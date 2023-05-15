Стартап Telly бесплатно раздаст 500 тысяч 4K-телевизоров со вторым дисплеем — в нём всегда будет реклама Статьи редакции
Если основной экран выключить, реклама может появиться и на нём.
- Телевизор c двумя экранами разработала и выпустил американский стартап Telly Ильи Позина. Он также сооснователь бесплатного кабельного сервиса Pluto TV.
- 15 мая Telly открыла список для тех, кто хочет получить бесплатный телевизор. Раздачу планируют начать летом 2023-го и до конца года раздать 500 тысяч штук.
- Основная панель — 55-дюймовый 4K-дисплей с поддержкой HDR. Устройство работает на базе TellyOS, которая пока не поддерживает сторонние стриминговые сервисы. В комплект Telly входит смарт-адаптер для подключения к Android TV.
- На мини-дисплее под телевизором будут показывать рекламу, отключить её нельзя. Она может появиться в правой части экрана в виде ролика или в левой части как спонсорская новостная сводка. Также там могут быть виджеты с прогнозом погоды, новостной лентой и спортивными результатами.
- Если основной дисплей выключен, для рекламы могут использовать и его. Как это именно будет выглядеть, в Telly не объяснили, но владельцам техники обещают награды за участие в онлайн-опросах через телевизор.
- В устройстве есть саунд-бар, который разделяет два дисплея, и камера — её можно использовать для видеозвонков, занятий фитнесом и игр. На старте в Telly будут 40 мини-игр, где задействована камера.
- Telly будет предлагать обезличенные данные владельцев телевизоров рекламодателям. Отказаться от сбора данных нельзя. Например, для регистрации в списке ожидания на бесплатную технику, надо пройти пятиминутный опрос о личной жизни, пишет Fast Company. В Telly будут использовать информацию, «чтобы решить, кто получит телевизор в первую очередь, и увеличить базу данных для таргетинга».
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М?
Нельзя. Там камера с ИИ-отслеживанием. Если ты смотришь на рекламу телевизор показывает. Если нет - черный экран.
«Эм а так можно было? Это легально? А ФБР не заявится к мне с спецназом?» - западный хомяк
Потом добавят функцию, что в середине просмотра он будет фризитьтся и спрашивать какую рекламу только что показали, ответил неправильно, отключается на сутки.
🤣👍
только об этом подумал, либо просто не подавать питание на вторую часть телевизора , где реклама отображается
Скоро: спать можно бесплатно, но перед этим посмотрите рекламу
Я когда-то пошел в одну клинику на МРТ. Клиника дорогая по меркам города. Во время процедуры мне включили кино, укрощение строптивого. Я не против, прикольный фильм, посмеяться можно и провести время не так скучно. Но когда посреди фильма включили рекламу, знатно прихуел. Спасибо, заплатил за просмотр рекламы, пока мне делают МРТ
А так?)
найс) И когда не смотришь выключать из розетки
Нельзя!
XDA-Developers уже потирают ручки в предвкушении прошивки данного девайса
Зачем прошивка? Скоро будут отрывать нижний экран и ставить на панель в чепырку/приору. А то у меринов такие уже есть, не гоже продвинутым пацанам от трендов отставать
Прошивка от Васяна
Ложишься спать, выключаешь телевизор, закрываешь глаза...
А она как заорет: 1ХБЕТ СТАВКИ НА СПОРТ!
И, собственно, все...
После просмотра рекламы на втором надо будет на первом экране пройти анкету и рассказать, о чем было в рекламе. Уебашки из рутуба не дадут соврать
Но в России его не будет
Россиян просили очередь не занимать.
Там написано вообще что только в US
Перепрошить и использовать нормально. Халявное железо раздают. Много ума не недо перепрошивать.
ну наверняка в контракт впишут что перепрошивку делать нельзя
Чего ?
Always on display commercials.
Исправьте @DTF
Что мешает взять бесплатно и продать на запчасти?
Ммм, подписанный контракт? Вряд ли такой очевидный сценарий не предусмотрели)
Те, кому нужны запчасти тоже возьмут бесплатно )))
скорее всего по документам он в бесплатную аренду будет передаваться, или что-то типа того. И если что-то не гарантийное случится, то придётся возмещать стоимость
Интересный подход.
Пишут что цена такого телека около 1000$.
Сколько там нужно рекламы открутить, и когда это окупится, интересный вопрос
Помнится в одной книжке были подобные телекраны, только отказаться от них было нельзя, да и много чего там было нельзя. Старший брат не одобрил бы.
Олды помнят, как однажды Вог в одном из номеров поместил небольшой экран, я даже прошёлся по ларькам, но журналов уже не было)) представили лица кассирш, как к ним мужики заваливаются и просят журнал вог?
https://habr.com/ru/articles/108921/
Контент
Экраны
А у нас икону перевозят из Третьяковки в Храм!
Шах и мат! Ха!
Вот вопрос - кто-нибудь реально посла просмотра рекламы купил что-либо, что ему не нужно ? Или рекламщики до сих пор верят в свои тв ролики ?)
Нет конечно, все просто так миллиарды долларов в рекламу и маркетинг вкладывают. Тупые же)
А хороший товар в рекламе не нуждается))
реклама не всегда на сиюмитную продажу рассчитана) Через неё можно знакомить потребителя с продуктом, повышать узнаваемость бренда и ещё много чего.
Хотя с доставкой пиццы, например, и сиюминутные продажи будут хорошо работать. Если показывать во время какого-нибудь матча или после Н-ной серии сериала, просмотренной подряд)
Вы колу пьёте?
PLUT TV - лучший нейминг)
Больше всего напрягает камера...
Звучит, как сделка с дьяволом...
Накрыт тряпкой, делов то
Раз в несколько дней нужно будет вводить код с пульта. Код будет отображаться на рекламной панели.
А как в эту очередь попасть?
никак, это для США
У нас тоже такое зайдет. На втором экране можно крутить черепные каналы типо Россия 24, Спас.
Я их и так смотрю.
погодь... это же крутится на основном экране :)
на втором можно будет смотреть радио-свободу, йоутубе и пр. недружественный контент.
подписка на telly есть?
вполне логично раздавать и телеки бесплатно с двухлетней подпиской на все.
500 тысяч телевизоров раздать ,это же с ума сойти как много
Во, ещё вспомнил. Заказывать тут: https://twitter.com/Carouselambra79/
Скоро ждать сбертелевизор с Путиным и Скабеевой?
Уже...
Telly - это дочка другого стартапа, Pully, у которого упали продажи дробовиков.
Я не буду спрашивать, откуда Вы это знаете)
Самое смешное в том, что на территории бывшего СССР такая мысль даже не возникла бы. Смотрю у каждого второго, прочитавшего статью, сразу же созрел план как второй экран скрыть. Но те кто эту идею разработал, кто на нее дал денег, уверены, что в США до такого не додумаются. А возможно и сами до этого не додумались...
патентуйте!
а вы не в курсе как в США потребительский терроризм процветает?) Там и не до такого додумаются. Либо в Телли всё продумали, либо стартап через какое-то время загнётся (что, в принципе, бывает сплошь и рядом)
Нужно просто приподнять пакет с овощами.
аха не додумались...
для этого и вводят 5-минутный опрос и анализ кому выдавать девайсы.
ну и очевидно что процент зачем-то закрывающих рекламу будет фиксированным, далеко не все будут заморачиваться, особенно если реклама красивая и главное в тон экрану.
это как адблоки. одно дело блочить попапы или сайты-рождественские елку, другое дело нормальная реклама, которая никого не напрягает.
А у нас на втором экране всякие пр...ны постоянно включены будут? А тест на усвоение их бреда будет?
Интересно, а как они собираются предусмотреть вариант, когда пользователь берет бесплатный ТВ, заклеивает рекламный экран черным пакетом, и пользуется им просто в свое удовольствие не наблюдая рекламу?
Оруэлл такого поворота не ждал.
Паяльник за 100₽ и готов халявный телевизор
Вот решил зарегаться
Думал ну что ж
Отправились данные и в низу строчка в конце
Спасибо
Мы доставляем только во Йу Эс
И на стразовой странице нигде не сказано