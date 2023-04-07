Техника
Таня Боброва

Amazon уведомила продавцов о запрете продаж «тамагочи для хакеров» Flipper Zero Статьи редакции

Компания посчитала, что устройства можно использовать для мошенничества с банковскими картами.

  • Маркетплейс запретил продавать Flipper Zero и разослал продавцам уведомления об этом, пишет Bleeping Computer. Компания отнесла мультитулы к продуктам для скимминга банковских карт (считывание данных карты мошенниками с помощью специального устройства).
  • По правилам Amazon, «устройства для взлома и краж» запрещены к продаже на площадке. Среди них, например, есть отмычки и приспособления для дубликатов ключей.
Скриншот письма одному из продавцов / Источник: Bleeping Computer
  • Также Amazon предупредила, что продавцы должны удалить или скрыть все объявления о продажах запрещённых товаров в течение 48 часов. Иначе компания может заблокировать аккаунты. Некоторые ссылки на Flipper Zero уже не работают, заметило издание.
  • Представитель Amazon не ответил на запрос о комментарии, поэтому неясно — это временная мера или постоянный запрет, указывает издание.
  • Карманный мультитул Flipper Zero придумал Павел Жовнер с командой. В 2020 году они собрали на Kickstarter деньги на производство, в июле 2022-го команда отчиталась об отправке 90% заказов с Kickstarter и открытии предзаказа на новую партию. С помощью устройства можно, например, управлять домофонами, гаражными воротами и так далее.
  • В марте 2022 года покупатели Flipper Zero из Бразилии пожаловались, что правительство мешает им получить заказы. Местный регулятор считает, что устройства могут использовать «в преступных целях», и потому выступает против сертификации товара в стране, писало Bleeping Computer.
Техника
Маша Цепелева
Flipper Zero — ксерокс радиосигналов для хакеров. Первые впечатления и доступные на старте развлечения Статьи редакции

Автор блога о технологиях Василий Зубарев (Вастрик) рассказал о недельном опыте использования «тамагочи для хакеров».

#новость #flipperzero

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26 комментариев
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 Вадим Д.

Смотрю, маркетплейсы везде чудят, принцип работы такой что ли, или хартию придурковатости подписывают?

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ЧятЖПТ

Очередное открытие что либерализьм только в институтах где амеры туземные элиты обучают

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Eddie II

Осталось понять, где связь между либерализмом и продажей товаров на маркетплейсе.

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ЧятЖПТ

Ну так за спиной Бэзоса фбршники стоят, реальные владельцы силовики.

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Андрей Рядькин

на четырех слонах

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Андрей Рядькин

@Слегка Придурковатый уведомление

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Слегка Придурковатый

Здоров. Чо каво?

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Андрей Рядькин

скопипастил текст про ужасы бюджета РФ, а никто не читает

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Слегка Придурковатый

Да всем похуй потому что. Чо там нам это снижение нефтегазовых доходов, когда тут Амазон тамагочи запрещает, лол.

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Андрей Рядькин

база

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Artur Kuramshin

Решили себя на всякий случай обезопасить. Очень уж интересная по функционалу приблуда у ребят получилась

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Сергей Я

Это другое

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sardelkin

Правильно я считаю. Девайс как специально создавался для криминальных элементов, упрощающий им жизнь, снижающий порог входа в "профессию". Раньше надо было изучать и разбираться, а тут условно нажать две кнопки, открыть ворота гаража и уехать на чужой тачке.

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Слегка Придурковатый

Такая же хуйня с калькуляторами. Раньше надо было изучать счёт в столбик, знать таблицу умножения, некоторые особо одарённые даже счёты придумали и умели ими пользоваться, а тут нажал несколько кнопок - и знаешь результат чужих вычислений.

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Николай Глущенко

Всё верно. Только большинство пользователей калькулятора не являются криминальными элементами) Не вижу проблемы в облегчении жизни обывателям. А вот свободное владение такой штукой потенциально опаснее свободного владения оружием.

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Слегка Придурковатый

"большинство пользователей калькулятора не являются криминальными элементами"

Чтобы делать во всеуслышание такие категорические заявления, нужны пруфы.

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sardelkin

Как перечисленными девайсами кому-то ущерб причинить, кроме как счётами по голове?

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Слегка Придурковатый

Из-за безбожных калькуляторов угробили производство счётных заводов. А у многих сотрудников были семьи, которых они не смогли прокормить из-за увольнения, и в итоге умерли из-за проклятых технократов.

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Neutron

когда не понимая действия запрещают по каким-то признакам которые не понимают что обозначает. Кого-то мне это напоминает

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Александр Терехин

Приблуда как приблуда. Собрали все в одну фиговину а так то и раньше все эти штуки были отдельно доступны

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Киприан Лейн

Да и фиг бы с ним.

Пиара было будто угрозу для всего цифрового мира изобрели, а по факту эта игрушка даже nfc-ключ от подъезда в хрущевке скопировать не может.

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Башир Чараков

В Росси они разрешены к продаже?

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Solodkin Denis

даже если и запрещены, то можно будет все равно купить

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sardelkin

Точно продавались в каком-то магазе, кажется по 12000руб

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Анон Газонов

по 18 были в амперке давно

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Охотник

Теперь придётся продавать как конструктор собери сам

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