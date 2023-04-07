Amazon уведомила продавцов о запрете продаж «тамагочи для хакеров» Flipper Zero Статьи редакции
Компания посчитала, что устройства можно использовать для мошенничества с банковскими картами.
- Маркетплейс запретил продавать Flipper Zero и разослал продавцам уведомления об этом, пишет Bleeping Computer. Компания отнесла мультитулы к продуктам для скимминга банковских карт (считывание данных карты мошенниками с помощью специального устройства).
- По правилам Amazon, «устройства для взлома и краж» запрещены к продаже на площадке. Среди них, например, есть отмычки и приспособления для дубликатов ключей.
- Также Amazon предупредила, что продавцы должны удалить или скрыть все объявления о продажах запрещённых товаров в течение 48 часов. Иначе компания может заблокировать аккаунты. Некоторые ссылки на Flipper Zero уже не работают, заметило издание.
- Представитель Amazon не ответил на запрос о комментарии, поэтому неясно — это временная мера или постоянный запрет, указывает издание.
- Карманный мультитул Flipper Zero придумал Павел Жовнер с командой. В 2020 году они собрали на Kickstarter деньги на производство, в июле 2022-го команда отчиталась об отправке 90% заказов с Kickstarter и открытии предзаказа на новую партию. С помощью устройства можно, например, управлять домофонами, гаражными воротами и так далее.
- В марте 2022 года покупатели Flipper Zero из Бразилии пожаловались, что правительство мешает им получить заказы. Местный регулятор считает, что устройства могут использовать «в преступных целях», и потому выступает против сертификации товара в стране, писало Bleeping Computer.
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Смотрю, маркетплейсы везде чудят, принцип работы такой что ли, или хартию придурковатости подписывают?
Очередное открытие что либерализьм только в институтах где амеры туземные элиты обучают
Осталось понять, где связь между либерализмом и продажей товаров на маркетплейсе.
Ну так за спиной Бэзоса фбршники стоят, реальные владельцы силовики.
на четырех слонах
@Слегка Придурковатый уведомление
Здоров. Чо каво?
скопипастил текст про ужасы бюджета РФ, а никто не читает
Да всем похуй потому что. Чо там нам это снижение нефтегазовых доходов, когда тут Амазон тамагочи запрещает, лол.
база
Решили себя на всякий случай обезопасить. Очень уж интересная по функционалу приблуда у ребят получилась
Это другое
Правильно я считаю. Девайс как специально создавался для криминальных элементов, упрощающий им жизнь, снижающий порог входа в "профессию". Раньше надо было изучать и разбираться, а тут условно нажать две кнопки, открыть ворота гаража и уехать на чужой тачке.
Такая же хуйня с калькуляторами. Раньше надо было изучать счёт в столбик, знать таблицу умножения, некоторые особо одарённые даже счёты придумали и умели ими пользоваться, а тут нажал несколько кнопок - и знаешь результат чужих вычислений.
Всё верно. Только большинство пользователей калькулятора не являются криминальными элементами) Не вижу проблемы в облегчении жизни обывателям. А вот свободное владение такой штукой потенциально опаснее свободного владения оружием.
"большинство пользователей калькулятора не являются криминальными элементами"
Чтобы делать во всеуслышание такие категорические заявления, нужны пруфы.
Как перечисленными девайсами кому-то ущерб причинить, кроме как счётами по голове?
Из-за безбожных калькуляторов угробили производство счётных заводов. А у многих сотрудников были семьи, которых они не смогли прокормить из-за увольнения, и в итоге умерли из-за проклятых технократов.
когда не понимая действия запрещают по каким-то признакам которые не понимают что обозначает. Кого-то мне это напоминает
Приблуда как приблуда. Собрали все в одну фиговину а так то и раньше все эти штуки были отдельно доступны
Да и фиг бы с ним.
Пиара было будто угрозу для всего цифрового мира изобрели, а по факту эта игрушка даже nfc-ключ от подъезда в хрущевке скопировать не может.
В Росси они разрешены к продаже?
даже если и запрещены, то можно будет все равно купить
Точно продавались в каком-то магазе, кажется по 12000руб
по 18 были в амперке давно
Теперь придётся продавать как конструктор собери сам