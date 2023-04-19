Apple продлила аренду офиса в Москве до 2027 года, но сократила его площадь в десять раз Статьи редакции
Выручка российского юрлица компании за 2022 год снизилась на 78%.
- Арендуемая компанией площадь в московском БЦ «Романов двор» уменьшена с 4,7 тысяч м² до 424,23 м², следует из данных, которые российское юрлицо Apple направило в ФНС. При этом срок аренды офиса продлён до января 2027 года.
- Компания также отметила, что приостановка деятельности в России «оказала существенное негативное влияние на финансовые результаты». По итогам 2022 года выручка ООО «Эппл рус» сократилась на 78% и составила 85,4 млрд рублей.
- В марте 2022 года Apple приостановила поставки техники в Россию, прекратила запуск рекламных кампаний в российском App Store, отключила Apple Pay и начала удалять некоторые российские сервисы из своего магазина приложений. В мае официальные ритейлеры бренда в России начали закрывать убыточные магазины.
- В марте 2023 года компания сообщила о приостановке гарантийного обслуживания MacBook и iPad в России из-за ограничений на поставки в страну. Отремонтировать по гарантии смартфон или часы всё ещё можно.
7100 просмотров
2028 год. Арендуемая компанией площадь в московском БЦ «Романов двор» уменьшена с 424,23 м² до 3,1488 м².
но огромная дыра в твоей жопе никогда не уменьшится так же кратно, как площадь офиса эпол :)
😁😁
Помнится читал, что если продать Apple, можно РФ купить)
Капитализация, она такая...
Ты не знаешь что такое капитализация.
Ты не знаешь что такое выручка.
Ты не понимаешь что это статья про российское юр лицо.
Ты вообще, хоть что то понимаешь в этой жизни?
Допишу в топик:
- есть оценка стоимости природных ресурсов РФ в 75 трлн.$, без учета бизнеса вокруг них (у Apple капитализация 2 трлн.$)
- если кто-то попытается продать в рынок 10-15% компании Apple, ее стоимость начнёт очень сильно обваливаться
- Как только кто-то захочет начать вливать огромные деньги в РФ рынок, то это в моменте сделает РФ компании очень высоко оцененными
Поэтому все эти мысли про сравнение капитализации компании со стоимостью произведенных в какой-то стране товаров и услуг - это просто веселые мысленные эксперименты, которые невозможно реализовать.
Не позорьтесь. Капитализация, это стоимость компании сформированная за всю её жизнь, а ВВП это то что страна заработала за один год.
Считайте, что зарплата полученная за один год - это ВВП, а все что вами заработано за всю жизнь - авто, квартира, техника, мебель и т.д. это и есть капитализация.
Так вот прибыль эппл не превышает 80 млд. долларов в год, тогда как ВВП России (годовая прибыль) превышает 2 трл. долларов в год.
Выручка Эппл Рус и капитализация Apple… вы не видите разницы?
Смотря, что подразумевается под покупкой РФ)
Что ещё читал? Поделись, не стесняйся!
в 2030 году можно будет купить Россию за 1$, но она никому будет не нужна)))
А в 2027 снимут назад старый?
Конечно, если рф будет ещё существовать))
Шпионские штучки много места не занимают
Но кто-то должен банить приложение Сбера.
Эппл красавы, хоть кто-то заботится о своих пользователях
Так это офис, а телефоны они разве возят?
Только Эпл не отключала Эпл Пэй
то есть оставили только вахтера и уборщика
Да, больше на этих жалких 424 кв. метрах просто не разместить людей
Вас забыли, могу Тиму Куку письмо написать
а зачем эпл когда есть нанопланшет чубайса
жёсткая генерация комментов конечно
Потому что если закроют офис, тогда точно всех сократят.. а тут еще есть шанс нихрена не делать и получать зарплату
как вы их раскусили, ай да молодца
Охренеть ужались...
... и всех сотрудников смогли впихнуть на 424,23 м²
Внутри оставшегося помещения:
5 693 333 333 раза лахтинца можно осчастливить 😍
а в ципсошниках тут сколько?
Да пусть катятся. Посмотрите отзывы о эппл рус в гугл. У меня взяли планшет для возврата денег, не отдавали ни его ни деньги 3 месяца, пока не получили заочное решение суда.
Ссылку в студию
Сжался офис, ничего не скажешь. Но 424 кв.м. тоже не подсобка, есть где столы поставить.
Некоторые чиновники ржут над вашим комментарием. Как вам квартира размером с этаж?
Ищу производственное помещение 300кв мск до 200к
какой еще apple , какая аренда , как же наше любимое импортозамещение , что это за беспредел такой
Apple наш!!!
Или нет?
Не совсем понятно как мне как либералу реагировать на эту новость😔
Вы не либерал, если не понимаете, что нужно реагировать негативно. Хотя бы так: «Россия душит прогрессивные компании, не позволили Apple снять офис больше!!!!!»
Побольше восклицательных в конце обязательны.
Оттепель
Помнится читал, что если продать Apple, можно РФ купить)
Капитализация, она такая...
Шпионские штучки много места не занимают
Интересно, тыжешные имбецилы в комментариях поняли главное в этой новости, что Эппл офис не закрыла, м?
"что же не уехали уже насовсем"
какой еще apple , какая аренда , как же наше любимое импортозамещение , что это за беспредел такой
Пора сократить им представительство еще в 10 раз и принимать оплату исключительно в догекойнах.
Огрызок остался от офиса