В Москве «наладили» производство российских банкоматов на процессорах «Эльбрус» — им занялась группа BFS Статьи редакции
Устройства на 80% состоят из отечественных компонентов.
- Группа компаний BFS «наладила» производство отечественных банкоматов в индустриальном парке «Руднево», заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Производственная мощность предприятия позволяет выпускать до 15 тысяч устройств в год и может быть увеличена в два раза, отметил он.
- Банкоматы работают на базе процессоров «Эльбрус» и на 80% состоят из отечественных компонентов. Они могут бесконтактно считывать банковские или транспортные карты, штрихкоды или QR-коды. Устройства также оснащены биометрической камерой, которая позволяет выполнять часть операций без использования карт. О каких операциях речь — не уточняется.
- BFS уже получила предзаказы на 7000 банкоматов, рассказал Собянин, но не раскрыл подробностей. В июне 2022 года РБК писало, что крупные российские банки изучают возможность использования отечественных банкоматов на процессорах «Эльбрус». В их числе издание называло ВТБ, «Сбер», «Росбанк» и «Русский стандарт».
- В декабре 2022 года банкоматы собственного производства представил «Тинькофф». В банке заявили, что устройства спроектированы и собраны в России, но состоят как из отечественных, так и из иностранных комплектующих.
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Стридонский Иероним, испоганили икону, зачем...
"Устройства на 80% состоят из отечественных компонентов."-хм,поверим на слово
По весу
При таком количестве, у рядового гражданина видимо сердце должно наполняться радостью и подниматься чувство гордости, а у кого не поднимается получат палкой по рукам.
Цифры ради цифр не имеющих смысла.
Прекратите ваши сарказмы. Перед нами первое в мире электронное бревно, отечественного производства, аналогов нет. Это прорыв!
а кто эти эльбрусы будет изготавливать? tsmc вроде отказались от контракта
смотря по какому техпроцессу
А в чем смысл? Эльбрусов очень мало и с производством новых очень напряжно, в то время как тех же x86 завалом
смысл в том, что собственно эльбрусы больше никуда не годятся по хорошему, только в какие нить эмбедед устройства имеет смысл (если забыть о том, что эльбрусы тоже надо где то производить). ну вот и придумали применение.
Т.е. изобретали не из соображений - "нам нужен девайс, ща спроектируем, че там у нас какая компонентная база есть оптимальная цена/качество", а из обратного подхода: "так, у нас есть (потенциально) эльбрусы, куда бы их применить че б придумать чтоб их куда то впихнуть"
Этим надо было заниматься 20лет назад. Сейчас я не знаю кому это будет выгодно
Дело не в выгоде, а в собственной производственной базе
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Не знаю, что это за "диванные" эксперты, которые принижают Эльбрусы, но они не так уж и плохи. Вот обзор, где запустили Atomic Heart - https://www.youtube.com/watch?v=-0t-5NWk_1o
Да и сделаны они не для игр, бекдоров неизвестных нет, а это очень важно, как минимум, для оборонной промышленности. Да и затраты на создание этого процесса несоизмеримо ниже, чем у конкурентов, т.к. дотаций в этом направлении практически нет. Выше цена одного произведенного процессора, но это проблема объемов.
Если будут реальные аргументы, то готов подискутировать на эту тему.
Ну игра не CPU-bound, и там тормоза в комнате с парой врагов. Здесь на месте эльбруса может быть любой копеечный RISC процессор.но они не так уж и плохи
Они плохи, VLIW — это тупик, от которого все давно отказались, и который за пределами DSP давно не существует из-за неэффективности. Условный x86, арм или RISC-V процессор всегда будет потенциально эффективнее эльбруса просто за счет возможности спекулятивного исполнения и реордеринга инструкций (причина, по которой на момент выхода, Итаниум оказался медленнее даже современных ему x86 процессоров, которые уже научились в пайплайны как у RISC).
VLIW максимум годится быстро вектор на вектор перемножить, и то он здесь не даст особых преимуществ, ибо во всяких армах для этого просто отдельные инструкции есть.
Это разработка какого года в цивилизованном мире?
Вообще, эта разработка опережает все немецкие, французские и итальянские разработки.
Не утдивлюсь если на следующий день грабанут, при этому зажгут Эльбрус
Эльбрус с надписью Huawei ))) гуглите
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Так-так-так. Есть карта, где их будут ставить, чтобы наверняка не перепутать?
Банкоматы с процами, которых нет! Вот это я понимаю — технологии.
если верить вики "Производился на фабрике TSMC в Синьчжу, Тайвань."
Тайвань после начала "событий" уже с Россией не работает, Тайвань семикондактер - это мировой лидер контрактного производства полупроводников, если что. Но в этой индустрии важнее разработка процессора, чем само производство.
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Ну все, ждите что банкомат будет кушать ваш 💸
Ага. Вот как выглядит современный банкомат по версии BFS. Понятно.
вот это я понимаю - прорыв! в 90-е. будущее, которое мы заслужили
это только начало...через 10 лет вся передовая в мире микроэлектроника будет создаваться и производиться в рф
Мы еще не начинали, если что. Вот когда начнем... Аж страшно становится!
Меня одного смутило в заголовке, что "наладили" в кавычках? Или это ирония?
А что Собянин так пальчиками слово наладила выделил?
Висишники уважаемые, хочу услышать вонь почему это плохо
Это не плохо, это "как есть". Знаете, есть такой способ продажи б/у вещей: "продается как есть", здесь аналогично. Технология этого процессора уже устарела, а они ее только запускают в массовое производство. Поинтересуйтесь, какой техпроцесс у вашего смартфона и какой у Эльбруса.
Завтра выяснится что эти банкоматы на алиэкспресс купили.