Российский разработчик грузовых дронов построит в Тольятти завод по их серийному производству Статьи редакции
Связанная с производителем майонеза «Слобода» компания «Транспорт будущего» планирует выпускать там семь моделей и ключевые детали для них.
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- Завод создадут в Самарской области — для этого «Транспорт будущего» закрыл сделку по покупке активов в особой экономической зоне «Тольятти», сообщила компания.
- Она приобрела площадку площадью больше 40 тысяч м². К работам планируют приступить в апреле 2023 года, а в 2024-м — запустить производство. В планах — выпускать больше 3000 беспилотных авиационных систем (БАС) в год: как тяжёлых грузовых дронов, так и массой меньше 30 кг.
- В Тольятти «Транспорт будущего» собирается наладить серийное производство семи моделей, а также проводить их лётные испытания в рамках экспериментального правового режима — заявку на его одобрение компания подала в марте 2023 года, в апреле её поддержало Минэкономразвития.
- Кроме самих дронов на заводе будут производить все ключевые детали для них: драйверы, детали корпуса, винты. В разработку моделей компания уже вложила 3 млрд рублей, инвестиции в производство на заводе в течение трёх лет превысят 6 млрд рублей.
- Пока будет строиться завод, для офисных и инженерно-технических сотрудников «Транспорта будущего» организуют рабочие места в технопарке «Жигулёвская долина».
- «Транспорт будущего» занимается разработкой гражданских БАС: для доставки пассажиров и грузов в труднодоступные места, помощи при ликвидации ЧС, мониторинга и обработки полей. У компании есть два дрона: большой грузовой и беспилотное аэротакси.
- По данным «Контур.Фокуса», ООО «Транспорт будущего» на 90% принадлежит ООО «Здоровое будущее» и на 10% — ООО «Бирюч». Последнее юрлицо — это инновационный центр «Бирюч», созданный в 2013 году ГК «Эфко», производителем майонеза «Слобода».
Какие же Слобода кравсавчики, вот это реально круто все. Уже сколько раз про них читаю, не перестаю радоваться. Молодцы!
Лишь бы не для войны
ты уже на статью наговорил)
Настоящее импортозамещение иранской техники!
Майонезный король умеет нос по ветру держать....
Почему? Продажи военной техники это такой же бизнес как и любой другой. Никого в мире это не смущает и никогда не смущало.
Почему же? Старлинк для войны можно, например
Да ну что ты такое говоришь! Конечно нет! Для доставки пиццы и курьерских посылок.
Связанная с производителем майонеза компания будет делать дронов -норм
а что тогда будет делать компания по производству сметаны
Чувак увлекался летательными аппаратами, накопил и запустил еще один бизнес. Не вижу в чем тут несостыковки?
Связанная с производителем лапши и пива компания будет делать электронику - норм
компании связанные с производством автомобилей никак в нашей стране не могут сделать автомобиль (самомстоятельно), может этим повезет ...
Самолеты
В Тольятти с заводами какая-то хрень. Место проклятое.
А Слобода молодцы, делают, как и планировали.
... что не делай на выходе все равно жигули получаются
В 21м году был пост где комментаторы исходили на майонез:
https://vc.ru/transport/332169-proizvoditel-mayoneza-sloboda-pokazal-pervyy-polet-prototipa-svoego-bespilotnogo-aerotaksi
У чувака куча бабла, он вливает их в свое хобби. Сможет ли он свои дроны впарить государству? да, сможет. Будут ли его аппараты лучшие - большой вопрос.
Alexey Pomogaev закончился раньше.
Чувак явно что-то знал про 202Z, ну а про то, что с дронами у страны полный швах знали все
а если он на голову упадет
Вертолеты часто на голову падают? Думаю, там будет хорошее дублирование, как во всей авиации (мемный Дрон почты России – не в счет)
Ну кстати, вопрос. Наверняка такие случаи никак не проработаны. Ну типа, чтобы при падении громко пищал
надо разработчиком назначить зарубежную компанию, тогда не упадет
Если вы частенько бываете в труднодоступных районах или в местах ЧС, то будьте осторожны и поглядывайте вверх.
Значит нефиг ходить где попало. Если выживешь - будешь платить за причинение ущерба. Если нет - будут платить твои родственники.
Самарская область должна стать русским шеньженем!!! Красавчики
Для использования таких дронов нужна инфраструктура - посадочные площадки на крышах домов, харядные станции там же и правила полета с четкими полетными заданиями и возможностями. А у нас пока карты для малой авиации оцифровать не могут.
Эти дроны для удаленных районов, написано же
Круто, очень нужные разработки в современных реалиях
В костюмчиках, видимо, код пишется особенно продуктивно))
Это шоурум
Ого, круто выглядит. Желаю успеха!
Шикарно,красавчики,действительно молодцы ребята, широкой походкой в будущее, поддерживаю ❤
Комментарий удален модератором
Построят, разработают, примут, создадут….
Не создадут, не сделают, не построят. Керченский мост.
Законодательства нет, как их использовать? В РФ во многих местах пролет вертолетов то запрещен, а уж что говорить про тяжёлые дроны
Запретить, ограничить, придумать штраф
Над реками вроде можно
Как показывает ситуация, то законодательство при необходимости влетает с первого раза большинством голосов.
Смущает размер винтов и что они открыты и не ограниечны, ни какими защитными рамками.
Размер вообще кажется не большая, точно они смогут поднимать грузы и тем более сами устройства?
Просто в цехе холодно
какие миленькие маленькие вертолётики
Как же круто для миллениалов звучит "Жигулевская долина"
назовут шахедом-137?
Вспомните как разбили большой квадрокоптер почты?
ждите новые правила дорожного движения и штрафы за неправильную парковку вашего дрона)
Даже появилась мотивация перестать, наконец, есть покупной майонез
Из-за чего?
Офигенски. Хорошо, что не в Москве
Почему?
а почему грузовые - пусть делают для перевозки людей
Так у них есть вертолет-дрон
Есть мнение, что само по себе направление дронов тупиковое и скоро появятся другие концепты
на антигравитации?
Блин, такой еще до места нужно как-то дотащить
Ключевые детали это шильдики?
а если он на голову упадет
В этом городе нельзя этим заниматься, он проклят ))
"Кроме самих дронов на заводе будут производить все ключевые детали для них: драйверы, детали корпуса, винты".
Я, не разработчик/производитель дронов, но вроде как двигатель и электроника ключевые детали.
надо разработчиком назначить зарубежную компанию, тогда не упадет