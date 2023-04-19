Техника
Таня Боброва

Google представит свой первый складной смартфон Pixel Fold в мае 2023 года — CNBC Статьи редакции

Согласно внутренним документам, он может работать на чипе Tensor второго поколения и стоит больше $1700.

  • Компания планирует анонсировать Pixel Fold на конференции Google I/O 10 мая 2023 года, пишет CNBC со ссылкой на внутренние документы Google. Выпустить его могут в июне.
  • Внутри компании Pixel Fold известен под кодовым названием Felix, утверждает издание. Он работает на процессоре Tensor второго поколения — на нём же работают Pixel 7 и Pixel 7 Pro.
  • Google якобы планирует продвигать устройство как водостойкий и карманный смартфон с «самым прочным шарниром на складном телефоне». Предполагаемая цена — более $1700, что поставит Pixel Fold в один ряд с Galaxy Z Fold 4 от Samsung за $1799, отмечает CNBC.
  • Компания будет стимулировать покупателей перейти на Pixel Fold, говорится в документах. Например, она может предложить обменять старый смартфон на новый со скидкой или выдать часы Pixel Watch в подарок.
  • Представитель Google отказался от комментариев.

#новость #pixel #google

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70 комментариев
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 Слегка Придурковатый

1700 баксов, охуеть.

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Anton Katerin

лучше уж айфон купить

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18 комментариев
sunblade

Это у них, у нас он будет стоить дороже с учетом серой доставки

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3 комментария
Igor Chimbur

Если это будет копия фолда, но с оболочкой гугла и гкам из коробки со всеми бонусами, то охеренное решение за такую стоимость.

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3 комментария
Polina Fedoseeva

лучше уж айфон купить

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Артем Голендберг

Кому лучше и что сравниваете?

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2 комментария
Энтони Лавджой

Жду мегабомбы складной от Эппле

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Pedal Horse Mashineries Inc

А нах он те нужон даж если аппле?

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3 комментария
Артем Голендберг

Уже год пользуюсь pixel pro, могу сказать что эаэпла можно не ждать брать этот. По камере пиксель далеко впереди, все остальное идентично

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Vika Petrova

Ценник выкатили только чтобы встать в один ряд с Galaxy Z Fold 4?

А я вчера на Яндекс с обновлённой колонкой катил, хотя и справедливо.

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Борат Язь

Начальник, удаляй бота.

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1 комментарий
Вадим Д.

Ценник выкатили только чтобы встать в один ряд с Galaxy Z Fold 4?

А я вчера на Яндекс с обновлённой колонкой катил, хотя и справедливо.

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Иван Бирюк

Ого какой бюджетный ценник

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vvtwittep

А есть реальные пользователи складных? На маркете через одного жалобы на то, что экраны умирают в течение года.

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Сергей К

У меня fold 3. Уже больше года. Все хорошо, только плёнку внутреннюю один раз заменил за пару копеек.
+ в сложенном состоянии очень удобно лежит в руке, он узкий. У меня пальцы не пианиста, поэтому большие смартфоны нередко ронял)
+ половина дел, которые раньше выполнял на ноутбуке, сейчас заменяет разложенный смартфон. С планшетами дружба не зашла, они неудобны для переноски.
- цена
- с чехлами проблемки

В целом доволен и уже не вернусь на обычные смартфоны

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8 комментариев
Александр Б.

знакомый почти два ходит, пока ничего

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Gee Baller

Как повезет, у меня через год фолд 3 умер, у товарища все ок.

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Grisha Tolkachev

Это у них, у нас он будет стоить дороже с учетом серой доставки

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Градибор Пожарский

А с учётом почти полного отсутствия сервисов которые умеют в Pixel – это ещё и русская рулетка будет.

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Voin Mraka

стоит и разряжается, как айфон, только не айфон :D

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unknown

Кстати, да - интересна, какая там батарейка и сколько он будет работать на одной зарядке с таким экраном.

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1 комментарий
Den

Tensor 2 на полупланшете?) Смеетесь чтоль?) Всякие фолды покупают те, кто хочет себе и планшет и телефон в одном флаконе. Планшеты либо для работы, либо для игр. Для игр Tensor 2 не подходит, он греется и тротлит. Тем более за 1700 баксов, жесть какая-то

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Аккаунт заморожен

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Аккаунт заморожен

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nevskyforever

Уже несколько лет обещают, Господи.

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Polina Titova

а это всех касается, при чем тут бюджетник - не бюджетник

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Pavel Petrenko

Цена - моё почтение. Сразу захотелось (нет)

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Имам Гаджиев

Фига себе цена 😅

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Noir

В чем достоинство складных смартфонов перед обычными? Какой юзкейс у таких устройств, что прям необходимо переплатить и взять фолд? Моторола рейзр не в счет, у нее фишка в ностальгии и понтах, как я понимаю.

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Vikarti Anatra

В том что это одно устройство а не два. (В случае с Samsung'ам - стоит вспомнить и про докстанции - как обычные для монитора так и про Nexdock/Uperfect(докстанция в формате ноутбука)))

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Алла Трошина

Хоть бы концепт показали

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