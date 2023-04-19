Google представит свой первый складной смартфон Pixel Fold в мае 2023 года — CNBC Статьи редакции
Согласно внутренним документам, он может работать на чипе Tensor второго поколения и стоит больше $1700.
- Компания планирует анонсировать Pixel Fold на конференции Google I/O 10 мая 2023 года, пишет CNBC со ссылкой на внутренние документы Google. Выпустить его могут в июне.
- Внутри компании Pixel Fold известен под кодовым названием Felix, утверждает издание. Он работает на процессоре Tensor второго поколения — на нём же работают Pixel 7 и Pixel 7 Pro.
- Google якобы планирует продвигать устройство как водостойкий и карманный смартфон с «самым прочным шарниром на складном телефоне». Предполагаемая цена — более $1700, что поставит Pixel Fold в один ряд с Galaxy Z Fold 4 от Samsung за $1799, отмечает CNBC.
- Компания будет стимулировать покупателей перейти на Pixel Fold, говорится в документах. Например, она может предложить обменять старый смартфон на новый со скидкой или выдать часы Pixel Watch в подарок.
- Представитель Google отказался от комментариев.
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1700 баксов, охуеть.
лучше уж айфон купить
Это у них, у нас он будет стоить дороже с учетом серой доставки
Если это будет копия фолда, но с оболочкой гугла и гкам из коробки со всеми бонусами, то охеренное решение за такую стоимость.
лучше уж айфон купить
Кому лучше и что сравниваете?
Жду мегабомбы складной от Эппле
А нах он те нужон даж если аппле?
Уже год пользуюсь pixel pro, могу сказать что эаэпла можно не ждать брать этот. По камере пиксель далеко впереди, все остальное идентично
Ценник выкатили только чтобы встать в один ряд с Galaxy Z Fold 4?
А я вчера на Яндекс с обновлённой колонкой катил, хотя и справедливо.
Начальник, удаляй бота.
Ценник выкатили только чтобы встать в один ряд с Galaxy Z Fold 4?
А я вчера на Яндекс с обновлённой колонкой катил, хотя и справедливо.
Ого какой бюджетный ценник
А есть реальные пользователи складных? На маркете через одного жалобы на то, что экраны умирают в течение года.
У меня fold 3. Уже больше года. Все хорошо, только плёнку внутреннюю один раз заменил за пару копеек.
+ в сложенном состоянии очень удобно лежит в руке, он узкий. У меня пальцы не пианиста, поэтому большие смартфоны нередко ронял)
+ половина дел, которые раньше выполнял на ноутбуке, сейчас заменяет разложенный смартфон. С планшетами дружба не зашла, они неудобны для переноски.
- цена
- с чехлами проблемки
В целом доволен и уже не вернусь на обычные смартфоны
знакомый почти два ходит, пока ничего
Как повезет, у меня через год фолд 3 умер, у товарища все ок.
Это у них, у нас он будет стоить дороже с учетом серой доставки
А с учётом почти полного отсутствия сервисов которые умеют в Pixel – это ещё и русская рулетка будет.
стоит и разряжается, как айфон, только не айфон :D
Кстати, да - интересна, какая там батарейка и сколько он будет работать на одной зарядке с таким экраном.
Tensor 2 на полупланшете?) Смеетесь чтоль?) Всякие фолды покупают те, кто хочет себе и планшет и телефон в одном флаконе. Планшеты либо для работы, либо для игр. Для игр Tensor 2 не подходит, он греется и тротлит. Тем более за 1700 баксов, жесть какая-то
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Уже несколько лет обещают, Господи.
а это всех касается, при чем тут бюджетник - не бюджетник
Цена - моё почтение. Сразу захотелось (нет)
Фига себе цена 😅
В чем достоинство складных смартфонов перед обычными? Какой юзкейс у таких устройств, что прям необходимо переплатить и взять фолд? Моторола рейзр не в счет, у нее фишка в ностальгии и понтах, как я понимаю.
В том что это одно устройство а не два. (В случае с Samsung'ам - стоит вспомнить и про докстанции - как обычные для монитора так и про Nexdock/Uperfect(докстанция в формате ноутбука)))
Хоть бы концепт показали