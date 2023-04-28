Microsoft перестанет выпускать компьютерные мыши, клавиатуры и другие аксессуары под своим брендом Статьи редакции
Останется только линейка Surface, которая стоит дороже.
- Microsoft больше не будет производить мыши, клавиатуры и веб-камеры под одноимённым брендом, сообщил The Verge со ссылкой на компанию. Компания впервые выпустила мышь под своим брендом в 1983 году.
- Производитель сосредоточится на линейке аксессуаров для компьютеров под брендом Surface. В неё войдут мыши, клавиатуры, ручки, док-станции, переходники и другое. Компания распродаст запасы техники под брендом Microsoft по прежним ценам.
- В магазинах уже есть клавиатуры и мыши под брендом Surface, но они стоят дороже. Например, эргономичная клавиатура Surface стоит $129, Microsoft — $59,99. В Microsoft не уточнили, запустят ли линейку недорогих аксессуаров.
- Выручка Microsoft от техники, включая Surface, аксессуары для ПК и очки дополненной реальности HoloLens, в третьем квартале 2023 финансового года (закончился 31 марта) упала на 30% год к году.
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Логитех все равно лучше и дешевле
У меня на логитек клавиши wasd стерлись через полгода. Никогда больше не возьму их продукцию.
Ну так, естественно. Зачем переплачивать за бренд, если есть варианты куда лучше за ту же сумму..
У меня есть Microsoft all-in-one Media keyboard. Практически не было у неё альтернатив, если нужно было устройство 2-в-1 (клавиатура и тачпад)
Бонусом, она защищена от пролитий
Новый элемент пролитий
стоит сразу за Ихний
литий про макс
не знаю как вам, но мне максимально неудобно пользоваться тачпадом , он не защищен от случайных нажатий, да и работать с какими-то документами, или графическими файлами чересчур сложно
Эргономические мышки и клавы сравнимого качества есть только у Logitech. Вот там за бренд от всей души просят.
И качество... Трижды уже чистил кнопку на MX 2s за два голаг. У MS мыши кнопка сдохла через 8 лет. Ни разу не чистил.
Ну, тут все относительно ) У меня MX 2 с 2015 и все работает как надо, только потерлась вся от того, что временами беру с собой и кидаю в рюкзак )
Варианты лучше MS NEK 4000 за ту же сумму?
Ээх, комфорты офигенные были.
Пусть под сюрфейсом оставят.
Эх, когда заканчивал школу, некий благотворитель для каждого выпускника выполнил одно пожелание. Я пожелал гарнитуру или мышку и клавиатуру Microsoft, только из-за бренда.
Вполне был доволен :)
Эх, не тому сейчас учат в школе..
Ушла эпоха
Правда я эти никогда не пользовался
Это нам специально такие новости пишут, чтобы мы думали что везде. Я слышал что тойота еще перестала производить автомобили.
В России или везде? Непонятно из новости.
Везде
А, т.е. ничего не меняется, кроме названия! Это хорошо, а то я уже расстроится успел, что MS мышек и клав не будет
Печаль, у меня мышь оптическая лет 8 работала без нареканий, потом кнопка перестала правая клацать. И клава крутая была и вебкамера. Но современные камеры не советую, фокуса нет.
Они пошли дальше: они заставили называть своим именем (точнее, именем Виндовс) кнопку почти на любой клавиатуре.
Кому ещё подобное удавалось? Даже Гугл не сумел создать Андроид-кнопки.
Останется только линейка Surface, которая стоит дороже.
Главное что оставили то что подороже((