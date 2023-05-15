Стартап Telly бесплатно раздаст 500 тысяч 4K-телевизор со вторым дисплеем — в нём всегда будет реклама Статьи редакции
Если основной экран выключить, реклама может появиться и на нём.
- Телевизор c двумя экранами разработала и выпустил американский стартап Telly Ильи Позина. Он также сооснователь бесплатного кабельного сервиса Pluto TV.
- 15 мая Telly открыла список для тех, кто хочет получить бесплатный телевизор. Раздачу планируют начать летом 2023-го и до конца года раздать 500 тысяч штук.
- Основная панель — 55-дюймовый 4K-дисплей с поддержкой HDR. Устройство работает на базе TellyOS, которая пока не поддерживает сторонние стриминговые сервисы. В комплект Telly входит смарт-адаптер для подключения к Android TV.
- На мини-дисплее под телевизором будут показывать рекламу, отключить её нельзя. Она может появиться в правой части экрана в виде ролика или в левой части как спонсорская новостная сводка. Также там могут быть виджеты с прогнозом погоды, новостной лентой и спортивными результатами.
- Если основной дисплей выключен, для рекламы могут использовать и его. Как это именно будет выглядеть, в Telly не объяснили, но владельцам техники обещают награды за участие в онлайн-опросах через телевизор.
- В устройстве есть саунд-бар, который разделяет два дисплея, и камера — её можно использовать для видеозвонков, занятий фитнесом и игр. На старте в Telly будут 40 мини-игр, где задействована камера.
- Telly будет предлагать обезличенные данные владельцев телевизоров рекламодателям. Отказаться от сбора данных нельзя. Например, для регистрации в списке ожидания на бесплатную технику, надо пройти пятиминутный опрос о личной жизни, пишет Fast Company. В Telly будут использовать информацию, «чтобы решить, кто получит телевизор в первую очередь, и увеличить базу данных для таргетинга».
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М?
«Эм а так можно было? Это легально? А ФБР не заявится к мне с спецназом?» - западный хомяк
XDA-Developers уже потирают ручки в предвкушении прошивки данного девайса
Скоро: спать можно бесплатно, но перед этим посмотрите рекламу
Я когда-то пошел в одну клинику на МРТ. Клиника дорогая по меркам города. Во время процедуры мне включили кино, укрощение строптивого. Я не против, прикольный фильм, посмеяться можно и провести время не так скучно. Но когда посреди фильма включили рекламу, знатно прихуел. Спасибо, заплатил за просмотр рекламы, пока мне делают МРТ
Но в России его не будет
Что мешает взять бесплатно и продать на запчасти?
Перепрошить и использовать нормально. Халявное железо раздают. Много ума не недо перепрошивать.
Чего ?
PLUT TV - лучший нейминг)