Техника
Артур Томилко

Производители и поставщики смартфонов раскритиковали предложенные Минцифры правила по предустановке Rustore Статьи редакции

Требования создают риски для производителей на мировом рынке и «в большинстве случаев технически невыполнимы».

  • Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в которую входят Samsung, Huawei, «М.Видео-Эльдорадо» и другие компании, подготовила отзыв на проект постановления Минцифры, описывающий новые правила предустановки отечественного магазина приложений. С текстом ознакомился «Ъ».
  • Требования по интеграции Rustore с операционной системой продаваемых в России устройств «в большинстве случаев технически невыполнимы», считают в РАТЭК. Google запрещает использовать сторонние магазины на лицензируемой компанией версии Android. Попытка обойти это условие в России может привести «к отзыву лицензии на модель по всему миру».
  • По состоянию на 5 апреля Минцифры не внесло изменений в проект постановления. В ведомстве отметили, что на смартфонах Samsung и Xiaomi уже и так установлены альтернативные Google Play магазины приложений — Galaxy Store и GetApps.
  • При этом близкий к правительству источник «Ъ» обратил внимание, что в текущей версии документа обязанность по интеграции Rustore возлагается на производителей и уполномоченных ими лиц — то есть действие постановления не затронет устройства, ввезённые в страну по параллельному импорту. Сложности могут возникнуть только у тех поставщиков, которые продолжают сотрудничать с иностранными производителями официально.
  • Минцифры представило проект постановления с новыми правилами предустановки приложений в марте 2023 года. Согласно документу, производитель должен обеспечить интеграцию Rustore с операционной системой. Его нужно не только предустановить на устройство, но и предоставить ему те же системные разрешения, что и другим магазинам.
  • Участники рынка называли странным создание новых требований, для компаний, которые продолжают официально работать на российском рынке, — это может подтолкнуть их к уходу из страны.

#новость #минцифры

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76 комментариев
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 Вадим Д.

Ни один внятный производитель не будет бодаться с гуглом из-за рустора. Но, конечно же, «отечественные» производители смартов в едином порыве всё сделают.

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Алекс

Не хотите есть кактус? А мы заставим. Чем больше кактусов вы съедите тем нам проще кормить кактусами людей. Мы не умеем производить ничего кроме кактусов.

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18 комментариев
Илья Попов

Знаешь, если не ценишь то, что умеешь, что судьбой дано, всё время плююешь на это и не стараешься улучшить, приумножить добро, то в семье, стране и везде происходит такая хериния, какую имеем в данный момент.
С Благовещением Пресвятой Богородицы!

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Слегка Придурковатый

Всё решается просто:

1. Создаём отечественный смартфон.
2. Вставляем туда зарекомендовавшую себя годами отечественную ОС БолгенОС.
3. Предустанавливаем на БолгеноОС Rustore и Россграм.
4. Завоёвываем зарубежные рынки.
5. Профит!

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Мурад Муртазалиев

Отечественный смартфон, это такая штука, которую даже турбо патриоты не хотят) Придется в прямом смысле их бить палками, чтобы они условный Самсунг на это променяли)

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1 комментарий
Султан

Идею хорошая, все так думали.
Вот корейцы тоже Apple технику хотят.

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Фёдор Павлов

уже на 1 пункте план провалится

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Бублик static void
Google запрещает использовать сторонние магазины на лицензируемой компанией версии Android

Погодите, а как же вырвиглазный самсунговский стор? Минцифры тоже подметило.

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Vladislauf

вероятно, установка сторов таких производителей как samsung(samsung store), xiaomi(getapps),tecno(palmstore) и др, согласована и лицензирована гуглом. а здесь загвоздка в том, что им, тем, кто официально работает с РФ, придется снова согласовывать установку стороннего стора на устройства

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Neutron
Сложности могут возникнуть только у тех поставщиков, которые продолжают сотрудничать с иностранными производителями официально.

т.е. желание работать официально хотят сократить еще больше?

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Louise Carr

смартфон на процессоре Байкал ?

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Алекс

На процессоре пРосрал.

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Алекс

Они бы еще обои с лицом фюрера заставили бы предустанавливать. А чо?

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Борис Вишневский

Не давайте советы..

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2 комментария
Ванюшка

ну это больше к Диснею и Кока-Коле, они любили этого парня и поддерживали, рисуя везде, где только можно. Еще мировой бомж, с протянутой рукой который, тоже любитель подобного. С другой стороны за это в модном журнале фотографируют. Тоже успех)

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1 комментарий
Добрый Песец

Кстати это дерьмо стало с неотключаемым и шарящимся по мобиле Касперским, лол.

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Император Нолимоций

Это была причина снести приложение Сбера сразу после установки пару лет назад: без разрешений на «встроенный антивирус» не хотело работать.

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4 комментария
Pedal Horse Mashineries Inc

В rustore отключается антивирус, в сбер отключается антивирус

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2 комментария
Алекс

Касперский? Зачем он на мобильном?

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8 комментариев
Айнур

придется отменить

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Alex Shevchenko

Смартфоны?😁

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Louise Carr

скажите пожалуйста а где купить народный планшет Чубайса на нанотехнологиях?

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Mikhail Che

Брешут, свои интегрированные сторы есть у всех крупных производителей и как то им пофиг на гугл, а с RuStore почему то проблема

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Николай Глущенко
Сложности могут возникнуть только у тех поставщиков, которые продолжают сотрудничать с иностранными производителями официально.

Чтоп сто?..

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Добрый Песец

Контрабанда aka параллельный импорт - не официальна, как бы её не называли.
А не оффмаги могут слать русторы в хер.
.
*Технически, требования закона не распространяются на устройства, ввозимые по параллельному импорту, так как это все тот же «серый» импорт с налетом легальности. Такие гаджеты не предназначены для продажи на территории России, то есть они реализуются в обход требований производителя.*

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2 комментария
Невероятный Блондин

Поставщики, это те, кто договорился с производителями устройств об официальных поставках в страну, ну там всякие ДНС, м-видео, операторы связи, …

Типа если они будут продавать официально ввезёные устройства без рустора, то им будет ата-та.

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Alex Shevchenko

RusPhone сRustore)

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Ildar G

Русторэ ещё допиливать надо, проблемы с обновлением приложений

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Костя Маслов

Чувствую, это будут долгие разборки

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Stanislav Lem

Предустонавлувай

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Режиссер Максим

вроде бы, если они на нашем рынке, должны как-то адаптироваться

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Louise Carr

а когда будет телефон который сам сообщает о его владельце все что надо куда надо

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Denis Azarenko

Да введите монархию и не нужно будет заниматься такой глупостью как блокировка интернета и тд

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Владимир Владимирович

конфликт только набирает обороты....надеюсь, на нас это не сильно отразится

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Артур А.

Маразм все крепчает

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Гриша Колесников

до сих пор не понимаю - в чем суть этого приложения!

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Тимофей Чекулаев

чтобы ты бл мог иметь приложения, даже если начнется бл третья бл мировая бл война бл

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Добрый Песец

Обновление подсанкционных приложений. И оно справляется, если что. Кривое конечно, но сберы и втб обновляет.

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