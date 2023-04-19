Техника
Артур Томилко

Apple продлила аренду офиса в Москве до 2027 года, но сократила его площадь в десять раз Статьи редакции

Выручка российского юрлица компании за 2022 год снизилась на 78%.

  • Арендуемая компанией площадь в московском БЦ «Романов двор» уменьшена с 4,7 тысяч м² до 424,23 м², следует из данных, которые российское юрлицо Apple направило в ФНС. При этом срок аренды офиса продлён до января 2027 года.
  • Компания также отметила, что приостановка деятельности в России «оказала существенное негативное влияние на финансовые результаты». По итогам 2022 года выручка ООО «Эппл рус» сократилась на 78% и составила 85,4 млрд рублей.
  • В марте 2022 года Apple приостановила поставки техники в Россию, прекратила запуск рекламных кампаний в российском App Store, отключила Apple Pay и начала удалять некоторые российские сервисы из своего магазина приложений. В мае официальные ритейлеры бренда в России начали закрывать убыточные магазины.
  • В марте 2023 года компания сообщила о приостановке гарантийного обслуживания MacBook и iPad в России из-за ограничений на поставки в страну. Отремонтировать по гарантии смартфон или часы всё ещё можно.
БЦ «Романов двор», фото «Ъ». 

#новость #apple

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117 комментариев
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 Слегка Придурковатый

2028 год. Арендуемая компанией площадь в московском БЦ «Романов двор» уменьшена с 424,23 м² до 3,1488 м².

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Just Programmer

но огромная дыра в твоей жопе никогда не уменьшится так же кратно, как площадь офиса эпол :)

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3 комментария
Пропащий Муму
составила 85,4 млрд рублей

😁😁
Помнится читал, что если продать Apple, можно РФ купить)
Капитализация, она такая...

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Dmitriy Terekhov

Ты не знаешь что такое капитализация.
Ты не знаешь что такое выручка.
Ты не понимаешь что это статья про российское юр лицо.
Ты вообще, хоть что то понимаешь в этой жизни?

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12 комментариев
Alex

Допишу в топик:
- есть оценка стоимости природных ресурсов РФ в 75 трлн.$, без учета бизнеса вокруг них (у Apple капитализация 2 трлн.$)
- если кто-то попытается продать в рынок 10-15% компании Apple, ее стоимость начнёт очень сильно обваливаться
- Как только кто-то захочет начать вливать огромные деньги в РФ рынок, то это в моменте сделает РФ компании очень высоко оцененными

Поэтому все эти мысли про сравнение капитализации компании со стоимостью произведенных в какой-то стране товаров и услуг - это просто веселые мысленные эксперименты, которые невозможно реализовать.

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9 комментариев
Абырвалг

Не позорьтесь. Капитализация, это стоимость компании сформированная за всю её жизнь, а ВВП это то что страна заработала за один год.

Считайте, что зарплата полученная за один год - это ВВП, а все что вами заработано за всю жизнь - авто, квартира, техника, мебель и т.д. это и есть капитализация.

Так вот прибыль эппл не превышает 80 млд. долларов в год, тогда как ВВП России (годовая прибыль) превышает 2 трл. долларов в год.

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6 комментариев
Andrey Zykov

Выручка Эппл Рус и капитализация Apple… вы не видите разницы?

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Стас Иванов

Смотря, что подразумевается под покупкой РФ)

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9 комментариев
Озорная Иволга

Что ещё читал? Поделись, не стесняйся!

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Kaif kaif

в 2030 году можно будет купить Россию за 1$, но она никому будет не нужна)))

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Alexander Golubev

А в 2027 снимут назад старый?

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Доллар по 28

Конечно, если рф будет ещё существовать))

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18 комментариев
Иван Серик

Шпионские штучки много места не занимают

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Пропащий Муму

Но кто-то должен банить приложение Сбера.

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3 комментария
Aleks B

Эппл красавы, хоть кто-то заботится о своих пользователях

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Алеоп

Так это офис, а телефоны они разве возят?

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4 комментария
Михаил Иванович

Только Эпл не отключала Эпл Пэй

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Полина Щербакова

то есть оставили только вахтера и уборщика

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Andrey Zykov

Да, больше на этих жалких 424 кв. метрах просто не разместить людей

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LR VL

Вас забыли, могу Тиму Куку письмо написать

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Полина Щербакова

а зачем эпл когда есть нанопланшет чубайса

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Anatoly Gurbanov

жёсткая генерация комментов конечно

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3 комментария
Крендель с перцем

Потому что если закроют офис, тогда точно всех сократят.. а тут еще есть шанс нихрена не делать и получать зарплату

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Garmonbon

как вы их раскусили, ай да молодца

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Монументальный Утконос

Охренеть ужались...

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Сергей

... и всех сотрудников смогли впихнуть на 424,23 м²

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Бинарный Ёж

Внутри оставшегося помещения:

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Император Нолимоций
выручка ООО «Эппл рус» сократилась на 78% и составила 85,4 млрд рублей

5 693 333 333 раза лахтинца можно осчастливить 😍

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Pok-Pok

а в ципсошниках тут сколько?

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dru dru

Да пусть катятся. Посмотрите отзывы о эппл рус в гугл. У меня взяли планшет для возврата денег, не отдавали ни его ни деньги 3 месяца, пока не получили заочное решение суда.

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Юрий Б.

Ссылку в студию

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1 комментарий
Вадим Д.

Сжался офис, ничего не скажешь. Но 424 кв.м. тоже не подсобка, есть где столы поставить.

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Булка хлеба

Некоторые чиновники ржут над вашим комментарием. Как вам квартира размером с этаж?

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Nikolay Kenig

Ищу производственное помещение 300кв мск до 200к

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Katya Kaganovaskiy

какой еще apple , какая аренда , как же наше любимое импортозамещение , что это за беспредел такой

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Kotlin Developer

Apple наш!!!
Или нет?

Не совсем понятно как мне как либералу реагировать на эту новость😔

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Алеоп

Вы не либерал, если не понимаете, что нужно реагировать негативно. Хотя бы так: «Россия душит прогрессивные компании, не позволили Apple снять офис больше!!!!!»
Побольше восклицательных в конце обязательны.

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2 комментария
Алеоп

Оттепель

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Qnoc
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Slava Itprofi
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Egor Petrov

Помнится читал, что если продать Apple, можно РФ купить)
Капитализация, она такая...

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Veronica Medvedeva

Шпионские штучки много места не занимают

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Адам Ньюман

Интересно, тыжешные имбецилы в комментариях поняли главное в этой новости, что Эппл офис не закрыла, м?

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nobodyreally

"что же не уехали уже насовсем"

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Roman Semenov

какой еще apple , какая аренда , как же наше любимое импортозамещение , что это за беспредел такой

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Ами Варджа

Пора сократить им представительство еще в 10 раз и принимать оплату исключительно в догекойнах.

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Михаил Барабаш

Огрызок остался от офиса

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