«Яндекс» представил обновлённую «Станцию Макс», «Хаб» для управления «умным» домом и набор датчиков Статьи редакции
Устройства появятся в продаже весной 2023 года, цены назовут позже.
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- Все устройства поддерживают протокол Zigbee, который позволяет им, например, взаимодействовать с другими продуктами без интернета, рассказала компания. В будущем они будут поддерживать единый протокол для «умного» дома Matter — когда мировые производители перейдут на него, на устройствах «Яндекса» обновится ПО.
- У обновлённой «Станции Макс» есть LED-экран, пять динамиков общей мощностью 65 Вт, семь встроенных микрофонов, выход HDMI и разъём 3.5 мм для внешней акустики. Есть поддержка Dolby Audio, Wi-Fi, Bluetooth.
- Внешне обновлённая «Станция Макс» похожа на предыдущую модель (первое устройство «Яндекса» со встроенным центром управления «умным» домом по протоколу Zigbee). Колонка выйдет в сером, синем, чёрном и бордовом цветах.
- «Яндекс» также разработал «Хаб» — устройство для управления «умным» домом для тех, у кого нет колонки с Zigbee. К нему можно подключить датчики, розетки и другое, а также колонки с «Алисой». Если пользователь подключит, например, «Мини» или «Лайт», он сможет отдавать команды голосом.
- «Хаб» работает от сети, поддерживает Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth и оснащён инфракрасным портом для управления домашней техникой с ИК-пультом.
- Также компания представила датчики с поддержкой Zigbee: датчик открытия окон и дверей, движения и освещения, температуры и влажности, датчик протечки и беспроводную кнопку. Эти устройства — совместный проект с партнёром Aqara, уточнили vc.ru в «Яндексе».
- Пользователи смогут следить за показаниями датчиков в приложении «Дом с Алисой» и настроить push-уведомления — например, на случай протечки. Подписчики «Плюса» смогут также включить оповещения по телефону и SMS.
Вася, замени сегодня 515 батареек
У меня есть датчики движения и открытия, в которых я почти 5 лет батарейку не менял 🤔
У меня куча датчиков уже несколько лет, самом старом заряд 30%
"поддерживает Ethernet" с "ИК-пультом" - неужели это еще кому-то надо?
Кондиционером как будете управлять? Включить ТВ, который не интегрирован с умным домом?
Часть страны дровами топит, ты чего?
Если бы он поддерживал Ethernet, но не Wi-Fi, то это было бы плохо. А если одно не в ущерб второму, то почему бы и нет?
ИК-пульт тоже полезная штука для "тупых" вещей, у меня,например, есть ZigBee ИК-контроллер специально для таких целей
Вот бы еще Алису умней сделали в станции. А то по сравнение с chat gpt, ощущение будто с олигофреном общаешься.
-В мире появилась новая самая крутая технология, в которую вливают миллиарды.
-Эй, а ты почему хуже?!
Xiaomi, проще говоря
Это не Xiaomi
По внешнему виду 1 в 1 Акара. Внутри скорее всего тоже
есть трейдин?) старую макс на новую с доплатой?
Ага, они туда фсбшника засунут. И свет включит, и что надо запишет)
"устройства разработал — Aqara". А Яндекс тогда тут причем?
По заказу
Сколько?
Не мало
Забавно, что вроде телеком ребята хотели рынок Smart Home занять, а прет Яндекс. МТС вообще чуть ли не ставку на это делает, а все что пока сделал - передает чужие устройства, да и команду никак не соберет, даже CPO нет.
Может, у телеком-ребят были проблемы с соединением? А Яндекс.МТС просто дома сильнее ловит. 😄
Источники надежные? :)
Ой, какой прогресс! Скоро умный дом сам будет за нас жить!
Будет ласковый дождь, будет
Самый главный вопрос. С учётом того, что старая Макс стоит сейчас 28, надеюсь, что дороже 30 не будет.
какая малышка ...выглядит аккуратно
Классно придумано, продать старое решение как новое. Ну ладно, докинули экранчик и блутус. Но по факту этот форм фактор самый удачный, второй вариант шляпа полная.
Ну может тут получше дела обстоят, например, при связи колонок в стерео-пару. Когда-то у них и их техпартнеров должно получиться :)
"первое устройство «Яндекса» со встроенным центром управления «умным» домом по протоколу Zigbee" - Яндекс.Станция 2 (средняя) год назад была выпущена, она поддерживает Zigbee. Поэтому это не первое устройство.
"обновлённая «Станция Макс» похожа на предыдущую модель (первое устройство «Яндекса» со встроенным центром управления «умным» домом по протоколу Zigbee). "
Вот так в новости напсиано
Яндекс, а когда будут другие гаджеты?
какие? купи яИК пульт и яРозетку и станут твои устройства умными и в экосистеме яндекса
Им стоит в сторону роботов пылесов посмотреть.
Собственной сборки.
Кто это покупает и главное пользуются ли после покупки? Я только бесплатно бы сие добро.
И работать это все будет через жопу
оно не совместимо с жопой в вашем регионе.
Получается, что чуваки тупо заказали оптом акару без брендирования для перепродажи. Потому что это все работало и раньше.
https://wiki.yaboard.com/w/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8,_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_2
Покупать внешнего шпиона за свои деньги, зачем?
Слоган:
Доверь свой дом майору!
Шутка слишком заезжая
Походу, Яндекс стал МТС.. тупо налепил свой логотип на чужие девайсы
Вот смотрю я на обновлённые и даже где-то жалею, что у нас первого поколения)
Датчики и хаб похожи на продукцию xiaomi / aqara. Что насчет роутера модема 6Е?