Техника
Евгения Евсеева

Apple вместе с Google запланировали внедрить в Bluetooth функцию для обнаружения «нежелательных» поисковых маячков Статьи редакции

На iOS уже есть такая функция для отслеживания AirTag, теперь она появится на Android.

  • Apple вместе с Google работают над обновлением для Bluetooth, которое позволит оповещать пользователей смартфонов о нахождении рядом «нежелательных» трекеров — например, AirTag, пишет CNBC.
  • У Apple уже есть такая функция: компания добавила её в феврале 2022 года вместе с обновлением для iOS. Если рядом находится «чужой» AirTag, пользователи получают уведомление об этом, а также могут посмотреть, где именно находится трекер. Так Apple отреагировала на жалобы о слежке при помощи устройств.
  • Теперь такую функцию смогут получить и смартфоны на Android, предполагает издание. Кроме того, обновление Bluetooth поможет внедрять оповещения о незнакомых трекерах и другим разработчикам таких устройств — например, Samsung или Tile.
  • Закончить разработку Apple и Google планируют к концу 2023 года, а уже после — внедрить в «будущие версии iOS и Android».
Техника
Евгений Делюкин
Зачем нужны трекеры AirTag и почему лидер рынка маячков обвиняет Apple в нечестной борьбе Статьи редакции

Стартап Tile занял 90% рынка трекеров США, но появление AirTag может изменить ситуацию за счёт уникальных функций, недоступных конкурентам Apple.

AirTag

#новость #apple #google #airtag

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11 комментариев
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 Вадим Д.

Встревожился было товарищ майор, но вспомнил, что на каждую хитрую задницу найдётся болт с резьбой, успокоился и продолжил наблюдение.

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Labeling

Да откуда товарищу майору знать о bluetooth маячках, он все еще мыслит категориями болтов с резьбой и паяльников. Неужели провалы в войне не вскрыли для всех реальный уровень технологической грамотности товарищей майоров, когда у солдат нет даже тупо раций с шифрованием.

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Иван Серик
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Антон Большаков

Эх, хороший был мужик ))

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Вадим Д.

Полагаю, у солдат нет раций как класса, у бойцов спецназа да, у рядовых в окопах — ну, Вы поняли.
Ну и сарказм всё же (-:

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Поручик молчать

не понятно о чем речь вообще

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ART

В карман тебе кто то положит эйртаг, а твой фон его обнаружит и сообщит, что у тебя в кармане чужой эйртаг.

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Поручик молчать

Бред какой-то... если я зашел в кафе и там народ с аертагами сидит, меня уведомлениями завалят?

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Слава Мак

Эта фича работает, когда неизвестный маячок начинает двигаться ровно с тобой

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Незнайка на Луноходе
если я зашел в кафе и там народ с аертагами сидит, меня уведомлениями завалят?

Такое скопление вражеских эйртагов в одном кафе — знак, что завалят 100%

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Roman Orlov

Фильм Ghosted - реклама девайсов AirTag :)

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