Tecno и другие китайские производители смартфонов стали предустанавливать RuStore при поставках в Россию — «Ъ» Статьи редакции
Но они рискуют попасть под санкции Google, считает источник. В Tecno отмечают, что всё продумали.
- Китайский производитель Tecno начал предустанавливать магазин приложений RuStore, который в 2022 году запустила VK при поддержке Минцифры. Об этом «Ъ» рассказали в компании.
- По её словам, у RuStore по умолчанию нет прав на доступ к системным настройкам: «При первой установке любого приложения из RuStore система Android попросит выдать ей разрешения на скачивание и установку приложений из этого источника».
- В Tecno добавили, что и другие международные производители тоже начали предустанавливать RuStore, в частности Xiaomi и Vivo. Источник газеты среди разработчиков ПО также назвал Realme, Infinix и itel.
- В VK сообщили, что некоторые иностранные производители смартфонов «официально поставляют в Россию устройства с предустановленным RuStore», некоторые модели уже в продаже. Это подтвердили и в Минцифры. В Realme и Vivo отказались от комментариев; Oppo, Honor, Infinix, itel и Xiaomi не ответили.
- Источник «Ъ» среди производителей электроники отметил, что в России сейчас требуют предустанавливать RuStore с завода для всех производителей. При этом для компаний есть риски отключения Google-сервисов в соответствии с существующими контрактами. В Tecno сказали, что используемая схема не нарушает правил Google, поскольку все сервисы проходят согласование.
- RuStore вошёл в список обязательных программ для предустановки на смартфоны в России с 2023 года. В марте 2023-го Минцифры предложило обязать производителей смартфонов интегрировать магазин с операционной системой, но производители и поставщики раскритиковали идею.
- Закон о предустановке российских приложений на устройства перед продажей в России вступил в силу 1 апреля 2021 года. Перечень ежегодно утверждает правительство. За нарушение компаниям грозит штраф до 200 тысяч рублей.
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Надеюсь, он удаляется без танцев с бубном.
А что плохого в нем, хорошая альтернатива, особенно для санкционных сервисов. В коем то веке нормальное что то сделали, и началось нытье
Главное не давать ему никаких разрешений)
Все равно найдем как удалить, даже если придется с бубном потанцевать
А зачем вы в Армении покупаете телефоны для РФ?
Это уже какой-то шаманизм…
Я так понимаю у нас теперь два нейро-бота, Вадим Д и Полина Щ
Жаль, что в профиле пользователей VC на видно страны. Внезапно окажется, что половина этих Вадимов и Полин из Украины.
😂😂😂
А в чем тут причина то беспокойства? Обычное приложение это. Без автозапуска. Нужно будет войдете в него. Нет так и использовать не нужно.
Если кто дыр боится, то тут за китайцев нужно думать. Чего они там от себя в эти телефоны поставили.
Беспокойство за мои налоги, идущие на разработку этого велосипеда. Когда можно просто жить спокойно и пользоваться тем что намного удобнее.
Ботяра. Там ниже такое же сообщение про ‘обычное приложение’.
За попытку удалить, электронная повестка.
не повестка сразу с покупкой
Понятно, значит это говно не покупаем🗿
тогда купите телевизор Сбер
А какое говно будете покупать?
Ботяра.
‘Понятно, значит это говно не покупаем🗿’
Даже смайлики одинаковые, фу.
Я понимаю почему производитель OS встраивает в него свой App Store, но почему какой-то какашкин сервис, не понятно от кого и непонятно какого качества вынуждают ставить на телефоны?
У меня есть подозрение, что схема там такая же как с приснопамятной установкой откчественного ПО- появится экран, на котором надо нажать Установить
Комментарий удален модератором
У меня старый телефон Samsung, там столько предустановлено говна, которым никто никогда не пользовался и удалить это невозможно. Вот, нахрена?
Вот тоже хороший вопрос. То же самое на моем Сяоми. Мало того что этим не пользуется 99% людей, так это же еще зарплаты программистов, то бишь расходы, которые вложены в цену продукта.
Так тогда мода такая была. Каждый производитель телефон свой калькулятор и подобное лепил.
надо еще сразу устанавливать ГосУслуги без возможности удаления
И автоматический вход туда по лицу 🌚
Они давно в списке предустановок же.
без возможности отключить геолокацию
За попытку удалить, электронная повестка.
Запятая хоть чего тут делает?
за попытку удаления рустор сколько дают?)
Пятнашку
Китайские производители смартфонов, вы забыли про Россграм. гг
про него все забыли
Ну, стали и стали. В чём проблема то?
Последнее время не пользуюсь Play-маркетом, а в основном китайским getApps. С него по крайней мере всё купить можно.
RuStore — тоже вполне годный сервис. Приложений пока маловато. Но думаю подтянутся.
и не забываем про App&Game 4PDA :)
А там есть TOR?
за это еще 5
Я смотрю тут секта вадимовских Лапидарных как обычно на говно исходит. Особенно "Полина" пальцы в кровь стирает. По факту новость отличная, и вообще в телефоне не должно быть монополии на установку софта.
Так в андроиде и так нет монополии на предустановку софта - ставь любую apk и всё.
А тут теперь монополия заменилась на олигополию, что ни разу не лучше.
только у вас вместо монополии будет приложенческая цензура)
а можно его сразу удалить?
Записываю: не покупать - Realme, Vivo, Oppo, Honor, Infinix, itel и Xiaomi.
Xiaomi ещё можно, там можно разблокировать загрузчик и затем поставить чистый Android (для инструкции достаточно загуглить "4pda <модель телефона>"). Остальные — да, печаль.
Они же, пока не все ответили
И остаётся в итоге эпл и самсунг (хотя эти любят исполнять ограничения ещё до их полного введения)
Хорошая идея - это брать телефон/планшет под перепрошивку на Lineage OS или что-то похожее. Ну или найти приятеля, который с этим поможет.
Получится устройство без всякой предустановленной ерунды, да ещё и зачастую с более новой версией Android, которое в итоге дольше прослужит.
Российские бренды бы от НДС освободили, с разницей в 20% потеснили бы китайцев
Это тебе самые китайцы только с российским шильдикам. И нет, Apple не так же делает.
Хитро конечно, пусть тогда сделают при настройке телефона выбор магазина - вот это будет честнее, а не предустановки всякой фигни тем более при текущей власти, все что они делают явно не для удобств. Лахтаботы идите домой ) Вас уже никто не воспринимает всерьез :D
adb shell
pm uninstall --user 0 <app_id>
Вот тоже хороший вопрос. То же самое на моем Сяоми. Мало того что этим не пользуется 99% людей, так это же еще зарплаты программистов, то бишь расходы, которые вложены в цену продукта.
За попытку удалить, электронная повестка.
Чет боты набежали, забанить бы их @Инспектор
телефон со встроенным цитатником Маодзедуна
А в чем тут причина то беспокойства? Обычное приложение это. Без автозапуска. Нужно будет войдете в него. Нет так и использовать не нужно.
Если кто дыр боится, то тут за китайцев нужно думать. Чего они там от себя в эти телефоны поставили.
Ботяра.
‘А в чем тут причина то беспокойства? Обычное приложение это.’
Вы когда одинаковую хрень пишете, палитесь сходу.
Кто о чем, а боты сразу кидаются на амбразуру – защищать
Занимает место на телефоне. Непонятны права приложения. Про "нет автозапуска" - слова, слова. Если приложение системное - у него по определению больше прав, чем у установленных.
Так, а обновлять приложения без дополнительных вопросов, предустановленный так RuStore может?
Может. Подпись на apk должна быть одинаковая для всех магазинов приложений. Тогда даже если вы изначально установили приложение из Гугл плэй, то можете его обновить из русторе. Короче, механизм работы рустор точно такой же как и гугл плей.
надо еще сразу устанавливать ГосУслуги без возможности удаления
Давно уже. https://www.ixbt.com/news/2021/08/11/spisok-objazatelnyh-prilozhenij-v-rossii-izmenilsja--s-2022-goda-on-dejstvuet-i-dlja-mac.html
Я надеюсь бесплатно распространяют такие продукты (что телефон, что стор)? А то за такое платить...
Понятно, значит это говно не покупаем🗿
Предустановка RuStore для цифровых устройств, это как вакцинация Спутником для человека, в случае необходимости чтобы легко можно было найти концы. Всё ради безопасности и оптимизации расходов операционной системы. Это трудно принять тем, кто любит сначала грешить, потом каяться и верить, что ничего не будет за это.
это как?Всё ради безопасности
вот точно не про безопасность. а уж использование VK ID для логина и требование номера телефона как следствие - да даже google такого не делает.это как вакцинация Спутником для человека, в случае необходимости чтобы легко можно было найти концы
То есть вакцинации спутником отслеживают? то есть чипируют таки?! :-DЭто трудно принять тем, кто любит сначала грешить, потом каяться и верить, что ничего не будет за это.
это к чему вообще?
Комментарий удален модератором
После обновления на реалми, там появился какой-то свой магазин приложений .
Почему это не удивляет, что именно китайские производители согласились на эти условия
Чет боты набежали, забанить бы их @Инспектор
1. Плановый норматив это когда систематизировали расходы.
2. Точно про безопасность😊а как делает гугл, пусть и дальше делает у него более дорогая система обслуживания.
3. Чипирование это сказки для верующих, а для практиков достаточно знать о более лёгких способах контроля на базе тепловизоров.
4. К тому, что кому нечего скрывать, тот и в шоколаде.👍
Ну все) теперь товарищ майор будет знать какие приложухи я качаю