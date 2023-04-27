Техника
Таня Боброва

Amazon закрыла проект «умных» фитнес-браслетов без дисплея Halo спустя почти три года после запуска Статьи редакции

Это очередной шаг компании по «агрессивному сокращению расходов».

Источник: Amazon
  • Компания прекратит поддержку браслетов и приложения для них с 31 июля 2023 года. Пользователи могут скачать свои данные о здоровье в настройках — после их удалят. Утилизировать устройство и аксессуары к нему Amazon рекомендовала с помощью своей программы.
  • Amazon обещает вернуть неиспользованные подписки и уже прекратила брать деньги за существующие. Компания также уведомила о сворачивании проекта сотрудников, которые работали над ним. Им выплатят выходное пособие, помогут с медстраховкой и в трудоустройстве.
  • Halo — это линейка «умных» фитнес-браслетов, которые Amazon представила в 2020 году. Они работали по подписке за $4 в месяц. До этого компания занималась в основном устройствами для дома.
  • CNBC отмечает, что закрытие проекта — очередной шаг Amazon по «агрессивному сокращению расходов» на фоне спада экономики и замедления розничных продаж. До этого компания закрыла, например, проекты устройств для видеозвонков для детей Glow и роботов-доставщиков Scout. В январе 2023-го она решила уволить 18 тысяч сотрудников, а в марте — ещё 9000.
Техника
Вадим Скворцов
«Нам не нужна такая критика от компьютера»: браслет от Amazon оценивает внешность обнажённого владельца и тембр голоса Статьи редакции

Авторы The Washington Post протестировали браслет Halo и удивились, насколько интимную информацию он собирает. В конспекте — почему устройство скорее помогает Amazon собирать данные, чем стать пользователю здоровым.

Приложение использует ИИ для оценки тембра голоса владельца Джеффри Фаулер, The Washington Post

#новость #amazon

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10 комментариев
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 Вадим Д.

Это называется: нах*я мне без х*я, если с х*ем дох*я.

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Амбассадор Черноголовки

4$ в месяц за сбор твоих данных. Ммм...

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Таисия Игнатьева

да тут и без подписок данные везде собирают)

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Kim Fink

нормальная цена...

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M-S-R (verified)

Правильно. Лучше пивас выпускать - сразу прибыль будет

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Костя Герман

Открыть и торгавать

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noname

Халё не алё

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noname

Чтобы оценить полноту тела, нужно сделать в приложении Halo четыре фотографии в нижнем белье со всех сторон. - АйТи поддержка взвыла разглядывать толстых тёток?

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noname

Или всё таки утечка фоток ню произошла?

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Виолетта

Это для того, чтобы всем чип под кожу навязать.

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