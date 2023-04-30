Ноющие уши, насмешки и чересчур хорошее шумоподавление: как показали себя наушники Dyson с «маской Бейна» Статьи редакции
Про «абсурдное устройство с не менее абсурдной стоимостью и видом, как из киберпанковского аниме», рассказала обозревательница издания The Verge.
В марте 2022 года компания Dyson представила прототип наушников с маской для фильтрации воздуха Zone, которые можно использовать как гарнитуру с шумоподавлением или в том числе как «защиту» от вредных частиц.
В декабре она рассказала, что устройство будет стоить $949, сможет работать до 50 часов как аудиоустройство и до четырёх, если включить фильтры, а весить будет около 670 г.
Тогда The Verge отмечало, что наушники слишком тяжёлые по сравнению с другими аксессуарами и чересчур дорогие даже для самой Dyson, чей фен стоит $500, а очиститель — $569. Теперь, после старта продаж в США, проверить их в деле взялась обозревательница The Verge Виктория Сун. Ниже — её впечатления.
Первый день: превращение в Бейна
- Без маски наушники Zone весили 590 г, с ней — 666 г. Для сравнения: вес беспроводной гарнитуры AirPods Max от Apple, которую многие, по словам Сун, считают «тяжёлой», составляет 386 г. Сама же она обычно носит Sony WH-1000XM4 весом 254 г.
- Проблем с установкой фильтров, а также подключением к телефону не было. Для полной зарядки устройства после покупки потребовалось три часа.
- Все необходимые кнопки располагались прямо на наушниках. Слева — те, что отвечают за подачу воздуха к маске и сопряжение по Bluetooth. Справа — джойстик, с помощью которого можно управлять музыкой: включать, останавливать и перематывать песни, а также регулировать громкость.
- Первый «тест-драйв» Сун провела во время рабочего видеозвонка. Коллеги раскритиковали чересчур громоздкий вид наушников, а сама она отметила хорошее качество звука и шумоподавления. Уже сняв Zone, она почувствовала, как ноют уши и устала шея.
Второй день: первая проверка фильтров
- Коллеги в офисе сперва высмеяли Сун в наушниках, а позже стали их примерять. Тогда обозревательница заметила, что при попытке надеть наушники вместе с присоединённой маской, последняя то и дело отваливалась.
- Проблема крылась в магнитном креплении: магниты быстро сцеплялись, когда маску нужно было надеть, но при этом так же легко рассоединялись при неосторожных движениях.
- В обед Сун отправилась на прогулку по Нью-Йорку, где через каждые несколько кварталов проверяла загрязнение воздуха в специальном приложении MyDyson. Во всех случаях качество было «хорошим», кроме района близ железнодорожной станции.
- Так как обозревательница заранее включила режим автофильтрации, там у неё сразу сработали фильтры. Поток воздуха, поступающий из маски, показался незаметным: во-первых, потому что между ртом и маской было расстояние, во-вторых, потому что на улице «гулял» ветер.
- В помещении поток воздуха в лицо ощущался сильнее, но носить маску со включёнными фильтрами в офисе Сун не хотела, чтобы не распространять микробы.
- Когда Сун спустилась в метро, датчик качества воздуха вновь показал удовлетворительный уровень вместо хорошего, но на этот раз фильтры не включились. После примерно часовой прогулки с включённой системой «очистки» заряд аккумулятора упал ниже 20% — этого мало для запуска фильтров.
Третий день: работа из дома без маски
- Сун решила проверить, как долго она сможет носить наушники без дискомфорта. Её хватило на три часа. «Дело не в том, что гарнитура неудобная. У неё мягкие амбушюры, оголовье с обивкой. Просто она тяжёлая — даже для самой крепкой в мире шеи», — рассказала она.
- В наушниках неудобно смотреть вниз — «кажется, что гравитация тянет голову к земле». Сун проносила их ещё час, и у неё заболела голова: «Правда, не скажу точно почему: из-за наушников или потому что читала собственную писанину».
- Из плюсов она выделила две детали: если снять наушники, устройство автоматически включает режим низкого энергопотребления, а если надеть, моментально включается.
- Музыка звучала хорошо, но при подключении по Bluetooth голосам исполнителей не хватало «мощи». Звук через кабель Сун оценила выше. В приложении MyDyson также есть эквалайзер, но в нём всего три режима: все они «сбалансированные», так что сильно «выкрутить» отдельные частоты не получится.
- Сун также не понравилось то, что у наушников только один разъём USB-C, который располагается на левом наушнике. На ноутбуке соответствующий порт был справа — из-за этого автору пришлось работать с перекинутым через руки шнуром.
Четвёртый, пятый и шестой дни: коварство хорошего «шумодава»
- Один день Сун провела дома за уборкой. Сначала она обрадовалась, что не слышит шум пылесоса, но потом поняла, что не слышит и звуки кухонных приборов. О том, что в аэрогриле начала подгорать еда, она узнала, только когда сработала пожарная сигнализация.
- Пятый день обозревательница посвятила работе, надевая наушники с перерывами. К концу дня ей стало казаться, что амбушюры сильно давят не только на уши, но ещё и на челюсть. Аккумулятор всё ещё держал половину заряда, хотя заряжала его Сун только в третий день. Он разрядился лишь на шестой, когда она включила фильтрацию.
- В шестой день Сун вновь заметила, что хорошее шумоподавление — это не всегда преимущество. Она могла слышать писк сирен и сильный скрежет колёс поезда, но не шаги прохожих — из-за этого дело чуть не кончилось сердечным приступом. «Я ушла по улице, забыв отключить "шумодав", и не знала, что всё это время за мной спешил человек, пока он не положил мне руку на плечо», — рассказала она.
Вряд ли многие захотят купить наушники Dyson Zone, считает Сун после восьми дней тестирования. Без маски они выглядят как любая другая охватывающая гарнитура, а стоят при этом почти $1000. «Аудиофилов» высокий ценник не остановил бы, но качество звука у устройства тоже не выдающееся.
Не захотела отказаться от Sony и сама Сун, но признала, что все обещания производитель выполнил: наушники, фильтры и шумоподавление работают как надо, выполнено изделие хорошо и быстро сопрягается с телефоном, приложение функционирует без сбоев.
Под вопросом оказалось удобство, но, возможно, его главная «фишка» — это футуристичный вид, а не практичность, заключила обозревательница.
Так бы и написала, что не любит анимешников.
А вещь, для тех кто хочет отличиться, крутая.
Вот намного экономнее вариант, если хочешь «отличиться». А наушники это в первую очередь – качество звучания и сборка.
Я, конечно, кибербанк имел ввиду. Стиль грабителя банка из Жулебино это другое.
Отличный шумодав, так и запишем. Давно искал такие чтоб прям вообще ноль звуков
fyi, у Airpods Max отличный шумодав - весь мир пропадает, аж животный страх возникает