{"id":13957,"url":"\/distributions\/13957\/click?bit=1&hash=bdb1ea2fdff8d1196e83a5a68e130f81e43d8af12d0b952f65b031f1f0517cd9","title":"60% \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u043e\u0432 \u00ab\u0431\u0443\u0441\u0442\u044f\u0442\u00bb \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u043d\u0430 \u00ab\u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0435\u00bb. \u0410 \u0432\u044b?","buttonText":"\u0422\u043e\u0436\u0435 \u0445\u043e\u0447\u0443","imageUuid":"855c9e18-6aa5-5e16-8090-d40a83eb27d8"}
Техника
Артур Томилко

Apple представила функции для создания «копии» своего голоса и озвучки сообщений во время звонков Статьи редакции

Они предназначены для людей с ограниченными возможностями. Компания обещает не собирать голосовые данные пользователей.

545 просмотров
  • Компания представила функции, которые добавят в предстоящие версии iOS, iPadOS и macOS. Они предназначены для людей с нарушениями зрения, слуха и когнитивных способностей. Функции станут доступны до конца 2023 года.
  • На всех устройствах Apple появится функция Live Speech («Живая Речь»). Пользователи смогут набирать текст сообщения во время звонка по Face Time или личного разговора, а система его озвучит.
  • Для тех, кто рискует потерять способность разговаривать из-за болезни, будет работать функция Personal Voice («Персональный голос»), которая синтезирует речь на основе голоса пользователя. Для создания «копии» голоса нужно в течение 15 минут зачитывать в микрофон специальные подсказки. Функция работает на основе алгоритмов машинного обучения и интегрируется с «Живой речью»: для озвучивания текста можно будет использовать собственный голос.
  • На начальном этапе функция будет работать только с английским языком на устройствах с процессорами Apple. Компания утверждает, что не собирает голосовые данные, а все вычисления производятся локально на устройстве.
  • На iPhone и iPad появится режим Assistive Access («Вспомогательный доступ»). В нём доступны только основные функции: камера, сообщения, звонки, фотографии и музыка. Текст и иконки приложений при этом увеличены.
  • Инструмент «Лупа», который позволяет использовать камеру как увеличительное стекло и помогает слабовидящим распознавать объекты, получит новые функции. Он также сможет подсказывать значение небольших текстовых обозначений на кнопках — например, в лифте или на микроволновке. Устройство определит текст и прочтёт его вслух. Функция будет доступна в том числе на английском, французском, немецком, испанском, китайском, японском и украинском языках.

#новость #apple

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
8 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Это круто! Особенно синтез речи на основе образцов голоса.

Хотя насчёт

обещает не собирать голосовые данные пользователей

есть сомнения.

Ответить
Развернуть ветку
ebanko

Отлично! Apple впереди всех!

Ответить
Развернуть ветку
AnlimiT

Но это не точно 😏

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Браво Apple 🍎

Ответить
Развернуть ветку
Александр Ремизов

Круто

Ответить
Развернуть ветку
Влад

...и украинском языках

Ответить
Развернуть ветку
Злой Голем

Запись звонков лучше бы сделали

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик

Мошенники будут рады

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 8 комментариев
null