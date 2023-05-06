«Качество видео второстепенно, важнее — реалистичность»: как работает будка для звонков от Logitech за $20 тысяч Статьи редакции
Project Ghost сравнивают с Project Starline от Google. По «футуристичности» первый проигрывает, зато появится в продаже раньше.
С началом пандемии Covid-19 компании начали массово переходить на удалёнку и стали чаще проводить корпоративные видеозвонки.
В 2023 году «антивирусные» ограничения ослабли, и бизнес поспешил вернуть сотрудников обратно в офисы. Но частичная возможность работать из дома осталась, к тому же от полной удалёнки отказались не все, поэтому разработчики продолжили улучшать решения для видеозвонков.
В стороне не осталась и компания Logitech, производитель периферийных устройств для работы и игр за компьютером. В январе 2023-го она рассказала, что вместе с производителем мебели Steelcase разрабатывает будку для звонков Project Ghost: с её помощью она надеется сделать видеоконференции менее «обезличенными» и более непринуждёнными.
В конце апреля протестировать решение пригласили обозревателей зарубежных СМИ. Своими впечатлениями, помимо прочих, поделился Крис Уэлч из редакции The Verge.
Он, как и другие журналисты, сравнил Project Ghost с системой Project Starline от Google — та позволяет общаться с реалистичной 3D-голограммой и тоже нацелена на создание «эффекта присутствия». Уэлч отметил, что у Logitech и Steelcase есть как минимум одно преимущество — купить их разработку можно будет раньше.
Как устроена Project Ghost
В кабине Project Ghost показывают собеседника в виде проекции. Её создают по принципу телесуфлёра: изображение с вмонтированного в горизонтальную поверхность экрана отражается в стеклянной полупрозрачной панели, которая размещена перед пользователем.
Дополнительные источники освещения возле проекции помогают придать лицу «тёплый оттенок» и подсветить туловище — так компания надеется избежать ощущения, что «говорящая голова плавает в темноте».
За стеклом находится видеокамера. Она располагается на уровне глаз, чтобы человеку по ту сторону казалось, что собеседник смотрит прямо на него — как при офлайн-разговоре за чашкой кофе. Создать ощущение «живой» беседы также помогают технологии масштабирования: система следит за тем, чтобы размер проекции был не слишком маленьким и не слишком большим.
Камера почти незаметна во время звонка, а микрофон и динамик и вовсе намеренно скрыты от пользователя. Компания считает, что взгляд на них лишний раз разрушал бы реалистичность момента.
У кабины высотой 155 см полузакрытая конструкция, которая пропускает много дневного света — в такой обстановке беседовать приятнее, чем в замкнутой и нередко тёмной «коробке»-переговорке. Но обсуждать конфиденциальные и деликатные темы или увольнять сотрудников в такой будке не стоит, пишет Уэлч: детали разговора будут слышать коллеги.
Впрочем, текущий вид будки — лишь демонстрационный прототип, который ещё может измениться. Компании обсуждают возможность застеклить незакрытые части стен и спроектировать более компактную кабину для подкастов, интервью, трансляций и медицинских приёмов.
Каким было качество звонка и чего не хватило
Инновационных технологических решений в Project Ghost нет, замечает Уэлч. В качестве основы Logitech использовала свою конференц-систему Rally — ей около пяти лет. Качество видео показалось обозревателю приемлемым, но не «исключительным».
Продукт совместим с Microsoft Teams, Zoom и Google Meet, поэтому, скорее всего, разрешение во всех случаях не будет превышать 1080p. Компания-разработчик при этом считает, что качество видео второстепенно. Важнее — подбор реалистичного масштаба проекций и имитация прямого зрительного контакта.
Качество аудио тоже было посредственным и не превосходило возможности того же Microsoft Teams. К тому же иногда и Уэлч, и Лоу из Engadget слышали собственный голос. Обозреватель The Verge не считает это серьёзной проблемой, но отмечает: продукт стоит дорого, поэтому и требования к нему должны быть выше.
По его мнению, разработчики могли бы установить более качественный конденсаторный микрофон, которые обычно используют на радио и телевидении, а также в студиях звукозаписи. И, как вариант, установить сразу несколько динамиков с более приятным звучанием.
Ещё один недостаток текущего прототипа — это невозможность поделиться с собеседником экраном или запустить презентацию. Но автор не исключает, что это задумка Logitech: она специально не показывает даже окно «Вы» — чтобы человек не отвлекался на вид самого себя во время звонка.
В кабине также вряд ли с комфортом поместятся двое-трое сотрудников — в текущей конфигурации она больше рассчитана на одного. Но Logitech изучает решения, которые позволят увеличить количество посадочных мест и при этом сохранить ключевую для проекта «интимность».
Сколько будет стоить будка
По предварительным оценкам, стоимость кабины с диваном, деревянной отделкой и зеленью может составить $20 тысяч (это 1,5 млн рублей по курсу на момент публикации). А принимать заказы Logitech начнёт осенью 2023 года.
Для малого и среднего бизнеса цена, скорее всего, будет неподъёмной, а само решение — непрактичным, отмечает Уэлч. Зато для корпораций это шанс предоставить сотрудникам располагающее к видеоконференциям пространство — особенно учитывая их неохоту возвращаться в офисы.
мы встроили в огромную будку маленький экранчик с самой обычной видеотрансляцией и называем это прорывом👍
И стоит то копеечки, всего-то 20 тыс долл США
каждый день вам всё что-то дорого, о чём бы ни шла речь)
Да, сегодня посмотрел на цену пельмешек и подумал "Как же дороги сегодня!" )
эту технологию еще немцы придумали, вы чего
На страже границ?
Это всё круто и хорошо, но будки для самоубийств-то конда уже сделают?!
Уже
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sarco
никонда(
Ожидал увидеть 3D голограмму собеседника, а увидел телефонную будку с диваном, в которой можно поговорить по скайпу за twenty thousand USD. Хоть бы RGB подсветку добавили..
Убрали телефонные будки с улиц, чтобы у каждого было дома своя.
Ну не у каждого )
Logitech делает второй подход к Telepresence от Cisco.
Насколько я понял, опять обошли стороной вопросы цвета и звука (отражение от стен кабины).
лет 40 назад лежал в больничке когда маленький был, так поставили телекамеру и общались с родителями, через такой же экранчик, все новое хорошо забытое старое
Что за телекамера в 80-х?
https://coub.com/view/4pxr2
ничего не понял
А в чем проблема самим такое сделать? Заказал столяру будку, остальное встроил сам.
Единственно крупным компаниям такие заморочки не к чему, они купят у Logitech за $20 тысяч, на это и рассчитано.
Ну да, зато какой масштаб!