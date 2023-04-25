Минцифры запланировало обязать ритейлеров устанавливать российскую ОС на все ноутбуки и ПК перед продажей — «Ъ» Статьи редакции
Пока предустановка программ — обязанность производителей.
- Минцифры разрабатывает нормативные документы, которые переложат на ритейлеров предустановку российского софта на импортные компьютеры, рассказал «Ъ» источник в правительстве. Другой добавил, что инициативу обсуждают с конца 2022 года. В ведомстве не ответили на вопросы издания.
- По действующему постановлению правительства, предустановка — обязанность производителя. Пока «любой продавец техники в России может легально самоустраниться от этого, заявив об отсутствии у него полномочий», объяснил руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин. При изменении регулирования ритейлер будет обязан предустанавливать российское ПО под угрозой изъятия товара.
- В ноябре 2022 года Минцифры провело опрос бизнеса для выбора «целевых» отечественных операционных систем. По итогам выделили три системы: Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС» — все они базируются на Linux.
- Инициатива может помочь избежать нелегальных поставок устройств на Windows, которая не получает обновлений безопасности, считает председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
- Введение обязательной предустановки российских ОС на импортные ноутбуки и ПК негативно скажется на рынке, считает представитель РАТЭК, которая объединяет «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Ситилинк» и другие розничные сети. С этим соглашается и один из анонимных источников «Коммерсанта».
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Сгорел сарай, гори и хата
- Галя, у меня отмена!
Галя:
Уже выезжаем
Поздравляю всех с б/у ноутбуками!
Упаковка скрыта, там кто-то ковырялся
Не кто-то, а ручки ретейлера))
вне данного контекста, но все же секта свидетелей невскрытой пленки удивляет
А че делать с Apple?
Мммм, макбук про с Астрой 🤩
как что? запретить к продаже конечно, раз рос. линукс нельзя поставить.
У китайцев есть варианты на все случаи жизни.
если человек покупает макбук, он надеется там увидеть mac os, смысл тогда переплачивать за это
Да да.
Продавец вскрывает коробку,
Активирует предустановленную ось,
Форматирует там винчестер,
Ставит на девайс скрепную отечественную ось,
Запаковывает скотчем,
Продаёт покупателю.
✊🏼
*по цене нового и без гарантии
ура, «переустановить винду» будет снова в моде!
Причём можно будет продавать эту услугу прямо в магазине всего за 2900 рублей)
А за установку офиса брать по 500 рублей за программу
А при включение компа будет Гимн России играть?
в расширенном пакете за 9999.
ps. пакет является неотъемлемой частью и обязателен к установке
Скоро обяжут доп. микрофончики в ноутбуки вставлять перед покупкой
зачем доп? большинство дурачков скачает яндекс браузер и все, им уже начали лить в уши про сертификаты и т.д., мол яндекс или смерть.. в смысле мейл ру атом))
ой лучше б запланировали себе долгий путь
Да ладно? А под угрозой конских штрафов?
А вообще проблемы реально нет. Ну откусят 5 гигов на раздел с рос. линуксом, кто вообще заметит? Ну денежку придется производителю линукса отдать, но покупатель у нас привычный, заплатит.
Про дрова и специфичный софт все резко забыли, а большенство ноутов ничего кроме винды последний и не переваривают. Что же делать ретейлеру , вскрыться?
Чтобы откусить раздел, надо форматировать винт, на котором уже свой раздел 😁
Денис Попов, топлю за тебя и твою ОС!
Ну а антивирус как же? Бабушкина.
Не всем Каспер по карману.
Реально, жаль еще нет закона запрещающего продажу устройств со скучными виндоусовскими обоями
Ахахах
Это типа ноут без оси низя купить?🤔🤦
так все программы шприоны в ОС. Вон даже пресловутый Сбер пытается навяхать телевизор со своим ОС.
у сбера мобильное приложение запрашивает самые офигенные разрешения по сравнению с кучей других банков. кто-то ждал, что отдельное устройство будет скромнее??
Только на ноутбуки?
А на ПК?
Избирательность или все ещё впереди?
[нужное подчеркнуть]
Сначала бы профинансировали и создали это ПО, перед тем как «обязать».
А то клепают темы на свободных дистрибутивах и пакетах, навешивают ценники и ярлык «отечественного».
Короче цирк шапито, устроили старперов синхронно нажимающих кнопки не разбирающихся ни в чем.
мне кажется или в РФ все же раньше было понятие навязанной услуги? если мне не нужна отечественная ос по причине несовместимости с используемым по, то почему я должен за это платить?
Кто сказал что должны-не покупайте не платите
Per aspera ad Astra
Если будут ставить их на макбуки, это будет полный треш. Учитывая что наши ретейлеры их поставляют, в том числе современные.
надо еще обязать покупать белорусские ноутбуки - Песняр
ОС Военком ?