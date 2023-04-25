Техника
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Минцифры запланировало обязать ритейлеров устанавливать российскую ОС на все ноутбуки и ПК перед продажей — «Ъ» Статьи редакции

Пока предустановка программ — обязанность производителей.

  • Минцифры разрабатывает нормативные документы, которые переложат на ритейлеров предустановку российского софта на импортные компьютеры, рассказал «Ъ» источник в правительстве. Другой добавил, что инициативу обсуждают с конца 2022 года. В ведомстве не ответили на вопросы издания.
  • По действующему постановлению правительства, предустановка — обязанность производителя. Пока «любой продавец техники в России может легально самоустраниться от этого, заявив об отсутствии у него полномочий», объяснил руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин. При изменении регулирования ритейлер будет обязан предустанавливать российское ПО под угрозой изъятия товара.
  • В ноябре 2022 года Минцифры провело опрос бизнеса для выбора «целевых» отечественных операционных систем. По итогам выделили три системы: Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС» — все они базируются на Linux.
  • Инициатива может помочь избежать нелегальных поставок устройств на Windows, которая не получает обновлений безопасности, считает председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
  • Введение обязательной предустановки российских ОС на импортные ноутбуки и ПК негативно скажется на рынке, считает представитель РАТЭК, которая объединяет «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Ситилинк» и другие розничные сети. С этим соглашается и один из анонимных источников «Коммерсанта».

Если обяжут предустанавливать российскую ОС вместо уже установленной производителем, следствием станет удорожание продукции. Установка же двух ОС одновременно реализуема не на всех устройствах.

Антон Гуськов, представитель РАТЭК

#новость

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79 комментариев
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 Kot Wild

Сгорел сарай, гори и хата

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Пропащий Муму

- Галя, у меня отмена!
Галя:

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Спортлото

Уже выезжаем

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6 комментариев
Сергей Ефремов

Поздравляю всех с б/у ноутбуками!

Упаковка скрыта, там кто-то ковырялся

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Alex Shevchenko

Не кто-то, а ручки ретейлера))

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2 комментария
Alex Melnikoff

вне данного контекста, но все же секта свидетелей невскрытой пленки удивляет

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2 комментария
Алекс Чу

А че делать с Apple?

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Cyril Ruzanov

Мммм, макбук про с Астрой 🤩

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1 комментарий
Eugene

как что? запретить к продаже конечно, раз рос. линукс нельзя поставить.

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2 комментария
Виолетта

У китайцев есть варианты на все случаи жизни.

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1 комментарий
Dmitriy

если человек покупает макбук, он надеется там увидеть mac os, смысл тогда переплачивать за это

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Невероятный Блондин

Да да.
Продавец вскрывает коробку,
Активирует предустановленную ось,
Форматирует там винчестер,
Ставит на девайс скрепную отечественную ось,
Запаковывает скотчем,
Продаёт покупателю.
✊🏼

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Иван

*по цене нового и без гарантии

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2 комментария
Айнур

ура, «переустановить винду» будет снова в моде!

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Александр

Причём можно будет продавать эту услугу прямо в магазине всего за 2900 рублей)

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1 комментарий
Acura Acira

А за установку офиса брать по 500 рублей за программу

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Andrei Chirkov

А при включение компа будет Гимн России играть?

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Дмитрий Зима

в расширенном пакете за 9999.

ps. пакет является неотъемлемой частью и обязателен к установке

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Макар Михальченко

Скоро обяжут доп. микрофончики в ноутбуки вставлять перед покупкой

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Alex Melnikoff

зачем доп? большинство дурачков скачает яндекс браузер и все, им уже начали лить в уши про сертификаты и т.д., мол яндекс или смерть.. в смысле мейл ру атом))

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Denis Elakhin

ой лучше б запланировали себе долгий путь

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Вася Пражкин
Установка же двух ОС одновременно реализуема не на всех устройствах

Да ладно? А под угрозой конских штрафов?

А вообще проблемы реально нет. Ну откусят 5 гигов на раздел с рос. линуксом, кто вообще заметит? Ну денежку придется производителю линукса отдать, но покупатель у нас привычный, заплатит.

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Umbrella Corporation

Про дрова и специфичный софт все резко забыли, а большенство ноутов ничего кроме винды последний и не переваривают. Что же делать ретейлеру , вскрыться?

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5 комментариев
Невероятный Блондин

Чтобы откусить раздел, надо форматировать винт, на котором уже свой раздел 😁

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17 комментариев
Слегка Придурковатый

Денис Попов, топлю за тебя и твою ОС!

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Пропащий Муму

Ну а антивирус как же? Бабушкина.
Не всем Каспер по карману.

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Борис Вишневский

Реально, жаль еще нет закона запрещающего продажу устройств со скучными виндоусовскими обоями

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Jiko

Ахахах

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Alex Shevchenko

Это типа ноут без оси низя купить?🤔🤦

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Виолетта

так все программы шприоны в ОС. Вон даже пресловутый Сбер пытается навяхать телевизор со своим ОС.

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Alex Melnikoff

у сбера мобильное приложение запрашивает самые офигенные разрешения по сравнению с кучей других банков. кто-то ждал, что отдельное устройство будет скромнее??

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Александр Рюмин

Только на ноутбуки?
А на ПК?
Избирательность или все ещё впереди?
[нужное подчеркнуть]

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تقي

Сначала бы профинансировали и создали это ПО, перед тем как «обязать».
А то клепают темы на свободных дистрибутивах и пакетах, навешивают ценники и ярлык «отечественного».
Короче цирк шапито, устроили старперов синхронно нажимающих кнопки не разбирающихся ни в чем.

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Дмитрий Зима

мне кажется или в РФ все же раньше было понятие навязанной услуги? если мне не нужна отечественная ос по причине несовместимости с используемым по, то почему я должен за это платить?

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ЧятЖПТ

Кто сказал что должны-не покупайте не платите

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1 комментарий
Иван Иванов

Per aspera ad Astra

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Dmitriy

Если будут ставить их на макбуки, это будет полный треш. Учитывая что наши ретейлеры их поставляют, в том числе современные.

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Jo Beck

надо еще обязать покупать белорусские ноутбуки - Песняр

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Jo Beck

ОС Военком ?

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