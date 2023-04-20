«Сбер» открыл продажи новых моделей телевизоров под своим брендом по цене от 10 990 рублей Статьи редакции
Компания представила свои первые телевизоры Sber в 2022-м.
- В продажу поступила 21 модель телевизоров с диагоналями от 32 до 65 дюймов, рассказала компания. Флагманы с диагоналями от 50 до 65 дюймов — с QLED-экранами с разрешением 4K Ultra HD.
- У всех моделей — обновлённые динамики закрытого типа, минималистичный дизайн с тонкими рамками или без них, чёрный или серебристый корпус. У QLED-телевизоров безрамочные корпуса титанового цвета, передняя панель металлическая. В комплекте есть ножки.
- Разработкой телевизоров Sber на базе операционной системы «Салют ТВ» с голосовыми помощниками занималась SberDevices. Пользователи могут смотреть более 100 телеканалов, онлайн-кинотеатр Okko, слушать музыку, запускать игры и другое.
- Телевизоры доступны в интернет-магазине SberDevices, онлайн-магазинах партнёров и на маркетплейсах. В офлайн-магазинах электроники устройства появятся позже, сроки компания не уточняет. Цена — от 10 990 рублей за 32-дюймовую модель, флагманские QLED-телевизоры — от 34 990 рублей за 50-дюймовую.
- «Сбер» представил первые четыре модели телевизоров под брендом Sber в марте 2022 года. Цены начинались от 32 999 рублей. Производством занимается «М.Видео-Эльдорадо», говорили в компании.
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За переключение каналов будет комиссия?
Переключения каналов не будет.
Какой канал включили, тот и смотрите :)
Первые 50 переключений в календарный месяц бесплатно)
На каждый канал нужно отдельный телевизор покупать
Лучше 😂
Где телевизор купили там и переключайте!
Выпусти другой телевизор без комиссии, продавай. Зависть сильная видна
Это сняли те экраны с банкоматов? И начали их продавать?
Точно. А кнопки для ввода ушли на пульт.
купюроприемники тоже сняли и поставили в новый телик
Те экраны только в вертикально умеют
Что-то в комментариях одни душнилы:) Внешне нормальный телек. Сбер не люблю за банк, но за такие движения радуюсь.
Любая федеральная сеть может заказать партию нонейм телеков, переклеить шильдик и погнали торговать.
За что радоваться? Они думаешь хорошее железо туда ставить будут? Или хорошую матрицу изобретут, чтобы цвета не корёжило?
Или вы и москвичу китайскому радуетесь?
Эээ, они не построили завод в РФ и не стали самостоятельно производить или собирать тв. Движения никакого нет, заказали телевизоры на китайском заводе, приклеили свою наклейку и все.
Внешне сейчас все телеки одинаковы.
Промытые терпилы...
- блокировка телевизора при просмотре подозрительных каналов,
- очереди на просмотр каналов,
- иногда канал может "зажевать" и вернуть просмотр можно будет через техподдержку в течении недели,
- иногда будут технические работы и часть телевизоров не будет работать.
(На основе личного опыта с банком)
😂
Вы уже купили Сберовский телик?
перед НГ стал несчастным обладателем телевизионного поделия с Салют ТВ внутри, хотя зарекался обходить стороной всё к чему эти 4 буквы имеют отношение, но подкупила цена 15к за 55"
телик пригодный разве что в качестве дисплея для компьютера или игровой приставки, а в качестве ТВ по прямому назначению им пользоваться невозможно из-за ущербной оболочки перепиленного Android под названиеь StarOS
эфирное тв через антенну или кабель:
-отсутствие нумерации каналов, запоминайте как хотите какой где
-невозможность редактирования списка, скрытия и изменения порядка
-названия ТРАНСЛИТОМ, к слову старый тв которому около 10 лет показывает на русском
-в превьюшки каналов встраивают рекламу
-если не отключить wifi, то показывает с квадратиками, как при плохом сигнале и пропадает местами звук
тв через интернет (на основе смотрешки вроде бы):
-рекламный баннер подписки в самом начале списка каналов
-реклама между переключениями каналов, часто одна и та же
на пульте нет кнопок настройки изображения, одновременно настраивать картинку и смотреть на результат нельзя, надо в несколько шагов переключаться туда-сюда, типа как в телефоне переключаешься между приложениями, где одно приложене это видео, а другое это крутилки яркости итп, такого чтобы эти крутилки вылезали сбоку и можно было подрегулировать тут нет
такой вот мрак в 2023 году, модель свежая если что
меня аж перекорежило от количества слова реклама. а можно поставить нормальный андроид? или даже вернуть что в китайсвом оригинале?
ЗЫ: на названия каналов пох, да и на работу эфирного тв впринципе. эфирное тв нах не нужно
Сервисы и возможности ТВ постоянно будут улучшаться, так как устройство регулярно обновляется. По поводу просмотра телеканалов, замечания возьмём на заметку, а вот качество эфира хотелось бы проверить. Если не затруднит, то пришлите короткое видео проблемы в телеграм: @sberdevices_support_bot
Баннер разместили, чтобы пользователи увидели какие возможности доступны по подписке 🙂 Реклама при переключении каналов позволяет смотреть 20 каналов ТВ бесплатно.
Настройки изображения можно открыть при просмотре контента, нужно просто нажать и удерживать кнопку "Домой".
Подобное с Яндексом внутри купил недавно. Но я заранее знал, что встроенная система — тормозной шлак, так что брал просто как экран для нормальной Android приставки. Встроенная ОС _очень_ просится в интернет (хрен ей), это прям первое, что требует сделать, и ещё привязать аккаунт Яндекса, даже до настройки пульта. К счастью, есть малозаметная надпись, позволяющая это пропустить (тёмные паттерны UI — фу).
Хм, а в чем еще телеки могут раскрыться еще на полную? В играх сейчас постоянный рост технологий, динамика. Фильмы, где такая графика, что нужен особый телек, выходят раз в год, и то нужно еще искать на торрентах качественный рип
Зимой был в одном отеле, там установлен этот сберовский тв салют, какое же лютое говнище, вы правы по всем пунктам. Те кто покупают такое это отдельный вид людей вообще, извините
Ща вот вспомнил 1984 и родился вопрос: а выключать этот телевизор можно будет?
1. Спасибо, мои Самсунг 2019 года меня ещё вполне устраивает.
2. А можно мне тоже на китайские телевизоры свои шильдик клеить и продавать как свои 😁
Спасибо что держите нас в курсеА можно мне тоже на китайские телевизоры свои шильдик клеить и продавать как свои 😁
Можно, только никто не купит
Но вы этого не делаете, как и любой другой из комментаторов VC. Поэтому к чему придираться до сборки ? Неизвестно каков рынок будет через год или два, а так хоть какая-то конкуренция от местных участников рынка существует
Самсунг если что то же китаец, матрицу туда в тыкают на фоксоне
Сказано же, что операционка своя. Дизайн тоже свой. Кто собирал не важно.
Можно! Все так делают. Xiaomi, например.
Samsung 2019 года?
Что, и AVI-шки показывает?
И кодек DivX поддерживает?
И ZONA в самсунговском магазине программ не заблокирована?
Вобщем-то все страны так и делают. Но сберу надо запретить я так понимаю
Визуально он выглядит неплохо
— Товарищ прапорщик, а можно телевизор посмотреть?
— Можно, только не включайте.
Китайские телевизоры под собственным брендом
Русский бизнес:
- М.Видео-Эльдорадо закупает телевизоры в Китае и говорит, что производит телевизоры
- Сбер лепит на них свой логотип и говорит, что это их телевизоры
Профит
а как по другому - купил за копейку на али продал за рубль в СССР
У них же вроде есть завод в России, который тв делает.
Майор в комплекте? Каналы будут только федеральные с правильной повесткой?
С повестками электронными.
Повестки будут показывать в прайм-тайм, кто не увидел - его проблемы.
О так это же xiaomi, интересно обратно андроид от сяоми можно воткнуть
Xiaomi делает ровно то же, что и Сбер - приклеивает на телевизор сторонней разработки свой шильдик.
можно воткнуть стик от xiaomi например.
Будет крутиться только реклама по всем каналам. А за отключение - ежедневная подписка 300 р в сутки )))
Мониторить то что я смотрю, да еще и показывать то, что нужно. По логике, сбер мне должен приплатить за то, чтоб такая ебурда висела на моей стене. Но покупатели найдутся, почти халява.
"Сбербанк имеет в России 86 филиалов, а также 24 501 дополнительный офис". В кадом повесить по 3 и телевизора, вот тебе и первые продажи.
Заторчал по кредиту-отключают все функции, кроме сообщения "саня верни сотку" на весь экран?
А они упорные - у сбера нет продуктов, которые радуют потребителя (сбермаркет только более-менее), но они упорно выпускают дерьмо.
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Сбер уже ботов в комменты насылает для "невсётакоднозначности"?
надо еще сбермикроволновки сберутюги сберстиралки
я не в курсе, но СберКасса есть?
Так, глядишь, и банк свой запустят
Какая у Сбер стратегия? Для чего они все это делают?
Ну, допустим, им повезло и продали они 1м телевизоров? И чего? На каждом наварили 2.000 руб, получили 2 млрд руб, из них 1 млрд ушел на затраты. Чистая прибыль 1 млрд. Это при лучшем раскладе. И чего? Для Сбер это мизер.
миллиард триллион бережет ))
а по делу. почитайте коммент выше - там реклама на каждом шагу. + прошивка наверняка с ограничениями и прочими системами слежения. + салют, который все слушает.
ради таких данных можно и вложиться, а тут тем более ярд сверху.
Далее. Когда паства привыкнет к оболочке, салюту, (паства, что эфирное тв смотрят), то в следующий раз купят снова сбертв.
В таком тв для адекватного человека главное что? - 1. матрица. далее возможно чистый андроид (2). А тут зазывают салютами. Паства эфирных телеканалов угугакает и выбирает именно такие варианты. В итоге происходит замена качественных вещей на китайские поделки
Кекосистема 🤌
О, наконец-то человеческий интерфейс у тв. Я ожидал меньшего
Не факт, что он не лагает.
правда самый человеческий интерфейс был у xbox one в 13 - 16 годах
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Привет, сберБотик - хотя бы попробуйте рандомайзер для генерации комментов =/
Комментарий удален модератором
В принципе тут Сбер мог бы продавать телевизоры по себестоимости. Чтобы продвинуть свою систему в массы. Но у нас явно маркетологи так думать не умеют.
А в чем тогда проблема ставить свою систему на чужие телевизоры? Зачем именно заниматься такой хренью, как телевизоры Сбер?
Молодцы Сбер! ༼ つ◕_◕ ༽つ Лучи энергии вашим инженерам. Нам нужен мощный конкурент яндексу. А поиск может того, тоже сделаете? Ну как бы денежки есть, амбиции тоже. Если уж быть технологическим гигантом, так по мощному.
Постройте завод в России в выпускайте технику здесь. На постоянной основе. Деньги есть, да и всегда будут, можно и завод построить.
Ща вот вспомнил 1984 и родился вопрос: а выключать этот телевизор можно будет?
Даже не предлагайте, если в него не встроен умный помощник, слушающий окружение 24/7
покупаем на Али телевизор НЮХАО клеим шильдик Сбер - профит
Они там свою OS инсталлируют
там главное свою систему прослушки втюхать.
приложите к экрану лицо и палец . ждите.
Удалите, не пугайте и без того зашоренную публику
а в нем микросхемы - СберСхема ?
с помощью умного телевизора от Сбер можно на экране увидеть свой счет в Сбере
Чтобы смотреть, тоже нужно сканировать qr и функции телевизора будут доступны с телефона?
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Годовое обслуживание телевизора можно оформить в ипотеку.
это электронный помощник СБЕР и Я Вам покажу! новую линейку телевизоров. Вы всегда сможете посмотреть все интересующие Вас каналы - 20шт. бесплатно. Все остальные функции включены в недорогую ежемесячную подписку 600р/м.
Рад за сбер ! Вот пример импотразамещения!
От сбера тоже не фанатею, но телевизор даже выглядит очень стильно
Сам факт, что кто-то думает о том, как улучшить телевизор, это хорошо. По цене сложно что-то сказать, тк давно не сравнивал цены на телевизоры. Но, похоже, на большие диагонали цена немного завышена, тысяч на 10. Но молодцы, в любом случае
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Годовое обслуживание телевизора можно оформить в ипотеку.
банк готовится к банкротству ?
" 21 модель телевизоров с"
А нахрена столько?
а когда будут телевизоры от ВТБ и Тинькоф?
Очередной "умный телевизор" который прослушку передает Сберу. Телевизор давно никто не смотрит.
Это не выглядит как-то стильно или дешево...
Будет работать по подписке?
Включаешь Навальный лайв, а там Соловьев лайв
Star OS только с виду страшен. Имею выигранный в одном конкурсе Сбербокс на такой же оболочке. На удивление простая и удобная приставка. Не лагает, хотя у меня и Сяоимшный стик с 512 мегабайтами ОЗУ не лагал. Легко загружать собственные апк с 4пда, зона работает, торренты пашут. По блютуз сконнектил музыкальный центр, слушаю музыку в Кинопоиске (Звук от Сбера не зашел от слова совсем). За подписки плачу промокодами, даже не знаю, будут ли тв-каналы работать без денег, я их и не смотрю, разве что редко местные новости смотрю через Винк. Если телек - это зеркало этой приставки, то можно брать.