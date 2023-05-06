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Техника
Полина Лааксо

«Качество видео второстепенно, важнее — реалистичность»: как работает будка для звонков от Logitech за $20 тысяч Статьи редакции

Project Ghost сравнивают с Project Starline от Google. По «футуристичности» первый проигрывает, зато появится в продаже раньше.

1650 просмотров
Источник: Zdnet

С началом пандемии Covid-19 компании начали массово переходить на удалёнку и стали чаще проводить корпоративные видеозвонки.

В 2023 году «антивирусные» ограничения ослабли, и бизнес поспешил вернуть сотрудников обратно в офисы. Но частичная возможность работать из дома осталась, к тому же от полной удалёнки отказались не все, поэтому разработчики продолжили улучшать решения для видеозвонков.

В стороне не осталась и компания Logitech, производитель периферийных устройств для работы и игр за компьютером. В январе 2023-го она рассказала, что вместе с производителем мебели Steelcase разрабатывает будку для звонков Project Ghost: с её помощью она надеется сделать видеоконференции менее «обезличенными» и более непринуждёнными.

В конце апреля протестировать решение пригласили обозревателей зарубежных СМИ. Своими впечатлениями, помимо прочих, поделился Крис Уэлч из редакции The Verge.

Он, как и другие журналисты, сравнил Project Ghost с системой Project Starline от Google — та позволяет общаться с реалистичной 3D-голограммой и тоже нацелена на создание «эффекта присутствия». Уэлч отметил, что у Logitech и Steelcase есть как минимум одно преимущество — купить их разработку можно будет раньше.

Как устроена Project Ghost

В кабине Project Ghost показывают собеседника в виде проекции. Её создают по принципу телесуфлёра: изображение с вмонтированного в горизонтальную поверхность экрана отражается в стеклянной полупрозрачной панели, которая размещена перед пользователем.

Дополнительные источники освещения возле проекции помогают придать лицу «тёплый оттенок» и подсветить туловище — так компания надеется избежать ощущения, что «говорящая голова плавает в темноте».

За стеклом находится видеокамера. Она располагается на уровне глаз, чтобы человеку по ту сторону казалось, что собеседник смотрит прямо на него — как при офлайн-разговоре за чашкой кофе. Создать ощущение «живой» беседы также помогают технологии масштабирования: система следит за тем, чтобы размер проекции был не слишком маленьким и не слишком большим.

Камера почти незаметна во время звонка, а микрофон и динамик и вовсе намеренно скрыты от пользователя. Компания считает, что взгляд на них лишний раз разрушал бы реалистичность момента.

У кабины высотой 155 см полузакрытая конструкция, которая пропускает много дневного света — в такой обстановке беседовать приятнее, чем в замкнутой и нередко тёмной «коробке»-переговорке. Но обсуждать конфиденциальные и деликатные темы или увольнять сотрудников в такой будке не стоит, пишет Уэлч: детали разговора будут слышать коллеги.

Впрочем, текущий вид будки — лишь демонстрационный прототип, который ещё может измениться. Компании обсуждают возможность застеклить незакрытые части стен и спроектировать более компактную кабину для подкастов, интервью, трансляций и медицинских приёмов.

Каким было качество звонка и чего не хватило

Инновационных технологических решений в Project Ghost нет, замечает Уэлч. В качестве основы Logitech использовала свою конференц-систему Rally — ей около пяти лет. Качество видео показалось обозревателю приемлемым, но не «исключительным».

Автор Engadget Шерлин Лоу, в свою очередь, сравнила чёткость картинки с тем, которое обычно характерно для изображений с разрешением 4К. Но позже допустила, что ей показалось так с непривычки: обычно она проводит звонки с небольшого ноутбука и впервые видела собеседника в таком большом масштабе.

Продукт совместим с Microsoft Teams, Zoom и Google Meet, поэтому, скорее всего, разрешение во всех случаях не будет превышать 1080p. Компания-разработчик при этом считает, что качество видео второстепенно. Важнее — подбор реалистичного масштаба проекций и имитация прямого зрительного контакта.

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Качество аудио тоже было посредственным и не превосходило возможности того же Microsoft Teams. К тому же иногда и Уэлч, и Лоу из Engadget слышали собственный голос. Обозреватель The Verge не считает это серьёзной проблемой, но отмечает: продукт стоит дорого, поэтому и требования к нему должны быть выше.

По его мнению, разработчики могли бы установить более качественный конденсаторный микрофон, которые обычно используют на радио и телевидении, а также в студиях звукозаписи. И, как вариант, установить сразу несколько динамиков с более приятным звучанием.

Репортаж о демопрезентации от Engadget

Ещё один недостаток текущего прототипа — это невозможность поделиться с собеседником экраном или запустить презентацию. Но автор не исключает, что это задумка Logitech: она специально не показывает даже окно «Вы» — чтобы человек не отвлекался на вид самого себя во время звонка.

В кабине также вряд ли с комфортом поместятся двое-трое сотрудников — в текущей конфигурации она больше рассчитана на одного. Но Logitech изучает решения, которые позволят увеличить количество посадочных мест и при этом сохранить ключевую для проекта «интимность».

Крис Уэлч

Сколько будет стоить будка

По предварительным оценкам, стоимость кабины с диваном, деревянной отделкой и зеленью может составить $20 тысяч (это 1,5 млн рублей по курсу на момент публикации). А принимать заказы Logitech начнёт осенью 2023 года.

Для малого и среднего бизнеса цена, скорее всего, будет неподъёмной, а само решение — непрактичным, отмечает Уэлч. Зато для корпораций это шанс предоставить сотрудникам располагающее к видеоконференциям пространство — особенно учитывая их неохоту возвращаться в офисы.

#logitech #видеозвонки #удалёнка

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19 комментариев
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 yefnv

мы встроили в огромную будку маленький экранчик с самой обычной видеотрансляцией и называем это прорывом👍

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Сергей Леопольдович

И стоит то копеечки, всего-то 20 тыс долл США

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S1m0ne

каждый день вам всё что-то дорого, о чём бы ни шла речь)

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Сергей Леопольдович

Да, сегодня посмотрел на цену пельмешек и подумал "Как же дороги сегодня!" )

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Абушаева Элеонора

эту технологию еще немцы придумали, вы чего

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Иван Егоров

На страже границ?

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Вадим Д.

Это всё круто и хорошо, но будки для самоубийств-то конда уже сделают?!

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Павел Сотников

Уже

https://ru.wikipedia.org/wiki/Sarco

Sarco
Sarco (или Pegasos) — устройство для эвтаназии, состоящее из съёмной капсулы, напечатанной на…
ru.wikipedia.org
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S1m0ne

никонда(

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Александр Вексельберг

Ожидал увидеть 3D голограмму собеседника, а увидел телефонную будку с диваном, в которой можно поговорить по скайпу за twenty thousand USD. Хоть бы RGB подсветку добавили..

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Иван Егоров

Убрали телефонные будки с улиц, чтобы у каждого было дома своя.

Ну не у каждого )

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Roman Hmelevsky

Logitech делает второй подход к Telepresence от Cisco.

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Борис Васильев

Насколько я понял, опять обошли стороной вопросы цвета и звука (отражение от стен кабины).

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mr. Tyrazz

лет 40 назад лежал в больничке когда маленький был, так поставили телекамеру и общались с родителями, через такой же экранчик, все новое хорошо забытое старое

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Иван Егоров

Что за телекамера в 80-х?

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Иван Егоров

https://coub.com/view/4pxr2

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алкаш

ничего не понял

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Сократ Стофорандов

А в чем проблема самим такое сделать? Заказал столяру будку, остальное встроил сам.

Единственно крупным компаниям такие заморочки не к чему, они купят у Logitech за $20 тысяч, на это и рассчитано.

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Игорь Богданов
считает, что качество видео второстепенно. Важнее — подбор реалистичного масштаба

Ну да, зато какой масштаб!

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