК-пультом" - неужели это еще кому-то надо?

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Михаил Нырков

Кондиционером как будете управлять? Включить ТВ, который не интегрирован с умным домом?

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Сергей Ойлер

Часть страны дровами топит, ты чего?

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2 комментария
Denis Zotov

Если бы он поддерживал Ethernet, но не Wi-Fi, то это было бы плохо. А если одно не в ущерб второму, то почему бы и нет?
ИК-пульт тоже полезная штука для "тупых" вещей, у меня,например, есть ZigBee ИК-контроллер специально для таких целей

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3 комментария
Александр Кобышев

Вот бы еще Алису умней сделали в станции. А то по сравнение с chat gpt, ощущение будто с олигофреном общаешься.

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lakoros

-В мире появилась новая самая крутая технология, в которую вливают миллиарды.
-Эй, а ты почему хуже?!

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Magistr Architecture
Эти устройства разработал партнёр — Aqara

Xiaomi, проще говоря

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abubas

Это не Xiaomi

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3 комментария
Лихачев Константин

По внешнему виду 1 в 1 Акара. Внутри скорее всего тоже

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3 комментария
Сергей Я
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ASM-OOP enjoyer
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Рамиль Зиннатуллин

есть трейдин?) старую макс на новую с доплатой?

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Виталий Кузнецов

Ага, они туда фсбшника засунут. И свет включит, и что надо запишет)

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Крендель с перцем

"устройства разработал — Aqara". А Яндекс тогда тут причем?

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Magistr Architecture

По заказу

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3 комментария
Сергей Ойлер

Сколько?

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Ioanne

Не мало

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Крендель с перцем

Забавно, что вроде телеком ребята хотели рынок Smart Home занять, а прет Яндекс. МТС вообще чуть ли не ставку на это делает, а все что пока сделал - передает чужие устройства, да и команду никак не соберет, даже CPO нет.

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Beyond Borders Education

Может, у телеком-ребят были проблемы с соединением? А Яндекс.МТС просто дома сильнее ловит. 😄

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KraykoN

Источники надежные? :)

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Beyond Borders Education

Ой, какой прогресс! Скоро умный дом сам будет за нас жить!

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Глебушка

Будет ласковый дождь, будет

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Андрей Мельник

Самый главный вопрос. С учётом того, что старая Макс стоит сейчас 28, надеюсь, что дороже 30 не будет.

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Phung

какая малышка ...выглядит аккуратно

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ЯжПрограммист

Классно придумано, продать старое решение как новое. Ну ладно, докинули экранчик и блутус. Но по факту этот форм фактор самый удачный, второй вариант шляпа полная.

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Magistr Architecture

Ну может тут получше дела обстоят, например, при связи колонок в стерео-пару. Когда-то у них и их техпартнеров должно получиться :)

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KraykoN

"первое устройство «Яндекса» со встроенным центром управления «умным» домом по протоколу Zigbee" - Яндекс.Станция 2 (средняя) год назад была выпущена, она поддерживает Zigbee. Поэтому это не первое устройство.

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lakoros

"обновлённая «Станция Макс» похожа на предыдущую модель (первое устройство «Яндекса» со встроенным центром управления «умным» домом по протоколу Zigbee). "

Вот так в новости напсиано

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LETS DO SMTH

Яндекс, а когда будут другие гаджеты?

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Рамиль Зиннатуллин

какие? купи яИК пульт и яРозетку и станут твои устройства умными и в экосистеме яндекса

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Mike Espoo

Им стоит в сторону роботов пылесов посмотреть.
Собственной сборки.

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vvtwittep

Кто это покупает и главное пользуются ли после покупки? Я только бесплатно бы сие добро.

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stark

И работать это все будет через жопу

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Disign Lessons

оно не совместимо с жопой в вашем регионе.

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Сергей С.

Получается, что чуваки тупо заказали оптом акару без брендирования для перепродажи. Потому что это все работало и раньше.
https://wiki.yaboard.com/w/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8,_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_2

Датчики, лампочки и другие умные устройства…
Датчики, лампочки и другие умные устройства, поддерживаемые Яндекс Станцией 2 :: Алиса и Zigbee…
wiki.yaboard.com
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Виолетта

Покупать внешнего шпиона за свои деньги, зачем?

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Невероятный Блондин

Слоган:
Доверь свой дом майору!

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Крендель с перцем

Шутка слишком заезжая

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1 комментарий
Крендель с перцем

Походу, Яндекс стал МТС.. тупо налепил свой логотип на чужие девайсы

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Наталья Григорьева

Вот смотрю я на обновлённые и даже где-то жалею, что у нас первого поколения)

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Dark Soul

Датчики и хаб похожи на продукцию xiaomi / aqara. Что насчет роутера модема 6Е?

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