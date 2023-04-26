Amazon разместила Beats Studio Buds Plus раньше официального анонса — «прозрачные» наушники стоят $169,95 Статьи редакции
Наушники в похожем дизайне выпускает и стартап Nothing сооснователя OnePlus.
- Вечером 25 апреля 2023 года на Amazon появилась страница с новыми наушниками Beats (с 2014 года принадлежит Apple), обратили внимание The Verge и MacRumors. На момент публикации заметки страница уже недоступна.
- Согласно описанию на сайте, которое цитируют издания, наушники Studio Buds Plus с активным шумоподавлением и временем автономной работы до 36 часов (с кейсом) будут продаваться по цене $169,95 (около 14 тысяч рублей по курсу ЦБ на 26 апреля). Предполагаемый старт продаж — 18 мая 2023 года.
- По дизайну Studio Buds Plus и кейс для них похожи на Studio Buds, отмечает The Verge. При этом они будут представлены в чёрном и белом цветах, а также «прозрачном» варианте.
- «Прозрачный» дизайн напоминает дизайн наушников Ear от Nothing сооснователя OnePlus Карла Пея, указывает MacRumors. Стартап выпустил первую версию устройства в 2021 году — в обзорах писали, что они лучше и дешевле AirPods Pro. Вторые беспроводные наушники Nothing представил в октябре 2022-го, а третьи — в марте 2023-го.
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😄😄😄
Пахаха, выглядят как реплика реплики с Китая, положенная в подарок продавцом c Али. Что за упоротый дизайн?
мда, так себе, еще и за 169,95 долларов
Реально многовато для таких ушей)
главное какой звук, не слышал про нормальные вкладыши беспроводные с теплым глубоким басом.
Samsung galaxy buds норм
"хороший звук" и "beats" это два круга на диаграмме Венна, которые друг с другом не пересекаются
Ниже посоветовали самсы, а ещё получше будут Huawei Buds Pro, там и микрофон получше. И те, и те у меня есть, активно пользуюсь.
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Обожаю прозрачную электронику, надеюсь на возвращение тренда
NothingBeatsPods
это же средняя пенсия среднего пенсионера)
В России все равно не будут продавать
Все привезут, не волнуйтесь.
Им цена 99-129$ максимум
По картинке - какое-то дешёвое китайское говно. Только не дешёвое. И возможно не китайское.
чот красоты в прозрачности в данном случае для меня мало
Все ещё хуже си джи подс
Я покупал какие другие Студио Бадс, похожие по дизайну, только непрозрачные. Был неприятно уливлён как качеством звучания, так и качеством корпуса. Не ожидал такого от Эпл
Дизайнеры "постарались"
Моё строго субъективное мнение, но выглядит очень дешево и колхозно. Как реплика с алика, честное слово)
Потерял один наушник эирподс про. Начал искать что-то другое, потому что подсы каша жесть. Теперь везде пишут что ТВС сам по формату гавнонаушники. Вот так. А эти еще выглядят как из палатки пресса.
а где там эти, которые китайские за 10 ценников продают, якобы тюменско-российские? уже готовы дать ответ амазону?