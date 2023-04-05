Техника
Евгения Евсеева

Производитель телеком-оборудования Cisco не смог вывезти из России оборудование на 1,9 млрд рублей — и уничтожил его Статьи редакции

Компания решила не продавать технику, как это сделал, например, SAP.

  • Производитель сетевого оборудования и программных продуктов Cisco Systems — «дочка» американской Cisco — в январе 2023 года физически уничтожил свои «материально-производственные запасы» в России на сумму 1,86 млрд рублей. Об этом говорится в отчётности компании, внимание на неё обратило ТАСС.
  • Решение об утилизации компания приняла в августе 2022 года — так как она прекратила продажи в стране, приостановила действие лицензий и услуг и свернула бизнес в России. Также на него повлияла «невозможность реэкспорта».
  • Под материально-производственными запасами понимаются в основном эксплуатационные запчасти для оборудования, приобретаемые по договору с нидерландской структурой — Cisco Systems International B.V. Кроме этого компания уничтожила «основные средства российского подразделения» — транспорт, офисную технику и мебель суммой на 1 млн рублей.
  • CNews со ссылкой на источники писало, что Cisco планировала уйти из России к 4 июля 2022 года. Собеседники издания отмечали, что в феврале 2022-го компания завезла в страну «очень много» оборудования, надеясь его реализовать — и на тот момент активно искала возможность вывезти его обратно.
  • Компания решила не продавать оборудование — так поступил, например разработчик корпоративного ПО SAP: в сентябре 2022 года он, по данным «Коммерсанта», начал искать партнёра для продажи техники своих дата-центров в России. Всего — 3,5 тысячи единиц с рыночной стоимостью в 1,4 млрд рублей.

#новость #cisco

6692 просмотров
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138 комментариев
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 jonewayne

Дааа, уничтожили...

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Oleg

Уничтожили. Причем под запись. Есть протоколы на этот счет. Некоторые, работающие с военкой и правительством США, доходили до абсурда и уничтожали даже лэптопы и принтеры, все понимают что глупость, но есть протоколы на такие ситуации. Тоже самое было, например, в Афганистане, когда талибы пришли.

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1 комментарий
Andrew Simon

В первые дни начавшегося звидеца пошли предложения любых партий. Но формат - железо есть а лицензий нет. Нет ни малейших сомнений что все разошлось, только не нужно оно никому.

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9 комментариев
Вадим Д.

Одно слово: охренеть.
Прямо новый уровень

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Kate

Не достанься же ты никому

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1 комментарий
ЯжПрограммист

так продавайся же ты на авито

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3 комментария
Светлана Завацкая

И он выстрелил, так и тут будет, никому!

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Анна Матвеева
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Den

Киска уничтожает Cisco

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1 комментарий
Виктор Шаманов

а потому что нечего в кампуктер играть,нужно играть с кошкой

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Bad Gateway

Это та отвертка от владельца РЕстора?

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Sergey Furtaev

За кэш продали вчёрную, а теперь сказки рассказывают )))

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Комментарий удален модератором

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Николай Бойко

Почти на 2 лярда

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Kate

Ну хоть поделись бы.. у них там куры не клюют доллары?

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1 комментарий
Кузьмич

откуда картиночка?

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2 комментария
Невероятный Блондин
кроме этого, транспорт, офисную технику и мебель

Вот это вечеринка у людей была ))
Почему меня не пригласили 😅

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Слегка Придурковатый

"...суммой на 1 млн рублей"

Сломали табуретку и разбили в тотал четырку цвета баклажан.

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2 комментария
Nick Tortsov

«Просим пожаловать к нам на журфикс. Будут разломаны двенадцать кресел, четыре дивана плюшевых, два рояля, раздвижной стол и разбиты все окна. Сбор гостей в шесть часов вечера. Просьба прибыть без опоздания.»

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Артём Логинов

переняли отечественные best practices

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Leo Uvarov

ну это классика капитализма, когда фермеры сливают молоко при перепроизводстве и всякое подобное.

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Cisco, пруф или пиздобол. Давай видосик уничтожения.

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Сергей

Другим странам урок.

За прошедший год 75% стран в Мире увидели что такое бизнес с западом и инвестиции в западные активы.

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Funpepper

прошу не начислять пятнашку этому, причина - тупой как пень даже для лахтодырки

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7 комментариев
Николай Верегин

А кто эти 75% стран?

Ну Китай как торговал с западом так и продолжает, и кстати не очень охотно покупает нефть с танкеров без западной страховки.

Самолеты с двойной регистрацией тоже.

Турция сами знаете как на двух стульях сидит.

Евросоюз и США это около половины ВСЕЙ мировой экономики, ты можешь трижды понимать какие они плохие, если ты с голоду умереть не хочешь — будешь с ними работать, потому что СТРАН нет больше.

Типо кому Китай будет свои чехлы продавать? Мозамбику ?

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Мурад Муртазалиев
За прошедший год 75% стран в Мире

Но Крым эти страны так и не признали

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Андрей Комягин

идиоты, хотя может только по бумагам уничтожили, а сами под шумок все продали))

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Степан Фадеев

А вы пересаживайтесь на велосипеды и сортируйте мусор.

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Alex Melnikoff

А вот уничтожение материальных благ и товаров, пусть даже продавцом, не является ли вредительством?
Не то, что б я поддерживал режим, но произведенные товары в условиях дефицита некоторых редкоземельных металлов и т.д. уничтожать?

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Bender Rodriguez

это же их собственность, что хотят то и делают, все компоненты они тоже за свой счет купили

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8 комментариев
Alex Lowen

А в РФ есть такая уголовная статья? Я просто не в курсе. От слова "вредительство" веет 30ми годами прошлого века.

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Михаил Барабаш

Не является.
Что касается металлов - думаю, что всё это сдано на лом в испорченном виде. Аннигиляцией металлов они не занимались.

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2 комментария
M-S-R

Они их обратно в землю вернули

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Leo Uvarov

какие такие "редкоземельные" металлы используются в цисках?

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Pingun

Это ты про сыры, хамон, игрушки, яблоки или права человека?

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Oleg Shirochenkov

Красиво ушли, как следует, единственные.

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Сергей

Хрюкни

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2 комментария
Alex Shevchenko

Уничтожил, активировав удалённо команду самоуничтожения, и в каждом чипе сработало специальное взрывное устройство))

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Alex Melnikoff

ну в самсунгах есть чип кнокс, где что-то окончательно выгорает. не вижу принципиальной проблемы в том, что б аналогичные чипы могли быть и в другом оборудовании.
тут вопрос в другом, пусть оборудование не продано еще, пусть оно формально является еще собственностью продавца, но уничтожение готового изделия, которое стоит не просто денег, как каких-то редкоземельных минералов и веществ, это уже преступление и по хорошему за это надо сажать лет на 10. если каждый дебил по праву "ну оно же мне принадлежит" пойдет все ломать и крушить, от шарика ничего не останется

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12 комментариев
Михаил Барабаш

Оно лежало на арендованных им складах. Просто зашли и кувалдами постучали, например

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2 комментария
M-S-R

Качественнонное оборудование, лучшее в мире. Зато вместо этого одна китайщина теперь

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Dmitry

Кто там про санкционные сыры писал 🤔

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Морковка

Странное решение максимально. 2 миллиарда они же ещё указывают цену по себестоимости без надбавки при продаже. Короче ну странные совсем

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Михаил Барабаш

А какой вариант предложили бы вы?

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Евгений Михин

«Уничтожение» и «утилизация» - сильно разные вещи, вроде как. Если не ошибаюсь, такое оборудование по закону нельзя просто «уничтожить», а нужно правильно «утилизировать». Думаю, что теперь кто-то из компаний-утилизаторов открыл дочку, торгующую оборудованием Cisco) а заголовок хороший, кликбейтный)

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Михаил Барабаш

По нему можно предварительно простучать молотком по всем микросхемам, портам и пр. А потом утилизировать лом цветных металлов.

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1 комментарий
Maxim Demin

лишних эмоций дали, бывает

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Антон Ковпий

Вот это уровень 😅

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Апрель Обормотов
транспорт, офисную технику и мебель суммой на 1 млн рублей.

1 ВАЗ 2106, 4 стула и 3 офисных стола чтоль?

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Den

Прицеп Скиф не забудьте

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Миша Кожанов

Ну хз, мне сомнительно, что они так взяли и уничтожили товаров на 2 лядрда. По бумагам провели как уничтоженное, чтобы и претензий к ним не было и вычет налоговый получить за убытки, а сами сбагрили налево. Кто там их проверит сейчас?

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Георгий

2 млрд эта цена по которой они барыжили оборудованием. Реальная цена для производители конечно же ниже, раз в 20. Плюс без поддержки эта циска гроша не стоит.

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Максим Мельников

Тут соглашусь, т.к. под зарегистрированный проект Cisco мне выдавал скидку 60%)))))

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Oleg Shirochenkov

1. С чего вы решили, что это с добавленной стоимостью?
2. Расскажите про «гроша не стоит» тем, у кого сети на Cisco, которым нужны запчасти в виде плат и портов всяких. Им куда деваться? Может, это тоже гроша не стоит?

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Копчик

А это-то зачем? Да и сумма какая-то маленькая - они на 20-летних автотазах ездили что-ли.

Кроме этого компания уничтожила «основные средства российского подразделения» — транспорт, офисную технику и мебель суммой на 1 млн рублей.
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g1mb0s

машина амортизируется в ноль за 5 лет, вроде бы.

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Сергей Бевз

Внимательно мониторим Avito.

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Михаил

А могли просто «продать» местным кадыровцам за 1 рубль и заплатить 10% процентов от рыночной стоимости в казну в виде «добровольной» мзды за уход

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jonewayne

Вероятно там не всё так просто.

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Михаил Барабаш

Это условия для продажи бизнеса. Тут же речь про товарные остатки.

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3 комментария
Айван

Интересно у них директор случаем не негр трансгендер?)

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Наталья Ченцова

Вы чо серьезно в это верите? 😅
Растащили все на «воротники»)))

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Юрий

Чувствуется уровень ненависти к мерзкой рашке)

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Denis Semenov

А если учесть, что так сделали многие другие компании (в том числе ИКЕА, например), то сколько ж денег улетело в трубу благодаря... 🙄

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Makar H

Баян! У Zoringer уже обныли в комментах!

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Ale K

Знать бы ещё кто это

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Nikita Mikhailov

гроздья гнева

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Станислав Ревков

Все равно привозят это оборудование и используют, куда ж инфраструктуру денешь

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Valentin Dombrovsky

И кто же выступил подрядчиком такого «проекта» интересно?

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Никита Артюнов

Почему делают они, а стыдно мне...

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Абырвалг Абырвалг

Ты про репортажи по 1 каналу, как тракторами сыры санкционные давят, да яблоки польские ?

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Санан Фатуллазаде

лошары какие то

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Борис Хмелев

Схема стара как мир. Технику продали, на бумаге нарисовали утиль.

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Максим Ростокин

А вот и ответочка за уничтожение польских яблок прилетела...

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Ольга Маньшина

Всё, теперь никакого разумного потребления.

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Stanislav Lem

Скоро мы свои аналоги разработаем, вместо этих бездельников! У нас процессоры будут большие с кулак , я сам видел, не то что их мелочевка!

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ЯжПрограммист

Ждём фотку как бульдозер катается по сотням единиц оборудования иначе выглядит как враньё и на самом деле "уничтожали" оборудование как в операции "Ы". Пол литра? Вдребезги? (с)

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Beyond Borders Education

Как здорово, что Cisco не оставляет свой продукт без присмотра! Вместо того, чтобы рисковать продажей оборудования, которое может попасть в неправильные руки, они предпринимают меры для его уничтожения. Это действительно ответственный подход к бизнесу и безопасности. 👍

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g1mb0s

Смотрите уважаемый регулятор: вот договор и акт об утилизации имущества.
(шепотом) подгоняйте фуры к заднему входу здания!

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1E0P4RD

Ждём на Авито за оверпрайс через пару месяцев

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Dead Punk Not

Лучше бы в детдом отдали!

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