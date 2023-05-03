Google добавила возможность подключить в учётной записи авторизацию без пароля Статьи редакции
Ключ доступа будет храниться на устройстве, а вход можно подтвердить биометрией или PIN-кодом.
- Компания объявила, что сделала доступным для всех пользователей учётных записей Google новый способ авторизации — Passkey, который разработали альянс технологических компаний FIDO и консорциум World Wide Web.
- Для авторизации в аккаунте пользователь может использовать своё устройство — и подтверждать вход отпечатком пальца, распознаванием лица или PIN-кодом.
- Google будет спрашивать подтверждение при входе в учётную запись или обнаружении потенциально подозрительных действий. Сам ключ доступа будет храниться на устройстве пользователя — при этом, если тот использует для работы и компьютер, и смартфон, можно создать ключ на каждом устройстве.
- Также ключ можно передать через облако: например, если создать его на iPhone, он будет доступен на любом другом устройстве Apple через учётную запись в iCloud. Как отмечает The Verge, в будущем появится поддержка Dashlane и 1Password.
- TechCrunch заметил, что пока ключи доступа поддерживаются только в личных учётных записях, для пользователей Workspace смогут подключить их «совсем скоро».
- Если доступа к своему устройству нет, можно войти с чужого — тогда система разрешит одноразовый вход. Но Google не рекомендует использовать устройства других пользователей и советует не создавать на них ключи доступа.
- Google вместе с Apple и Microsoft ещё в мае 2022 года пообещали к концу 2023-го внедрить единый стандарт авторизации без паролей. Компании добавляли его постепенно: например, Apple внедрила Passkey в сентябре 2022-го в обновлении iOS 16 — оно позволяет использовать для входа устройства компании. Его поддерживают, например, PayPal, Shopify, DocuSign.
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Класс! Больше вариантов авторизации — отлично просто.
Блин, новости из другого мира просто. Где-то альянс FIDO и консорциум World Wide Web разрабатывают, а Google внедряет Passkey, а где-то — вкусноточки, китайские москвичи и тому подобная дичь.
А еще уже даже города Восточной Европы покрыты 5G :) А провайдеры "последней мили" выдают оборудование с WIFI 6E и скорости более гигабита pon. Россия, будучи когда-то одним из технологических лидеров Европы (связь, финтех, сервисы), последние годы все активнее превращается в технологически отсталую страну
Я могу это связать с постоянным оттоком ит спецов и программистов. Ведь на зарубежный компании работать выгоднее и маштаб больше.
Это впервую очередь связано с желанием государства влезть в индустрию и инвестиционным климатом в стране. Специалисты массово поехали только в прошлом году, а буксовать индустрия стала в середине десятых
Это тоже, но хорошие прогеры и раньше всегда стремились за бугор. Почти все крупные проекты зарегистрированны на Кипре, в Польше и т.д. из за налоговых послаблений.
В свете последних событий, стало невыгодно работать внутри страны только на наш рынок, в то время как за границей, у тебя развязаны руки.
В Москве прогерам платят больше. А после отъезда многих оставшимся стали платить ещё больше.
Народ не из-за денег уезжает естественно.
Больше стали платить почему ? потому что все топы поубегали и нужны люди здесь и сейчас что бы поддерживать продукт, который приносит деньги.
Именно так. Знаю убежавших топов, которые жалуются что остались посредственности, которых повысили.
Ну так выбора то по сути нет, либо повышать зп оставшимся, что бы и те не убежали, либо искать новых.
это по какому курсу рубля вы считали?
По текущему. Все мои уехавшие из Москвы знакомые программисты и другие работники IT в зарплате на руки потеряли. В Москве они все получали больше 300к. Некоторые по 700к получали.
Авторизация по голосу или лицу уже давно работает в некоторых банках. Что не так? Или прогресс российский это другое?
Российский прогресс обеспечил разработку этих технологий?
Поверьте, я был бы очень рад, если бы это хоть в какой-то мере было так. Но увы, никаких сослагательных.
Ну насколько мне известно, система городского распознования лиц, разработанная в Сколково или при его участии - одна из лучших в мире. Вроде гордится можно, но меня это больше пугает ))
На mos.ru можно заходить через Passkey как несколько месяцев ;)
Я же о разработках, а не использовании.
Ну с этим согласен
Там все же WebAuthn, а не Passkey.
Главное отличие в том, что пасскеем можно делиться. Мос.ру будет требовать зарегистрировать ключ с каждого нового устройства по отдельности. Отдельно отпечаток с телефона, отдельно отпечаток с компьютера - в то время как записанный однажды пасскей сохраняется на всю учетную запись, где хранятся ключи.
Я уж думал и правда это рофл)) у нас такая авторизация, в частности по отпечатку, вместо ввода пароля и в приложениях банкинга и в приложении поликлиники и ещё в разных других приложеньках на смартфоне)
Классно приплел!
Passkey внедрен в сервисы ВТБ в течение месяца с момента появления 😉
Отличная новость. Давно было пора, а то автозаполнение работает через раз.
Тут больше не про автозаполнение, а невозможность фишингового перехвата данных для авторизации. См. ключи FIDO.
Гугл изобрел смарткарты?)
Он много чего изобрел, но все эти карты и физические токены оказались не востребованы пользователями. Тут же ключ всегда с собой.
Наконец-то, мы дождались этого, нас услышали, спасибо!!!
Ура, теперь пин коды вместо паролей
Классно ,удобная авторизация и проще запоминать небольшой пин
Пин от устройства, а не от аккаунта.
ну на самом деле это удобно ,главное чтоб мошенники как то этим не воспользовались
Каким образом? Вы отдаете свои устройства в руки мошенникам?
отдает в руки и говорит пин код для авторизации
Кибергулаг.
Корпорации все больше требуют личные данные, более агрессивно
Какие данные потребовал в данном случае Гугл?
Биометрию
Passkey - это комбинация цифр из криптографического модуля устройства. За биометрию для активации доступа к криптографии отвечает производитель устройства, если ее нет/не настроена - используется пин-код устройства.
Неплохо, но пока не понимаю как всё это дело бэкапить.
"Также ключ можно передать через облако: например, если создать его на iPhone, он будет доступен на любом другом устройстве Apple через учётную запись в iCloud"-а вот это хорошо,удобно достаточно