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Техника
Евгения Евсеева

Российский разработчик грузовых дронов построит в Тольятти завод по их серийному производству Статьи редакции

Связанная с производителем майонеза «Слобода» компания «Транспорт будущего» планирует выпускать там семь моделей и ключевые детали для них.

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Грузовой дрон, фото «Транспорт будущего»
  • Завод создадут в Самарской области — для этого «Транспорт будущего» закрыл сделку по покупке активов в особой экономической зоне «Тольятти», сообщила компания.
  • Она приобрела площадку площадью больше 40 тысяч м². К работам планируют приступить в апреле 2023 года, а в 2024-м — запустить производство. В планах — выпускать больше 3000 беспилотных авиационных систем (БАС) в год: как тяжёлых грузовых дронов, так и массой меньше 30 кг.
  • В Тольятти «Транспорт будущего» собирается наладить серийное производство семи моделей, а также проводить их лётные испытания в рамках экспериментального правового режима — заявку на его одобрение компания подала в марте 2023 года, в апреле её поддержало Минэкономразвития.
  • Кроме самих дронов на заводе будут производить все ключевые детали для них: драйверы, детали корпуса, винты. В разработку моделей компания уже вложила 3 млрд рублей, инвестиции в производство на заводе в течение трёх лет превысят 6 млрд рублей.
  • Пока будет строиться завод, для офисных и инженерно-технических сотрудников «Транспорта будущего» организуют рабочие места в технопарке «Жигулёвская долина».
Грузовой дрон, фото «Транспорт будущего»
  • «Транспорт будущего» занимается разработкой гражданских БАС: для доставки пассажиров и грузов в труднодоступные места, помощи при ликвидации ЧС, мониторинга и обработки полей. У компании есть два дрона: большой грузовой и беспилотное аэротакси.
  • По данным «Контур.Фокуса», ООО «Транспорт будущего» на 90% принадлежит ООО «Здоровое будущее» и на 10% — ООО «Бирюч». Последнее юрлицо — это инновационный центр «Бирюч», созданный в 2013 году ГК «Эфко», производителем майонеза «Слобода».
Еда
Лиана Липанова
«Мы понимали, что наши интересы в технологиях вызовут скепсис»: зачем производитель майонеза «Слобода» делает аэротакси Статьи редакции

Компания интересуется альтернативными источниками энергии, а аэротакси называет «самым понятным и ярким» применением этих разработок.

Сергей Иванов, исполнительный директор и член совета директоров ГК «Эфко»

#новость #эфко #дроны

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102 комментария
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 Domorost

Какие же Слобода кравсавчики, вот это реально круто все. Уже сколько раз про них читаю, не перестаю радоваться. Молодцы!

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Полуоппозиционный пропиндосс

Лишь бы не для войны

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Полина Щербакова

ты уже на статью наговорил)

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1 комментарий
Денис Демидов

Настоящее импортозамещение иранской техники!
Майонезный король умеет нос по ветру держать....

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Копчик

Почему? Продажи военной техники это такой же бизнес как и любой другой. Никого в мире это не смущает и никогда не смущало.

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Dima Alexeev

Почему же? Старлинк для войны можно, например

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1 комментарий
Максим

Да ну что ты такое говоришь! Конечно нет! Для доставки пиццы и курьерских посылок.

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Полина Щербакова

Связанная с производителем майонеза компания будет делать дронов -норм
а что тогда будет делать компания по производству сметаны

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Цой жив

Чувак увлекался летательными аппаратами, накопил и запустил еще один бизнес. Не вижу в чем тут несостыковки?

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16 комментариев
Драка вегетарианца с людоедом

Связанная с производителем лапши и пива компания будет делать электронику - норм

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5 комментариев
Василий Мартьянов

компании связанные с производством автомобилей никак в нашей стране не могут сделать автомобиль (самомстоятельно), может этим повезет ...

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2 комментария
Николай Бойко

Самолеты

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1 комментарий
Вадим Д.

В Тольятти с заводами какая-то хрень. Место проклятое.

А Слобода молодцы, делают, как и планировали.

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Mike

... что не делай на выходе все равно жигули получаются

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nochnoy.ru

В 21м году был пост где комментаторы исходили на майонез:
https://vc.ru/transport/332169-proizvoditel-mayoneza-sloboda-pokazal-pervyy-polet-prototipa-svoego-bespilotnogo-aerotaksi

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Цой жив

У чувака куча бабла, он вливает их в свое хобби. Сможет ли он свои дроны впарить государству? да, сможет. Будут ли его аппараты лучшие - большой вопрос.

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Дмитрий Кузнецов

Alexey Pomogaev закончился раньше.

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Денис Демидов

Чувак явно что-то знал про 202Z, ну а про то, что с дронами у страны полный швах знали все

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Полина Щербакова

а если он на голову упадет

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Roman

Вертолеты часто на голову падают? Думаю, там будет хорошее дублирование, как во всей авиации (мемный Дрон почты России – не в счет)

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Цой жив

Ну кстати, вопрос. Наверняка такие случаи никак не проработаны. Ну типа, чтобы при падении громко пищал

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1 комментарий
Man

надо разработчиком назначить зарубежную компанию, тогда не упадет

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Forgotten Games

Если вы частенько бываете в труднодоступных районах или в местах ЧС, то будьте осторожны и поглядывайте вверх.

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Максим

Значит нефиг ходить где попало. Если выживешь - будешь платить за причинение ущерба. Если нет - будут платить твои родственники.

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Тимофей Чекулаев

Самарская область должна стать русским шеньженем!!! Красавчики

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g1mb0s

Для использования таких дронов нужна инфраструктура - посадочные площадки на крышах домов, харядные станции там же и правила полета с четкими полетными заданиями и возможностями. А у нас пока карты для малой авиации оцифровать не могут.

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Цой жив

Эти дроны для удаленных районов, написано же

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1 комментарий
Сергей Панюшкин

Круто, очень нужные разработки в современных реалиях

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Невкусно и грустно

В костюмчиках, видимо, код пишется особенно продуктивно))

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Sergei Timofeyev

Это шоурум

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Адам Ньюман

Ого, круто выглядит. Желаю успеха!

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Wini Onil

Шикарно,красавчики,действительно молодцы ребята, широкой походкой в будущее, поддерживаю ❤

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Комментарий удален модератором

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Булка хлеба

Построят, разработают, примут, создадут….

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nochnoy.ru

Не создадут, не сделают, не построят. Керченский мост.

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2 комментария
Magistr Architecture

Законодательства нет, как их использовать? В РФ во многих местах пролет вертолетов то запрещен, а уж что говорить про тяжёлые дроны

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Булка хлеба

Запретить, ограничить, придумать штраф

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Цой жив

Над реками вроде можно

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Вильгельм Богачев

Как показывает ситуация, то законодательство при необходимости влетает с первого раза большинством голосов.

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Yan

Смущает размер винтов и что они открыты и не ограниечны, ни какими защитными рамками.
Размер вообще кажется не большая, точно они смогут поднимать грузы и тем более сами устройства?

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Вильгельм Богачев

Просто в цехе холодно

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Brittany Moore

какие миленькие маленькие вертолётики

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Кирилл Беккер

Как же круто для миллениалов звучит "Жигулевская долина"

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Dennis Prochko

назовут шахедом-137?

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Булка хлеба

Вспомните как разбили большой квадрокоптер почты?

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Успенский Аркадий

ждите новые правила дорожного движения и штрафы за неправильную парковку вашего дрона)

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S1m0ne

Даже появилась мотивация перестать, наконец, есть покупной майонез

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digital resistance

Из-за чего?

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9 комментариев
Цой жив

Офигенски. Хорошо, что не в Москве

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digital resistance

Почему?

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4 комментария
Полина Щербакова

а почему грузовые - пусть делают для перевозки людей

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Цой жив

Так у них есть вертолет-дрон

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Цой жив

Есть мнение, что само по себе направление дронов тупиковое и скоро появятся другие концепты

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nochnoy.ru

на антигравитации?

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Цой жив

Блин, такой еще до места нужно как-то дотащить

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Andrew Sychev

Ключевые детали это шильдики?

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Miroslava Klimova

а если он на голову упадет

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Сергей Кулаков

В этом городе нельзя этим заниматься, он проклят ))

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Саша G

"Кроме самих дронов на заводе будут производить все ключевые детали для них: драйверы, детали корпуса, винты".
Я, не разработчик/производитель дронов, но вроде как двигатель и электроника ключевые детали.

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Sergey Sokolov

надо разработчиком назначить зарубежную компанию, тогда не упадет

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