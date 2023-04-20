Техника
Таня Боброва

Tecno и другие китайские производители смартфонов стали предустанавливать RuStore при поставках в Россию — «Ъ» Статьи редакции

Но они рискуют попасть под санкции Google, считает источник. В Tecno отмечают, что всё продумали.

  • Китайский производитель Tecno начал предустанавливать магазин приложений RuStore, который в 2022 году запустила VK при поддержке Минцифры. Об этом «Ъ» рассказали в компании.
  • По её словам, у RuStore по умолчанию нет прав на доступ к системным настройкам: «При первой установке любого приложения из RuStore система Android попросит выдать ей разрешения на скачивание и установку приложений из этого источника».
  • В Tecno добавили, что и другие международные производители тоже начали предустанавливать RuStore, в частности Xiaomi и Vivo. Источник газеты среди разработчиков ПО также назвал Realme, Infinix и itel.
  • В VK сообщили, что некоторые иностранные производители смартфонов «официально поставляют в Россию устройства с предустановленным RuStore», некоторые модели уже в продаже. Это подтвердили и в Минцифры. В Realme и Vivo отказались от комментариев; Oppo, Honor, Infinix, itel и Xiaomi не ответили.
  • Источник «Ъ» среди производителей электроники отметил, что в России сейчас требуют предустанавливать RuStore с завода для всех производителей. При этом для компаний есть риски отключения Google-сервисов в соответствии с существующими контрактами. В Tecno сказали, что используемая схема не нарушает правил Google, поскольку все сервисы проходят согласование.
  • RuStore вошёл в список обязательных программ для предустановки на смартфоны в России с 2023 года. В марте 2023-го Минцифры предложило обязать производителей смартфонов интегрировать магазин с операционной системой, но производители и поставщики раскритиковали идею.
  • Закон о предустановке российских приложений на устройства перед продажей в России вступил в силу 1 апреля 2021 года. Перечень ежегодно утверждает правительство. За нарушение компаниям грозит штраф до 200 тысяч рублей.

#новость #rustore

3247 просмотров
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186 комментариев
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 Вадим Д.

Надеюсь, он удаляется без танцев с бубном.

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Андрей

А что плохого в нем, хорошая альтернатива, особенно для санкционных сервисов. В коем то веке нормальное что то сделали, и началось нытье

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4 комментария
Alex Shevchenko

Главное не давать ему никаких разрешений)

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5 комментариев
kit

Все равно найдем как удалить, даже если придется с бубном потанцевать

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Alexander Golubev

А зачем вы в Армении покупаете телефоны для РФ?

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Светлана Завацкая

Это уже какой-то шаманизм…

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ЯжПрограммист

Я так понимаю у нас теперь два нейро-бота, Вадим Д и Полина Щ

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Andrey Ivan

Жаль, что в профиле пользователей VC на видно страны. Внезапно окажется, что половина этих Вадимов и Полин из Украины.

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29 комментариев
Alex Shevchenko

😂😂😂

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Станислав

А в чем тут причина то беспокойства? Обычное приложение это. Без автозапуска. Нужно будет войдете в него. Нет так и использовать не нужно.
Если кто дыр боится, то тут за китайцев нужно думать. Чего они там от себя в эти телефоны поставили.

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Пропащий Муму

Беспокойство за мои налоги, идущие на разработку этого велосипеда. Когда можно просто жить спокойно и пользоваться тем что намного удобнее.

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54 комментария
Аня

Ботяра. Там ниже такое же сообщение про ‘обычное приложение’.

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ArtYk.inTrade

За попытку удалить, электронная повестка.

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Полина Щербакова

не повестка сразу с покупкой

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Sergey Prince

Понятно, значит это говно не покупаем🗿

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Полина Щербакова

тогда купите телевизор Сбер

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Alexander Golubev

А какое говно будете покупать?

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2 комментария
Аня

Ботяра.
‘Понятно, значит это говно не покупаем🗿’
Даже смайлики одинаковые, фу.

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1 комментарий
Крендель с перцем

Я понимаю почему производитель OS встраивает в него свой App Store, но почему какой-то какашкин сервис, не понятно от кого и непонятно какого качества вынуждают ставить на телефоны?

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К М

У меня есть подозрение, что схема там такая же как с приснопамятной установкой откчественного ПО- появится экран, на котором надо нажать Установить

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7 комментариев

Комментарий удален модератором

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Цой жив

У меня старый телефон Samsung, там столько предустановлено говна, которым никто никогда не пользовался и удалить это невозможно. Вот, нахрена?

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К М

Вот тоже хороший вопрос. То же самое на моем Сяоми. Мало того что этим не пользуется 99% людей, так это же еще зарплаты программистов, то бишь расходы, которые вложены в цену продукта.

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6 комментариев
Станислав

Так тогда мода такая была. Каждый производитель телефон свой калькулятор и подобное лепил.

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1 комментарий
Полина Щербакова

надо еще сразу устанавливать ГосУслуги без возможности удаления

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Андрей Шевчук

И автоматический вход туда по лицу 🌚

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Alexander Golubev

Они давно в списке предустановок же.

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Александр

без возможности отключить геолокацию

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Anna Dorofeeva

За попытку удалить, электронная повестка.

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К М

Запятая хоть чего тут делает?

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Полина Щербакова

за попытку удаления рустор сколько дают?)

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Мики Маус

Пятнашку

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2 комментария
Слегка Придурковатый

Китайские производители смартфонов, вы забыли про Россграм. гг

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Timur Agaev

про него все забыли

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Dima Alexeev

Ну, стали и стали. В чём проблема то?

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Влад Рудовский

Последнее время не пользуюсь Play-маркетом, а в основном китайским getApps. С него по крайней мере всё купить можно.
RuStore — тоже вполне годный сервис. Приложений пока маловато. Но думаю подтянутся.

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Александр

и не забываем про App&Game 4PDA :)

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S

А там есть TOR?

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Полина Щербакова

за это еще 5

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Ненавижу Лицемеров

Я смотрю тут секта вадимовских Лапидарных как обычно на говно исходит. Особенно "Полина" пальцы в кровь стирает. По факту новость отличная, и вообще в телефоне не должно быть монополии на установку софта.

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Николай Замотаев

Так в андроиде и так нет монополии на предустановку софта - ставь любую apk и всё.
А тут теперь монополия заменилась на олигополию, что ни разу не лучше.

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Женя Гагарин

только у вас вместо монополии будет приложенческая цензура)

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Полина Щербакова

а можно его сразу удалить?

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Аня

Записываю: не покупать - Realme, Vivo, Oppo, Honor, Infinix, itel и Xiaomi.

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Андрей Шевчук

Xiaomi ещё можно, там можно разблокировать загрузчик и затем поставить чистый Android (для инструкции достаточно загуглить "4pda <модель телефона>"). Остальные — да, печаль.

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1 комментарий
Миру Мир (запрещено в РФ)

Они же, пока не все ответили
И остаётся в итоге эпл и самсунг (хотя эти любят исполнять ограничения ещё до их полного введения)

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Мобилизованный Фурри

Хорошая идея - это брать телефон/планшет под перепрошивку на Lineage OS или что-то похожее. Ну или найти приятеля, который с этим поможет.

Получится устройство без всякой предустановленной ерунды, да ещё и зачастую с более новой версией Android, которое в итоге дольше прослужит.

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Иван Саблин

Российские бренды бы от НДС освободили, с разницей в 20% потеснили бы китайцев

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Dimitri

Это тебе самые китайцы только с российским шильдикам. И нет, Apple не так же делает.

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3 комментария
DpaHuk

Хитро конечно, пусть тогда сделают при настройке телефона выбор магазина - вот это будет честнее, а не предустановки всякой фигни тем более при текущей власти, все что они делают явно не для удобств. Лахтаботы идите домой ) Вас уже никто не воспринимает всерьез :D

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Андрей Шевчук

adb shell
pm uninstall --user 0 <app_id>

Как удалить «неудаляемые» приложения со смартфона
Чтобы увеличить привлекательность смартфонов, производители ставят на них как можно больше разных…
habr.com
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Ruslan Nicolaev

Вот тоже хороший вопрос. То же самое на моем Сяоми. Мало того что этим не пользуется 99% людей, так это же еще зарплаты программистов, то бишь расходы, которые вложены в цену продукта.

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Milana Andreeva

За попытку удалить, электронная повестка.

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Владлен Лернер

Чет боты набежали, забанить бы их @Инспектор

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Полина Щербакова

телефон со встроенным цитатником Маодзедуна

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Dmitrij Ivanov

А в чем тут причина то беспокойства? Обычное приложение это. Без автозапуска. Нужно будет войдете в него. Нет так и использовать не нужно.
Если кто дыр боится, то тут за китайцев нужно думать. Чего они там от себя в эти телефоны поставили.

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Аня

Ботяра.
‘А в чем тут причина то беспокойства? Обычное приложение это.’
Вы когда одинаковую хрень пишете, палитесь сходу.

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1 комментарий
Миру Мир (запрещено в РФ)
На проекте с 20 апр 2023

Кто о чем, а боты сразу кидаются на амбразуру – защищать

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Николай Замотаев

Занимает место на телефоне. Непонятны права приложения. Про "нет автозапуска" - слова, слова. Если приложение системное - у него по определению больше прав, чем у установленных.

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2 комментария
Vikarti Anatra

Так, а обновлять приложения без дополнительных вопросов, предустановленный так RuStore может?

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Andrey Ivan

Может. Подпись на apk должна быть одинаковая для всех магазинов приложений. Тогда даже если вы изначально установили приложение из Гугл плэй, то можете его обновить из русторе. Короче, механизм работы рустор точно такой же как и гугл плей.

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2 комментария
Timofej Potapov

надо еще сразу устанавливать ГосУслуги без возможности удаления

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Alexander Golubev

Давно уже. https://www.ixbt.com/news/2021/08/11/spisok-objazatelnyh-prilozhenij-v-rossii-izmenilsja--s-2022-goda-on-dejstvuet-i-dlja-mac.html

Список обязательных приложений в России…
Российское правительство утвердило новый перечень приложений и сервисов, обязательных для…
www.ixbt.com
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Павел Шкутко

Я надеюсь бесплатно распространяют такие продукты (что телефон, что стор)? А то за такое платить...

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Anton Efremov

Понятно, значит это говно не покупаем🗿

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BaiGuiKa

Предустановка RuStore для цифровых устройств, это как вакцинация Спутником для человека, в случае необходимости чтобы легко можно было найти концы. Всё ради безопасности и оптимизации расходов операционной системы. Это трудно принять тем, кто любит сначала грешить, потом каяться и верить, что ничего не будет за это.

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Николай Замотаев
оптимизации расходов операционной системы.

это как?

Всё ради безопасности

вот точно не про безопасность. а уж использование VK ID для логина и требование номера телефона как следствие - да даже google такого не делает.

это как вакцинация Спутником для человека, в случае необходимости чтобы легко можно было найти концы

То есть вакцинации спутником отслеживают? то есть чипируют таки?! :-D

Это трудно принять тем, кто любит сначала грешить, потом каяться и верить, что ничего не будет за это.

это к чему вообще?

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Комментарий удален модератором

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Nordic Michelle

После обновления на реалми, там появился какой-то свой магазин приложений .

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Роман Емцов

Почему это не удивляет, что именно китайские производители согласились на эти условия

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Ruslan Nicolaev

Чет боты набежали, забанить бы их @Инспектор

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BaiGuiKa

1. Плановый норматив это когда систематизировали расходы.
2. Точно про безопасность😊а как делает гугл, пусть и дальше делает у него более дорогая система обслуживания.
3. Чипирование это сказки для верующих, а для практиков достаточно знать о более лёгких способах контроля на базе тепловизоров.
4. К тому, что кому нечего скрывать, тот и в шоколаде.👍

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Артур Мороз

Ну все) теперь товарищ майор будет знать какие приложухи я качаю

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