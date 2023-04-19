Техника
Маша Цепелева

«Яндекс» откроет в Москве центр для тестирования роботов собственной разработки Статьи редакции

Компания планирует продавать технологии, в том числе за рубеж.

Робот для «Маркета», фото «Яндекса»
  • О планах «Яндекса» рассказал Forbes источник, знакомый с проектом. В компании подтвердили, что в мае 2023 года откроют центр робототехники, инвестиции в проект не уточнили.
  • Центр позволит «Маркету» «оптимизировать затраты на отгрузку с фулфилмента, развивать максимально автономные склады с минимумом операционных затрат, перемещать людей на менее рутинные операции, сократить неэффективные перемещения сотрудников по складу», объяснили в «Яндексе».
  • Площадь составит 1700 м², он будет находиться рядом со станцией метро «Аминьевская», выяснило издание. Около 1000 м² займёт тестовый полигон, имитирующим склад с металлической конструкцией из стеллажей весом 17 т. Там же будут зоны для конструирования, сборки и отладки роботов.
  • В «Яндексе» добавили, что новый центр станет хабом для работы соответствующего подразделения маркетплейса. В нём числятся почти 50 человек. Также в списке вакансий есть позиция руководителя продукта и развития бизнеса в «Маркет». Менеджер соберёт команду специалистов для продажи робототехнических решений другими компаниям, пояснили в «Яндексе».
  • Стоимость роботов не раскрывают, но ранее в «Яндексе» уточняли, что срок их окупаемости 1,5-2 года. По оценке основателя «АРС Смарт Роботикс» Льва Киселевского, при серийном производстве базовая омниколёсная логистическая платформа на 500 кг с лазерной системой позиционирования обходилась компании в 1-1,5 млн рублей «без учёта системы инвентаризации и дополнительного ПО».
  • «Яндекс» впервые показал роботов собственной разработки для «Маркета» и «Лавки» в августе 2022 года. Компания уже тогда планировала продавать их сторонним клиентам, в том числе за рубежом. Роботов тестировали в крупнейшем логистическом объекте «Маркета» в подмосковном Софьине.
  • «Маркет» и «Лавка» входят в сегмент «Электронная коммерция» вместе с сервисами «Доставка», «Еда» и Delivery Club. В 2022 году выручка направления выросла на 67% до 101,2 млрд рублей, её доля в общей составляет 17%.

#новость #яндекс

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80 комментариев
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 Вадим Д.

Автономные склады — это крутотень! Но технологии и самим пригодятся.

Как бы у нас все эти роботы из-за недоступности технологий не превратились в тыкву или:

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Пропащий Муму

Лучше вообще задуматься какие могут быть роботы при том что просиходит?
Какие могут быть фильмы?
Какая может быть музыка?
Нормальный человек окуевает от всего что просиходит. Не переставая.

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30 комментариев
Ware Wow

не знаю плохо это (в смысле не поспособствует смене вектора) или хорошо (не будет резкого падения), но похоже ни изоляции ни технологической блокады не будет.

уже вроде дошли до низшей точки, если не будет применения ЯО.

есть каналы КЗ, ОАЭ, Турция, Китай и т.п.

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6 комментариев
Майкл

Страна трусы пошить не может, вчера выбирал между Китай и Китай с бейджиком якобы не Китай. Какие нафиг роботы?

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7 комментариев
Цой жив
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Вильгельм Богачев

Степень охуевания кота от демонстрации ему губернатора Челябинской области.

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Юрий Мальцев

Одна из тех компаний в России, которая никогда не стоит на месте. Я уже не помню, было ли когда либо новостное затишье по Яндексу

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Руслан Бофт

выполняет все необходимые функции)

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1 комментарий
Антон Большаков

Докопаюсь чутка до формулировки "В нём числятся почти 50 человек."
Читается как 49.5 человека ))
Думаю логичнее - В нем числятся порядка 50 сотрудников.

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Слегка Придурковатый

"Площадь составит 1700 м²"
"Pixel Fold от Google $1700"

Совпадение? Не думаю.

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Вильгельм Богачев

В числе 1700 два (2) нуля. Если проделать простые метематические операции и разделить 1700 на 2, возвести результат в квадрат и вычесть из него 334, то получим: ((1700 / 2)^2) - 334 = 666

666 - число зверя.

Ой не просто так все это, ой не просто...

Если спросите, почему именно 334, то 3 может символизировать две святых троицы, а число 4 - четыре Евангелиста

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1 комментарий
Хозяин

Собирается ли Россия использовать для охраны своих границ огромных боевых человекоподобных роботов?

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Невероятный Блондин

А много-ль желающих её пересечь во внутрь?

Вот ))

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4 комментария
Lexx Sky

О, давненько я не слышал этот вопрос

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Nicolay Alekseev

Одна из тех компаний в России, которая никогда не стоит на месте. Я уже не помню, было ли когда либо новостное затишье по Яндексу

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Griby Lenina

Яндекс! У вас нейрокомментатор глюканул, почините!

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Vitaly Ya

Одна из тех компаний в России, которая никогда не стоит на месте. Я уже не помню, было ли когда либо новостное затишье по Яндексу

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1 комментарий
Vladimir Lenin

Страна трусы пошить не может, вчера выбирал между Китай и Китай с бейджиком якобы не Китай. Какие нафиг роботы?

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умный человек

тебе какие https://ivtekstil-shop.ru/catalog/Nizhnee-bele-3

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Мох

У ИПСО бот сломался)

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Domorost

Чем бы не заниматься, лишь бы свой поисковик конкурентным не делать..
Но вообще новость приятная, жаль что в сравнении с убийством целых конкурентных ИТ отраслей очень мала..

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Вероника Самсонова

Собственной разработки это те самые, что производятся в Китае?

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Bo.G

ну и пусть. разработка, компановка, и прочий ниокр то свое... наверное... или нет?

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Sergey S
отгрузку с фулфилмента

хуилмента

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Хозяин

На собственных разработках далеко не уедешь!
Нужно тестировать роботов нашпионеных, подбитых и выкраденных у стран НАТО!

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Полина Щербакова

такой робот?

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Timofey Gusev

Страна трусы пошить не может, вчера выбирал между Китай и Китай с бейджиком якобы не Китай. Какие нафиг роботы?

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Pavel Chernov

Одна из тех компаний в России, которая никогда не стоит на месте. Я уже не помню, было ли когда либо новостное затишье по Яндексу

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Jaroslav Lyubimov

отгрузку с фулфилмента

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Melissa Mata

Хорошо бы уже начали производить роботов на те позиции, где люди гробят своё здоровье...

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