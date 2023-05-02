Apple вместе с Google запланировали внедрить в Bluetooth функцию для обнаружения «нежелательных» поисковых маячков Статьи редакции
На iOS уже есть такая функция для отслеживания AirTag, теперь она появится на Android.
- Apple вместе с Google работают над обновлением для Bluetooth, которое позволит оповещать пользователей смартфонов о нахождении рядом «нежелательных» трекеров — например, AirTag, пишет CNBC.
- У Apple уже есть такая функция: компания добавила её в феврале 2022 года вместе с обновлением для iOS. Если рядом находится «чужой» AirTag, пользователи получают уведомление об этом, а также могут посмотреть, где именно находится трекер. Так Apple отреагировала на жалобы о слежке при помощи устройств.
- Теперь такую функцию смогут получить и смартфоны на Android, предполагает издание. Кроме того, обновление Bluetooth поможет внедрять оповещения о незнакомых трекерах и другим разработчикам таких устройств — например, Samsung или Tile.
- Закончить разработку Apple и Google планируют к концу 2023 года, а уже после — внедрить в «будущие версии iOS и Android».
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Встревожился было товарищ майор, но вспомнил, что на каждую хитрую задницу найдётся болт с резьбой, успокоился и продолжил наблюдение.
Да откуда товарищу майору знать о bluetooth маячках, он все еще мыслит категориями болтов с резьбой и паяльников. Неужели провалы в войне не вскрыли для всех реальный уровень технологической грамотности товарищей майоров, когда у солдат нет даже тупо раций с шифрованием.
Эх, хороший был мужик ))
Полагаю, у солдат нет раций как класса, у бойцов спецназа да, у рядовых в окопах — ну, Вы поняли.
Ну и сарказм всё же (-:
не понятно о чем речь вообще
В карман тебе кто то положит эйртаг, а твой фон его обнаружит и сообщит, что у тебя в кармане чужой эйртаг.
Бред какой-то... если я зашел в кафе и там народ с аертагами сидит, меня уведомлениями завалят?
Эта фича работает, когда неизвестный маячок начинает двигаться ровно с тобой
Такое скопление вражеских эйртагов в одном кафе — знак, что завалят 100%
Фильм Ghosted - реклама девайсов AirTag :)