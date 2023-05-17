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Техника
Евгения Евсеева

Apple представила наушники Beats Studio Buds + за $169 — у них есть «прозрачный» вариант дизайна Статьи редакции

В апреле 2023 года их случайно показал Amazon.

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  • Наушники от Beats (с 2014 года принадлежит Apple) представлены в трёх вариантах: чёрный с золотыми вставками, бежевый и «прозрачный». Они доступны для заказа в США, Канаде и Китае, пишет MacRumors. В других странах устройство появится в продаже через «несколько месяцев». Стоимость — $169,99.
  • По дизайну Studio Buds + и зарядный кейс для них похожи на Studio Buds, отмечает издание. При этом «прозрачный» вариант напоминает дизайн наушников Ear от Nothing сооснователя OnePlus Карла Пея.
Фото: MacRumors
  • Хотя внешне наушники практически идентичны Studio Buds, компания заявляет, что «95% деталей внутри — абсолютно новые». Например, микрофоны увеличились в размере в три раза — чтобы лучше захватывать звук. Улучшилось и шумоподавление.
Сравнение «прозрачных» Studio Buds + и белых Studio Buds. Фото: MacRumors 
  • Как и предыдущая модель, Studio Buds + обладает классом защиты IPX4 для защиты от воды — в них можно тренироваться и выходить на улицу в плохую погоду.
  • Также у наушников переработали кнопку «b» для управления воспроизведением музыки, чтобы уменьшить количество случайных нажатий. У амбушюр появится «сверхмаленький» размер — кроме стандартных больших, средних и маленьких.
Фото: MacRumors
  • Время автономной работы — девять часов, с кейсом — до 36 часов.
  • Впервые наушники в апреле 2023 года случайно показал Amazon, разместив их до официального анонса.

#новость #beats #наушники #apple

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9 комментариев
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 ЯжПрограммист

Вообще мода на прозрачные корпуса тема, хоть что-то новое

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Dima Tsurkan

Согласен! Оч красиво

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muiren

Вспомнился первый iMac)

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ebanko

Ерунда!

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Sergei Greedusoff

Херня бездуховная. Пойду в церкву помолюсь.

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Максим Хромов

🤭

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Вася Пражкин

В церкву Святого Андроида?

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Кот отца Пигидия

а по мне так интересно выглядит что с прозрачным дизайном,что и в других цветах

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Юрий Болотов

ну такое наверное на любителя

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