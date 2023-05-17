Apple представила наушники Beats Studio Buds + за $169 — у них есть «прозрачный» вариант дизайна Статьи редакции
В апреле 2023 года их случайно показал Amazon.
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- Наушники от Beats (с 2014 года принадлежит Apple) представлены в трёх вариантах: чёрный с золотыми вставками, бежевый и «прозрачный». Они доступны для заказа в США, Канаде и Китае, пишет MacRumors. В других странах устройство появится в продаже через «несколько месяцев». Стоимость — $169,99.
- По дизайну Studio Buds + и зарядный кейс для них похожи на Studio Buds, отмечает издание. При этом «прозрачный» вариант напоминает дизайн наушников Ear от Nothing сооснователя OnePlus Карла Пея.
- Хотя внешне наушники практически идентичны Studio Buds, компания заявляет, что «95% деталей внутри — абсолютно новые». Например, микрофоны увеличились в размере в три раза — чтобы лучше захватывать звук. Улучшилось и шумоподавление.
- Как и предыдущая модель, Studio Buds + обладает классом защиты IPX4 для защиты от воды — в них можно тренироваться и выходить на улицу в плохую погоду.
- Также у наушников переработали кнопку «b» для управления воспроизведением музыки, чтобы уменьшить количество случайных нажатий. У амбушюр появится «сверхмаленький» размер — кроме стандартных больших, средних и маленьких.
- Время автономной работы — девять часов, с кейсом — до 36 часов.
- Впервые наушники в апреле 2023 года случайно показал Amazon, разместив их до официального анонса.
Вообще мода на прозрачные корпуса тема, хоть что-то новое
Согласен! Оч красиво
Вспомнился первый iMac)
Ерунда!
Херня бездуховная. Пойду в церкву помолюсь.
🤭
В церкву Святого Андроида?
а по мне так интересно выглядит что с прозрачным дизайном,что и в других цветах
ну такое наверное на любителя