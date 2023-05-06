Project Ghost сравнивают с Project Starline от Google. По «футуристичности» первый проигрывает, зато появится в продаже раньше.

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С началом пандемии Covid-19 компании начали массово переходить на удалёнку и стали чаще проводить корпоративные видеозвонки.

В 2023 году «антивирусные» ограничения ослабли, и бизнес поспешил вернуть сотрудников обратно в офисы. Но частичная возможность работать из дома осталась, к тому же от полной удалёнки отказались не все, поэтому разработчики продолжили улучшать решения для видеозвонков.

В стороне не осталась и компания Logitech, производитель периферийных устройств для работы и игр за компьютером. В январе 2023-го она рассказала, что вместе с производителем мебели Steelcase разрабатывает будку для звонков Project Ghost: с её помощью она надеется сделать видеоконференции менее «обезличенными» и более непринуждёнными.

В конце апреля протестировать решение пригласили обозревателей зарубежных СМИ. Своими впечатлениями, помимо прочих, поделился Крис Уэлч из редакции The Verge.

Он, как и другие журналисты, сравнил Project Ghost с системой Project Starline от Google — та позволяет общаться с реалистичной 3D-голограммой и тоже нацелена на создание «эффекта присутствия». Уэлч отметил, что у Logitech и Steelcase есть как минимум одно преимущество — купить их разработку можно будет раньше.

Как устроена Project Ghost

В кабине Project Ghost показывают собеседника в виде проекции. Её создают по принципу телесуфлёра: изображение с вмонтированного в горизонтальную поверхность экрана отражается в стеклянной полупрозрачной панели, которая размещена перед пользователем.

Дополнительные источники освещения возле проекции помогают придать лицу «тёплый оттенок» и подсветить туловище — так компания надеется избежать ощущения, что «говорящая голова плавает в темноте».

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За стеклом находится видеокамера. Она располагается на уровне глаз, чтобы человеку по ту сторону казалось, что собеседник смотрит прямо на него — как при офлайн-разговоре за чашкой кофе. Создать ощущение «живой» беседы также помогают технологии масштабирования: система следит за тем, чтобы размер проекции был не слишком маленьким и не слишком большим.

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Камера почти незаметна во время звонка, а микрофон и динамик и вовсе намеренно скрыты от пользователя. Компания считает, что взгляд на них лишний раз разрушал бы реалистичность момента.

У кабины высотой 155 см полузакрытая конструкция, которая пропускает много дневного света — в такой обстановке беседовать приятнее, чем в замкнутой и нередко тёмной «коробке»-переговорке. Но обсуждать конфиденциальные и деликатные темы или увольнять сотрудников в такой будке не стоит, пишет Уэлч: детали разговора будут слышать коллеги.

Впрочем, текущий вид будки — лишь демонстрационный прототип, который ещё может измениться. Компании обсуждают возможность застеклить незакрытые части стен и спроектировать более компактную кабину для подкастов, интервью, трансляций и медицинских приёмов.

Каким было качество звонка и чего не хватило

Инновационных технологических решений в Project Ghost нет, замечает Уэлч. В качестве основы Logitech использовала свою конференц-систему Rally — ей около пяти лет. Качество видео показалось обозревателю приемлемым, но не «исключительным».

Автор Engadget Шерлин Лоу, в свою очередь, сравнила чёткость картинки с тем, которое обычно характерно для изображений с разрешением 4К. Но позже допустила, что ей показалось так с непривычки: обычно она проводит звонки с небольшого ноутбука и впервые видела собеседника в таком большом масштабе.

Продукт совместим с Microsoft Teams, Zoom и Google Meet, поэтому, скорее всего, разрешение во всех случаях не будет превышать 1080p. Компания-разработчик при этом считает, что качество видео второстепенно. Важнее — подбор реалистичного масштаба проекций и имитация прямого зрительного контакта.

Качество аудио тоже было посредственным и не превосходило возможности того же Microsoft Teams. К тому же иногда и Уэлч, и Лоу из Engadget слышали собственный голос. Обозреватель The Verge не считает это серьёзной проблемой, но отмечает: продукт стоит дорого, поэтому и требования к нему должны быть выше.

По его мнению, разработчики могли бы установить более качественный конденсаторный микрофон, которые обычно используют на радио и телевидении, а также в студиях звукозаписи. И, как вариант, установить сразу несколько динамиков с более приятным звучанием.

Репортаж о демопрезентации от Engadget

Ещё один недостаток текущего прототипа — это невозможность поделиться с собеседником экраном или запустить презентацию. Но автор не исключает, что это задумка Logitech: она специально не показывает даже окно «Вы» — чтобы человек не отвлекался на вид самого себя во время звонка.

В кабине также вряд ли с комфортом поместятся двое-трое сотрудников — в текущей конфигурации она больше рассчитана на одного. Но Logitech изучает решения, которые позволят увеличить количество посадочных мест и при этом сохранить ключевую для проекта «интимность».

Крис Уэлч

Сколько будет стоить будка

По предварительным оценкам, стоимость кабины с диваном, деревянной отделкой и зеленью может составить $20 тысяч (это 1,5 млн рублей по курсу на момент публикации). А принимать заказы Logitech начнёт осенью 2023 года.