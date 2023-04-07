Производители и поставщики смартфонов раскритиковали предложенные Минцифры правила по предустановке Rustore Статьи редакции
Требования создают риски для производителей на мировом рынке и «в большинстве случаев технически невыполнимы».
- Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в которую входят Samsung, Huawei, «М.Видео-Эльдорадо» и другие компании, подготовила отзыв на проект постановления Минцифры, описывающий новые правила предустановки отечественного магазина приложений. С текстом ознакомился «Ъ».
- Требования по интеграции Rustore с операционной системой продаваемых в России устройств «в большинстве случаев технически невыполнимы», считают в РАТЭК. Google запрещает использовать сторонние магазины на лицензируемой компанией версии Android. Попытка обойти это условие в России может привести «к отзыву лицензии на модель по всему миру».
- По состоянию на 5 апреля Минцифры не внесло изменений в проект постановления. В ведомстве отметили, что на смартфонах Samsung и Xiaomi уже и так установлены альтернативные Google Play магазины приложений — Galaxy Store и GetApps.
- При этом близкий к правительству источник «Ъ» обратил внимание, что в текущей версии документа обязанность по интеграции Rustore возлагается на производителей и уполномоченных ими лиц — то есть действие постановления не затронет устройства, ввезённые в страну по параллельному импорту. Сложности могут возникнуть только у тех поставщиков, которые продолжают сотрудничать с иностранными производителями официально.
- Минцифры представило проект постановления с новыми правилами предустановки приложений в марте 2023 года. Согласно документу, производитель должен обеспечить интеграцию Rustore с операционной системой. Его нужно не только предустановить на устройство, но и предоставить ему те же системные разрешения, что и другим магазинам.
- Участники рынка называли странным создание новых требований, для компаний, которые продолжают официально работать на российском рынке, — это может подтолкнуть их к уходу из страны.
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Ни один внятный производитель не будет бодаться с гуглом из-за рустора. Но, конечно же, «отечественные» производители смартов в едином порыве всё сделают.
Не хотите есть кактус? А мы заставим. Чем больше кактусов вы съедите тем нам проще кормить кактусами людей. Мы не умеем производить ничего кроме кактусов.
Знаешь, если не ценишь то, что умеешь, что судьбой дано, всё время плююешь на это и не стараешься улучшить, приумножить добро, то в семье, стране и везде происходит такая хериния, какую имеем в данный момент.
С Благовещением Пресвятой Богородицы!
Всё решается просто:
1. Создаём отечественный смартфон.
2. Вставляем туда зарекомендовавшую себя годами отечественную ОС БолгенОС.
3. Предустанавливаем на БолгеноОС Rustore и Россграм.
4. Завоёвываем зарубежные рынки.
5. Профит!
Отечественный смартфон, это такая штука, которую даже турбо патриоты не хотят) Придется в прямом смысле их бить палками, чтобы они условный Самсунг на это променяли)
Идею хорошая, все так думали.
Вот корейцы тоже Apple технику хотят.
уже на 1 пункте план провалится
Погодите, а как же вырвиглазный самсунговский стор? Минцифры тоже подметило.
вероятно, установка сторов таких производителей как samsung(samsung store), xiaomi(getapps),tecno(palmstore) и др, согласована и лицензирована гуглом. а здесь загвоздка в том, что им, тем, кто официально работает с РФ, придется снова согласовывать установку стороннего стора на устройства
т.е. желание работать официально хотят сократить еще больше?
смартфон на процессоре Байкал ?
На процессоре пРосрал.
Они бы еще обои с лицом фюрера заставили бы предустанавливать. А чо?
Не давайте советы..
ну это больше к Диснею и Кока-Коле, они любили этого парня и поддерживали, рисуя везде, где только можно. Еще мировой бомж, с протянутой рукой который, тоже любитель подобного. С другой стороны за это в модном журнале фотографируют. Тоже успех)
Кстати это дерьмо стало с неотключаемым и шарящимся по мобиле Касперским, лол.
Это была причина снести приложение Сбера сразу после установки пару лет назад: без разрешений на «встроенный антивирус» не хотело работать.
В rustore отключается антивирус, в сбер отключается антивирус
Касперский? Зачем он на мобильном?
придется отменить
Смартфоны?😁
скажите пожалуйста а где купить народный планшет Чубайса на нанотехнологиях?
Брешут, свои интегрированные сторы есть у всех крупных производителей и как то им пофиг на гугл, а с RuStore почему то проблема
Чтоп сто?..
Контрабанда aka параллельный импорт - не официальна, как бы её не называли.
А не оффмаги могут слать русторы в хер.
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*Технически, требования закона не распространяются на устройства, ввозимые по параллельному импорту, так как это все тот же «серый» импорт с налетом легальности. Такие гаджеты не предназначены для продажи на территории России, то есть они реализуются в обход требований производителя.*
Поставщики, это те, кто договорился с производителями устройств об официальных поставках в страну, ну там всякие ДНС, м-видео, операторы связи, …
Типа если они будут продавать официально ввезёные устройства без рустора, то им будет ата-та.
RusPhone сRustore)
Русторэ ещё допиливать надо, проблемы с обновлением приложений
Чувствую, это будут долгие разборки
Предустонавлувай
вроде бы, если они на нашем рынке, должны как-то адаптироваться
а когда будет телефон который сам сообщает о его владельце все что надо куда надо
Да введите монархию и не нужно будет заниматься такой глупостью как блокировка интернета и тд
конфликт только набирает обороты....надеюсь, на нас это не сильно отразится
Маразм все крепчает
до сих пор не понимаю - в чем суть этого приложения!
чтобы ты бл мог иметь приложения, даже если начнется бл третья бл мировая бл война бл
Обновление подсанкционных приложений. И оно справляется, если что. Кривое конечно, но сберы и втб обновляет.