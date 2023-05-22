Техника
Артур Томилко

В Москве «наладили» производство российских банкоматов на процессорах «Эльбрус» — им занялась группа BFS Статьи редакции

Устройства на 80% состоят из отечественных компонентов.

  • Группа компаний BFS «наладила» производство отечественных банкоматов в индустриальном парке «Руднево», заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Производственная мощность предприятия позволяет выпускать до 15 тысяч устройств в год и может быть увеличена в два раза, отметил он.
  • Банкоматы работают на базе процессоров «Эльбрус» и на 80% состоят из отечественных компонентов. Они могут бесконтактно считывать банковские или транспортные карты, штрихкоды или QR-коды. Устройства также оснащены биометрической камерой, которая позволяет выполнять часть операций без использования карт. О каких операциях речь — не уточняется.
  • BFS уже получила предзаказы на 7000 банкоматов, рассказал Собянин, но не раскрыл подробностей. В июне 2022 года РБК писало, что крупные российские банки изучают возможность использования отечественных банкоматов на процессорах «Эльбрус». В их числе издание называло ВТБ, «Сбер», «Росбанк» и «Русский стандарт».
  • В декабре 2022 года банкоматы собственного производства представил «Тинькофф». В банке заявили, что устройства спроектированы и собраны в России, но состоят как из отечественных, так и из иностранных комплектующих.

#новость #банкоматы #bfs

2918 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
68 комментариев
Написать комментарий...
 Иван Серик
Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Lisa Pucci

Стридонский Иероним, испоганили икону, зачем...

Ответить
Развернуть ветку
Вика Тонина

"Устройства на 80% состоят из отечественных компонентов."-хм,поверим на слово

Ответить
Развернуть ветку
VC комментатор

По весу

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Невероятный Блондин
на 80% состоят из отечественных компонентов

При таком количестве, у рядового гражданина видимо сердце должно наполняться радостью и подниматься чувство гордости, а у кого не поднимается получат палкой по рукам.

Цифры ради цифр не имеющих смысла.

Ответить
Развернуть ветку
абсолютный вездеход

Прекратите ваши сарказмы. Перед нами первое в мире электронное бревно, отечественного производства, аналогов нет. Это прорыв!

Ответить
Развернуть ветку
sardelkin

а кто эти эльбрусы будет изготавливать? tsmc вроде отказались от контракта

Ответить
Развернуть ветку
АВР

смотря по какому техпроцессу

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Labeling

А в чем смысл? Эльбрусов очень мало и с производством новых очень напряжно, в то время как тех же x86 завалом

Ответить
Развернуть ветку
Dev

смысл в том, что собственно эльбрусы больше никуда не годятся по хорошему, только в какие нить эмбедед устройства имеет смысл (если забыть о том, что эльбрусы тоже надо где то производить). ну вот и придумали применение.

Т.е. изобретали не из соображений - "нам нужен девайс, ща спроектируем, че там у нас какая компонентная база есть оптимальная цена/качество", а из обратного подхода: "так, у нас есть (потенциально) эльбрусы, куда бы их применить че б придумать чтоб их куда то впихнуть"

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
При себе ничего нет

Этим надо было заниматься 20лет назад. Сейчас я не знаю кому это будет выгодно

Ответить
Развернуть ветку
Ник Ипп

Дело не в выгоде, а в собственной производственной базе

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Дмитрий

Не знаю, что это за "диванные" эксперты, которые принижают Эльбрусы, но они не так уж и плохи. Вот обзор, где запустили Atomic Heart - https://www.youtube.com/watch?v=-0t-5NWk_1o

Да и сделаны они не для игр, бекдоров неизвестных нет, а это очень важно, как минимум, для оборонной промышленности. Да и затраты на создание этого процесса несоизмеримо ниже, чем у конкурентов, т.к. дотаций в этом направлении практически нет. Выше цена одного произведенного процессора, но это проблема объемов.

Если будут реальные аргументы, то готов подискутировать на эту тему.

Ответить
Развернуть ветку
Lambda Knight
Вот обзор, где запустили Atomic Heart

Ну игра не CPU-bound, и там тормоза в комнате с парой врагов. Здесь на месте эльбруса может быть любой копеечный RISC процессор.

но они не так уж и плохи

Они плохи, VLIW — это тупик, от которого все давно отказались, и который за пределами DSP давно не существует из-за неэффективности. Условный x86, арм или RISC-V процессор всегда будет потенциально эффективнее эльбруса просто за счет возможности спекулятивного исполнения и реордеринга инструкций (причина, по которой на момент выхода, Итаниум оказался медленнее даже современных ему x86 процессоров, которые уже научились в пайплайны как у RISC).

VLIW максимум годится быстро вектор на вектор перемножить, и то он здесь не даст особых преимуществ, ибо во всяких армах для этого просто отдельные инструкции есть.

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Энтони Лавджой

Это разработка какого года в цивилизованном мире?

Ответить
Развернуть ветку
Crypto

Вообще, эта разработка опережает все немецкие, французские и итальянские разработки.

Ответить
Развернуть ветку
15 комментариев
Тимур Умаров

Не утдивлюсь если на следующий день грабанут, при этому зажгут Эльбрус

Ответить
Развернуть ветку
Alex GODERATOR

Эльбрус с надписью Huawei ))) гуглите

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Вадим Д.

Так-так-так. Есть карта, где их будут ставить, чтобы наверняка не перепутать?
Банкоматы с процами, которых нет! Вот это я понимаю — технологии.

Ответить
Развернуть ветку
under construction

если верить вики "Производился на фабрике TSMC в Синьчжу, Тайвань."

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Осокин

Тайвань после начала "событий" уже с Россией не работает, Тайвань семикондактер - это мировой лидер контрактного производства полупроводников, если что. Но в этой индустрии важнее разработка процессора, чем само производство.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Paul Brezcuu

Ну все, ждите что банкомат будет кушать ваш 💸

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
абсолютный вездеход
Ответить
Развернуть ветку
абсолютный вездеход

Ага. Вот как выглядит современный банкомат по версии BFS. Понятно.

Ответить
Развернуть ветку
Инга Русланова

вот это я понимаю - прорыв! в 90-е. будущее, которое мы заслужили

Ответить
Развернуть ветку
Mike Amir

это только начало...через 10 лет вся передовая в мире микроэлектроника будет создаваться и производиться в рф

Ответить
Развернуть ветку
абсолютный вездеход

Мы еще не начинали, если что. Вот когда начнем... Аж страшно становится!

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Anton

Меня одного смутило в заголовке, что "наладили" в кавычках? Или это ирония?

Ответить
Развернуть ветку
ЧятЖПТ

А что Собянин так пальчиками слово наладила выделил?

Ответить
Развернуть ветку
Гнида

Висишники уважаемые, хочу услышать вонь почему это плохо

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Осокин

Это не плохо, это "как есть". Знаете, есть такой способ продажи б/у вещей: "продается как есть", здесь аналогично. Технология этого процессора уже устарела, а они ее только запускают в массовое производство. Поинтересуйтесь, какой техпроцесс у вашего смартфона и какой у Эльбруса.

Ответить
Развернуть ветку
Eli

Завтра выяснится что эти банкоматы на алиэкспресс купили.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 68 комментариев
null