Техника
Таня Боброва

«Сбер» открыл продажи новых моделей телевизоров под своим брендом по цене от 10 990 рублей Статьи редакции

Компания представила свои первые телевизоры Sber в 2022-м.

  • В продажу поступила 21 модель телевизоров с диагоналями от 32 до 65 дюймов, рассказала компания. Флагманы с диагоналями от 50 до 65 дюймов — с QLED-экранами с разрешением 4K Ultra HD.
  • У всех моделей — обновлённые динамики закрытого типа, минималистичный дизайн с тонкими рамками или без них, чёрный или серебристый корпус. У QLED-телевизоров безрамочные корпуса титанового цвета, передняя панель металлическая. В комплекте есть ножки.
  • Разработкой телевизоров Sber на базе операционной системы «Салют ТВ» с голосовыми помощниками занималась SberDevices. Пользователи могут смотреть более 100 телеканалов, онлайн-кинотеатр Okko, слушать музыку, запускать игры и другое.
  • Телевизоры доступны в интернет-магазине SberDevices, онлайн-магазинах партнёров и на маркетплейсах. В офлайн-магазинах электроники устройства появятся позже, сроки компания не уточняет. Цена — от 10 990 рублей за 32-дюймовую модель, флагманские QLED-телевизоры — от 34 990 рублей за 50-дюймовую.
Источник: «Сбер»
  • «Сбер» представил первые четыре модели телевизоров под брендом Sber в марте 2022 года. Цены начинались от 32 999 рублей. Производством занимается «М.Видео-Эльдорадо», говорили в компании.

#новость #сбер

7554 просмотров
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191 комментарий
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 Роман

За переключение каналов будет комиссия?

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Юрий

Переключения каналов не будет.
Какой канал включили, тот и смотрите :)

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2 комментария
Бублик static void

Первые 50 переключений в календарный месяц бесплатно)

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1 комментарий
Дмитрий Родионов

На каждый канал нужно отдельный телевизор покупать

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1 комментарий
Невероятный Блондин

Лучше 😂

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2 комментария
Питер Андерсон

Где телевизор купили там и переключайте!

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Олег

Выпусти другой телевизор без комиссии, продавай. Зависть сильная видна

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1 комментарий
Hero

Это сняли те экраны с банкоматов? И начали их продавать?

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Роман

Точно. А кнопки для ввода ушли на пульт.

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Maxim Stroganov

купюроприемники тоже сняли и поставили в новый телик

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2 комментария
Anton Malgin

Те экраны только в вертикально умеют

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1 комментарий
Kirill Smogarev

Что-то в комментариях одни душнилы:) Внешне нормальный телек. Сбер не люблю за банк, но за такие движения радуюсь.

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Булка хлеба

Любая федеральная сеть может заказать партию нонейм телеков, переклеить шильдик и погнали торговать.

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16 комментариев
Score of Doom

За что радоваться? Они думаешь хорошее железо туда ставить будут? Или хорошую матрицу изобретут, чтобы цвета не корёжило?

Или вы и москвичу китайскому радуетесь?

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1 комментарий
Архаров Петр

Эээ, они не построили завод в РФ и не стали самостоятельно производить или собирать тв. Движения никакого нет, заказали телевизоры на китайском заводе, приклеили свою наклейку и все.

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6 комментариев
Слегка Придурковатый

Внешне сейчас все телеки одинаковы.

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1 комментарий
Игорь

Промытые терпилы...

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1 комментарий
Юрий Мальцев

- блокировка телевизора при просмотре подозрительных каналов,
- очереди на просмотр каналов,
- иногда канал может "зажевать" и вернуть просмотр можно будет через техподдержку в течении недели,
- иногда будут технические работы и часть телевизоров не будет работать.
(На основе личного опыта с банком)
😂

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Anton Malgin

Вы уже купили Сберовский телик?

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1 комментарий
sardelkin

перед НГ стал несчастным обладателем телевизионного поделия с Салют ТВ внутри, хотя зарекался обходить стороной всё к чему эти 4 буквы имеют отношение, но подкупила цена 15к за 55"
телик пригодный разве что в качестве дисплея для компьютера или игровой приставки, а в качестве ТВ по прямому назначению им пользоваться невозможно из-за ущербной оболочки перепиленного Android под названиеь StarOS

эфирное тв через антенну или кабель:
-отсутствие нумерации каналов, запоминайте как хотите какой где
-невозможность редактирования списка, скрытия и изменения порядка
-названия ТРАНСЛИТОМ, к слову старый тв которому около 10 лет показывает на русском
-в превьюшки каналов встраивают рекламу
-если не отключить wifi, то показывает с квадратиками, как при плохом сигнале и пропадает местами звук

тв через интернет (на основе смотрешки вроде бы):
-рекламный баннер подписки в самом начале списка каналов
-реклама между переключениями каналов, часто одна и та же

на пульте нет кнопок настройки изображения, одновременно настраивать картинку и смотреть на результат нельзя, надо в несколько шагов переключаться туда-сюда, типа как в телефоне переключаешься между приложениями, где одно приложене это видео, а другое это крутилки яркости итп, такого чтобы эти крутилки вылезали сбоку и можно было подрегулировать тут нет
такой вот мрак в 2023 году, модель свежая если что

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M-S-R

меня аж перекорежило от количества слова реклама. а можно поставить нормальный андроид? или даже вернуть что в китайсвом оригинале?

ЗЫ: на названия каналов пох, да и на работу эфирного тв впринципе. эфирное тв нах не нужно

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1 комментарий
Сбер

Сервисы и возможности ТВ постоянно будут улучшаться, так как устройство регулярно обновляется. По поводу просмотра телеканалов, замечания возьмём на заметку, а вот качество эфира хотелось бы проверить. Если не затруднит, то пришлите короткое видео проблемы в телеграм: @sberdevices_support_bot

Баннер разместили, чтобы пользователи увидели какие возможности доступны по подписке 🙂 Реклама при переключении каналов позволяет смотреть 20 каналов ТВ бесплатно.
Настройки изображения можно открыть при просмотре контента, нужно просто нажать и удерживать кнопку "Домой".

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2 комментария
Андрей Шевчук

Подобное с Яндексом внутри купил недавно. Но я заранее знал, что встроенная система — тормозной шлак, так что брал просто как экран для нормальной Android приставки. Встроенная ОС _очень_ просится в интернет (хрен ей), это прям первое, что требует сделать, и ещё привязать аккаунт Яндекса, даже до настройки пульта. К счастью, есть малозаметная надпись, позволяющая это пропустить (тёмные паттерны UI — фу).

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Rex Mundy
в качестве дисплея для игровой приставки

Хм, а в чем еще телеки могут раскрыться еще на полную? В играх сейчас постоянный рост технологий, динамика. Фильмы, где такая графика, что нужен особый телек, выходят раз в год, и то нужно еще искать на торрентах качественный рип

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Lengor

Зимой был в одном отеле, там установлен этот сберовский тв салют, какое же лютое говнище, вы правы по всем пунктам. Те кто покупают такое это отдельный вид людей вообще, извините

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Леонид Голиков

Ща вот вспомнил 1984 и родился вопрос: а выключать этот телевизор можно будет?

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Дмитрий Родионов

1. Спасибо, мои Самсунг 2019 года меня ещё вполне устраивает.
2. А можно мне тоже на китайские телевизоры свои шильдик клеить и продавать как свои 😁

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Eli
Спасибо, мои Самсунг 2019 года меня ещё вполне устраивает.

Спасибо что держите нас в курсе

А можно мне тоже на китайские телевизоры свои шильдик клеить и продавать как свои 😁

Можно, только никто не купит

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1 комментарий
BlackTech

Но вы этого не делаете, как и любой другой из комментаторов VC. Поэтому к чему придираться до сборки ? Неизвестно каков рынок будет через год или два, а так хоть какая-то конкуренция от местных участников рынка существует

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5 комментариев
Алекс Р

Самсунг если что то же китаец, матрицу туда в тыкают на фоксоне

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5 комментариев
Ялюб Люкотов

Сказано же, что операционка своя. Дизайн тоже свой. Кто собирал не важно.

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13 комментариев
new_comment
А можно мне тоже на китайские телевизоры свои шильдик клеить и продавать как свои

Можно! Все так делают. Xiaomi, например.

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Anton Malgin

Samsung 2019 года?
Что, и AVI-шки показывает?
И кодек DivX поддерживает?
И ZONA в самсунговском магазине программ не заблокирована?

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Илья

Вобщем-то все страны так и делают. Но сберу надо запретить я так понимаю

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Дмитрий Черепанов

Визуально он выглядит неплохо

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Dmitry Abutkov

— Товарищ прапорщик, а можно телевизор посмотреть?
— Можно, только не включайте.

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2 комментария
Елена Жумига

Китайские телевизоры под собственным брендом

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Поручик молчать

Русский бизнес:
- М.Видео-Эльдорадо закупает телевизоры в Китае и говорит, что производит телевизоры
- Сбер лепит на них свой логотип и говорит, что это их телевизоры
Профит

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Полина Щербакова

а как по другому - купил за копейку на али продал за рубль в СССР

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1 комментарий
Архаров Петр

У них же вроде есть завод в России, который тв делает.

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2 комментария
Булка хлеба

Майор в комплекте? Каналы будут только федеральные с правильной повесткой?

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Alexandr Gunich

С повестками электронными.

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Santiago

Повестки будут показывать в прайм-тайм, кто не увидел - его проблемы.

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Алекс Р

О так это же xiaomi, интересно обратно андроид от сяоми можно воткнуть

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new_comment

Xiaomi делает ровно то же, что и Сбер - приклеивает на телевизор сторонней разработки свой шильдик.

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Mista

можно воткнуть стик от xiaomi например.

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Dan

Будет крутиться только реклама по всем каналам. А за отключение - ежедневная подписка 300 р в сутки )))

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xbevice

Мониторить то что я смотрю, да еще и показывать то, что нужно. По логике, сбер мне должен приплатить за то, чтоб такая ебурда висела на моей стене. Но покупатели найдутся, почти халява.

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Крендель с перцем

"Сбербанк имеет в России 86 филиалов, а также 24 501 дополнительный офис". В кадом повесить по 3 и телевизора, вот тебе и первые продажи.

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Lexx Sky

Заторчал по кредиту-отключают все функции, кроме сообщения "саня верни сотку" на весь экран?

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ingeniare

А они упорные - у сбера нет продуктов, которые радуют потребителя (сбермаркет только более-менее), но они упорно выпускают дерьмо.

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Драка вегетарианца с людоедом

Сбер уже ботов в комменты насылает для "невсётакоднозначности"?

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1 комментарий
Полина Щербакова

надо еще сбермикроволновки сберутюги сберстиралки

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simpotyaga

я не в курсе, но СберКасса есть?

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1 комментарий
Андрей Шевчук

Так, глядишь, и банк свой запустят

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Крендель с перцем

Какая у Сбер стратегия? Для чего они все это делают?
Ну, допустим, им повезло и продали они 1м телевизоров? И чего? На каждом наварили 2.000 руб, получили 2 млрд руб, из них 1 млрд ушел на затраты. Чистая прибыль 1 млрд. Это при лучшем раскладе. И чего? Для Сбер это мизер.

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M-S-R

миллиард триллион бережет ))

а по делу. почитайте коммент выше - там реклама на каждом шагу. + прошивка наверняка с ограничениями и прочими системами слежения. + салют, который все слушает.

ради таких данных можно и вложиться, а тут тем более ярд сверху.

Далее. Когда паства привыкнет к оболочке, салюту, (паства, что эфирное тв смотрят), то в следующий раз купят снова сбертв.

В таком тв для адекватного человека главное что? - 1. матрица. далее возможно чистый андроид (2). А тут зазывают салютами. Паства эфирных телеканалов угугакает и выбирает именно такие варианты. В итоге происходит замена качественных вещей на китайские поделки

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6 комментариев
Андрей Шевчук

Кекосистема 🤌

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Ялюб Люкотов

О, наконец-то человеческий интерфейс у тв. Я ожидал меньшего

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Дмитрий Родионов

Не факт, что он не лагает.

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12 комментариев
Игорь Киселёв

правда самый человеческий интерфейс был у xbox one в 13 - 16 годах

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Alex Sherman

Привет, сберБотик - хотя бы попробуйте рандомайзер для генерации комментов =/

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Дмитрий Цветков
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1 комментарий

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Дмитрий Цветков
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1 комментарий
Станислав

В принципе тут Сбер мог бы продавать телевизоры по себестоимости. Чтобы продвинуть свою систему в массы. Но у нас явно маркетологи так думать не умеют.

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Крендель с перцем

А в чем тогда проблема ставить свою систему на чужие телевизоры? Зачем именно заниматься такой хренью, как телевизоры Сбер?

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2 комментария
Domorost

Молодцы Сбер! ༼ つ◕_◕ ༽つ Лучи энергии вашим инженерам. Нам нужен мощный конкурент яндексу. А поиск может того, тоже сделаете? Ну как бы денежки есть, амбиции тоже. Если уж быть технологическим гигантом, так по мощному.

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Дмитрий Цветков
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1 комментарий
Архаров Петр

Постройте завод в России в выпускайте технику здесь. На постоянной основе. Деньги есть, да и всегда будут, можно и завод построить.

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Pavel Terehov

Ща вот вспомнил 1984 и родился вопрос: а выключать этот телевизор можно будет?

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Аглалия Фурс

Даже не предлагайте, если в него не встроен умный помощник, слушающий окружение 24/7

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Полина Щербакова

покупаем на Али телевизор НЮХАО клеим шильдик Сбер - профит

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Поручик молчать

Они там свою OS инсталлируют

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3 комментария
Виолетта

там главное свою систему прослушки втюхать.

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1 комментарий
Полина Щербакова

приложите к экрану лицо и палец . ждите.

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буква Ю

Удалите, не пугайте и без того зашоренную публику

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Полина Щербакова

а в нем микросхемы - СберСхема ?

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Полина Щербакова

с помощью умного телевизора от Сбер можно на экране увидеть свой счет в Сбере

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Вадим Д.

Чтобы смотреть, тоже нужно сканировать qr и функции телевизора будут доступны с телефона?

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Александр Рюмин

Годовое обслуживание телевизора можно оформить в ипотеку.

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igorfb10

это электронный помощник СБЕР и Я Вам покажу! новую линейку телевизоров. Вы всегда сможете посмотреть все интересующие Вас каналы - 20шт. бесплатно. Все остальные функции включены в недорогую ежемесячную подписку 600р/м.

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Pasha Z

Рад за сбер ! Вот пример импотразамещения!

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Daria Marunina

От сбера тоже не фанатею, но телевизор даже выглядит очень стильно

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Dima Alexeev

Сам факт, что кто-то думает о том, как улучшить телевизор, это хорошо. По цене сложно что-то сказать, тк давно не сравнивал цены на телевизоры. Но, похоже, на большие диагонали цена немного завышена, тысяч на 10. Но молодцы, в любом случае

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Kristina Artamonova

Годовое обслуживание телевизора можно оформить в ипотеку.

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Полина Щербакова

банк готовится к банкротству ?

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Поручик молчать

" 21 модель телевизоров с"
А нахрена столько?

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Полина Щербакова

а когда будут телевизоры от ВТБ и Тинькоф?

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Виолетта

Очередной "умный телевизор" который прослушку передает Сберу. Телевизор давно никто не смотрит.

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Цой жив

Это не выглядит как-то стильно или дешево...

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LLAMA PRO

Будет работать по подписке?

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Босятский Мун Рок
«Сбер» открыл продажи новых моделей тепловизоров под своим брендом
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Konstantin V

Включаешь Навальный лайв, а там Соловьев лайв

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Mario

Star OS только с виду страшен. Имею выигранный в одном конкурсе Сбербокс на такой же оболочке. На удивление простая и удобная приставка. Не лагает, хотя у меня и Сяоимшный стик с 512 мегабайтами ОЗУ не лагал. Легко загружать собственные апк с 4пда, зона работает, торренты пашут. По блютуз сконнектил музыкальный центр, слушаю музыку в Кинопоиске (Звук от Сбера не зашел от слова совсем). За подписки плачу промокодами, даже не знаю, будут ли тв-каналы работать без денег, я их и не смотрю, разве что редко местные новости смотрю через Винк. Если телек - это зеркало этой приставки, то можно брать.

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