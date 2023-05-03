Техника
Артур Томилко

«Яндекс», «Ланит» и Gigabyte завершили строительство завода по производству серверов в Рязани Статьи редакции

К 2024 году совместное предприятие может занять до 10% рынка, считают эксперты.

  • «Яндекс» планирует запустить на площадке производство серверов OpenYard, рассказал «Ъ» директор «Промобита» Максим Копосов. Компания также ищет специалистов для работы в Рязани.
  • В «Яндекс» уточнили, что производство пока не запущено, а компания никогда не была «контролирующим лицом OpenYard». По данным газеты, товарный знак OpenYard принадлежит «Центру открытых разработок», в котором по 50% контролируют «Яндекс» и «Ланит Венчурс».
  • Оборудование OpenYard могут включить в реестр Минпромторга для участия в госзакупках, считает собеседник «Ъ» на рынке радиоэлектроники. Чтобы набрать для этого необходимое количество баллов, «Яндексу» достаточно выпускать материнские платы и производить сборку серверов.
  • Сейчас более половины продаж серверов в России приходится на иностранных производителей — Huawei, HP, Dell и других. Но к 2024 году, после отладки производства, оборудование OpenYard может занять около 10% рынка, полагают опрошенные газетой эксперты.
  • Осенью 2021 года «Яндекс», «Ланит» и тайваньская Gigabyte объявили, что вложат более 1 млрд в строительство производства в Рязани. Планировалось, что совместное предприятие будет выпускать 60 тысяч серверов в год и продавать оборудование частным компаниям, ведомствам, министерствам и организациям, которые хотят использовать «железо» отечественной сборки.
  • В ноябре 2021 года совместное предприятие выпустило первые 200 серверов OpenYard на контрактом производстве в Зеленограде. В «Яндексе» тогда объявили, что будут использовать оборудование в своих дата-центрах.

#новость #яндекс #openyard

1253 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
22 комментария
Написать комментарий...
 Киприан Лейн
Сейчас более половины продаж серверов в России приходится на иностранных производителей

Ну всё честно сказали, ведь 100% - это же больше половины.

Ответить
Развернуть ветку
just a.

А бывает такое, чтобы новость про новое производство в РФ не засрали на vc ?
- ой, очередная сборка..
- ой, сколько бабла отмыли..
.
Да, сборка, но что лучше кричать "гойда" и производить ракеты или стараться наладить в стране что-то помимо ВПК ? Пока сборка и на том спасибо, никто не думает сколько рабочих мест будет создано, что любое крупное предприятие подтягивает мелких контрагентов? Или это за рамками понимания икспеторов ?

Ответить
Развернуть ветку
Dima Alexeev

Нет цели у комментаторов хвалить российские производства

Ответить
Развернуть ветку
Eddie II

Кстати насчёт рабочих мест, пытался найти вакансии и не смог. Как так?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Очередная сборка, судя по всему. Хотя тоже производство. Вроде бы не только шильдики будут клеить.
И завод не в Рязани, а в городе Рыбное под Рязанью.

Ответить
Развернуть ветку
Степан Фадеев

Очередной эксперт в комментариях. Хотя это не точно.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Фрост

Простите... А что там Open? Типа платформа открытая и по их документации любой может свое производство намутить?

Ответить
Развернуть ветку
just a.

Это , бл*ть, просто название 🙆🐒

Простите.. А что там Apple? Типа яблоками торгуете и любой может купить яблок у вас ?

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Фрост

Обычно когда в название фигурирует слово Open это обозначает открытый или свободный (применительно к лицензии). OpenBSD, OpenRISC, OpenSSL, OpenSSH и тд...

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Нет, тут Open - это яндексовцы просто взяли открытые архитектуры и ПО. Ну чтоб лярда рублей хоть на что-то хватило.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Фрост

А это тонко 😂

Ответить
Развернуть ветку
Dima Alexeev

Давайте почитаем в коментах, как плохо, что «Яндекс» планирует запустить производство серверов

Ответить
Развернуть ветку
Киприан Лейн

OpenYard - типа намёк, что они ярд долларов на этом деле распилили?

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Фрост

Тогда было бы OpenLyard...

Ответить
Развернуть ветку
Domorost

Это конечно неплохо. Но зная Яндекс, я ожидаю монополизации еще и производства серверов. Увы, этот партнер ничего не знает про партнерские отношения.

Ответить
Развернуть ветку
Dima Alexeev

"Зная Яндекс" - это пять!

Ответить
Развернуть ветку
Сергей С.
В основе Openyard лежат процессоры семейств AMD EPYC Milan и Intel Ice Lake.

Из новостей тестовой партии 2021 года

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

А с процами что?

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Ламповые.Своя разработка

Ответить
Развернуть ветку
just a.

Google it

Ответить
Развернуть ветку
just a.

Эльбрус, Байкал.
Здравствуйте, доброе утро.

Ответить
Развернуть ветку
Шишмарев

2007 год по производительности, Здравствуйте!

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 22 комментария
null