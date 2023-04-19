«Яндекс» откроет в Москве центр для тестирования роботов собственной разработки Статьи редакции
Компания планирует продавать технологии, в том числе за рубеж.
- О планах «Яндекса» рассказал Forbes источник, знакомый с проектом. В компании подтвердили, что в мае 2023 года откроют центр робототехники, инвестиции в проект не уточнили.
- Центр позволит «Маркету» «оптимизировать затраты на отгрузку с фулфилмента, развивать максимально автономные склады с минимумом операционных затрат, перемещать людей на менее рутинные операции, сократить неэффективные перемещения сотрудников по складу», объяснили в «Яндексе».
- Площадь составит 1700 м², он будет находиться рядом со станцией метро «Аминьевская», выяснило издание. Около 1000 м² займёт тестовый полигон, имитирующим склад с металлической конструкцией из стеллажей весом 17 т. Там же будут зоны для конструирования, сборки и отладки роботов.
- В «Яндексе» добавили, что новый центр станет хабом для работы соответствующего подразделения маркетплейса. В нём числятся почти 50 человек. Также в списке вакансий есть позиция руководителя продукта и развития бизнеса в «Маркет». Менеджер соберёт команду специалистов для продажи робототехнических решений другими компаниям, пояснили в «Яндексе».
- Стоимость роботов не раскрывают, но ранее в «Яндексе» уточняли, что срок их окупаемости 1,5-2 года. По оценке основателя «АРС Смарт Роботикс» Льва Киселевского, при серийном производстве базовая омниколёсная логистическая платформа на 500 кг с лазерной системой позиционирования обходилась компании в 1-1,5 млн рублей «без учёта системы инвентаризации и дополнительного ПО».
- «Яндекс» впервые показал роботов собственной разработки для «Маркета» и «Лавки» в августе 2022 года. Компания уже тогда планировала продавать их сторонним клиентам, в том числе за рубежом. Роботов тестировали в крупнейшем логистическом объекте «Маркета» в подмосковном Софьине.
- «Маркет» и «Лавка» входят в сегмент «Электронная коммерция» вместе с сервисами «Доставка», «Еда» и Delivery Club. В 2022 году выручка направления выросла на 67% до 101,2 млрд рублей, её доля в общей составляет 17%.
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Автономные склады — это крутотень! Но технологии и самим пригодятся.
Как бы у нас все эти роботы из-за недоступности технологий не превратились в тыкву или:
Лучше вообще задуматься какие могут быть роботы при том что просиходит?
Какие могут быть фильмы?
Какая может быть музыка?
Нормальный человек окуевает от всего что просиходит. Не переставая.
не знаю плохо это (в смысле не поспособствует смене вектора) или хорошо (не будет резкого падения), но похоже ни изоляции ни технологической блокады не будет.
уже вроде дошли до низшей точки, если не будет применения ЯО.
есть каналы КЗ, ОАЭ, Турция, Китай и т.п.
Страна трусы пошить не может, вчера выбирал между Китай и Китай с бейджиком якобы не Китай. Какие нафиг роботы?
Степень охуевания кота от демонстрации ему губернатора Челябинской области.
Одна из тех компаний в России, которая никогда не стоит на месте. Я уже не помню, было ли когда либо новостное затишье по Яндексу
Комментарий недоступен
выполняет все необходимые функции)
Докопаюсь чутка до формулировки "В нём числятся почти 50 человек."
Читается как 49.5 человека ))
Думаю логичнее - В нем числятся порядка 50 сотрудников.
"Площадь составит 1700 м²"
"Pixel Fold от Google $1700"
Совпадение? Не думаю.
В числе 1700 два (2) нуля. Если проделать простые метематические операции и разделить 1700 на 2, возвести результат в квадрат и вычесть из него 334, то получим: ((1700 / 2)^2) - 334 = 666
666 - число зверя.
Ой не просто так все это, ой не просто...
Если спросите, почему именно 334, то 3 может символизировать две святых троицы, а число 4 - четыре Евангелиста
Собирается ли Россия использовать для охраны своих границ огромных боевых человекоподобных роботов?
А много-ль желающих её пересечь во внутрь?
Вот ))
О, давненько я не слышал этот вопрос
Одна из тех компаний в России, которая никогда не стоит на месте. Я уже не помню, было ли когда либо новостное затишье по Яндексу
Яндекс! У вас нейрокомментатор глюканул, почините!
Одна из тех компаний в России, которая никогда не стоит на месте. Я уже не помню, было ли когда либо новостное затишье по Яндексу
Страна трусы пошить не может, вчера выбирал между Китай и Китай с бейджиком якобы не Китай. Какие нафиг роботы?
тебе какие https://ivtekstil-shop.ru/catalog/Nizhnee-bele-3
У ИПСО бот сломался)
Чем бы не заниматься, лишь бы свой поисковик конкурентным не делать..
Но вообще новость приятная, жаль что в сравнении с убийством целых конкурентных ИТ отраслей очень мала..
Собственной разработки это те самые, что производятся в Китае?
ну и пусть. разработка, компановка, и прочий ниокр то свое... наверное... или нет?
хуилмента
На собственных разработках далеко не уедешь!
Нужно тестировать роботов нашпионеных, подбитых и выкраденных у стран НАТО!
такой робот?
Страна трусы пошить не может, вчера выбирал между Китай и Китай с бейджиком якобы не Китай. Какие нафиг роботы?
Одна из тех компаний в России, которая никогда не стоит на месте. Я уже не помню, было ли когда либо новостное затишье по Яндексу
отгрузку с фулфилмента
Хорошо бы уже начали производить роботов на те позиции, где люди гробят своё здоровье...