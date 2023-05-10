Cкладной Pixel Fold, планшет Pixel Tabet и новые возможности ИИ — о чём рассказала Google на конференции I/O 2023 Статьи редакции
Помимо новых устройств, компания представила второе поколение своей языковой модели, объявила о сотрудничестве с Adobe и показала инструмент для генерации музыки.
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PaLM 2, расширение доступа к чат-боту Bard, новые инструменты ИИ для офисных сервисов и поиска
- Google представила новое поколение своей языковой модели — PaLM 2. Она была обучена на корпусе из более 100 языков и использует около 540 миллиардов параметров. В новой версии модели также улучшили поддержку языков программирования, включая JavaScript, Python, Prolog, Verilog и Fortran.
- Компания объявила, что отключает список ожидания и открывает доступ к чат-боту Bard для пользователей из 180 стран. В ближайшее время у него появится корейская и японская версии. В дальнейшем Bard будет поддерживать «до 40 самых популярных языков», включая русский.
- Также Google планирует сделать Bard мультимодальным — чтобы он мог предоставлять ответы не только в виде текста, но также в виде картинок или таблиц. Для генерации изображений компания сотрудничает с Adobe, которая разрабатывает собственный ИИ для создания медиаконтента Firefly.
- В офисных приложениях Google Workspace появится больше функций на основе ИИ. Например, пользователи смогут генерировать готовые таблицы или оформления для презентаций с помощью текстовых запросов. В «Документах» появится новый инструмент Sidekick, который будет предлагать варианты для редактирования и объединения текстовых файлов, а также контекстные подсказки.
- Кроме того, компания показала MusicLM — модель для генерации музыки по текстовым запросам. Она доступен в тестовом режиме в приложении AI Test Kitchen для iOS и Android.
- В ходе конференции вице-президент Google по поисковым сервиса Лиз Рид рассказала и о новых инструментах поиска, с которыми экспериментирует компания. В частности это новый вид выдачи, в которой ответы ИИ появляются над результатами поиска.
Планшет Pixel Tablet, складной смартфон Pixel Fold и бюджетный Pixel 7a
- Новый планшет Pixel Tablet оснащён поцессором Tensor G2, 8 Гб оперативной памяти, 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей, а также двумя восьмимегапиксельными камерами на передней и задней панели. В кнопку питания встроен сканер отпечатков пальцев.
- Компания заявляет, что батарея обеспечивает 12 часов потоковой передачи видео. В комплекте с планшетом идет док-станция с динамиком. Устройство доступно только в конфигурации с Wi-FI (без LTE) по цене $500.
- Компания представила и свой первый складной смартфон — Pixel Fold. Он оснащён процессором Tensor 2, 12 Гб оперативной памяти и аккумулятором ёмкостью 4800 мАч, а также 48-мегапиксельная основной камерой с оптической стабилизацией, широкоформатной камерой на 10,8 мегапиксилей и фронтальной на 8,3 мегапикселя.
- В сложенном виде размер OLED-экрана составляет 5,8 дюйма, в раскрытом — 7,6 дюйма. Дисплеи поддерживают частоту обновления в 120 Гц. Специальный шарнир изготовлен из нержавеющей стали и позволяет складывать устройство, не оставляя зазора между экранами.
- Смартфон доступен для заказа в США по цене $1799. В комплект не входит зарядное устройство.
- Также Google представила обновлённую версию своего бюджетного смартфона — Pixel 7a. Он оснащён процессором Tensor G2 и дисплеем в 6,1 дюйма, который поддерживает частоту кадров в 90 Гц. В базовой версии цена смартфона составляет $499.
Другие обновления
- В Android 14 появятся новые функции на основе ИИ. Например, обои устройства можно будет генерировать с помощью текстовых подсказок, а в приложении Android Messages — отвечать на сообщения, используя контекстные подсказки ИИ.
- В новой версии Wear OS улучшат интеграцию с «умным» домом, которая позволит управлять освещением, мультимедийными устройствами и получать уведомления с камер наблюдения.
- В Google Maps добавят «Иммерсивные маршруты». Функция позволит просматривать цифровые модели мест и маршрутов на карте. Она также визуализирует информацию о загруженности дорог и погоде.
- В Google Photo появятся инструменты редактирования изображений на основе ИИ. С их помощью можно перемещать или удалять объекты на фото, редактировать цвета и формы.
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Revanced
Мда, такой стремный планшет надо было постараться сделать. Впрочем как и гибкий с такими огромными рамками.
Складные девайсы, конечно, давно пора зоронить.
Из всего представленного только MusicLM вроде норм.
Но в целом Google зоть и в группе лидеров, но далеко не на лидирующих позициях, по всем направлениям отстаёт и догоняет. Хотя, с такими-то ресурсами не догнать будет тяжело и предельно глупо.
Тоже показался интересным только MusicLM. Надеюсь, кто-нибудь сейчас по-быстрому объявит, что уже сделал нормально, и Google опять понуро соснёт. Их бесконечные фейлы в ИИ-нейрогонке уже вызывают жалость. При том, что в их экосистеме я уже почти 20 лет.
Ищё чего, а на халяву?
Yo mama's so fat Google used her as a blueprint for new devices' bezel.
Boobl что-то прям совсем разболелся, я смотрю.
На месте гугла мне было бы стыдно выпускать такое в продажу в 2023 году.
Извините, но китайцы за 300 баксов уже научились делать экраны без рамок и ебучих подбородков. А переплатив около 70 баксов уже можно купить флагман в лице Xioami 13.
Стыдно, гугл.
ИИ в создании таблиц звучит интересно
ого тут Гуглу в комментариях отсыпают резиденты vc, все пропало, ничего годится, никто ничего не купит. прхоже глюканули скрипты и с Россией перепутали
Ниразу Гугл не украл идеи выдачи и боковую панель, а так же интеграцию ИИ в свой (эксель) у Майков
гУГл, хуле