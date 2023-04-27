Amazon закрыла проект «умных» фитнес-браслетов без дисплея Halo спустя почти три года после запуска Статьи редакции
Это очередной шаг компании по «агрессивному сокращению расходов».
- Компания прекратит поддержку браслетов и приложения для них с 31 июля 2023 года. Пользователи могут скачать свои данные о здоровье в настройках — после их удалят. Утилизировать устройство и аксессуары к нему Amazon рекомендовала с помощью своей программы.
- Amazon обещает вернуть неиспользованные подписки и уже прекратила брать деньги за существующие. Компания также уведомила о сворачивании проекта сотрудников, которые работали над ним. Им выплатят выходное пособие, помогут с медстраховкой и в трудоустройстве.
- Halo — это линейка «умных» фитнес-браслетов, которые Amazon представила в 2020 году. Они работали по подписке за $4 в месяц. До этого компания занималась в основном устройствами для дома.
- CNBC отмечает, что закрытие проекта — очередной шаг Amazon по «агрессивному сокращению расходов» на фоне спада экономики и замедления розничных продаж. До этого компания закрыла, например, проекты устройств для видеозвонков для детей Glow и роботов-доставщиков Scout. В январе 2023-го она решила уволить 18 тысяч сотрудников, а в марте — ещё 9000.
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Это называется: нах*я мне без х*я, если с х*ем дох*я.
4$ в месяц за сбор твоих данных. Ммм...
да тут и без подписок данные везде собирают)
нормальная цена...
Правильно. Лучше пивас выпускать - сразу прибыль будет
Открыть и торгавать
Халё не алё
Чтобы оценить полноту тела, нужно сделать в приложении Halo четыре фотографии в нижнем белье со всех сторон. - АйТи поддержка взвыла разглядывать толстых тёток?
Или всё таки утечка фоток ню произошла?
Это для того, чтобы всем чип под кожу навязать.