Техника
Евгения Евсеева

Google добавила возможность подключить в учётной записи авторизацию без пароля Статьи редакции

Ключ доступа будет храниться на устройстве, а вход можно подтвердить биометрией или PIN-кодом.

  • Компания объявила, что сделала доступным для всех пользователей учётных записей Google новый способ авторизации — Passkey, который разработали альянс технологических компаний FIDO и консорциум World Wide Web.
  • Для авторизации в аккаунте пользователь может использовать своё устройство — и подтверждать вход отпечатком пальца, распознаванием лица или PIN-кодом.
  • Google будет спрашивать подтверждение при входе в учётную запись или обнаружении потенциально подозрительных действий. Сам ключ доступа будет храниться на устройстве пользователя — при этом, если тот использует для работы и компьютер, и смартфон, можно создать ключ на каждом устройстве.
  • Также ключ можно передать через облако: например, если создать его на iPhone, он будет доступен на любом другом устройстве Apple через учётную запись в iCloud. Как отмечает The Verge, в будущем появится поддержка Dashlane и 1Password.
  • TechCrunch заметил, что пока ключи доступа поддерживаются только в личных учётных записях, для пользователей Workspace смогут подключить их «совсем скоро».
  • Если доступа к своему устройству нет, можно войти с чужого — тогда система разрешит одноразовый вход. Но Google не рекомендует использовать устройства других пользователей и советует не создавать на них ключи доступа.
  • Google вместе с Apple и Microsoft ещё в мае 2022 года пообещали к концу 2023-го внедрить единый стандарт авторизации без паролей. Компании добавляли его постепенно: например, Apple внедрила Passkey в сентябре 2022-го в обновлении iOS 16 — оно позволяет использовать для входа устройства компании. Его поддерживают, например, PayPal, Shopify, DocuSign.

#новость #google

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39 комментариев
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 Вадим Д.

Класс! Больше вариантов авторизации — отлично просто.
Блин, новости из другого мира просто. Где-то альянс FIDO и консорциум World Wide Web разрабатывают, а Google внедряет Passkey, а где-то — вкусноточки, китайские москвичи и тому подобная дичь.

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Максим Марвуша

А еще уже даже города Восточной Европы покрыты 5G :) А провайдеры "последней мили" выдают оборудование с WIFI 6E и скорости более гигабита pon. Россия, будучи когда-то одним из технологических лидеров Европы (связь, финтех, сервисы), последние годы все активнее превращается в технологически отсталую страну

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Антон Большаков

Я могу это связать с постоянным оттоком ит спецов и программистов. Ведь на зарубежный компании работать выгоднее и маштаб больше.

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Максим Марвуша

Это впервую очередь связано с желанием государства влезть в индустрию и инвестиционным климатом в стране. Специалисты массово поехали только в прошлом году, а буксовать индустрия стала в середине десятых

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Антон Большаков

Это тоже, но хорошие прогеры и раньше всегда стремились за бугор. Почти все крупные проекты зарегистрированны на Кипре, в Польше и т.д. из за налоговых послаблений.
В свете последних событий, стало невыгодно работать внутри страны только на наш рынок, в то время как за границей, у тебя развязаны руки.

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Хозяин

В Москве прогерам платят больше. А после отъезда многих оставшимся стали платить ещё больше.
Народ не из-за денег уезжает естественно.

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Антон Большаков

Больше стали платить почему ? потому что все топы поубегали и нужны люди здесь и сейчас что бы поддерживать продукт, который приносит деньги.

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Хозяин

Именно так. Знаю убежавших топов, которые жалуются что остались посредственности, которых повысили.

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Антон Большаков

Ну так выбора то по сути нет, либо повышать зп оставшимся, что бы и те не убежали, либо искать новых.

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Garmonbon

это по какому курсу рубля вы считали?

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Хозяин

По текущему. Все мои уехавшие из Москвы знакомые программисты и другие работники IT в зарплате на руки потеряли. В Москве они все получали больше 300к. Некоторые по 700к получали.

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Igor Kowalski

Авторизация по голосу или лицу уже давно работает в некоторых банках. Что не так? Или прогресс российский это другое?

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Вадим Д.

Российский прогресс обеспечил разработку этих технологий?
Поверьте, я был бы очень рад, если бы это хоть в какой-то мере было так. Но увы, никаких сослагательных.

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Антон Большаков

Ну насколько мне известно, система городского распознования лиц, разработанная в Сколково или при его участии - одна из лучших в мире. Вроде гордится можно, но меня это больше пугает ))

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Дима Перегон

На mos.ru можно заходить через Passkey как несколько месяцев ;)

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Вадим Д.

Я же о разработках, а не использовании.

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Дима Перегон

Ну с этим согласен

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Alexey Petrov

Там все же WebAuthn, а не Passkey.
Главное отличие в том, что пасскеем можно делиться. Мос.ру будет требовать зарегистрировать ключ с каждого нового устройства по отдельности. Отдельно отпечаток с телефона, отдельно отпечаток с компьютера - в то время как записанный однажды пасскей сохраняется на всю учетную запись, где хранятся ключи.

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Alex Shevchenko

Я уж думал и правда это рофл)) у нас такая авторизация, в частности по отпечатку, вместо ввода пароля и в приложениях банкинга и в приложении поликлиники и ещё в разных других приложеньках на смартфоне)

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Olex

Классно приплел!

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Alexey Petrov

Passkey внедрен в сервисы ВТБ в течение месяца с момента появления 😉

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Давно Зареган

Отличная новость. Давно было пора, а то автозаполнение работает через раз.

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Alexey Petrov

Тут больше не про автозаполнение, а невозможность фишингового перехвата данных для авторизации. См. ключи FIDO.

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Хабаров Артем

Гугл изобрел смарткарты?)

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Alexey Petrov

Он много чего изобрел, но все эти карты и физические токены оказались не востребованы пользователями. Тут же ключ всегда с собой.

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Фролов Сергей

Наконец-то, мы дождались этого, нас услышали, спасибо!!!

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умный человек

Ура, теперь пин коды вместо паролей

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Дарья Соболева

Классно ,удобная авторизация и проще запоминать небольшой пин

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Alexey Petrov

Пин от устройства, а не от аккаунта.

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Karl
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Natalie Brown

ну на самом деле это удобно ,главное чтоб мошенники как то этим не воспользовались

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Alexey Petrov

Каким образом? Вы отдаете свои устройства в руки мошенникам?

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Yamile

отдает в руки и говорит пин код для авторизации

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finger ganger

Кибергулаг.
Корпорации все больше требуют личные данные, более агрессивно

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Alexey Petrov

Какие данные потребовал в данном случае Гугл?

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finger ganger

Биометрию

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Alexey Petrov

Passkey - это комбинация цифр из криптографического модуля устройства. За биометрию для активации доступа к криптографии отвечает производитель устройства, если ее нет/не настроена - используется пин-код устройства.

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Алексей Ромалин

Неплохо, но пока не понимаю как всё это дело бэкапить.

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Yamile

"Также ключ можно передать через облако: например, если создать его на iPhone, он будет доступен на любом другом устройстве Apple через учётную запись в iCloud"-а вот это хорошо,удобно достаточно

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