Техника
DTF

Стартап Telly бесплатно раздаст 500 тысяч 4K-телевизоров со вторым дисплеем — в нём всегда будет реклама Статьи редакции

Если основной экран выключить, реклама может появиться и на нём.

Фото Telly
  • Телевизор c двумя экранами разработала и выпустил американский стартап Telly Ильи Позина. Он также сооснователь бесплатного кабельного сервиса Pluto TV.
  • 15 мая Telly открыла список для тех, кто хочет получить бесплатный телевизор. Раздачу планируют начать летом 2023-го и до конца года раздать 500 тысяч штук.
  • Основная панель — 55-дюймовый 4K-дисплей с поддержкой HDR. Устройство работает на базе TellyOS, которая пока не поддерживает сторонние стриминговые сервисы. В комплект Telly входит смарт-адаптер для подключения к Android TV.
  • На мини-дисплее под телевизором будут показывать рекламу, отключить её нельзя. Она может появиться в правой части экрана в виде ролика или в левой части как спонсорская новостная сводка. Также там могут быть виджеты с прогнозом погоды, новостной лентой и спортивными результатами.
  • Если основной дисплей выключен, для рекламы могут использовать и его. Как это именно будет выглядеть, в Telly не объяснили, но владельцам техники обещают награды за участие в онлайн-опросах через телевизор.
  • В устройстве есть саунд-бар, который разделяет два дисплея, и камера — её можно использовать для видеозвонков, занятий фитнесом и игр. На старте в Telly будут 40 мини-игр, где задействована камера.
  • Telly будет предлагать обезличенные данные владельцев телевизоров рекламодателям. Отказаться от сбора данных нельзя. Например, для регистрации в списке ожидания на бесплатную технику, надо пройти пятиминутный опрос о личной жизни, пишет Fast Company. В Telly будут использовать информацию, «чтобы решить, кто получит телевизор в первую очередь, и увеличить базу данных для таргетинга».

#новость #telly

6453 просмотров
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109 комментариев
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 Сергей С.

М?

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lakoros
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4 комментария
LabO

Нельзя. Там камера с ИИ-отслеживанием. Если ты смотришь на рекламу телевизор показывает. Если нет - черный экран.

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1 комментарий
Иван Кучер

«Эм а так можно было? Это легально? А ФБР не заявится к мне с спецназом?» - западный хомяк

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1 комментарий
ЯжПрограммист

Потом добавят функцию, что в середине просмотра он будет фризитьтся и спрашивать какую рекламу только что показали, ответил неправильно, отключается на сутки.

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1 комментарий
Платон
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Илья Свеженцев

🤣👍

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1 комментарий
Антон Борисов

только об этом подумал, либо просто не подавать питание на вторую часть телевизора , где реклама отображается

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Никита

Скоро: спать можно бесплатно, но перед этим посмотрите рекламу

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Евгений Широков

Я когда-то пошел в одну клинику на МРТ. Клиника дорогая по меркам города. Во время процедуры мне включили кино, укрощение строптивого. Я не против, прикольный фильм, посмеяться можно и провести время не так скучно. Но когда посреди фильма включили рекламу, знатно прихуел. Спасибо, заплатил за просмотр рекламы, пока мне делают МРТ

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8 комментариев
Anton

А так?)

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Mike

найс) И когда не смотришь выключать из розетки

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Makar H

Нельзя!

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Амбассадор Черноголовки

XDA-Developers уже потирают ручки в предвкушении прошивки данного девайса

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Азамат Салахов

Зачем прошивка? Скоро будут отрывать нижний экран и ставить на панель в чепырку/приору. А то у меринов такие уже есть, не гоже продвинутым пацанам от трендов отставать

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1 комментарий
Никита

Прошивка от Васяна

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Митряев Денис

Ложишься спать, выключаешь телевизор, закрываешь глаза...
А она как заорет: 1ХБЕТ СТАВКИ НА СПОРТ!
И, собственно, все...

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Деда Миша

После просмотра рекламы на втором надо будет на первом экране пройти анкету и рассказать, о чем было в рекламе. Уебашки из рутуба не дадут соврать

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Иван Серик

Но в России его не будет

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Вадим Д.

Россиян просили очередь не занимать.

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4 комментария
Astas Jr

Там написано вообще что только в US

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1 комментарий
Айдар Зарипов

Перепрошить и использовать нормально. Халявное железо раздают. Много ума не недо перепрошивать.

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Ginger Man

ну наверняка в контракт впишут что перепрошивку делать нельзя

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8 комментариев
Hambala Fully
Если основной дисплей выключен, для рекламы могут использовать и его.

Чего ?

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Добрый Пуховик

Always on display commercials.

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Вадим Д.
500 тысяч 4K-телевизор со вторым

Исправьте @DTF

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Evil Pechenka
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Roma Nikishev

Что мешает взять бесплатно и продать на запчасти?

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Николай Глущенко

Ммм, подписанный контракт? Вряд ли такой очевидный сценарий не предусмотрели)

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Арсений

Те, кому нужны запчасти тоже возьмут бесплатно )))

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Mike

скорее всего по документам он в бесплатную аренду будет передаваться, или что-то типа того. И если что-то не гарантийное случится, то придётся возмещать стоимость

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1 комментарий
Giraffe

Интересный подход.
Пишут что цена такого телека около 1000$.
Сколько там нужно рекламы открутить, и когда это окупится, интересный вопрос

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Aleksandr Volkov

Помнится в одной книжке были подобные телекраны, только отказаться от них было нельзя, да и много чего там было нельзя. Старший брат не одобрил бы.

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Деда Миша

Олды помнят, как однажды Вог в одном из номеров поместил небольшой экран, я даже прошёлся по ларькам, но журналов уже не было)) представили лица кассирш, как к ним мужики заваливаются и просят журнал вог?
https://habr.com/ru/articles/108921/

«Тайна» журнала Vogue
Немного официальной информации по поводу последнего журнала Vogue, а, точнее, о его интерактивном…
habr.com
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Невероятный Блондин
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pr0design

Контент

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pr0design

Экраны

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just a.

А у нас икону перевозят из Третьяковки в Храм!
Шах и мат! Ха!

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Майский кот

Вот вопрос - кто-нибудь реально посла просмотра рекламы купил что-либо, что ему не нужно ? Или рекламщики до сих пор верят в свои тв ролики ?)

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Георгий Станков

Нет конечно, все просто так миллиарды долларов в рекламу и маркетинг вкладывают. Тупые же)

А хороший товар в рекламе не нуждается))

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Mike

реклама не всегда на сиюмитную продажу рассчитана) Через неё можно знакомить потребителя с продуктом, повышать узнаваемость бренда и ещё много чего.

Хотя с доставкой пиццы, например, и сиюминутные продажи будут хорошо работать. Если показывать во время какого-нибудь матча или после Н-ной серии сериала, просмотренной подряд)

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Evgeny

Вы колу пьёте?

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Dimm Debrov

PLUT TV - лучший нейминг)

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Alexander Burtsev

Больше всего напрягает камера...

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Нобьев Николай

Звучит, как сделка с дьяволом...

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WildZone

Накрыт тряпкой, делов то

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Куртуазный маньерист

Раз в несколько дней нужно будет вводить код с пульта. Код будет отображаться на рекламной панели.

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3 комментария
Владимир Прохоров

А как в эту очередь попасть?

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Алексей

никак, это для США

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2 комментария
Александр Жариков

У нас тоже такое зайдет. На втором экране можно крутить черепные каналы типо Россия 24, Спас.

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Evil Pechenka

Я их и так смотрю.

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3 комментария
Ginger Man

погодь... это же крутится на основном экране :)
на втором можно будет смотреть радио-свободу, йоутубе и пр. недружественный контент.

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Ginger Man

подписка на telly есть?
вполне логично раздавать и телеки бесплатно с двухлетней подпиской на все.

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Denis Avakumov

500 тысяч телевизоров раздать ,это же с ума сойти как много

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Evil Pechenka

Во, ещё вспомнил. Заказывать тут: https://twitter.com/Carouselambra79/

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Алексей Ключерев

Скоро ждать сбертелевизор с Путиным и Скабеевой?

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Alexey Smirnoff

Уже...

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Iwolga

Telly - это дочка другого стартапа, Pully, у которого упали продажи дробовиков.

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S1m0ne
продажи дробовиков.

Я не буду спрашивать, откуда Вы это знаете)

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Алексей

Самое смешное в том, что на территории бывшего СССР такая мысль даже не возникла бы. Смотрю у каждого второго, прочитавшего статью, сразу же созрел план как второй экран скрыть. Но те кто эту идею разработал, кто на нее дал денег, уверены, что в США до такого не додумаются. А возможно и сами до этого не додумались...

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Жони Дое

патентуйте!

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Mike

а вы не в курсе как в США потребительский терроризм процветает?) Там и не до такого додумаются. Либо в Телли всё продумали, либо стартап через какое-то время загнётся (что, в принципе, бывает сплошь и рядом)

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Evgeny

Нужно просто приподнять пакет с овощами.

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Ginger Man

аха не додумались...

для этого и вводят 5-минутный опрос и анализ кому выдавать девайсы.

ну и очевидно что процент зачем-то закрывающих рекламу будет фиксированным, далеко не все будут заморачиваться, особенно если реклама красивая и главное в тон экрану.

это как адблоки. одно дело блочить попапы или сайты-рождественские елку, другое дело нормальная реклама, которая никого не напрягает.

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Makar H

А у нас на втором экране всякие пр...ны постоянно включены будут? А тест на усвоение их бреда будет?

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Alex Dem

Интересно, а как они собираются предусмотреть вариант, когда пользователь берет бесплатный ТВ, заклеивает рекламный экран черным пакетом, и пользуется им просто в свое удовольствие не наблюдая рекламу?

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Хозяин
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Владимир Зыков

Оруэлл такого поворота не ждал.

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Lexx Sky

Паяльник за 100₽ и готов халявный телевизор

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Your tears

Вот решил зарегаться
Думал ну что ж
Отправились данные и в низу строчка в конце
Спасибо
Мы доставляем только во Йу Эс
И на стразовой странице нигде не сказано

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