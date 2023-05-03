«Яндекс», «Ланит» и Gigabyte завершили строительство завода по производству серверов в Рязани Статьи редакции
К 2024 году совместное предприятие может занять до 10% рынка, считают эксперты.
- «Яндекс» планирует запустить на площадке производство серверов OpenYard, рассказал «Ъ» директор «Промобита» Максим Копосов. Компания также ищет специалистов для работы в Рязани.
- В «Яндекс» уточнили, что производство пока не запущено, а компания никогда не была «контролирующим лицом OpenYard». По данным газеты, товарный знак OpenYard принадлежит «Центру открытых разработок», в котором по 50% контролируют «Яндекс» и «Ланит Венчурс».
- Оборудование OpenYard могут включить в реестр Минпромторга для участия в госзакупках, считает собеседник «Ъ» на рынке радиоэлектроники. Чтобы набрать для этого необходимое количество баллов, «Яндексу» достаточно выпускать материнские платы и производить сборку серверов.
- Сейчас более половины продаж серверов в России приходится на иностранных производителей — Huawei, HP, Dell и других. Но к 2024 году, после отладки производства, оборудование OpenYard может занять около 10% рынка, полагают опрошенные газетой эксперты.
- Осенью 2021 года «Яндекс», «Ланит» и тайваньская Gigabyte объявили, что вложат более 1 млрд в строительство производства в Рязани. Планировалось, что совместное предприятие будет выпускать 60 тысяч серверов в год и продавать оборудование частным компаниям, ведомствам, министерствам и организациям, которые хотят использовать «железо» отечественной сборки.
- В ноябре 2021 года совместное предприятие выпустило первые 200 серверов OpenYard на контрактом производстве в Зеленограде. В «Яндексе» тогда объявили, что будут использовать оборудование в своих дата-центрах.
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Ну всё честно сказали, ведь 100% - это же больше половины.
А бывает такое, чтобы новость про новое производство в РФ не засрали на vc ?
- ой, очередная сборка..
- ой, сколько бабла отмыли..
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Да, сборка, но что лучше кричать "гойда" и производить ракеты или стараться наладить в стране что-то помимо ВПК ? Пока сборка и на том спасибо, никто не думает сколько рабочих мест будет создано, что любое крупное предприятие подтягивает мелких контрагентов? Или это за рамками понимания икспеторов ?
Нет цели у комментаторов хвалить российские производства
Кстати насчёт рабочих мест, пытался найти вакансии и не смог. Как так?
Очередная сборка, судя по всему. Хотя тоже производство. Вроде бы не только шильдики будут клеить.
И завод не в Рязани, а в городе Рыбное под Рязанью.
Очередной эксперт в комментариях. Хотя это не точно.
Простите... А что там Open? Типа платформа открытая и по их документации любой может свое производство намутить?
Это , бл*ть, просто название 🙆🐒
Простите.. А что там Apple? Типа яблоками торгуете и любой может купить яблок у вас ?
Обычно когда в название фигурирует слово Open это обозначает открытый или свободный (применительно к лицензии). OpenBSD, OpenRISC, OpenSSL, OpenSSH и тд...
Нет, тут Open - это яндексовцы просто взяли открытые архитектуры и ПО. Ну чтоб лярда рублей хоть на что-то хватило.
А это тонко 😂
Давайте почитаем в коментах, как плохо, что «Яндекс» планирует запустить производство серверов
OpenYard - типа намёк, что они ярд долларов на этом деле распилили?
Тогда было бы OpenLyard...
Это конечно неплохо. Но зная Яндекс, я ожидаю монополизации еще и производства серверов. Увы, этот партнер ничего не знает про партнерские отношения.
"Зная Яндекс" - это пять!
Из новостей тестовой партии 2021 года
А с процами что?
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Эльбрус, Байкал.
Здравствуйте, доброе утро.
2007 год по производительности, Здравствуйте!